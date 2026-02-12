Cómo pueden ayudar los Bills a Josh Allen en la agencia libre
Estoy de vuelta en casa tras el Super Bowl LX, y tenemos muchas preguntas que responder. Así que aquí vamos…
Buffalo Bills
De Ryan (@RJNYY0): ¿Qué harán los Bills para atender el grupo de WR? ¿Podría estar sobre la mesa un trade para subir en el draft?
Ryan, a estas alturas, asumo que los Cowboys colocarán la etiqueta de jugador franquicia a George Pickens. Eso dejaría a dos jugadores que encabezarían mi lista si yo fuera un contendiente como los Bills en busca de ayuda en la posición de receptor en la agencia libre.
Uno sería Rashid Shaheed, receptor de 27 años de los Seahawks, quien podría ser una combinación perfecta para Josh Allen: una amenaza profunda capaz de potenciar la habilidad de Allen para atacar verticalmente. Shaheed nunca ha tenido una temporada de 60 recepciones o 750 yardas, pero el potencial ligado a su capacidad para cambiar partidos es sumamente tentador. Y hasta que llegó a los Seahawks a mitad de temporada este año, nunca había contado con demasiada estabilidad en la posición de quarterback.
El otro sería Alec Pierce, receptor de 25 años de los Colts, quien registró 47 recepciones, 1,003 yardas (21.3 de promedio por recepción) y seis touchdowns este año en 15 partidos. Eso, después de una campaña en 2025 con 37 recepciones, 824 yardas (22.3 de promedio) y siete touchdowns, en medio de una situación realmente complicada en la posición de quarterback. Si a eso le sumas su físico de 6’3” y 211 libras, y cómo encajaría junto a Khalil Shakir y Dalton Kincaid, él sería mi elección.
Veremos qué ocurre, pero si agregas a Pierce a Shakir, Kincaid, Keon Coleman, Dawson Knox y James Cook, creo que Allen estaría bien posicionado para una carrera seria.
Atlanta Falcons
De Rahtid (@bloodclaat416): ¿Qué pasará con James Pierce Jr. el próximo año? ¿Se quedan los Falcons con Kyle Pitts? ¿Dónde termina Tyler Allgeier? ¿Kevin Stefanski llevará a David Njoku a ATL?????
Rahtid, los detalles del arresto de Pierce son terribles. Tendrá su día en la corte, por supuesto, pero con la información que tenemos ahora sobre los cinco cargos por delitos graves, creo que los Falcons deben operar como si no fueran a contar con él durante bastante tiempo. Y aunque no hemos escuchado su versión, Pierce estaba fuera de los tableros de muchos equipos el pasado abril debido a una serie de cuestionamientos sobre su carácter, lo cual es parte de la razón por la que los Falcons eligieron antes a Jalon Walker, considerado impecable fuera del campo.
Kyle Pitts tuvo una temporada de despegue fantástica —928 yardas y cinco anotaciones en 88 recepciones— que muy pocos vieron venir. Habrá equipos interesados en él. Podría ser un buen reemplazo de Travis Kelce en Kansas City si el veterano tight end se retira. Los Giants podrían sumarlo como un regalo para Jaxson Dart, y ese rol tipo Kelce existiría para él en la ofensiva de Matt Nagy. Los Buccaneers también podrían ser un destino interesante, con el ex coordinador ofensivo de Atlanta, Zac Robinson, ahora ahí. Y si Pitts se vuelve demasiado caro, entonces, claro, David Njoku sería una opción.
En cuanto a Tyler Allgeier, asumo que se irá y que conseguirá un buen contrato en algún otro lado. No es que a los Falcons no les guste Allgeier, pero hay un megacontrato en el horizonte para Bijan Robinson. Aun así, es difícil proyectar su destino, porque lo colocaría detrás de Breece Hall y Kenneth Walker III en el orden de prioridad de los corredores agentes libres.
New York Giants
De Spinal (@GucciSpinal): ¿Cuánta presión tiene John Harbaugh para arreglar de inmediato la ofensiva de los Giants con Jaxson Dart?
Spinal, no creo que sea una cantidad de presión fuera de lo común. Él no fue quien eligió a Dart, así que existe cierto margen ahí. Eso no significa que no quiera desarrollarlo, o que no le convenga que Dart funcione. Claro que quiere, y claro que le beneficiaría. Simplemente es distinto cuando el jugador no fue tu selección.
Me gusta cómo se está conformando el staff que trabajará en el desarrollo del joven quarterback. Hay presión sobre Matt Nagy como play-caller, por supuesto. Pero su experiencia en el juego aéreo, combinada con lo que el ex coach de los Titans, Brian Callahan, aportará a la mesa, y el juego terrestre de Greg Roman, abre la puerta a cosas bastante interesantes. Para darse una idea de cómo podría verse esto, vale la pena revisar a Alex Smith y a los Chiefs de 2017.
Mi apuesta sería que Dart tenga un buen segundo año.
Los Angeles Chargers
De M (@MattOfTheSouth): La lesión de Rashawn Slater fue una de las más complicadas de superar, ¿cuáles son sus posibilidades de volver a su mejor nivel y estará listo para el training camp?
Antes que nada, M, sí, una rotura del tendón rotuliano es una lesión muy seria para un liniero grande. Afecta la potencia, la explosividad y la capacidad de impulsarse con la pierna. Así que no se trata solo de regresar, sino de volver al 100%, y esa será la verdadera incógnita con Slater. El novato de los Chiefs, Josh Simmons, logró una recuperación casi increíble el año pasado: sufrió la lesión a mediados de octubre en su último año en Ohio State, no se perdió un solo día del training camp y fue titular en la Semana 1. Pero fue considerado una excepción. Por lo general, este tipo de lesión toma un año completo de recuperación.
La buena noticia es que la lesión de Slater ocurrió muy temprano —se lastimó el 7 de agosto del verano pasado—, lo que le da una posibilidad real de estar en plena forma, o muy cerca de ella, para el campamento. Así que, entendiendo la gravedad de la lesión, es válido ser cautelosamente optimista con que los Chargers tengan lista para el día inaugural una dupla de tackles totalmente sana con Slater y Joe Alt.
Cincinnati Bengals
De George Hiotis (@Hiotis4Life): ¿Qué esperas que hagan los Bengals con Trey Hendrickson y buscarán agentes libres de primer nivel en defensa?
George, me sorprendería bastante que Hendrickson regresara a Cincinnati el próximo año. Los Bengals le dieron un aumento importante, hasta 29 millones de dólares el año pasado, y solo obtuvieron siete partidos de él. Además, hubo cuestionamientos reales sobre cuánto hizo para intentar jugar pese a las lesiones (sobre todo al contrastarlo con la obsesiva determinación de Joe Burrow por volver antes de tiempo tras su lesión en el dedo del pie).
Y sí, puedo ver a los Bengals persiguiendo agresivamente agentes libres en defensa. Si Hendrickson se va, firmar a alguien como Jaelan Phillips, agente libre proveniente de los Eagles, tendría mucho sentido. También un safety en el mercado, como Coby Bryant de los Seahawks o Bryan Cook de Kansas City. Veremos si reciben el compromiso de la directiva para invertir y fortalecer una unidad que ya cuenta con piezas jóvenes prometedoras (Shemar Stewart, DJ Turner II y Demetrius Knight Jr.).
Pittsburgh Steelers
De Burghie (@houseofburgh412): ¿Cómo luce el offseason de los Steelers?
Diría que lo primero que los Steelers deben definir es el rumbo general del equipo y si ha llegado el momento de comenzar una reconstrucción. Algunos interpretaron la contratación de Mike McCarthy como una señal de que la familia Rooney no quiere atravesar un proceso de rebuild, o al menos no ahora, lo cual influiría en las decisiones sobre varios jugadores veteranos y podría generar cierta urgencia al armar el roster de 2026.
En esa línea, el primer punto en la agenda de Pittsburgh será obtener una decisión de Aaron Rodgers sobre sus planes para este año. Si no regresa, encontrar un quarterback se convierte, obviamente, en la prioridad. Si vuelve, podría tener sentido que los Steelers apunten a un corredor como Hall o Walker, y quizá también a un cornerback.
Las Vegas Raiders
De Raiders Got Fernando (@Raidersareback2): ¿Nombres para el staff de coacheo de los Raiders?
A la ofensiva, mi apuesta es que Klint Kubiak lleve consigo al coach de quarterbacks de los Seahawks, Andrew Janocko. Janocko ha sido el coach de QBs en las tres paradas de Kubiak como coordinador ofensivo y ya se ha ganado la oportunidad de ser OC. Lo único que podría impedir ese movimiento sería que Mike Macdonald le ofreciera a Janocko la oportunidad de mandar las jugadas en Seattle. En ese caso, creo que Kubiak recurriría al coach de línea ofensiva de los Seahawks, John Benton, para ser su coordinador en Vegas.
Del lado defensivo es un poco más complicado. Los Raiders han mostrado interés en Jim Schwartz, pero parece que Schwartz estaría cómodo tomándose un año sabático, con la posibilidad de que Vic Fangio se retire después de 2026, lo que abriría el puesto de coordinador defensivo de los Eagles en 2027.
Si Schwartz no está disponible, nombres como el coach de línea defensiva de los Chiefs, Joe Cullen; el coordinador del juego aéreo defensivo de los Seahawks, Karl Scott; el coach de linebackers de los Browns, Jason Tarver; y el propio coach de defensive backs de Vegas, Joe Woods (quien, según he escuchado, probablemente permanezca en algún rol), están en el radar de Kubiak.
El coach de secundaria de los Texans, Dino Vasso, también estaba en la lista antes de firmar un nuevo contrato en Houston.
De BurnieWilliams (@BurnieWilliams): No quiero cambiar a Maxx Crosby, pero si quiere salir, ¿no tendría más sentido con los Rams? ¿Maxx por las selecciones 13 y 61? Los Rams conservarían la 29. Están intentando una última carrera con Matt Stafford. Maxx ya construyó la casa de sus sueños en Vegas y L.A. lo mantendría cerca.
No estoy seguro de que los Rams tengan sentido. Este año deben tomar una decisión sobre el contrato de Byron Young. Viene de una temporada de 12 sacks, entra a su cuarto año y juega del lado opuesto del estelar pass rusher Jared Verse, quien será elegible para una enorme extensión con los Rams en un año. Así que, aunque nunca se puede decir nunca, diría que Los Angeles Rams tienen otras áreas —como la posición de corner— que querrían atacar primero.
Dicho eso, hay muchos equipos que sí encajarían como pretendientes de Crosby. Incluidos ambos participantes del Super Bowl. Y tienes razón en pensar que su precio sería una selección de primera ronda… y algo más.
Chicago Bears
De BunchaNumbers (@Gusdabearzfan): ¿Quién será el left tackle titular de los Bears el próximo año?
Buncha, es una situación bastante complicada. ¿Renuevas a Braxton Jones? ¿Intentas firmar a alguien como Rasheed Walker en la agencia libre? Lo desafortunado es que Ozzy Trapilo debería ser la respuesta sencilla a la pregunta. El novato de 2025 mostró lo suficiente como para, al menos, ser considerado la opción provisional —e incluso potencialmente la solución a largo plazo en el left tackle— antes de romperse el tendón rotuliano.
¿Ahora? Bueno, puedes remitirte a lo que mencionamos antes sobre Rashawn Slater. Es una lesión difícil y, como Trapilo se lastimó en enero, sería complicado contar con que aporte demasiado en su segunda temporada.
Con todo esto en mente, la mejor apuesta de los Bears podría ser encontrar un left tackle con la selección 25 del draft.
Washington Commanders
De brandon (@JayDanielsMVP): ¿Ves a los Commanders siendo agresivos en la agencia libre considerando que quieren rejuvenecer el roster?
Sí, Brandon, espero que los Commanders sean activos. Tienen muchos agentes libres, varios jugadores veteranos que podrían salir, Jayden Daniels está a la mitad de su contrato de novato y hay presión sobre un staff de coacheo que vivió bastante rotación al final de la temporada 2025.
La defensa, ahora con el nuevo coordinador Daronte Jones y varios jugadores clave con contrato por resolverse, probablemente luzca bastante diferente.
New York Jets
De Paul Andrew Esden Jr (@BoyGreen25): ¿Está sobre la mesa una reunión entre Derek Carr y Bill Musgrave con los Jets? Si es así, ¿qué tendría que entregar NYJ en compensación de trade para adquirirlo? ¿Cuál sería el calendario de este posible movimiento?
No sé cuál sería la compensación exacta en un trade, pero probablemente ocurriría entre ahora y el inicio del nuevo año de la liga en marzo. La carta de negociación de Carr para forzar un movimiento sería que su regreso del retiro tendría implicaciones importantes en el tope salarial, y eso por sí solo, creo, obligaría a los Saints a negociar un traspaso.
Tampoco creo que Carr aceptaría ir a cualquier equipo. Convencerlo de ir a los Jets podría requerir algo de trabajo, aunque estuvo en la parte alta de la lista de New York Jets en 2023 y quizás habría terminado allí de no haber sido por Aaron Rodgers.
New England Patriots
De Dave Del Rio (@CelticsBeam): ¿Moverá NE a Will Campbell a LG, firmará o drafteará un nuevo LT y moverá a Jared Wilson a C?
Creo que Wilson probablemente será movido a center. También pienso que los Patriots seguirán adelante con Campbell como left tackle, aunque mi impresión es que se mantendrán abiertos a cualquier opción interesante en la posición. Campbell es un buen jugador, pero la realidad es que mucha gente lo ha proyectado como guard desde antes del draft del año pasado. ¿Puede convertirse en un left tackle al estilo Jake Matthews? Claro. Y eso le da flexibilidad a New England.
Pueden continuar con Campbell ahí y reforzar la posición de guard. O pueden ir por un left tackle de primer nivel y mover a Campbell al interior (y muchos de quienes lo ven como guard creen que tiene potencial All-Pro en esa posición).
Mi impresión es que la decisión a largo plazo estará dictada por las oportunidades que se les presenten. Y esa es la manera correcta de abordarlo.