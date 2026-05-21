Cómo el más reciente problema legal de Rashee Rice impacta a los Chiefs
Se espera que los Chiefs no cuenten con el receptor abierto Rashee Rice durante las OTAs y el minicampamento obligatorio.
De acuerdo con Matt Foster, de KSHB41, Rice violó su libertad condicional después de dar positivo por marihuana. Según documentos judiciales, Rice fue ordenado a pasar 30 días en la cárcel tras esta violación y será liberado el 16 de junio. Fue puesto bajo custodia e ingresado en la cárcel del condado de Dallas.
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Rice había acordado previamente un convenio de culpabilidad el pasado julio después de estar involucrado en un choque de atropello y fuga a alta velocidad en una autopista de Dallas en marzo de 2024. Se declaró culpable de dos delitos graves de tercer grado y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y 30 días de prisión, estos últimos podían cumplirse en cualquier momento durante su periodo de libertad condicional. Después de dar positivo por THC, ahora deberá cumplir esa sentencia. La NFL suspendió previamente a Rice por seis juegos al inicio de la temporada 2025 debido a ese incidente.
Este es el problema legal más reciente para Rice desde que llegó a la NFL como selección de segunda ronda en 2023. Poco después del incidente de carreras callejeras, Rice estuvo bajo investigación por presuntamente lesionar a un fotógrafo en un club nocturno de Dallas en mayo de 2024. La presunta víctima optó por no presentar cargos en el caso y todos los cargos fueron retirados.
A principios de este año, Dacoda Jones, madre de los dos hijos de Rice, presentó una demanda civil en la que alegó que Rice le causó lesiones severas entre diciembre de 2023 y julio de 2025. La NFL decidió revisar el asunto bajo la política de conducta personal de la liga y determinó el mes pasado que no había evidencia suficiente para concluir que violó dicha política, por lo que no enfrentará disciplina de la liga por el momento. La demanda continúa abierta.
Cómo impacta a los Chiefs
Aunque ya se sabía que Rice tendría que cumplir una sentencia de 30 días de cárcel durante sus cinco años de libertad condicional, el momento en el que esto ocurre significa que se perderá las OTAs y el minicampamento obligatorio del equipo. Los Chiefs tendrán OTAs del 26 al 28 de mayo y del 1 al 3 de junio, mientras que el minicampamento se llevará a cabo del 9 al 11 de junio. Esto no afecta su disponibilidad para el training camp ni para la temporada regular, pero sí impacta su capacidad de participar en la preparación rumbo a la campaña 2026.
Más importante aún, esto refleja que los Chiefs no pueden depender completamente de Rice, de quien esperaban un rebote y que fuera uno de sus principales playmakers esta temporada. Los otros receptores principales del equipo son Xavier Worthy y Tyquan Thornton, junto con el ala cerrada Travis Kelce. Los Chiefs invirtieron fuertemente en su defensiva y en el grupo de corredores durante esta offseason, pero no seleccionaron a un receptor en el Draft sino hasta la sexta ronda, cuando eligieron a Cyrus Allen. Esta decisión podría resultar riesgosa considerando el historial legal de Rice y mientras el equipo busca mejorar la ofensiva. Quizá esto haga que los Chiefs estén más inclinados a sumar otro veterano en la posición, como una reunión con Tyreek Hill o potencialmente firmar a Stefon Diggs.
Además del efecto que esto podría tener sobre Rice y el equipo en 2026, Rice entra en el último año de su contrato de novato. Estos problemas también podrían afectar la disposición del equipo para firmarlo a una extensión multianual, o incluso influir en un nuevo contrato con los Chiefs o con otro equipo. Aunque tuvo una prometedora temporada de novato con 79 recepciones para 938 yardas, todavía no ha podido replicar esa producción mientras ha lidiado con lesiones y las consecuencias de sus problemas legales.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/05/2026, traducido al español para SI México.