¿Cómo va Patrick Mahomes en su rehabilitación del ligamento cruzado? Esto dice el coach Andy Reid
Una de las mayores incógnitas que rodean a los Chiefs en este offseason es: ¿cuándo terminará Patrick Mahomes su rehabilitación y estará disponible para iniciar con Kansas City? El quarterback estrella se rompió el ACL en diciembre, lo que puso fin anticipado a su temporada 2025. Desde entonces, se ha sometido a cirugía para reparar su ACL y LCL y continúa en proceso de recuperación.
El mejor escenario, por supuesto, sería que Mahomes esté listo para la Semana 1. Realmente, una recuperación de ACL suele tomar al menos nueve meses para jugadores de futbol americano. Eso significa que Mahomes podría volver al campo en la Semana 2 o 3 de la temporada 2026. Si todo sigue progresando bien, existe la posibilidad de que esté listo para iniciar en la Semana 1. De lo contrario, los Chiefs iniciarán con su nuevo suplente, Justin Fields, hasta que Mahomes esté listo para hacer su debut en 2026.
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Previo al Draft de la NFL del jueves, el coach de los Chiefs, Andy Reid, habló con los medios y ofreció una actualización prometedora sobre el cronograma de recuperación de Mahomes, algo de lo que no se había escuchado demasiado desde su cirugía.
“Va a las reuniones, puede levantar pesas, hacer todo eso, rehabilitación”, dijo Reid. “Esa es la fase en la que está ahora mismo, así que veremos, lo iremos evaluando sobre la marcha y veremos dónde se encuentra. Está haciéndolo muy bien, pero tenemos que ser inteligentes con esto.”
Parece que todo marcha bien en la recuperación del tres veces campeón del Super Bowl, lo cual es una buena señal. Aún es temprano para que los Chiefs hagan anuncios contundentes sobre cuándo Mahomes podría volver al campo; después de todo, apenas han pasado unos meses desde la cirugía. Además, todavía faltan más de cuatro meses para que inicie la temporada 2026. Aun así, es positivo saber que Mahomes va por buen camino y se mantiene saludable conforme se acerca la próxima campaña.
Mahomes dejó muy claro después de su cirugía que su objetivo es iniciar en la Semana 1. Ese también es el objetivo de los aficionados de los Chiefs.
“Creo que, a largo plazo… quiero estar listo para la Semana 1. El doctor dijo que podría estarlo, pero no puedo predecir qué va a pasar durante el proceso. Ese es mi objetivo. Voy a tratar de prepararme para estar listo para jugar en la Semana 1, sin restricciones”, dijo Mahomes el pasado 15 de enero.
Mahomes sorprendió al mundo de la NFL el 25 de marzo cuando fue visto lanzando pases y realizando ejercicios en una instalación techada apenas tres meses después de someterse a cirugía. “¡Día a día!”, escribió Mahomes en la descripción de la publicación. “Qué bien poder lanzar el balón hoy.” Este video dejó claro que Mahomes sigue en una trayectoria de recuperación prometedora, siempre y cuando no tenga contratiempos en el camino.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/04/2026, traducido al español para SI México.