Jaylen Waddle: Los Broncos pagan un precio elevado por el receptor estrella de Miami
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Después de llegar al juego de campeonato de la AFC por primera vez en una década, los Broncos están presionando para convertir su búsqueda del Super Bowl en una realidad en 2026. El martes por la mañana, Denver adquirió al receptor estrella Jaylen Waddle de los Dolphins a cambio de selecciones de primera, tercera y cuarta ronda en el draft de abril.
Waddle, de 27 años, ha sido durante mucho tiempo uno de los 20 mejores receptores de la liga. Seleccionado por Miami procedente de la University of Alabama como pick de primera ronda en 2021, registró tres temporadas consecutivas de 1,000 yardas para comenzar su carrera. En los últimos dos años, Waddle ha acumulado 744 yardas y 910 yardas, respectivamente, con ocho touchdowns combinados, todo mientras lidiaba con un juego de quarterback poco convincente de Tua Tagovailoa.
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En Denver, Waddle hará pareja con Bo Nix y se alineará del otro lado de Courtland Sutton, formando un dúo dinámico. El año pasado, Sutton atrapó 74 pases para 1,017 yardas y siete touchdowns a pesar de no tener otra amenaza real que ayudara a atraer la cobertura lejos de él. Ahora tendrá eso en Waddle. Mientras tanto, Nix ha tenido éxito en sus dos primeras campañas, llegando a los playoffs en ambos años mientras lanzaba para 7,706 yardas y 54 touchdowns.
Para Denver, el costo es alto. Waddle es un jugador magnífico, pero tampoco se le ha pedido nunca ser el receptor principal en un equipo contendiente, ya que normalmente ha tenido a Tyreek Hill para ayudar. Con los Broncos, Waddle asumirá ese rol y esa responsabilidad mientras Denver intenta mantenerse en la cima de la AFC West y contener a los Chiefs y Chargers.
Es comprensible por qué el gerente general George Paton fue tan agresivo. Probablemente está pensando que a Nix le quedan tres años en su contrato de novato, y que la defensa, aunque tremenda, será difícil de mantener junta año tras año. Waddle llega con contrato hasta 2028 (el año antes de que una posible extensión de Nix entre en vigor) y gradualmente tomará una mayor parte de los pases dirigidos que actualmente recibe Sutton, quien entra en su temporada a los 30 años.
En cuanto a los Dolphins, este es un intercambio fácil de hacer. Waddle es fabuloso, pero Miami está en una reconstrucción completa bajo el gerente general de primer año Jon-Eric Sullivan y el coach Jeff Hafley. Obtener un par de selecciones dentro de las primeras 100 y una de cuarta ronda debería ayudar a ese proceso, dándole a los Dolphins flexibilidad futura en el tope salarial y también más capital de draft. Y, por supuesto, es probable que Miami tenga una selección muy alta en el draft de 2027, cuando esté disponible una clase generacional de quarterbacks.
En general, fue un intercambio sencillo para Miami y uno comprensible para Denver.
Calificación Broncos: C+
Calificación Dolphins: A-
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/03/2026, traducido al español para SI México.