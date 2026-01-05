Los Cleveland Browns despiden a Kevin Stefanski después de seis temporadas
Los Cleveland Browns anunciaron el despido del coach Kevin Stefanski luego de seis temporadas al frente del equipo de Ohio. La decisión se tomó luego de que los Browns terminaran esta campaña con marca de 5-12, que les dejó como último lugar en la División Norte de la Conferencia Americana de la NFL.
Asimismo, dicha decisión se basa también en los resultados de la campaña anterior, donde tuvieron un récord de 3-14. En sus seis temporadas al frente de los Browns, Stefanski registró récord de 45-56.
“Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo de Kevin al frente de los Cleveland Browns durante las últimas seis temporadas. Es un buen entrenador de futbol americano y una persona aún mejor. Apreciamos todo su esfuerzo y dedicación a nuestra organización, pero nuestros resultados en las últimas dos temporadas no han sido satisfactorios, y creemos que es necesario un cambio en el puesto de head coach”, se lee en el comunicado de los Browns.
Durante su primera temporada en 2020, Stefanski llevó a los Browns a sus primeros playoffs desde 2002, y después ganaron su primer partido de postemporada en 26 años, lo que le llevó a ser nombrado Coach del Año en 2020 y lo volvió a ganar en 2023. Fue apenas el segundo entrenador de los Browns en ganar dicha distinción y el primero en dos ocasiones.