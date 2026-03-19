Cinco posibles fracasos de la agencia libre de la NFL en 2026
Cada año, la agencia libre de la NFL produce tres cosas.
Primero, los equipos firman jugadores que los hacen mejores y que resultan ser incorporaciones valiosas para escuadras contendientes. Segundo, más de mil millones de dólares se mueven en un solo día. Y tercero, se firma una larga lista de contratos de los que los gerentes generales intentarán salir antes de tiempo, unos años después.
En muchos casos, la tercera categoría no está reservada para un mal jugador que firma un contrato enorme. Eso rara vez ocurre. En cambio, a menudo se trata de un buen jugador al que se le paga como si fuera grandioso. Después de todo, “el mejor disponible” no significa el mejor; significa el mejor jugador capaz de dejar a su equipo para ir al tuyo sin que haya compensación de trade de por medio.
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A continuación, analizamos cinco contrataciones que, aunque comprensibles en el momento, podrían tener consecuencias desafortunadas en el futuro.
5. Bradley Chubb, edge, Buffalo Bills
Los Bills están asumiendo un riesgo calculado. Creen que Chubb puede mantenerse sano al menos durante dos temporadas y darles el pass rush de postemporada que no han tenido en la era de Josh Allen.
Sin embargo, es válido preguntarse si Chubb era la mejor apuesta que podían hacer. Cumplirá 30 años en junio, y la temporada pasada tuvo 8.5 sacks y 20 golpes al quarterback con los Dolphins. El año anterior se perdió la temporada después de romperse el ligamento cruzado anterior. Ese es un microcosmos de su carrera marcada por la mala fortuna, ya que Chubb ha estado inactivo en 42 partidos a lo largo de sus ocho años en la liga.
Si Chubb puede mantenerse sano, un contrato de $43.5 millones por tres años es un acuerdo razonable por parte del gerente general Brandon Beane. Pero si Chubb pasa mucho tiempo fuera, Buffalo ahora se queda sin espacio en el tope salarial y con una necesidad urgente de alguien que pueda volver a ganar desde el edge.
4. Trey Hendrickson, DE, Baltimore Ravens
Nadie generó tanto descontento dentro de la NFL como los Ravens durante la última semana. Muchos sintieron que Baltimore se retiró del trade por Maxx Crosby porque Trey Hendrickson seguía disponible en el mercado abierto, y esos murmullos se convirtieron en fuertes quejidos cuando, el miércoles, Hendrickson firmó con los Ravens por cuatro años y $112 millones.
Más allá de todo el ruido, este es un acuerdo arriesgado. Hendrickson, de 31 años, está envejeciendo y el año pasado estuvo limitado a siete partidos debido a una lesión en la cadera. La exestrella de los Saints y Bengals registró sólo cuatro sacks después de haber conseguido 17.5 sacks en cada uno de los dos años anteriores. Ahora del otro lado de los 30, Hendrickson tendrá que mantener el nivel de élite que mostró en 2023 y ’24 para que este contrato valga la pena para Baltimore.
Si Crosby, de 29 años, termina superando ampliamente a Hendrickson durante las próximas temporadas, habrá mucho arrepentimiento en los Ravens, y muchos discretos puños apretados de satisfacción en otros 31 edificios.
3. Alec Pierce, WR, Indianapolis Colts
Los Colts decidieron apostar por Pierce mientras al mismo tiempo se desprendían de Michael Pittman Jr., enviándolo a los Steelers por un intercambio de selecciones de rondas tardías.
Es una apuesta arriesgada. Pierce es más joven, con 25 años, y viene de una temporada de 1,000 yardas, pero Pierce también está produciendo casi exclusivamente bajo un enfoque de bajo volumen y grandes jugadas. Los Colts decidieron darle a su receptor un contrato de cuatro años y $114 millones con $84 millones garantizados. El valor total y el monto garantizado ocupan el noveno y quinto lugar, respectivamente.
Realmente, no hay un escenario en el que Pierce probablemente se convierta en un receptor top 10. Y aunque el viejo adagio dice que los mejores jugadores que llegan al mercado siempre exigirán el máximo dinero, puede ser imprudente pagar el contrato que alguien más debería ser quien otorgue. Si Pierce no se convierte en algo más que una amenaza de balón profundo (ha liderado la liga con 22.3 y 21.3 yardas por recepción en los últimos dos años) y amplía su árbol de rutas, el contrato podría convertirse en un lastre en el futuro.
2. Wan’Dale Robinson, WR, Tennessee Titans
Robinson suele ser el tipo de jugador que quieres firmar. Tiene 25 años y ha mejorado cada año. También puede reunirse con el excoach de los Giants y actual coordinador ofensivo de los Titans, Brian Daboll, quien sacó lo mejor de él en New York.
Sin embargo, Robinson se proyecta más como un arma secundaria y no como alguien que deba recibir un contrato cercano a la parte alta del mercado. Con cuatro años y $70 millones (hasta $78 millones), Robinson está siendo colocado como un receptor No. 2. Justo. El problema es que Robinson ha producido una temporada de 700 yardas sólo una vez. En 2025, Robinson registró 1,014 yardas, pero lo hizo con un enorme total de 140 targets. Su tasa de éxito de 42.9% ocupó el lugar 125 de 142 receptores de pase calificados, incluyendo receptores, tight ends y corredores.
Si Tennessee puede agregar una opción legítima No. 1 en el draft, como Carnell Tate, y quitar parte de la atención de los rivales sobre Robinson, podría funcionar bastante bien. Pero si Robinson es el componente principal del ataque aéreo, es un problema.
1. Jaelan Phillips, edge, Carolina Panthers
Phillips tiene que ser el jugador principal de esta lista por dos razones. Para empezar, ha sufrido un par de lesiones muy serias en la parte baja de la pierna a lo largo de su carrera, incluyendo una rotura del tendón de Aquiles en 2023 y una rotura del ligamento cruzado anterior en ’24. En segundo lugar, firmó un contrato de cuatro años y $120 millones a pesar de que nunca ha registrado más de 8.5 sacks ni 25 golpes al quarterback en una temporada.
Aunque Phillips es un buen jugador, está siendo pagado como una superestrella. La temporada pasada, seis jugadores tuvieron mejores números, mientras que nueve registraron más de 25 golpes al quarterback y 19 jugadores superaron el umbral de nueve sacks.
Phillips, quien cumplirá 27 años en mayo, debería estar en el punto máximo de su carrera durante la duración de este contrato. Si los Panthers tienen la esperanza de que esto funcione y sea un valor sólido, ese es el mayor argumento a favor. Porque si Phillips no establece nuevos máximos en su carrera de manera significativa en los próximos años, esto es un sobrepago.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/03/2026, traducido al español para SI México.