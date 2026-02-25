Cinco novatos de la NFL que darán el salto en 2026
Quizá estoy perdiendo el tiempo intentando explicar mi línea de pensamiento para esta historia, porque una vez que esta lista llegue a redes sociales, probablemente los comentarios se llenarán con los nombres de varios novatos destacados de 2025 que no fueron mencionados.
Pero al menos quiero dejar constancia de que el receptor de los Panthers, Tetairoa McMillan, y el linebacker de los Browns, Carson Schwesinger, ya son estrellas. Se ganaron ese estatus al conquistar los premios a Novato Ofensivo y Novato Defensivo del Año, respectivamente.
El safety de los Seahawks, Nick Emmanwori, también emergió como figura durante la carrera de su equipo rumbo al Super Bowl. Y su compañero Grey Zabel fue pieza clave en la notable mejora de la línea ofensiva, dándole a Sam Darnold tiempo suficiente para operar desde la bolsa de protección, incluyendo en la victoria de Seattle en el Super Bowl LX sobre los Patriots.
También considero que el receptor de los Buccaneers, Emeka Egbuka, y el ala cerrada de los Colts, Tyler Warren, se mostraron como estrellas a lo largo de sus temporadas de novato. Egbuka tuvo un primer cuarto de campaña dominante, aunque una lesión en el tendón de la corva frenó su segunda mitad. En cuanto a Warren, su versatilidad como bloqueador y receptor fue clave en el arranque 8–2 de Indianapolis la temporada pasada.
Dicho esto, no esperen ver a esos seis nombres en la lista a continuación. Esta es sobre los novatos de 2025 que darán el salto al estatus de estrella. Aquí se destacará a jugadores que mostraron destellos en su año de debut, pero que todavía tienen mucho por demostrar en su segunda campaña.
Eso sí, los seis mencionados anteriormente sí entraron en mi futura lista de los 100 mejores jugadores de la NFL, así que sean amables en los comentarios. Pero si después de leer esta introducción aún odian la lista, adelante.
Vamos con los cinco novatos de 2025 que darán el salto al estatus de estrella la próxima temporada.
5. Armand Membou, OT, Jets
Debió ser duro para los aficionados de los Jets ver a su ex quarterback, Darnold, avanzar hasta el Super Bowl para enfrentar a sus rivales del AFC East, los Patriots.
Pero en un giro poco común, los aficionados de New York tuvieron la última risa. Darnold, el que se les escapó, no permitió que su odiado rival levantara el trofeo. Además, el tackle izquierdo novato de los Patriots, Will Campbell, sufrió ante la temible defensiva de los Seahawks, lo que quizá evidenció que los Jets se quedaron con el mejor tackle en el Draft de 2025.
Membou fue seleccionado en el puesto No. 7 global, tres turnos después de que New England eligiera a Campbell. Fue impresionante la forma en que sostuvo su nivel semana tras semana frente a los mejores pass rushers de la liga. Los Jets no suelen acertar mucho, especialmente en la posición de quarterback, pero cuentan con dos tackles de élite en Membou y Olu Fashanu.
4. Ashton Jeanty, RB, Raiders
Jeanty fue uno de los grandes beneficiados de esta temporada baja tras la contratación de Klint Kubiak por parte de los Raiders.
Como coordinador ofensivo de los Seahawks, Kubiak revitalizó el uso del fullback, fortaleció la línea ofensiva y obtuvo actuaciones dominantes del MVP del Super Bowl LX, Kenneth Walker III, en el cierre de campaña.
Jeanty, sexta selección global del Draft, se perdió por momentos dentro de la ineficaz ofensiva de los Raiders la temporada pasada. También ha sido injustamente subestimado por su estatura (5’8”, 208 libras). Pero no se dejen engañar: Jeanty, quien corrió para 975 yardas como novato, posee una potencia notable y la capacidad de generar jugadas explosivas gracias a lo difícil que es derribarlo. Basta recordar lo que le hizo a la defensiva élite de los Texans en la Semana 16.
El hecho de que haya producido en medio de un contexto adverso es una señal alentadora de lo que podría lograr bajo la tutela de Kubiak en 2026.
3. Omarion Hampton, RB, Chargers
Si Hampton logra mantenerse sano tras perderse ocho partidos como novato, podría estar encaminado a una segunda temporada dominante con la llegada del nuevo coordinador ofensivo Mike McDaniel, quien ayudó a De’Von Achane a firmar una campaña de ensueño en Miami en 2025.
Hampton, selección No. 22 global, no posee la velocidad de Achane, pero compensa con tamaño y versatilidad (6’0”, 220 libras). McDaniel no necesita velocidad de élite para que su sistema funcione con eficiencia, después de pasar varios años bajo la tutela de Kyle Shanahan ejecutando el esquema de bloqueos por zona.
Tampoco hay que pasar por alto la posibilidad de que Hampton encuentre amplios carriles si los tackles Joe Alt y Rashawn Slater se mantienen saludables esta temporada. Como novato, registró 124 acarreos para 545 yardas y cuatro touchdowns, dejando destellos constantes de su alto potencial.
2. Colston Loveland, TE, Bears
Loveland se consolidó como uno de los receptores más confiables de Caleb Williams en el tramo final de la temporada, demostrando que está en camino de cumplir con las altas expectativas que lo acompañaron cuando Chicago lo seleccionó en el puesto 10 del Draft, cuatro lugares antes que Warren.
Con 6’6” y 241 libras, Loveland posee un físico y atleticismo al estilo de Jimmy Graham, con manos seguras que evocan a Travis Kelce. Sin embargo, tuvo lapsos discretos en su año de novato, cerrando con 58 recepciones para 713 yardas y seis touchdowns. A modo de comparación, Warren terminó con 76 recepciones para 817 yardas y cuatro anotaciones.
Aun así, fue revelador que Williams recurriera a Loveland en momentos decisivos, especialmente en playoffs. Los Bears acertaron al apostar por su techo, como quedó claro en su dominante actuación de la Semana 9 ante los Bengals: seis recepciones, 118 yardas y dos touchdowns, incluido el envío ganador de 58 yardas con 17 segundos restantes en el tiempo reglamentario.
1. Travis Hunter, WR/CB, Jaguars
Hunter fue mi mayor apuesta dentro del top 100 proyectado para 2026, y mantengo esa postura aquí.
No logró un impacto significativo como receptor (28 recepciones, 298 yardas, un touchdown) y su temporada de novato terminó anticipadamente por una lesión en la rodilla derecha sufrida en octubre. Pero me enfoco en lo que mostró en su último partido de 2025: ocho recepciones para 101 yardas y un touchdown frente a los Rams en la Semana 7.
La lesión fue desafortunada, justo cuando empezaba a encontrar ritmo como creador ofensivo. Sin embargo, al producirse en octubre, Hunter cuenta con tiempo suficiente para recuperarse plenamente antes del inicio de la próxima campaña.
También será clave que el coach Liam Coen y el quarterback Trevor Lawrence ya tengan un año de experiencia juntos, lo que permitirá expandir el playbook para resaltar mejor el talento de Hunter. Y no hay que olvidar que su desarrollo como cornerback iba más adelantado. Existe incluso una posibilidad real de que juegue tiempo completo en la secundaria, mientras participa en ciertos paquetes ofensivos.
A pesar de una temporada de novato decepcionante, sigue en ruta para convertirse en el Shohei Ohtani del futbol americano.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/02/2026, traducido al español para SI México.