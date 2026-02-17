Cómo se decidieron los Raiders por Klint Kubiak como coach
Las conclusiones de MMQB ya ruedan rumbo a la NFL en 2026 (aunque el año de la liga aún está a aproximadamente un mes de comenzar)…
Las Vegas Raiders
Los Raiders querían a alguien que realmente los quisiera a ellos. Suena simple, claro. Pero había algo más profundo detrás de eso: una autoconciencia real dentro de la organización. En Vegas sabían que su puesto no era —al menos por ahora— el de Buffalo o el de Baltimore. La franquicia ha llegado a playoffs solo dos veces en las últimas 23 temporadas, y esta sería su cuarta búsqueda de entrenador en cinco ciclos. Sí, es uno de los 32 puestos en la liga. Pero los Raiders querían algo más que eso.
Te puede interesar: Por qué los Raiders necesitan una reconstrucción, no una solución rápida
En pocas palabras, buscaban a alguien que abrazara el reto y la historia del equipo, no a alguien que lo viera como un “Bueno, supongo que lo tomo”.
Klint Kubiak, la elección final, les ofreció exactamente eso. A sus 38 años, literalmente creció en la AFC West con su padre, primero como jugador de los Broncos y luego como entrenador. Les dijo que quería ser parte de la reconstrucción de una franquicia histórica y que le encantaba la idea de tomar la primera selección del draft y convertirla en un punto de inflexión para el equipo. Pero, curiosamente, hubo una yuxtaposición que realmente convenció a la cúpula de los Raiders.
Kubiak estaba, al mismo tiempo, profundamente conflictuado por estar entrevistándose. Primero vía Zoom y luego en un salón del Hyatt Regency en Renton, Washington. Les confesó a los Raiders que sentía que debería estar preparando el juego contra los 49ers durante aquella entrevista virtual, una de cinco que tuvo ese fin de semana (también se reunió con los Falcons, Giants, Ravens y Cardinals). En su segunda entrevista, ya en persona, fue directo: “Les debo todo a estos jugadores. Lo único que quiero es asegurarme de que obtengan el resultado que merecen”.
Al final, los jugadores de los Seahawks lo consiguieron, Kubiak obtuvo el puesto con los Raiders, y ese compromiso de principios con —por tomar prestada la frase— la excelencia fue una pieza clave del rompecabezas. Aquí hay más detalles sobre cómo los Raiders terminaron eligiendo a Kubiak de un amplio grupo de candidatos…
• El proceso comenzó en Vegas con la formación de un comité. El SVP de operaciones y estrategia de fútbol americano, Mark Thewes —quien trabajó con el GM John Spytek años atrás en Denver— aportó experiencia, conocimiento, antecedentes en cumplimiento y lecciones de las búsquedas de los Broncos que culminaron con las contrataciones de John Fox, Gary Kubiak, Vance Joseph, Vic Fangio, Nathaniel Hackett y Sean Payton. El asistente del GM, Brian Stark, se formó como coach y conocía bien ese mundo (de hecho, entrenó a Kevin O’Connell en la universidad). Y el VP de personal de jugadores, Brandon Hunt, aportó la experiencia acumulada en Philly y Pittsburgh.
• La experiencia previa de Spytek con Kubiak, aunque no fue determinante, ciertamente ayudó. Coincidieron un año, el del campeonato de los Broncos en 2015, y forjaron una relación en la que, desde entonces, Spytek ha recurrido ocasionalmente al Kubiak padre como consejero. Además, Spytek ya había entrevistado al Kubiak hijo antes, para el puesto de OC de los Buccaneers en 2023 (Tampa contrató a Dave Canales), aunque no lo conocía lo suficiente como para tener siquiera su número de celular antes de este proceso.
• Sí, la propiedad estuvo involucrada, y más allá de Mark Davis. Los socios limitados de gran inversión Egon Durban y Michael Meldman también tuvieron voz, al igual que Tom Brady, quien trabajó de la mano con Spytek durante toda la búsqueda.
• La primera ronda de entrevistas, vía Zoom, duró dos horas e incluyó a Spytek, Brady, Thewes, Stark y Hunt. Curiosamente, muchas de las cualidades que buscaban reflejaban las de Brady: alguien trabajador, que hubiera construido un alto nivel de responsabilidad y disciplina, y que pudiera liderar. Y liderazgo no necesariamente significaba ser un orador encendido. Brady (Bill Belichick, Bruce Arians, Todd Bowles), Spytek (Andy Reid, Gary Kubiak, Arians, Bowles) y Hunt (Nick Sirianni, Mike Tomlin) habían visto diferentes estilos de liderazgo funcionar.
• Los Raiders redujeron la lista a siete finalistas de un grupo inicial de 15. El ahora coach de los Ravens, Jesse Minter; el DC de los Panthers, Ejiro Evero; y el ex coach de los Dolphins, Mike McDaniel, realizaron segundas entrevistas en el vecindario de Brady en Miami. El OC de los Broncos, Davis Webb; el ex coach de los Giants, Brian Daboll; y el ahora coach de los Bills, Joe Brady, viajaron a Vegas. Y, como dictan las reglas, los Raiders viajaron al área de Seattle para ver a Kubiak, ya que los Seahawks seguían en competencia.
• La segunda entrevista de Kubiak fue la última —y ese mismo día también entrevistó con Arizona. El Hyatt elegido estaba a menos de tres millas de las instalaciones de los Seahawks. Para entonces, los Raiders ya se sentían cómodos con su estilo estoico y su liderazgo sereno bajo presión. Así que buscaban algo distinto en esta ocasión: un enfoque más específico en el equipo, centrado en qué necesitaría Kubiak y qué estaría buscando para liderar la reconstrucción.
• Otra pieza clave fue observar el nivel de comodidad entre Kubiak y Davis en un cara a cara. Durban y Meldman también estuvieron presentes para evaluar al posible contratado. Al final, los Raiders dejaron claro que estaban dispuestos a esperar a Kubiak hasta después del Super Bowl, lo que en la práctica fue una oferta tácita. Kubiak analizaría sus opciones durante la noche. Davis, Meldman, Durban, Spytek, Thewes, Stark y Hunt cenaron después en el bar del hotel, con la esperanza de que dijera que sí, mientras discutían el plan alternativo si no lo hacía.
• El domingo por la mañana, a través del GM de Seattle, John Schneider, los Raiders recibieron la noticia de que Kubiak aceptaría el puesto, pero quería primero informar personalmente a los jugadores que aún estaba priorizando antes de que la noticia se hiciera pública. Los Raiders accedieron.
En cuanto a ese enfoque que tanto gustó en Vegas, el día después del Super Bowl, ya con un panorama claro de la situación, el nuevo coach de los Raiders regresaba a su hotel con su familia, preparándose para una semana intensa de conformación de staff, cuando Spytek hizo una última exigencia: le dijo que debía ir al desfile de los Seahawks. Kubiak inicialmente no quería perder un día de trabajo. El GM le aseguró que jamás se arrepentiría de pasar ese miércoles en Seattle.
Kubiak fue —y en los Raiders quedaron bastante convencidos de que acertaron con esta decisión.
Buffalo Bills
Ya que estamos ahí, nunca tuvimos oportunidad de profundizar del todo en la contratación de Joe Brady por parte de los Bills, que probablemente sea la más trascendental de todas. Lo digo principalmente porque el destino de quizá el mejor jugador de la NFL, Josh Allen, en el prime de su carrera, está en juego. Y eso añade una presión considerable para todos los involucrados.
En el centro de todo está el GM Brandon Beane, quien fue promovido y empoderado tras la destitución de Sean McDermott. Beane, por supuesto, sabía desde el inicio que tenía que acertar con esta decisión. Así que vale la pena repasar la línea de tiempo que lo llevó a elegir al hombre que había estado trabajando literalmente al final del pasillo todo ese tiempo…
• La lista inicial de Beane incluía alrededor de 25 nombres, por lo que el primer paso fue reducirla a un número manejable. El tiempo apremiaba, porque los Bills fueron, en esencia, víctimas de su propio éxito: iban dos semanas detrás de la mayoría de los equipos tras avanzar a la ronda divisional.
• McDermott fue despedido el tercer lunes de enero. Esa misma noche, Beane y sus dos principales lugartenientes, Terrance Gray y Brian Gaine, comenzaron a revisar la lista. El martes lo dedicaron a investigar y hacer llamadas de referencia alrededor de la liga. Los candidatos fueron categorizados en “seguros para entrevista”, “posibles” y “descartados”. Brady fue el primero, y Beane le avisó el martes por la tarde que su entrevista sería al día siguiente. El ex OC Brian Daboll y el DC de los Colts, Lou Anarumo, estaban en el área de Nueva York, así que podían viajar para entrevistarse el jueves.
• Con una tormenta invernal en camino, los Bills decidieron viajar a Florida y realizar la siguiente fase cerca de la casa del propietario Terry Pegula en Boca Raton a partir del viernes. Por esas fechas surgió el nombre de Philip Rivers, así que Beane llamó a sus agentes, quienes comunicaron que Rivers solo entrevistaría con dos o tres equipos, y los Bills eran uno de ellos. Su entrevista fue el viernes en Florida. El entonces DC de los Dolphins, Anthony Weaver, y el coach de corredores de los Commanders, Anthony Lynn, entrevistaron el sábado en Boca. La entrevista del OC de los Jaguars, Grant Udinski, concluyó allí durante el juego por el campeonato de la AFC.
• Beane, Gray, Gaine, Pegula y Allen vieron el resto de ese partido —doloroso como fue— y luego contactaron al entorno de Webb para intentar llevarlo a Florida. Webb ya estaba comprometido para ir a Vegas, pero aceptó hacer una entrevista por Zoom el lunes por la mañana. Los Bills después esperaron a que el coordinador del juego aéreo de los Rams, Nathan Scheelhaase —quien había entrenado en el campeonato de la NFC—, terminara su entrevista en Los Ángeles con los Browns antes de hablar con él por Zoom el lunes por la noche.
• Los Bills también tenían interés en Kubiak, pero consideraron que sería injusto para todos esperar hasta después del Super Bowl para entrevistarlo —por reglamento, al no aprovechar la primera ventana para hacerlo, no podían hablar con él hasta que terminara la temporada de los Seahawks.
• En ese punto, mientras reducían la lista, los Bills volvían constantemente a Brady. En la primera entrevista le pidieron que analizara el roster “como si hubieras estado entrenando a los Green Bay Packers”. Les encantó su conocimiento de los jugadores defensivos del equipo. Les gustó su lectura sobre hacia dónde evolucionan las defensivas y cómo utilizaría su experiencia enfrentando a aquellas que más problemas le causaron (y a Allen) para encontrar un DC que construyera algo similar. Les convencieron las listas de staff que presentó, donde destacaba el nombre de Jim Leonhard, a quien había propuesto también a los Ravens y Raiders. Y les fascinó su visión de ser un CEO del equipo.
• Una frase de su entrevista llamó particularmente la atención al evaluar defensivas: “Esto realmente me estresa cuando veo esto en la caja, y en realidad es esto otro. Se puede ver en Josh”. Allen, por supuesto, estaba en la sala cuando dijo eso. Curiosamente, el coordinador defensivo que finalmente eligió, Jim Leonhard, provenía del equipo que eliminó a Buffalo.
• También hubo perspectiva de parte de Brady, no solo por su tiempo con McDermott, sino por sus experiencias con Joe Burrow y Ed Orgeron en LSU, y antes con Sean Payton en New Orleans, lo que demostró que los Bills estarían contratando mucho más que a un simple play-caller. Y eso era exactamente lo que buscaban Beane y compañía. De hecho, casi no le preguntaron nada sobre su ofensiva en la entrevista, porque sentían que sería perder el tiempo.
• Después vino la logística. Brady estaba en Vegas entrevistándose con los Raiders ese lunes y había volado de regreso a Buffalo, aterrizando alrededor de las 11:30 p.m., hora local. Los Ravens estaban considerando seriamente contratarlo como el primer OC de Minter. Además, el clima complicaba los planes de llevarlo de nuevo a Florida para su segunda entrevista. Al final, Beane decidió hacerla por Zoom. Y como Brady tiene dos hijos pequeños en casa, realizó la entrevista desde la oficina del coordinador ofensivo en las instalaciones de los Bills.
• Allen, por cierto, no participó en la segunda entrevista. Pegula no quería que la contratación pareciera decisión del quarterback, aunque sí quería asegurarse de que estuviera alineado con la elección final de la directiva. Allen decidió estar presente en las entrevistas iniciales, pero mayormente como observador. Tomó notas. Hizo preguntas detalladas sobre cómo los coaches programarían prácticas o comidas, y añadió información sobre lo que les gusta a los jugadores en Buffalo. Beane le dijo que, si sentía que un candidato no encajaba, debía decirlo. En el vuelo de tres horas a Florida compartió su opinión sobre Brady, Daboll y Anarumo, procurando no influir demasiado. Finalmente, se enteró de que Brady era el elegido cuando este ya había aceptado el puesto.
Cuando todo terminó, los directivos de los Bills hicieron una sola petición a Brady: que incorporara a un ex head coach experimentado como consejero. Afortunadamente, Beane tenía en marcación rápida a John Fox, con quien trabajó nueve temporadas en Carolina. Brady se reunió con él y decidió contratarlo (Fox ya lleva una semana en el cargo).
Al final, Brady pudo haber tenido una ligera ventaja al ser alguien conocido dentro del edificio —lo cual también puede jugar en contra, porque el equipo conoce todas tus debilidades—. Pero no fue lo que los Bills ya sabían sobre él lo que le dio el puesto, sino todo lo que no sabían y que salió a la luz en las dos entrevistas.
Ahora, lo único que le queda por hacer es ganar un campeonato.
Impacto del Super Bowl
Siempre hay un efecto dominó que los equipos del Super Bowl generan en el resto de la liga. Con el gran juego ya en los libros, aquí van cinco apuntes rápidos de las carreras de los Seattle Seahawks y los New England Patriots rumbo a Santa Clara, California, que creo resonarán en la NFL en 2026…
1) La redención de quarterbacks es real.
El éxito de Sam Darnold refuerza la idea de que talentos de alto nivel pueden reconstruir su carrera más adelante—y los Seahawks ya lograron ese truco dos veces, teniendo a Geno Smith en reserva cuando decidieron avanzar sin Russell Wilson. De manera similar, la reinvención de Baker Mayfield con los Buccaneers suavizó la salida de Tom Brady, y la apuesta de los Colts por Daniel Jones estabilizó (al menos hasta su lesión) una posición turbulenta y revitalizó el talento joven en su ofensiva. Todo esto sugiere que aún hay esperanza para Kyler Murray, Tua Tagovailoa y Mac Jones. Lo cual debería generar opciones para equipos necesitados de quarterback en un draft que, en la posición, parece ofrecer a Fernando Mendoza y poco más.
2) Los coaches defensivos pueden marcar diferencia como head coaches.
Tanto Mike Vrabel como Mike Macdonald lo demostraron al construir identidades claras y bien diseñadas para sus equipos: inteligentes, bien estructuradas, físicas y duras. El impacto ya se siente en el resto de la liga con Jeff Hafley (Dolphins) y el antiguo compañero de Macdonald, Minter (Ravens), consiguiendo puestos. Y hay más nombres interesantes en el horizonte: Ejiro Evero, Anthony Weaver, el DC de los Jaguars Anthony Campanile y el DC de los Texans Matt Burke son perfiles a seguir en 2026.
3) Los giros rápidos son posibles con buen draft y agencia libre inteligente.
Lo que Vrabel, Eliot Wolf y los Patriots hicieron al reconstruir el roster en 2025 fue similar a lo que hicieron los Commanders en 2024: apoyarse en jugadores externos con historial previo con sus coaches, tipos como Stefon Diggs, Morgan Moses, Harold Landry III, Carlton Davis III, Robert Spillane y Jack Gibbens. De esos nombres, solo Diggs firmó un contrato de élite. Pero en todos los casos, el equipo sabía exactamente lo que estaba adquiriendo. Y en muchos casos, los recién llegados terminaron siendo portadores de la cultura del programa.
4) El pipeline de scouting de los Packers merece análisis.
El GM de los Seahawks, John Schneider, podría encaminarse al Salón de la Fama tras ganar un segundo campeonato con un equipo completamente distinto al primero, venciendo en el Super Bowl a su antiguo colega Wolf. Miami recurrió a ese linaje al contratar a Jon-Eric Sullivan como GM, y aún quedan nombres allí—como Milt Hendrickson y Richmond Williams—que deberían recibir oportunidades muy pronto para vacantes de gerente general.
5) La inversión en las trincheras es prioritaria.
Los Seahawks pagaron fuerte por DeMarcus Lawrence y Leonard Williams en defensa, y tienen una selección de primera ronda a su lado en Byron Murphy; en ofensiva cuentan con dos primeras rondas desarrolladas en casa, Charles Cross y Grey Zabel, en la línea.
Por su parte, los Patriots usaron la cuarta selección global para tomar al tackle izquierdo Will Campbell, invirtieron una tercera ronda en el guard Jared Wilson, adquirieron vía trade a Garrett Bradbury y firmaron a Moses, para jugar junto al guard bien pagado Mike Onwenu; en defensa, otorgaron un contrato multimillonario a Milton Williams mientras ya tenían a Christian Barmore bajo contrato, y sumaron a Landry y K’Lavon Chaisson para los extremos.
Conclusión: para ambos equipos, las trincheras fueron la prioridad número uno. Y así como dio frutos para Eagles y Chiefs en años recientes, el énfasis de Seahawks y Patriots en esa área marcó la diferencia.
New York Giants
En el papel, el staff de los Giants luce sobresaliente. John Harbaugh ha armado un grupo con cuatro coaches con experiencia mandando jugadas en ofensiva y tres en defensiva, además de importar su estructura de equipos especiales desde Baltimore. Y sí, todo eso suena espectacular.
Pero estos staffs “de ensueño” no siempre funcionan en la práctica como lucen en el papel.
Surgen preguntas naturales al juntar mentes con ideas distintas. ¿Cómo encajarán los conceptos de Brian Callahan en el juego aéreo con el ataque terrestre de Greg Roman? ¿Cómo fluirán esos elementos dentro del sistema del OC Matt Nagy? ¿Dónde entra el coach de alas cerradas Tim Kelly en esa ecuación? Y del otro lado, ¿cómo ayudarán la experiencia de Frank Bush y el conocimiento institucional del roster de Charlie Bullen a que el DC Dennard Wilson maximice su esquema?
Gestionar todo eso debería ser una de las ventajas que Harbaugh aporte a los Giants. Al pensar en Nagy con Jaxson Dart, viene a la mente la temporada espectacular que ayudó a construir con Alex Smith en 2017, incorporando elementos de spread no solo para maximizar a Smith, sino para desarrollar a Patrick Mahomes. Todo el movimiento que ejecutaban los Chiefs ese año, en teoría, debería trasladarse de forma natural a las habilidades físicas de Dart.
En defensa, de manera similar, tener pass rushers versátiles como Abdul Carter, Brian Burns y Kayvon Thibodeaux debería adaptarse bien al nuevo esquema estilo Ravens. Bobby Okereke podría desempeñar el rol tipo Roquan Smith, y Dexter Lawrence el de Nnamdi Madubuike.
En resumen, me encanta cómo luce todo esto en teoría, y cómo el roster parece ajustarse a los esquemas entrantes es una de las razones por las que Harbaugh se sintió atraído por New York.
La parte difícil—convertir la visión en realidad—empieza ahora.
Jim Schwartz
Jim Schwartz está perfilado para ser el gran protagonista del mercado de coordinadores defensivos en 2027. Los Las Vegas Raiders sondearon a Schwartz y lo vieron como el complemento ideal para sentarlo del otro lado de Klint Kubiak, considerando sus cinco años de experiencia como head coach. Y no fueron los únicos interesados.
Pero al final, con prácticamente todos los puestos de coordinador defensivo ya ocupados —salvo el que él mismo dejó—, Schwartz parece decidido a cumplir su plan de tomarse un año sabático y regresar en 2027.
Tiene sentido. Y, ante todo, lo tiene porque existe una buena posibilidad de que la mejor vacante de coordinador defensivo el próximo año esté en la que fue su casa, donde ganó un título hace ocho años. El DC de los Philadelphia Eagles, Vic Fangio, consideró retirarse tras el campeonato de Philly el año pasado, estuvo cerca de hacerlo este año, y eso lo deja, claramente, evaluando temporada a temporada su futuro.
Si Schwartz aceptara ahora, por ejemplo, el puesto con los Raiders, primero tendría que salir de su contrato en Cleveland (al que aún le queda un año más una opción del equipo para 2027), y probablemente firmaría un acuerdo de dos o tres temporadas que complicaría un eventual regreso a Philly tras la campaña 2026. En cambio, quedarse fuera este año sería mucho más limpio y le daría una mejor oportunidad de aspirar a lo que podría ser el mejor puesto de asistente en el mercado de 2027.
En última instancia, el objetivo de Schwartz es volver a ser head coach. El mejor camino para lograrlo es dirigir otra defensa élite. Y la mejor forma de hacerlo es alinearse con el mejor talento posible. Philly sería un destino lógico en ese sentido, no solo por el roster, sino por las relaciones que mantiene allí, particularmente con el GM Howie Roseman, lo que añade un bono adicional.
A sus 58 años, como coach defensivo veterano —y pese a lo bueno que ha sido—, Schwartz tendrá que hilar muy fino para recibir otra oportunidad al mando de su propio equipo. Por eso debe ser estratégico en cada paso. Y, por lo que sé, lo está siendo, incluso si la emoción jugó un papel en su decisión inicial de salir de los Browns.
Philadelphia Eagles
Hablando de los Eagles, sostengo que Jeff Stoutland será uno de los coaches más difíciles de reemplazar para cualquier equipo este offseason (y eso incluye a head coaches). Puede sonar exagerado. No lo es.
Stoutland llegó a Philly desde Alabama de la mano de Chip Kelly en 2013. Desde entonces…
• Los Eagles han tenido cuatro linieros nombrados First-Team All-Pro (Jason Kelce, Jason Peters, Evan Mathis y Lane Johnson), con Kelce logrando esa distinción seis veces y Johnson dos. También contaron con un Second-Team All-Pro (Jordan Mailata). Stoutland tuvo al menos un Pro Bowler en cada una de sus 13 temporadas.
• En medio de todo eso, reemplazó a candidatos al Salón de la Fama en left tackle (Peters) y center (Kelce) con selecciones de séptima y segunda ronda (Mailata y Cam Jurgens).
• Y uno de ellos, Mailata, fue su obra maestra: un jugador australiano de rugby con atletismo fuera de serie que Stoutland transformó en un liniero dominante, al punto de borrar prácticamente el fallo de primera ronda que fue el OT de Washington State, Andre Dillard, en 2019.
Entonces, ¿por qué terminó esta etapa ahora? Stoutland trabajó con tres head coaches y nada menos que siete coordinadores ofensivos. Cómo encajaría su rol bajo un octavo coordinador, el joven de 32 años Sean Mannion, estaba en discusión. Con tantas piezas moviéndose otra vez a su alrededor, da la impresión de que su puesto como coordinador del juego terrestre fue parte del ajuste.
Ahora, los Eagles seguirán adelante con el ex liniero NFL Chris Kuper —recientemente desligado por Minnesota— como coach de línea, y con el coach de alas cerradas de 38 años Ryan Mahaffey, quien llega desde Green Bay junto con Mannion, como coordinador del juego terrestre.
Es otro cambio más para Nick Sirianni, que ha navegado bastantes turbulencias en cinco años al mando para un entrenador que ha llegado a dos Super Bowls y ganado uno.
Diría que este movimiento probablemente duele un poco más.
Rooney Rule
La Rooney Rule recibirá un análisis profundo este offseason. Diré esto: creo que Roger Goodell realmente quiere —y ha intentado— abordar el desequilibrio de diversidad en los staffs de coacheo de la liga. Cancelar los seminarios “accelerator” en 2025 no fue una buena señal y algunos lo interpretaron como un intento de no confrontar la postura de la administración presidencial actual respecto a DEI (en medio del proceso para obtener la aprobación del Departamento de Justicia para la fusión con ESPN). Pero, en general, desde Park Avenue ha habido un esfuerzo genuino en años recientes por hacer lo posible.
Para mí, aquí hay dos puntos clave.
El primero es sencillo: esto no depende realmente de los ejecutivos en 345 Park Avenue. Depende de quienes toman las decisiones de contratación, y nadie puede obligar a un dueño a hacer un nombramiento que no quiere hacer.
El segundo: los esfuerzos por fortalecer el “pipeline” con talento joven no han funcionado… al menos todavía. Según datos de USA Today, la NFL cubrió 29 puestos de coordinador ofensivo con 29 hombres blancos durante los offseasons 2024 y 2025. Este año, con 12 vacantes de OC, solo dos fueron para candidatos de minorías —los Chiefs eligieron a Eric Bieniemy y los Chargers contrataron a Mike McDaniel—, pero ninguno era debutante en el puesto, lo que deja abierta la pregunta: ¿dónde está el talento joven en desarrollo?
Creo que hay perfiles que eventualmente llegarán. El nuevo coach de quarterbacks de los Ravens, Israel Woolfork, es uno, tras llegar desde los Cardinals para integrarse al primer staff de Jesse Minter en Baltimore. El coach de quarterbacks de los Patriots, Ashton Grant, es otro, y rechazó entrevistas para coordinador. Y el coordinador del juego aéreo de los Rams, Nathan Scheelhaase —quien tuvo entrevistas para head coach—, es un tercero.
Todo eso es evidencia de que quizá, solo quizá, con algo de paciencia esto pueda encaminarse.
Mucha gente (incluidos algunos que trabajan de cerca con Goodell) espera que así sea, porque en este momento el panorama no luce particularmente alentador.
Travis Hunter
Que Travis Hunter fuera un jugador defensa-primero siempre tuvo más sentido. Tengo una teoría al respecto para explicar por qué los Jacksonville Jaguars manejaron así a la joven estrella emergente antes de que una lesión pusiera fin a su temporada de novato.
El GM James Gladstone y el coach Liam Coen comparten pasado con los Rams, y en años recientes esa organización ha tomado un giro interesante en cómo evalúa el valor posicional. Si se observa con detenimiento, hay una inversión marcada de picks altos en jugadores de skill ofensivo y en linieros defensivos frontales. ¿Por qué? En la lógica de los Rams, esos son los jugadores que generan puntos o evitan que te los anoten.
Los corners, dentro de esa ecuación, han sido ligeramente devaluados, algo que se refleja en cómo armaron su roster en las últimas temporadas.
Si seguimos esa línea de pensamiento, se puede entender por qué unos Jaguars con influencia “Rams” al subir por el pick No. 2 verían en Hunter a un jugador con mayor impacto inmediato como ofensivo de tiempo completo primero. Incluso si buena parte de la liga pensaba que la manera correcta de utilizarlo era como lo hizo Colorado: defensa primero.
¿Y por qué Colorado lo manejó así? Es mucho más difícil “paquetear” a un defensivo que a un ofensivo, dado todo lo que un jugador defensivo necesita saber del ataque rival antes de un partido. El staff de Deion Sanders entendió que el mejor camino para maximizar a Hunter era ese: practicaba mayormente con la defensa, se reunía con la defensa durante la semana, y se diseñaban paquetes ofensivos específicos para él, enviándole las rutas desde la banda según fuera necesario. Hunter, por supuesto, ganó el Heisman Trophy operando de esa manera.
Las dinámicas fueron evidentes en sus últimos cuatro partidos antes de lesionarse: jugó 203 snaps en defensa y 70 en ofensiva. En pocas palabras, conforme avanzó la temporada, fue más difícil —no más fácil— mantenerlo alternando en defensa.
Y a la inversa, como yo lo veo, con la ofensiva más establecida el próximo año, más piezas en su lugar (y quizá un repunte de Brian Thomas Jr.), Hunter estará mejor posicionado para impactar en ese lado del balón sin necesitar tanta carga allí, mientras se le da la oportunidad de crecer como corner de élite.
Aún no sé si el experimento de tiempo completo en ambos lados funcionará.
Pero sí creo que hacerlo de esta manera les da la mejor oportunidad de lograrlo.
New York Jets
Hay mucha presión sobre Aaron Glenn para sacar a los Jets del desierto la próxima temporada. Enero fue un mes extraño para la franquicia. En el lado ofensivo, fue una montaña rusa: algunos coaches pensaban que estaban a salvo y terminaron despedidos, y el equipo tardó tres semanas en dejar ir al coordinador Tanner Engstrand. En defensa, Glenn entrevistó a ocho candidatos para coordinador, armó una lista con nombres consolidados y, tras hacerla pública, terminó contratando a alguien con menos experiencia, Brian Duker, quien ni siquiera aparecía en esa lista.
Entonces, ¿qué demonios está pasando ahí?
Claramente, desde la propiedad hubo un énfasis en crear el entorno adecuado para quien sea el quarterback del equipo el próximo año, ya fuera con Engstrand (que llegó desde Detroit con Glenn) o sin él. Finalmente, los Jets invirtieron fuerte para traer a Frank Reich para liderar ese esfuerzo. Todo esto después de que el equipo explorara seriamente la opción de Wink Martindale y luego pivotara hacia la idea de que Glenn asumiera de facto la coordinación defensiva, lo que hizo necesario tener una mano más experimentada al frente de la ofensiva.
Desde ahí, sería fácil concluir que la decisión fue cargar el staff ofensivo con experiencia mientras se delegaba mayor responsabilidad defensiva a un head coach con formación total en ese costado del balón. El problema es que eso no encaja del todo con la visión inicial de Glenn para su staff, que imitaba la estructura de Dan Campbell en Detroit, con el head coach funcionando como CEO.
Tal vez todo termine funcionando. Reich arregla la ofensiva, Glenn ajusta la defensa y todos ganan. Pero no es como muchos imaginaban que se desarrollaría esto a inicios de enero. Y quizá, tras un 3–14, los integrantes del staff —Glenn incluido— no se ganaron el derecho de hacerlo exactamente a su manera.
Desde aquí, con un offseason crucial por delante, solo queda esperar que todos estén completamente comprometidos con este plan.
Quick-hitters
Arrancan nuestras primeras notas rápidas del offseason 2026, antes de una breve escapada a la nieve esta semana. Volvemos el próximo lunes, rumbo a Indianapolis para el combine…
• Porque me encantan historias como esta: el asistente de equipos especiales de los Seattle Seahawks, Devin Fitzsimmons, usó en el Super Bowl un traje que pertenecía a su hermano fallecido, Brendan. Brendan murió repentinamente en 2022 a los 51 años, y sus tres hermanos heredaron sus trajes; Devin ha usado uno (ajustado a su medida) en cada partido de visitante de los Seahawks durante los últimos dos años. También llevó el reloj de su abuelo materno al Super Bowl. Un recordatorio de lo que ese día significa para quienes llegan ahí.
• Mike Macdonald tenía en la mira a Zach Orr para su staff de 2026 incluso antes de que los Seahawks llegaran al Super Bowl. Es una contratación inteligente: suma a una estrella emergente con experiencia como coordinador y, además, le da al equipo una especie de seguro ante la posible salida del DC Aden Durde en 2027. Durde entrevistó con Browns y Falcons en enero y dejó una gran impresión.
• Aun concediendo que los report cards del NFLPA pudieron violar el CBA, fueron efectivos. De hecho, dos equipos que salieron mal evaluados —New England Patriots y Arizona Cardinals— llegaron al punto de planear la construcción de nuevas instalaciones de práctica tras la mala publicidad recibida. Es difícil decir que no tuvieron impacto.
• Mi intuición es que los resultados de este año, con el sindicato prometiendo distribuirlos íntegros a los jugadores, terminarán haciéndose públicos de cualquier manera. Lo que implicaría que los dueños solo se están haciendo ver peor con su postura.
• Cuanto más investigo, más pienso que el agente libre que merece mayor atención es el WR de los Indianapolis Colts, Alec Pierce. Ya tiene una temporada de 1,000 yardas y ha promediado más de 20 yardas por recepción en cada uno de los últimos dos años. Si los Colts terminan usando la etiqueta de franquicia con Daniel Jones, Pierce llegaría al mercado. Y con contratos importantes ya comprometidos con Michael Pittman Jr. y Jonathan Taylor, podría ser complicado etiquetar también a Pierce.
• Otro nombre interesante: el C de los Baltimore Ravens, Tyler Linderbaum. Me sorprendería mucho que Baltimore lo etiquete. No porque no lo valoren —lo hacen—, sino por las particularidades del tag: como los linieros ofensivos no se dividen por posición, etiquetar a un center o guard implica pagar cifra de tackle. Y eso no parece probable.
• Siempre vi la decisión de Derek Carr de alejarse la primavera pasada como un “retiro suave”. Y considerando que en marzo podría haber más pretendientes que quarterbacks titulares disponibles, tendría mercado. La pregunta sería qué tan dura sería la negociación de los Saints en un posible trade.
• Esa misma dinámica de oferta y demanda debería beneficiar también a Malik Willis. Por cierto, Willis comparte agente con Justin Fields, quien consiguió 20 millones de dólares en el mercado del año pasado.
• No descartaría que el coach de quarterbacks Dave Ragone termine siendo el OC de los Rams.
• Me gusta la decisión de Mike LaFleur de mantener a Nick Rallis como coordinador defensivo en Arizona. Pese a un bajón el año pasado, hay mucho talento joven en ese lado del balón con los Cardinals que se beneficiará de la continuidad, y Rallis es visto como un joven coach de gran proyección.