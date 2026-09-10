Cinco sorpresas tras la publicación de las alineaciones de los equipos de la NFL
La temporada 2026 de la NFL está aquí, lo que significa —entre muchas otras cosas— que es momento de reaccionar de más.
¿El primer asunto? Los depth charts.
Antes de cada partido, los 32 equipos publican un depth chart elaborado por su departamento de relaciones con los medios. Son extraoficiales y, por lo tanto, no son vinculantes, pero pueden darnos una idea informal de cómo los equipos podrían afrontar la temporada que se avecina o, al menos, su inicio.
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Permítanme aclararlo nuevamente: estos depth charts son extraoficiales. Dicho esto (por segunda vez), aquí están las cinco mayores sorpresas en los depth charts de la NFL para la Semana 1.
Jeremiyah Love es el suplente de Tyler Allgeier
Los Cardinals seleccionaron a Jeremiyah Love, de Notre Dame, con la tercera selección del Draft de abril. Y, sin embargo, a pesar de ser ya el running back mejor pagado en la historia de la NFL en términos de dinero garantizado, aparece detrás del veterano Tyler Allgeier.
Para ponerlo en contexto, Love está lidiando con un esguince de tobillo alto que sufrió durante el segundo partido de pretemporada de los Cardinals, y el coach Mike LaFleur ha dejado claro que su ofensiva utilizará un sistema de rotación en la posición de running back.
“No hay un solo running back que pueda jugar los 65 snaps”, dijo este verano. “Hemos visto esa historia cuando los jugadores están un poco sobrecargados y si eso termina perjudicándolos. … [Queremos] poder repartir esos jugadores, primero, para mantenerlos frescos durante ese partido, pero segundo, para mantenerlos lo más saludables posible durante 17 partidos es la manera adecuada de hacerlo”.
Dicho esto, Love debería —y probablemente lo hará— tener una participación importante dentro de la ofensiva de Arizona. Quizá esto sea simplemente una pequeña broma de novato por parte de los Cardinals.
J.J. McCarthy, QB3
Después de perder el puesto de quarterback titular de los Vikings ante Kyler Murray durante el training camp, J.J. McCarthy ahora ha sido relegado al tercer puesto de la posición, detrás del veterano Carson Wentz.
“Carson será el suplente el domingo”, dijo el coach Kevin O’Connell a los reporteros el miércoles. “Y J.J. obviamente será el tercero. Lo estoy viendo como algo de semana a semana. Carson tiene casi 100 aperturas en su carrera; lo que pudo hacer el año pasado, desde el punto de vista de tener repeticiones muy limitadas pero ser capaz de aplicar toda una carrera de experiencia, eso es más o menos lo que necesitas hacer como quarterback suplente. … Esto nos da la mejor oportunidad de ganar este domingo”.
Minnesota seleccionó a McCarthy con la selección No. 10 del Draft de 2024 y apenas dos temporadas después —mientras la mayor parte del resto de su clase de quarterbacks está teniendo éxito— ha sido relegado a la ofensiva del tercer equipo.
Los Patriots no tienen punter
A pesar de sufrir una lesión no revelada en la parte inferior del cuerpo durante la pretemporada, el punter de los Patriots, Bryce Baringer, apareció en el roster inicial de 53 jugadores del equipo. Dos días después, el equipo lo colocó en la lista de reservas lesionados, por lo que estará fuera un mínimo de cuatro partidos.
El movimiento coincidió con la incorporación del veterano punter Mitch Wishnowsky al practice squad de New England, dejando al equipo sin un punter en su roster activo.
Los equipos pueden elevar jugadores de su practice squad a su roster activo un máximo de tres veces, lo que les da a los Patriots tres partidos con Wishnowsky antes de tener que tomar otra decisión de cara a la Semana 4. Por lo que vale, New England firmó a Matt Haack durante el training camp antes de cortarlo durante los últimos recortes del roster, por lo que podría ser su opción de emergencia hasta que Baringer esté listo para regresar.
Kayshon Boutte ya es receptor abierto titular de los Texans
Los Texans adquirieron al receptor abierto Kayshon Boutte de los Patriots el mes pasado después de perder a Jayden Higgins por el resto de la temporada debido a un desgarro de ligamento cruzado anterior. Si su depth chart pudiera hablar, les diría que Boutte ya ha causado una gran impresión.
Boutte aparece como uno de los receptores abiertos titulares de Houston junto a Nico Collins y Xavier Hutchinson, por delante de Jaylin Noel y Jared Wayne.
“Kayshon está aprendiendo muy bien el playbook y se lo estamos dando todo”, dijo esta semana el coach de los Texans, DeMeco Ryans, sobre su nuevo receptor. “Es un chico inteligente; ha asimilado lo que le hemos pedido que haga. … Lo estamos poniendo ahí. Estamos tratando de ganar un partido de futbol americano. Lo adquirimos por una razón; creo que es un playmaker realmente bueno, así que quiero ver que eso aparezca el domingo”.
Andy Dalton y Tanner McKee son los suplentes de Jalen Hurts
Jalen Hurts es el quarterback titular de los Eagles. No hay ninguna duda al respecto. Detrás de él, sin embargo, es donde las cosas se vuelven un poco confusas.
Tanto Andy Dalton como Tanner McKee aparecen como quarterbacks de segundo equipo, mientras que el novato Cole Payton completa el grupo. De acuerdo con el coach Nick Sirianni, hay una razón táctica detrás de esto.
“No tenemos que tomar esa decisión todavía, ni anunciarla, creo que por razones competitivas”, explicó el miércoles. “De nuevo, no quiero que puedan estudiar a un jugador por encima del otro. No estoy diciendo que todavía no tengamos una respuesta sobre quién será. No tengo que compartirlo públicamente todavía”.
El domingo contra los Commanders, los Eagles probablemente activarán únicamente a dos quarterbacks, mientras designan a otro como el tercer QB de emergencia. Estaremos al borde de nuestros asientos esperando a que salga la lista de inactivos 90 minutos antes del kickoff del domingo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/09/2026, traducido al español para SI México.