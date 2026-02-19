NFL: Quarterbacks que vale la pena seguir en 2026
Bienvenidos al offseason 2026 de la NFL. Si nos enfocamos específicamente en la posición de quarterback, la temporada 2025 nos dejó tres lecciones críticas: es importante acumular talento; es importante no dejar que la propia reputación como “gurú” de quarterbacks inspire arrogancia; y es especialmente importante crear un entorno que los quarterbacks veteranos consideren atractivo, porque tener uno en la recámara para una emergencia puede salvar empleos.
Por eso ya estamos viendo a Kyle Shanahan decir que es poco probable que Mac Jones sea cambiado, convirtiendo a Jones en uno de los activos más valiosos de la NFL. Conseguir un quarterback confiable y de bajo costo es extremadamente complicado. Jones ya conoce el sistema de los 49ers y en 2025 tuvo marca de 5–3 como titular, con un porcentaje de pases completos cercano al 70% y una relación touchdown/intercepción superior a 2:1.
En cuanto al mercado como tal, de forma conservadora estoy proyectando entre nueve y 12 equipos que buscarán activamente la posición este offseason, sin contar a franquicias como los Rams, que podrían renovar a Jimmy Garoppolo pero también representan un destino atractivo para quarterbacks veteranos que buscan rehabilitar su carrera o pasar un año en una ciudad privilegiada con un head coach capaz de utilizarlos eficientemente en situaciones puntuales. Los Rams deberían considerarse contendientes tan serios como los Steelers, Cardinals o Jets, dado que la mayoría de los quarterbacks probablemente preferirían revalorizar su mercado rumbo a 2027 con Sean McVay antes que quedar atrapados en el evidente proceso de reconstrucción de los Jets y su desconcertante ensamblaje de entrenadores.
Con eso en mente, desglosamos el mercado por categorías y analizamos qué podría suceder.
Titulares consolidados y de renombre… con condiciones
Kyler Murray, Tua Tagovailoa
Murray (28) y Tagovailoa (cumple 28 en dos semanas) ya están en su tercer head coach y han tenido múltiples coordinadores ofensivos. Ambos tienen tiempo y dinero pendientes en contratos a largo plazo, y los dos poseen lo que describiría como un techo claro que les impide ser vistos como el rostro absoluto de una franquicia por el que valga la pena sacrificar capital importante de draft.
Murray ha batallado con lesiones y tiene limitaciones evidentes como corredor durable dentro de un esquema ofensivo híbrido. La ofensiva de Arizona fue más eficiente y simplificada sin Murray en el campo, y Drew Petzing, su coordinador ofensivo, fue contratado este offseason para un rol premium como coordinador ofensivo de los Lions, lo que sugiere que la liga claramente no considera a Petzing el problema.
Tagovailoa, por su parte, contó en Miami con una ofensiva diseñada exactamente para su perfil, con un par de receptores élite y uno de los mejores play-callers de la NFL. Su punto más alto fue una temporada de 29 touchdowns y Pro Bowl en 2023, aunque su producción cayó drásticamente después de eso.
Con nuevos head coaches como Mike LaFleur (Arizona) y Jeff Hafley (Miami) intentando comenzar desde cero, sería difícil imaginar que repitan el error de sus predecesores y asuman que la solución en la posición ya está en el roster.
Los Cardinals parecerían tener mayor facilidad para desprenderse de Murray, cuyo impacto en el tope salarial muerto es una fracción de lo que enfrentarían los Dolphins con Tagovailoa. Los Jets y Murray se sienten destinados el uno al otro, y las circunstancias de ambos encajan de forma inquietante. Los Jets cuentan con amplio espacio salarial en los próximos dos años para absorber el contrato de Murray, y probablemente no estarán en el mercado de quarterbacks novatos hasta el mucho más prometedor Draft de 2027. Murray podría funcionar como un puente que calme a la afición y —sí— tiene dos años restantes en su contrato. Después, podría transicionar a una competencia primaveral o a un rol puente para la selección del Draft 2027.
Además, Murray serviría para apaciguar a Aaron Glenn, quien está en modo desesperación total luego de que su fachada se desmoronara en la segunda mitad de su temporada inaugural. En teoría, obtener al “mejor” quarterback disponible podría ocultar el hecho de que los Jets están girando claramente hacia una reconstrucción centrada en juventud.
En el caso de los Dolphins, tendrían que decidir entre la incomodidad silenciosa de un “hold-in” o el dolor profundo de una liberación directa. En teoría, Miami podría encontrar un pretendiente dispuesto a absorber el contrato al estilo Brock Osweiler, aunque la franquicia necesita tanto capital de draft como sea posible y el dinero restante en el contrato de Tagovailoa supera lo que Cleveland asumió para básicamente “comprar” al quarterback de Houston por una selección de segunda ronda en el infame canje de 2017.
Si bien la capacidad de liderazgo de ambos ha sido cuestionada, Tagovailoa también sufre el efecto de la inmediatez. Quienes conocen a Mike McDaniel alrededor de la liga saben el cuidado y el esfuerzo que invirtió en Tagovailoa, solo para que sus propias habilidades como coach fueran —intencionalmente o no— puestas en duda en el podio. Esto es, evidentemente, un punto de atención para Hafley y lo será para cualquier entrenador que inicie un nuevo proyecto e intente construir un programa competitivo en 2026.
Prospectos con posible techo alto (27 años o menos)
Malik Willis, Tanner McKee, Trey Lance, Davis Mills, Justin Fields, Anthony Richardson
Willis y Lance son los únicos dos de este grupo que realmente llegarán a la agencia libre. McKee tiene un año restante de contrato con los Eagles, al igual que Mills con los Texans. Dejémoslo claro desde el inicio: hay escalones muy marcados en esta lista y la edad es el principal factor que agrupa a estos quarterbacks.
Con el resurgimiento de Sam Darnold y Baker Mayfield, creo que veremos mayor curiosidad por encontrar quarterbacks con un mayor volumen de repeticiones profesionales que puedan ofrecer un nivel competente y firmar contratos a largo plazo más accesibles. Aunque algunos de estos pasadores ya tuvieron lo que consideraríamos una oportunidad justa como titulares, los coaches ofensivos son optimistas eternos y soñadores por naturaleza.
Lo más interesante en el caso de Willis es su conexión directa con los Cardinals y los Dolphins: un equipo (Arizona) está dirigido por el hermano de su ex head coach y el otro (Miami) por quien fuera su coordinador defensivo. Sin embargo, como mencionamos antes, ambas franquicias tienen contratos gigantescos que resolver antes de pensar en otorgar un acuerdo tipo Justin Fields 2025 (entre 20 y 30 millones de dólares anuales) a otro quarterback. Willis necesita un equipo con un ataque verdaderamente integrado entre carrera y pase, lo que parecería descartarlo en Pittsburgh; aun así, los Jets y el OC Frank Reich resultan una combinación curiosamente lógica, junto con los Cardinals y los Dolphins.
McKee, con apenas 88 intentos de pase en dos temporadas, no solo es una fascinación entre los aficionados de los Eagles, sino que, siendo realistas, sería uno de los cinco mejores quarterbacks del Draft si estuviera saliendo en 2026. Es un año flojo en la posición, lo que hace que incluso ofrecer una selección de tercera ronda por el ex destacado de Stanford suene razonable. Me pregunto si Reich —ex head coach interino en Stanford— y quien además tiene acceso al antiguo coach de posición de McKee (y su sucesor en Stanford, Tavita Pritchard), buscará información interna sobre él. También me pregunto si el coach de los Colts, Shane Steichen, llamará a su antiguo equipo. Incluso Mike McCarthy en Pittsburgh podría necesitar un plan de contingencia si Aaron Rodgers decide colgar los spikes.
Mills, ya que hablamos de quarterbacks altísimos formados en Stanford, tuvo un mejor EPA por drop-back en sus tres semanas como titular en Houston el año pasado que Bo Nix, Justin Herbert o Baker Mayfield. Mills acumula casi dos temporadas completas como titular en unos Texans diseñados prácticamente para perder partidos, y aun así terminó con una relación positiva de touchdowns contra intercepciones y un EPA por drop-back favorable. Curiosamente, su EPA fue casi idéntico al de Sam Darnold en su última temporada con los Jets y la primera con los Panthers. Dudo que Houston quiera desprenderse de él considerando la incertidumbre alrededor de C.J. Stroud, pero, como señalamos con McKee, Mills resulta un prospecto más atractivo que varios novatos que están por llegar a la liga.
Fields casi con seguridad regresará al mercado cuando los Jets limpien sus libros salariales de cara a 2027. Aunque su temporada 2025 fue claramente mala (estuvo entre los peores quarterbacks de la NFL en EPA por jugada, en una categoría cercana a la de Joe Flacco y Geno Smith), Fields sigue siendo un playmaker con buenos instintos que puede dañar defensas por tierra. No es una opción primaria, pero sí profundidad de calidad.
Lance, que apenas tiene 25 años, no ha impresionado estadísticamente en sus oportunidades como titular ocasional —su única apertura en 2025 fue ante Denver, una de las mejores defensas de la NFL—, pero podría valer la pena como apuesta tras pasar un año en Los Ángeles con el reconocido experto en quarterbacks Jim Harbaugh. Sus números en pretemporada también fueron irregulares, aunque mantiene vínculos con el cada vez más amplio árbol de entrenadores de Shanahan, así como con McCarthy en Pittsburgh. No lo veo como opción titular inmediata, pero Lance definitivamente merece un lugar en un roster como proyecto de desarrollo.
Por esa misma lógica, Richardson entra en esta categoría. Indianapolis ha sido agresivo bajo la nueva generación de la familia Irsay, y con el GM Chris Ballard bajo presión creciente para justificar su larga gestión, me pregunto si sentirá la necesidad de acelerar el desarrollo de Richardson o si será más conveniente para el equipo cortar por lo sano y recuperar algo de capital de Draft en rondas tardías. Richardson y Fields, al igual que Jalen Milroe de los Seahawks, representan ese grupo de quarterbacks que podrían funcionar como opciones situacionales en zona roja o incluso cambiar el rumbo de un partido gracias a sus cualidades físicas en el contexto adecuado. Ese tipo de potencial no se descarta fácilmente; sin embargo, resulta complicado imaginar a Richardson acumulando repeticiones significativas en 2026.
Veteranos con capacidad inmediata para ser titulares
Para esta sección —dado que ya sabemos bastante sobre estos quarterbacks y que la mayoría tendría un impacto significativo e inmediato— juguemos a hacer “matchmaking”. Para ser claros: esto no es especulación reportada, sino proyecciones basadas en lo que parece tener sentido.
Aunque los veteranos suelen permanecer en el mercado después del Draft —ya sea para evitar la monotonía del minicamp obligatorio, convencerse de dar un último intento o esperar la situación ideal—, creo que esta clase en particular, por el clima actual de la liga, podría firmar más rápido de lo habitual.
Para cada jugador, enumero los destinos que puedo imaginar, del más probable al menos probable:
Derek Carr: Raiders, Steelers, Dolphins, Colts
Daniel Jones: Colts, Rams
Kirk Cousins: Falcons, televisión, Vikings, Dolphins
Aaron Rodgers: Vikings, Steelers, Rams, retiro
Jimmy Garoppolo: Rams, Titans, Patriots
Algunas reflexiones:
• Tom Brady ha sido enfático sobre los riesgos de poner a un quarterback novato como titular desde el primer día. Si realmente selecciona a Fernando Mendoza con el pick No. 1, ¿respaldará sus propias palabras? Tengo a Carr regresando a los Raiders como primera opción, lo que lo reuniría con Klint Kubiak y, curiosamente, lo emparejaría también con Brady, quien alguna vez —según se cuenta— se refirió a Carr como “that motherf-----”. Carr vendió su casa en Las Vegas en 2024, pero fue drafteado por los Raiders y pasó las primeras nueve temporadas de su carrera con la franquicia.
• Tengo la sensación —solo eso— de que Aaron Rodgers no ha terminado de jugar. También creo que Mike McCarthy está diciendo todas las cosas correctas sobre una posible reunión con Rodgers para evitar su descontento (una estrategia opuesta a la de Aaron Glenn). Pero la posibilidad de superar a Peyton Manning en la lista histórica de touchdowns lanzándole a Justin Jefferson sería demasiado tentadora como para dejarla pasar.
• ¿Por qué sigue Kirk Cousins en Atlanta? Mi colega Mike Garafolo lo mencionó recientemente y tiene sentido. Los Falcons pueden permitirse pagarle para asumir básicamente el mismo rol actual. Cousins conoce a Kevin Stefanski, y la presencia de Matt Ryan en la directiva podría suavizar cualquier tensión remanente de la era Terry Fontenot. Michael Penix Jr. sufrió su tercera rotura de ligamento cruzado anterior en noviembre y no hay garantía de que encaje en el esquema ofensivo de Stefanski. Aunque Minnesota tiene formas de generar espacio salarial, ¿realmente querrán invertir la mayor parte en un quarterback que, idealmente, debería perder el puesto en training camp? Además, Cousins es uno de los jugadores más astutos de la liga en temas de finanzas personales.
Llama y ve qué pasa
C.J. Stroud, Jalen Hurts, Mac Jones
• Los Eagles tuvieron problemas para encontrar coordinador ofensivo este offseason y, aunque no se dijo públicamente, imagino que Jalen Hurts tuvo algo que ver. Hurts es un buen quarterback que —al menos desde mi perspectiva— parece estar atravesando una transición similar a la que vimos con Russell Wilson tras su etapa de “let me cook”. Después de ganar el Super Bowl, Wilson comenzó a idealizar el estilo de juego de Tom Brady: liberación más rápida del balón y menos castigo físico.
En efecto, las carreras de Hurts han disminuido drásticamente año con año. En 2025, los primeros y diez que consiguió por tierra fueron casi la mitad de los que logró en 2022. Sin embargo, los primeros y diez obtenidos por pase no se duplicaron. De ahí parte del estancamiento que vemos en Philadelphia, además de una línea ofensiva que empieza a envejecer y un Saquon Barkley posterior a su pico.
Hurts también prefiere un tipo específico de ofensiva que, a mi juicio, limita el arsenal de los play-callers. Eso hizo que el giro hacia Barkley durante la temporada del campeonato fuera brillante, aunque solo sirvió para ocultar problemas estructurales más profundos.
Hurts está a una temporada de ver reducido el dinero muerto en su contrato en más de 50%. Si bien los Eagles no temen absorber dinero muerto —como ocurrió con el traspaso de Carson Wentz—, asumir más de 100 millones de dólares sería irresponsable para un equipo que todavía tiene altas probabilidades de ganar el NFC East.
Dicho todo lo anterior, más allá de este año todo está en movimiento: Lane Johnson, Vic Fangio, Nick Sirianni. Howie Roseman y Jeffrey Lurie han demostrado ser uno de los dúos más eficaces de la NFL para detectar el estancamiento antes de que se convierta en podredumbre organizacional. No me sorprendería ver a la franquicia comenzar a preparar discretamente el terreno para la era post-Hurts.
Si fueras un equipo desesperado por dar un golpe de autoridad en la posición, ¿no empezarías al menos a sondear ahora mismo a los Eagles?
• En cuanto a Stroud, llevamos casi un año escribiendo y hablando de esto. Tras su decepcionante actuación en playoffs, el crédito acumulado en su temporada de novato prácticamente se ha evaporado justo cuando debería estar entrando en una ventana clave de negociación. Imagino que los Texans se apresurarán a extender a Will Anderson Jr., lo que deja a la franquicia con el cubo de Rubik óptico de cómo manejar a Stroud, quien fue seleccionado en la misma clase.
Houston decidió prescindir de Bobby Slowik como coordinador ofensivo después de que las estadísticas de Stroud se desplomaran en su segundo año, y Slowik pasó de inmediato a ser pieza clave en el staff de Mike McDaniel en Miami (y eventualmente nuevo coordinador ofensivo de los Dolphins). Ahora, un segundo staff igualmente talentoso, encabezado por Nick Caley, está bajo la lupa cuando, en última instancia, quizá simplemente nos adelantamos en la evaluación de Stroud.
Con Davis Mills todavía en el roster y varios veteranos puente interesantes disponibles en el mercado, ¿podría Houston generar interés de equipos necesitados de quarterback que prefieren a alguien joven pero no están convencidos con lo que ofrece el Draft?
• Si yo fuera Kyle Shanahan, no cambiaría a Jones. Tampoco entregaría un pick alto por él, entendiendo que, cuando llegue a mi edificio, no podrá llevarse consigo a Shanahan ni a Christian McCaffrey. Desconfiaría de cualquier coach que entre a mi oficina y exija al gerente general usar una selección de segunda ronda en Jones. Por todas estas razones, creo que se quedará en San Francisco, aunque eso no impedirá que algunos equipos persigan espejismos y actúen con irresponsabilidad.
Esta temporada nos recordó lo que ya vimos en New England cuando sus coordinadores ofensivos no eran un coordinador defensivo y un coach de equipos especiales. E incluso durante su etapa en Jacksonville, si estabas poniendo atención. Jones es un competidor; como ese tipo en la reta de básquetbol que siempre logra quedarse en la duela gracias a una extraña combinación de buen tiro y la habilidad de hacer tropezar al rival que le gana la espalda… y salirse con la suya. Es perfecto para una ofensiva orientada al proceso como la de San Francisco, que incorpora múltiples salvaguardas. Si yo fuera los 49ers, no lo regalaría a otro equipo que pudiera colocarlo en una situación igualmente favorable (como los Vikings, que además están en la misma conferencia).
Veteranos “premio de consolación”
Geno Smith, Russell Wilson, Jameis Winston, Tyler “Snoop” Huntley, Tyrod Taylor, Jake Browning, Jacoby Brissett, Joe Flacco
Siempre puedes intentar la estrategia de los Giants en 2025, que básicamente fue firmar a todos. Pero, retomando el punto anterior, debido al aura que proyectan los grandes entrenadores de quarterbacks y los grandes play-callers, al menos una opción titular sensata probablemente aceptará un rol de suplente con tal de trabajar con uno de ellos. Eso dejaría a un equipo que realmente, realmente necesita un quarterback titular conformándose con una alternativa poco atractiva.
Anótenlo: uno de estos quarterbacks iniciará al menos seis partidos para un equipo de la NFL en 2026.
Es un grupo que va desde una inyección momentánea de energía (Flacco, Brissett) hasta un compromiso casi artístico con el espectáculo por encima de la victoria (Winston).