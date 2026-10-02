Cómo se concretó rápidamente el intercambio de Joey Porter Jr. a los Cowboys

Los Steelers despertaron el miércoles por la mañana con Joey Porter Jr. dentro de su plan de juego.

Para cuando llegó la hora de dormir, la estrella de cuarto año ya era un Cowboy.

Lo ocurrido durante ese breve periodo de tiempo reflejó un acuerdo que, en los hechos, pasó de estar muerto a concretarse en cuestión de horas.

Te puede interesar: Calificaciones del intercambio Steelers-Cowboys: Pittsburgh envía al OT Broderick Jones a Dallas

Dallas no ha ocultado durante el último año su deseo de reforzar su renovada defensa. O, más recientemente, su necesidad de agregar específicamente un cornerback de primer nivel. Pittsburgh lo sabía, pero hasta el mediodía del miércoles, la idea de mover a un jugador del calibre de Porter no era una opción: habían invertido demasiado en esta temporada como para hacerlo, sin importar qué tan tensa se hubiera vuelto la situación.

Las cosas cambiaron durante el walkthrough de los Steelers del miércoles, un día antes del partido.

Qué provocó el intercambio

La división entre ambas partes quedó reflejada en el reporte de lesiones del equipo durante dos semanas. Después de incluir a Porter con una lesión en la espalda en la Semana 1, el equipo modificó el reporte en la Semana 2 y nuevamente en la Semana 3, agregando “no relacionada con una lesión” y “acondicionamiento” al problema de espalda. Esto sugirió públicamente que no consideraban que la lesión realmente le impidiera jugar. Fue reportado como cuestionable en las Semanas 1 y 3, y descartado para la Semana 2. Se perdió los tres partidos.

Esta era la semana en la que habían acordado que regresaría, con el equipo listo para jugar el jueves contra los Browns. Porter aparecía como estimado para participar de manera completa en las prácticas del lunes y martes (estimado porque el equipo tuvo walkthroughs ambos días), se alineó con la primera defensa durante el walkthrough y los coaches esperaban a mitad de semana que fuera titular en Cleveland.

En cambio, Porter se presentó para un trabajo muy ligero el miércoles, les dijo a los coaches que su espalda estaba molestándolo y abandonó la práctica, asestándole al equipo un golpe inesperado a poco más de 24 horas del partido. En ese momento, la confianza entre el equipo y Porter, que ya estaba deteriorada, se rompió. Así que los Steelers comenzaron a buscar agresivamente un intercambio, con el objetivo de sacarlo del roster antes del kickoff.

Al retomar contacto con los equipos que previamente habían preguntado por él, los Steelers encontraron en Dallas un socio dispuesto a negociar. Ahora, un poco más de contexto sobre la transacción:

• Una vez más, los esfuerzos de Dallas por reforzar su defensa durante el último año han sido considerables. Los Cowboys estuvieron muy interesados en Maxx Crosby hasta que los Raiders inicialmente acordaron un intercambio con los Ravens. También fueron ellos quienes contactaron primero a los Steelers por Porter al comienzo del training camp, mientras hacían llamadas por cornerbacks que atravesaban situaciones contractuales complicadas (el Christian Gonzalez de New England era otro). Pittsburgh le dijo a Dallas que, si se producía un acuerdo al inicio de la temporada, el precio sería alto. En ese momento era demasiado alto para los Cowboys por un jugador que estaba por terminar su contrato.

• Aun así, Cowboys y Steelers mantuvieron las conversaciones. Y sumándose al intercambio por George Pickens que concretaron el año pasado, los equipos realizaron otro acuerdo que envió al tackle Broderick Thomas y una selección de cuarta ronda a Dallas a cambio de selecciones de tercera y sexta ronda.

• Con las lesiones afectando al equipo y Cobie Durant fuera para la Semana 3, los Cowboys tuvieron que utilizar a seis cornerbacks diferentes en defensa contra los Ravens en Brasil, en un partido que terminaron perdiendo en una jugada en la que Zay Flowers superó al veterano Reddy Steward para preparar el gol de campo ganador con un segundo por jugar. Y todo eso incluso con el novato safety Caleb Downs acumulando snaps como nickel.

• Por el contrario, los Steelers han contado con Jamel Dean, Asante Samuel Jr. y Jalen Ramsey en esa posición, mientras que el veterano Brandin Echols y el pick de tercera ronda Daylen Everette les han dado profundidad de calidad en la posición, además de una confianza cada vez mayor en que podrían estar bien sin Porter.

• A medida que aumentaba la tensión, la particular relación que la familia Porter ha mantenido durante años con el equipo fue un factor. Los Steelers siguen siendo cercanos al padre de Porter, integrante del Salón de Honor del equipo, y a su madre, y observaron cómo Porter creció en la zona. Así que, conforme las negociaciones se deterioraron, esto no era “solo negocios” como lo habría sido con otros jugadores, lo que hizo más difícil retomar las conversaciones.

• La división entre ambas partes no era enorme. Porter no estaba pidiendo lo que recibieron Gonzalez o Devon Witherspoon, de Seattle, pero quería acercarse a esas cifras y superar claramente los 30 millones de dólares anuales, como los cornerbacks estelares Derek Stingley Jr. de Houston, Sauce Gardner de Indianapolis y Trent McDuffie de los Rams. Los Steelers estaban dispuestos a llegar a los 20 millones altos anuales sobre la base del APY de dinero nuevo con Porter, pero no más allá de eso, antes de la fecha límite de la Semana 1 que el equipo establece cada año para las extensiones de contrato de sus jugadores.

• A media tarde del miércoles, después de que terminara la práctica del equipo, el gerente general de los Steelers, Omar Khan, llamó al vicepresidente de personal de jugadores de los Cowboys, Will McClay, para retomar las conversaciones con Dallas sobre un acuerdo. Para entonces, McClay y su equipo ya habían hecho su tarea sobre Porter. Se habían reunido con él antes del Draft de 2023, tenían su expediente de aquel momento y hablaron con Thomas y Pickens para obtener más información sobre quién era Porter como persona. Tampoco perjudicó que el COO Stephen Jones hubiera formado parte durante años del comité de competencia junto al excoach de los Steelers Mike Tomlin, un gran admirador de Porter.

• En el campo, los Cowboys veían a un cornerback largo, paciente, inteligente y versátil en términos de esquema, cómodo jugando en cualquiera de los dos lados del campo, tanto en cobertura personal como zonal, lo que lo convertía en un buen ajuste para el sistema del nuevo coordinador Christian Parker. Parker, por su parte, expresó abiertamente su respaldo al acuerdo. La idea es que Porter encaje fácilmente como cornerback de boundary frente a Daron Bland.

• Las dos partes hablaron hasta entrada la noche, y la disposición de Dallas a realizar el intercambio sin tener una extensión de contrato acordada ayudó a concretar el movimiento. Los Cowboys consideraron que entregar una selección de segunda ronda de dos Drafts después equivalía a ceder valor de tercera ronda, y colocaron una condición de tiempo de juego en la selección de sexta ronda para protegerse a corto plazo. Mientras tanto, los Steelers aumentaron el arsenal de selecciones que necesitarán para renovar un roster veterano, después de haber tenido 10 selecciones en el Draft de 2026 y contar ahora con nueve en el tablero tanto para 2027 como para 2028.

• Dallas sí se puso en contacto con los agentes de Porter, David Mulugheta y Andre Odom, y llegaron al acuerdo de que un nuevo contrato se pondría sobre la mesa después de la temporada, de manera similar a como Dallas manejó el intercambio por Pickens, quien también tiene a Mulugheta como parte de su equipo de representantes. (Vale la pena señalar, por supuesto, que el poderoso Mulugheta también es el agente de Micah Parsons). Además, si Porter se marchara después de esta temporada, los Cowboys recibirían una selección compensatoria en 2028, probablemente de tercera o cuarta ronda, lo que ayudaría a compensar la pérdida de la selección de segunda ronda.

• Finalmente, si esto les parece un cambio filosófico para Dallas, están en lo correcto. Los Cowboys han incorporado cuatro titulares veteranos —Quinnen Williams, Kenny Clark, Rashan Gary y Porter— a la defensa durante los últimos 14 meses. Si sumamos a Pickens, son cinco jugadores. ¿Por qué? Porque los Jones ven una ventana de oportunidad con Dak Prescott en el mejor momento de su carrera, especialmente tomando en cuenta cómo jugó la ofensiva el año pasado. Prescott ha hablado abiertamente de que este es un año de “Super Bowl o fracaso”. Las acciones del equipo están alineadas con esa postura.

Así que Dallas avanza con una postura de ganar ahora.

Y los Steelers también están en esa situación, razón por la que este no fue un intercambio fácil de concretar para ellos.

Lo hizo todavía más complicado la relación de los Steelers con la familia, así como el hecho de que todavía consideraban a Porter un jugador y una persona de primer nivel, y esperaban que esos vínculos se mantuvieran a largo plazo, aunque por ahora la situación sea complicada.

Al final, sin embargo, hicieron lo que necesitaban hacer y lo hicieron rápido. El miércoles mostró hacia dónde se dirigía todo esto. También dejó claro cuál era la salida, aunque fuera una que realmente no querían tomar desde hacía meses.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/10/2026, traducido al español para SI México.