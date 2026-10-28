Cinco posibles destinos para Saquon Barkley si los Eagles traspasan a su corredor estrella

Después de caer ante los Cowboys el lunes por la noche, los Eagles tienen marca de 2-5 y deben considerar seriamente convertirse en vendedores antes de la fecha límite de intercambios. Varios jugadores de Philadelphia, entre ellos Riq Woolen, Moro Ojomo y el ala cerrada Dallas Goedert, son candidatos a ser traspasados, pero no hay una estrella más importante que pudiera salir del equipo que el corredor Saquon Barkley.

Barkley llegó a Philadelphia en 2024 e inmediatamente ayudó a la franquicia a ganar su segundo trofeo Lombardi, después de correr para 2,000 yardas. Desde aquella temporada de ensueño, el juego terrestre de los Eagles no ha vuelto a ser el mismo. El equipo no fue tan eficiente en 2025 y, hasta ahora, las lesiones han afectado a Barkley en la presente campaña.

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El corredor de noveno año regresó de una lesión en los isquiotibiales en la derrota del lunes, en la que consiguió 62 yardas en siete acarreos (8.9 yardas por intento), antes de abandonar el partido por una lesión en la espalda. Una posible lesión podría complicar el mercado de intercambio de Barkley si los Eagles están interesados en negociarlo. El corredor tiene contrato hasta la temporada 2028.

Si los Eagles deciden prescindir del exintegrante del equipo All-Pro, estos son cinco destinos que tendrían sentido para Barkley.

Giants

¿Podría producirse una reunión entre Barkley y los Giants? Antes de firmar con los Eagles, Barkley pasó seis temporadas en Nueva York, el equipo que lo seleccionó en el segundo puesto del Draft de 2018. Aunque los corredores de los Giants tuvieron una recuperación el domingo con una actuación de 188 yardas contra los Texans, el equipo todavía necesita más ayuda en esa posición.

La salida de Barkley de los Giants no fue precisamente sencilla. Se frustró durante las negociaciones y reconoció que sintió que el trato fue "un poco irrespetuoso" antes de firmar con los Eagles. Cuando regresó al MetLife Stadium, fue abucheado y vio a aficionados de los Giants quemar su jersey. Desde entonces, los Giants contrataron a John Harbaugh como head coach, pero Joe Schoen continúa como gerente general. Además, es posible que los Eagles no quieran traspasar a Barkley a un rival de división.

Vikings

A pesar de sus esfuerzos durante la offseason para mejorar el juego terrestre, los Vikings todavía tienen mucho margen para fortalecer su ataque por tierra. Ocupan el puesto 28 en EPA por acarreo (-0.17) y el lugar 12 en yardas terrestres por partido (119.3). Su ofensiva y sus corredores tienen potencial, pero podrían beneficiarse de un jugador explosivo como Barkley para elevar su rendimiento ofensivo, especialmente porque el juego aéreo sigue en proceso de desarrollo. Tanto Aaron Jones Sr. como Jordan Mason han sufrido molestias físicas esta temporada, lo que podría hacer todavía más importante la incorporación de Barkley. El único riesgo para los Vikings es que Barkley también ha lidiado con lesiones, por lo que podría ser difícil depender de él.

Packers

Los Packers tienen el peor juego terrestre de la NFL: ocupan el puesto 32 tanto en EPA por acarreo (-0.29) como en yardas terrestres por partido (59.9). Apenas recuperaron a Josh Jacobs, quien comenzó la temporada en la lista de exentos del comisionado, pero su regreso no cambió demasiado las cosas en la derrota ante los Lions. Jacobs consiguió 36 yardas en 11 acarreos y dejó escapar un posible touchdown que habría puesto a Green Bay al frente.

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Es válido preguntarse cuánto podría ayudar Barkley al juego terrestre de los Packers, considerando el estado de la línea ofensiva del equipo. Barkley no fue tan eficiente como corredor cuando la línea ofensiva de los Eagles dio pasos atrás en 2025, pero aun así representaría una mejora respecto a los corredores actuales de Green Bay y podría ayudar a que su juego terrestre dejara de ser el peor de la NFL.

Bengals

Como demostraron los Bengals en su actuación de la segunda mitad contra los Ravens, su ofensiva es una potencia cuando Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Joe Burrow están juntos en el campo. Ese ataque sería todavía mejor con Barkley, quien fortalecería el juego terrestre. Chase Brown ha tenido dificultades para dar continuidad a su rendimiento de 2025 y apenas consiguió 39 yardas en 11 acarreos contra Baltimore.

A excepción del intercambio por Dexter Lawrence II, los Bengals no suelen ser demasiado proactivos a la hora de concretar negociaciones de gran impacto. Aun así, este movimiento tendría sentido para ambas partes, especialmente porque los Eagles estarían enviando a Barkley a la Conferencia Americana (AFC).

Seahawks

Como se mencionó en el caso de Jonathan Taylor, resulta más difícil imaginar que los Seahawks concreten un movimiento de este tipo, ya que utilizaron una selección de primera ronda en Jadarian Price y Zach Charbonnet está cerca de regresar. Además, vienen de firmar quizá su mejor actuación terrestre de la temporada, con 153 yardas por tierra en la victoria sobre los Chiefs.

Aun así, vale la pena que Seattle considere a Barkley mientras busca mejorar su juego terrestre y regresar a la pelea por el campeonato, especialmente después de adquirir el martes al guardia Quenton Nelson. Barkley no debería ser una pieza de intercambio tan costosa como Taylor, por lo que podría convertirse en un objetivo para el gerente general John Schneider.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/10/2026, traducido al español para SI México.