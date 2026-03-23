Cómo Broncos y Dolphins concretaron el intercambio por Jaylen Waddle
Antes de profundizar en el resto de mis conclusiones de MMQB, quería extenderme un poco más sobre la mayor noticia de la semana pasada.
El intercambio de Jaylen Waddle pudo haber parecido repentino, pero la realidad, para los Broncos, fue todo lo contrario. El año pasado, en Halloween, los Dolphins despidieron al gerente general de largo tiempo Chris Grier, lo que inició un proceso de meses para reimaginar la organización. Como era previsible, los equipos contendientes comenzaron a rondar su roster, buscando ver qué podían sacar de los restos de un régimen que iba de salida, con una reconstrucción total en camino, aunque todavía no completamente ejecutada.
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Ahí es donde entró Denver, buscando añadir piezas a un equipo que el entrenador Sean Payton y el GM George Paton veían listo para competir por el premio mayor. Waddle era su objetivo, y aunque Payton y Paton no lo consiguieron en ese momento, la semilla quedó plantada.
Y germinó en un intercambio unos cinco meses después, la semana pasada, con los Dolphins enviando a Waddle y una selección de cuarta ronda (No. 111) a los Broncos a cambio de selecciones de primera, tercera y cuarta ronda (Nos. 30, 94 y 130). Su concreción fue indicativa de dos equipos en lugares muy diferentes, como ya lo estaban a finales de octubre, con uno apostando todo para ganar un campeonato y el otro tratando de acumular capital para llevar a cabo una reconstrucción integral.
Eso, al final, es la razón por la que el acuerdo funcionó tan bien. Los objetivos de Paton y Payton en la construcción del roster encajaron perfectamente con lo que el nuevo GM de Miami, Jon-Eric Sullivan, y el entrenador Jeff Hafley están tratando de lograr. Eso se reflejó en un proceso que, de principio a fin, fue limpio y directo, y ayudó a cumplir los objetivos de ambos equipos.
Así fue como ocurrió todo…
• Tras su contratación, una cosa quedó clara: Sullivan y Hafley estarían enfocados en revertir la reciente mala suerte de los Dolphins en el draft. Habían tenido menos selecciones en los últimos cuatro años que cualquier equipo del football y solo les quedaban dos jugadores, en total, de las clases de 2022 y ’23 (De’Von Achane y el jugador de equipos especiales Cameron Goode). Por ello, el volumen iba a ser importante, y parte de construirlo sería escuchar a los equipos que preguntaran por sus jugadores actuales.
• Aunque Sullivan estaba dispuesto a escuchar a cualquiera, los jugadores con contratos grandes de segundo acuerdo serían más propensos a moverse, tanto por razones económicas (dado su problema de dinero muerto) como porque los tiempos de esos jugadores quizá no coincidirían con la reconstrucción del equipo. En el combine, mientras los Dolphins hacían un último intento por construir algún tipo de intercambio por Tua Tagovailoa antes de cortarlo, los equipos comenzaron a husmear alrededor de otros jugadores del roster de Miami.
• Los Broncos, mientras tanto, buscaban añadir un elemento explosivo a su ofensiva (la temporada pasada ocuparon el puesto 12 en tasa de jugadas explosivas por carrera y el 19 en tasa de jugadas explosivas por pase, según Sharp Football Stats). Estaban abiertos a diferentes maneras de hacerlo. Aunque las ofensivas de Payton generalmente han tenido receptores más grandes, hubo ejemplos—Brandin Cooks en New Orleans sería uno—en los que añadir una barra de dinamita en la posición de receptor abrió el campo para todos en su esquema.
• Después del combine, el assistant GM de los Broncos, Reed Burckhardt, se puso en contacto con Sullivan, haciendo la primera consulta sobre la disponibilidad de Waddle. Sullivan ya había recibido acercamientos por Waddle, pero nada que avanzara demasiado en Indianapolis. Le dijo a Burckhardt que escucharía, pero que no sería barato—sabiendo que una selección de primera ronda tendría que formar parte de cualquier paquete de regreso (y más aún si se trataba de una primera ronda baja).
• El personal de Paton ya estaba haciendo trabajo de investigación sobre Waddle. Bo Nix le dijo a Paton que, en el Iron Bowl de 2019, Waddle tuvo uno de los mejores partidos individuales que había visto, incluso cuando el Auburn de Nix venció al Alabama de Waddle 48–45. El safety Brandon Jones también fue un recurso, ya que había cubierto a Waddle durante tres años en los entrenamientos en Miami. Y uno de los scouts de Paton, con una relación cercana con Nick Saban, también se comunicó, y Saban le dijo que Waddle era competitivo, duro, explosivo y que podía bajar su centro de gravedad tan rápido como cualquiera que hubiera entrenado.
• Parte de la ecuación para los Broncos era comparar a Waddle con opciones competidoras, ya sea el jugador de habilidad que estaría disponible para ellos con la selección No. 30 o un agente libre que pudiera aportar un elemento de jugada grande a su ofensiva (Rashid Shaheed era lo más cercano). Después de esa investigación, y alrededor de 15 llamadas a fondo que hicieron a personas como Saban, quedó cada vez más claro que Waddle era su mejor opción.
• Los Broncos usaron su tabla para valorar adecuadamente lo que se había pagado por otros receptores en intercambios: como Cooks (el equivalente a la selección No. 30 en el intercambio Saints–Patriots, No. 24 en el Patriots–Rams), Amari Cooper (No. 16, ya que fue un acuerdo a mitad de temporada entre Raiders y Cowboys), Stefon Diggs (equivalente a la selección No. 20 en el intercambio Vikings–Bills), Davante Adams (selección No. 13 en el intercambio Packers–Raiders), Tyreek Hill (No. 14 en el intercambio Chiefs–Dolphins), A.J. Brown (No. 16 en el intercambio Titans–Eagles) y Marquise “Hollywood” Brown (No. 28 en el intercambio Ravens–Cardinals). Según su análisis, el equivalente a una selección de mediados de los 20 sería un valor apropiado considerando todo (edad, contrato, habilidad, etc.).
• Mientras tanto, los Dolphins realizaron un ejercicio similar y vieron el intercambio de A.J. Brown como un buen punto de partida. Tennessee obtuvo una selección de primera ronda de mitad de ronda (No. 18) y una selección compensatoria de tercera ronda (No. 101) en ese acuerdo en 2022.
• La confianza fue un elemento fundamental para que el proceso se mantuviera encaminado, y Paton se sentía tranquilo de que Sullivan, sin otro pretendiente serio, no empezaría a ofrecer su propuesta a otros equipos. De hecho, Paton trabajó con el padre de Sullivan, Jerry, el veterano coach de receptores de la NFL, hace dos décadas en Miami. Y ambos estuvieron en lados opuestos de la rivalidad Packers–Vikings durante 14 años (2007 a ’20), así que existía un alto nivel de respeto mutuo, incluso si no se conocían demasiado bien de antemano.
• Después de aproximadamente una semana de conversaciones, los Broncos estaban dispuestos a intercambiar la selección No. 30 de este año y una selección de tercera ronda en 2027 para conseguir a Waddle. Sullivan se resistió, queriendo que la selección de tercera ronda llegara en el draft de este año—por lo general, los equipos consideran que las selecciones de un año adelante se devalúan aproximadamente una ronda, así que en la mente de Miami eso era básicamente una oferta de una primera y una cuarta. Paton y Sullivan trabajaron en posibles compromisos y acordaron una compensación mediante un intercambio de selecciones de cuarta ronda, donde la selección de cuarta de Denver subiría 19 lugares (de la No. 130 a la No. 111) a cambio de entregar la tercera ronda.
• Y cuando el acuerdo se concretó, Paton llamó a Patrick Surtain II, quien fue compañero de cuarto y mejor amigo de Waddle en Alabama. Ya había hablado con Surtain sobre Waddle antes de la fecha límite de intercambios, así que no necesitaba consultarlo antes de cerrar este trato en particular. Lo sorprendió con la noticia, que, como era de esperarse, fue muy bien recibida.
Probablemente todos llamamos a estos acuerdos “ganar-ganar” con demasiada frecuencia. Pero creo que este realmente lo es—de nuevo, por los lugares en los que se encuentran estos dos equipos.
Para Miami, la pregunta clave al desprenderse de Waddle, un jugador que valoraban mucho y muy querido dentro de la organización, se relacionaba con los tiempos. Si, por ejemplo, Sullivan y Hafley tuvieran el programa funcionando a toda máquina rumbo a 2028, sería con Waddle con 30 años y probablemente buscando un nuevo contrato. En cambio, las selecciones de primera y tercera ronda que incorporen a su roster estarían entrando en su tercer año, aún a un año de siquiera poder negociar un nuevo acuerdo. Ese calendario encaja mejor que el de Waddle.
Para los Broncos, su roster está en el punto en el que quedan pocos huecos por llenar. Aún tienen siete selecciones, y tres dentro de las primeras 111 en 2026, y proyectan tener 10 para 2027 (considerando selecciones compensatorias por John Franklin-Myers y P.J. Locke). También obtienen a Waddle por $68.6 millones en los próximos tres años. Eso es un APY de $23 millones, menos que el nuevo APY de dinero fresco en el contrato que le dieron a Courtland Sutton el verano pasado. Sí, si Waddle la rompe, podría volver a la mesa de negociaciones. Pero ese sería un buen problema que tener.
Y con Nix en un contrato de novato por al menos otro año más, este siempre fue el momento para ser agresivos, particularmente si podían conseguir a un jugador que pudiera abrir el campo para sus otros jugadores de habilidad y mejorar su desempeño al permitirles encajar en roles complementarios.
Al final, es una situación bastante interesante en la que ahora se encuentra Denver, y en el proceso Miami se posicionó para crear un futuro mucho más brillante para una franquicia que ha tropezado durante demasiado tiempo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/03/2026, traducido al español para SI México.