Verdadero y Falso de la NFL: Por qué los Raiders necesitan una reconstrucción, no una solución rápida
Es fácil olvidarse de los juegos de comodines por toda la cantidad de noticias que surgen inmediatamente después de que termina la temporada regular.
Raheem Morris fue despedido por los Falcons no mucho después de que Ravens y Steelers dieran inicio al último partido de la temporada regular el domingo por la noche. Al día siguiente fueron despedidos otros tres coaches, lo que nos dejó seis vacantes de entrenador en jefe, al menos por ahora.
También hubo despidos de coordinadores y algunos “mutuos acuerdos para separar caminos”, que casi nunca son realmente mutuos. Se desata tanto drama en la semana previa a los juegos de comodines que casi necesitamos a un equipo mediocre de alguna de las divisiones del Sur para llevarnos con calma hacia los playoffs.
Pero antes de llegar al Panthers–Rams del sábado, vale la pena desmenuzar algunas de las noticias más relevantes de los últimos días para esta semana de NFL verdadero o falso.
El próximo coach de los Raiders no debería ser juzgado por victorias y derrotas
Tal vez, por fin, los Raiders están empezando a entender que el camino de las soluciones rápidas no es el correcto para esta organización.
Cambiar por Randy Moss en 2005, apenas dos años después de haber llegado al Super Bowl, estuvo bien. Cambiar por Antonio Brown en 2019 y por Davante Adams en 2022 fueron movimientos desesperados. Ascender a Antonio Pierce como head coach hace dos años, solo porque existía una ligera posibilidad de que ayudara a restaurar la vieja cultura de los Raiders, fue triste. Contratar a Pete Carroll y Josh McDaniels con la intención de copiar lo que lograron en etapas anteriores fue todavía más triste y aún más desesperado. Traer de vuelta a Jon Gruden fue vergonzoso y terminó en un desastre.
Podría seguir y seguir hablando de cómo esta franquicia se ha negado a mirarse al espejo respecto a su estado de arenas movedizas en este siglo. Los Raiders han perseguido los días de gloria durante tanto tiempo que el último cuarto de siglo ya parece un borrón. Es como los millennials que se niegan a aceptar que “Country Grammar” de Nelly ahora es considerada música old-school. Los 2000 son los nuevos 80 cuando se habla del pasado, y los Raiders de alguna manera están atrapados en ambas épocas.
Carroll tenía que irse porque fue contratado por su pasado y entrenó para el presente en un equipo que desesperadamente necesitaba pensar en el futuro. Pensé que existía la posibilidad de que el socio minoritario Tom Brady echara esto a perder y no despidiera a Carroll, para evitar que su primera decisión importante con el equipo fuera un one-and-done. Pero al menos ahora sabemos que Brady quiere asegurarse de contratar al coach correcto, sin importar cómo se vea en términos de imagen. Con base en cómo operen los Raiders esta offseason, veremos si Brady apuesta por una reconstrucción real o por otra solución rápida condenada al fracaso.
De nuevo, no estoy diciendo que los Raiders deban copiar a otra franquicia, porque ya intentaron el Patriot Way y también recrear lo que Carroll y Geno Smith lograron en Seattle —¿una derrota por paliza en el wild card ante San Francisco en 2023?—. Pero no sería mala idea que Brady pusiera atención a lo que Nick Caserio tuvo que hacer para reconstruir a los Texans en la era posterior a Deshaun Watson, como señaló mi colega Conor Orr.
Brady y el GM John Spytek necesitan ser innovadores y hacer lo que sea necesario para lograr una reconstrucción adecuada, incluso si eso implica algunas temporadas más de derrotas. Despedir a Carroll y quedarse con el pick número 1 del draft fueron pasos en la dirección correcta. Cambiar a Maxx Crosby por selecciones del draft sería un avance significativo. Y el dueño mayoritario Mark Davis debería seguir manteniéndose al margen, incluso si eso implica desprenderse de algunos jugadores populares.
El próximo coach de los Raiders no debería ser evaluado por su récord de ganados y perdidos en 2026, y quizá ni siquiera después, siempre y cuando los jugadores se estén desarrollando y el producto en el campo muestre destellos de potencial, similar a los Lions de Dan Campbell en 2021 y 2022 y a los 49ers de Kyle Shanahan en 2017 y 2018.
Solo construyan, baby.
La postura de Manzano: Verdadero
Los Ravens deberían cambiar a Lamar Jackson tras despedir a John Harbaugh
Creo que fue un error que los Ravens decidieran despedir a John Harbaugh, cuando él fue quien ayudó a Lamar Jackson a convertirse en dos veces MVP y quien desarrolló el esquema adecuado para su conjunto de habilidades. Pero sería un error todavía mayor si Baltimore decidiera detonar una reconstrucción total cambiando a Jackson.
No creo que ese sea el caso, porque el dueño del equipo, Steve Bisciotti, aparentemente se frustró por la incapacidad de Harbaugh para guiar a este grupo tan talentoso hasta el Super Bowl. Incluso después de una temporada perdedora, el roster tiene suficiente talento como para apostar por una solución rápida y volver a meterse en la conversación por el Super Bowl en 2026. Francamente, eso será más difícil sin Harbaugh, pero la oficina principal parece creer que existe un coach capaz de llevar a Jackson al Super Bowl en el futuro inmediato.
La especulación sobre el futuro de Jackson con el equipo creció después de que surgieran reportes sobre los hábitos de trabajo del quarterback, y tampoco ayuda que la selección de primera ronda de 2018 haya lidiado con más lesiones esta temporada.
Entiendo las preocupaciones sobre la posibilidad de que Jackson se desgaste más temprano que tarde, pero Baltimore puede protegerse pensando a futuro y seleccionando a un quarterback del mañana, al estilo de Jordan Love con los Packers.
Jackson no fue el mismo esta temporada porque la lesión en el tendón de la corva le quitó movilidad, algo vital para su peligroso y único skill set. Los quarterbacks móviles tienden a desgastarse más rápido que los pasadores de bolsillo. Aun así, los Ravens no deberían apresurarse a renunciar a Jackson, porque ha mostrado avances claros como pasador —mucho más de lo que Cam Newton mostró en su carrera— y no es como si hubiera sufrido una lesión grave de rodilla este año.
Acaba de cumplir 29 años y está en camino a estar completamente sano para el inicio del programa de offseason. Hablar de desmantelar a los Ravens parece extremadamente prematuro. Tal vez vengan más cambios tras la salida de Harbaugh, pero sería un error rendirse con un roster que todavía es lo suficientemente bueno como para ganarlo todo.
La postura de Manzano: Falso
Los Browns no hicieron lo suficiente con solo despedir a Kevin Stefanski
Andrew Berry fue parte del peor canje y firma en la historia de la NFL, pero de alguna manera no fue despedido cuando al coach Kevin Stefanski le dijeron que tomara el camino de salida.
Estoy seguro de que Stefanski tuvo mucha voz y voto durante sus seis temporadas en Cleveland, pero él no fue el gerente general que hizo lo que fuera necesario para firmar a Deshaun Watson, poco después de que fuera acusado por decenas de mujeres de agresión sexual y sabiendo que se avecinaba una suspensión larga para el quarterback. (Watson fue suspendido 11 juegos al inicio de la temporada 2022). Todos los involucrados en ese movimiento debieron haber sido despedidos hace años, pero el equipo apenas ahora ha reconocido el error de sumar a Watson, y solo Stefanski está pagando las consecuencias.
Además, Berry acaba de decir a los reporteros que anticipa que Watson seguirá en el roster en 2026, otra decisión difícil de entender. Sean Payton y los Broncos no tuvieron problema en desprenderse de Russell Wilson y de su enorme contrato hace algunos años, y ahora están entrando a la postemporada como el sembrado número 1 de la AFC. Desde hace mucho sabemos que los Browns son una franquicia de risa, pero seguimos recibiendo más y más pruebas de ello.
Fue hasta gracioso escuchar al dueño Jimmy Haslam enumerar todos los “logros” de Berry esta temporada como razones para no despedirlo, sabiendo perfectamente que su equipo ni siquiera tiene un quarterback franquicia.
La postura de Manzano: Verdadero
El próximo coach de los Falcons necesita comprometerse con Michael Penix Jr.
El dueño de los Falcons, Arthur Blank, probablemente impondrá una tarea complicada a su próximo GM y coach tras despedir a Morris y a Terry Fontenot. Blank quiere ganar ya, y hacerlo con el roster que construyó el régimen anterior.
Es algo factible, pero hay razones por las que Atlanta no ha llegado a la postemporada en casi una década. Los Jets pidieron a sus nuevos tomadores de decisiones que hicieran funcionar el roster heredado, pero unos meses después terminaron cambiando a Sauce Gardner y a Quinnen Williams.
Los resultados rápidos suelen llegar cuando el quarterback es realmente la respuesta, y en este momento no es un hecho que Michael Penix Jr. esté hecho para ser un quarterback franquicia. Tuvo problemas en su segunda temporada y añadió otro capítulo a su largo historial de lesiones tras sufrir una lesión significativa de rodilla en noviembre.
Si Penix Jr. vuelve a batallar, el nuevo GM y el coach necesitan tener voz y voto y dejarle claro a Blank que no es su quarterback. El coach de los Cardinals, Jonathan Gannon, fue obligado a hacerlo funcionar con Kyler Murray y ahora, tres años después, está buscando un nuevo trabajo.
Sí, Blank ha invertido fuerte en la posición de quarterback al darle a Kirk Cousins un contrato de cuatro años y 180 millones de dólares, además de usar la selección número 8 del Draft de 2024 en Penix. Pero la terquedad por hacer funcionar algo que ya fracasó rara vez conduce a resultados ganadores.
La postura de Manzano: Falso