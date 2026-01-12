Comodines de la NFL: Los Patriots le ganan a los Chargers y avanzan a la ronda Divisional
El joven Drake Maye, en su segunda temporada, aprovechó la débil y castigada defensiva de los Chargers, para guiar a los New England Patriots a una cómoda victoria de 3-16 y clasificar a su equipo a la Ronda Divisional de la AFC.
A Maye no le jugó en contra que apenas lleva dos temporadas en la liga y tuvo una mejor actuación (268 yardas y un touchdown) que su contraparte, Justin Herbert, con seis campañas, dos selecciones al Pro Bowl, pero que ha sufrido lesiones clave en su defensiva, lo que le provocó un lesión de muñeca en medio de la competición.
Herbert lanzó para 159 yardas sin anotaciones y sufrió seis capturas. Fue una presa fácil para la línea ofensiva de New England, algo común desde que perdió a Rashawn Slater, el tackle titular del equipo.
Eso le permitió a los Patriots llegar con ventaja de 3-6 al medio tiempo y no perderla, a pesar de ser un encuentro en el que solo hubo un touchdown, hasta el cuarto cuarto, cuando Maye le mandó un pase a Hunter Henry que ayudó a definir 3-16 el partido.
A la AFC le resta un partido de la Ronda de Comodínes, entre los Texans y los Steelers, que será este lunes y del que saldrá el rival de los Pats. Los enfrentamientos Divisionales de la NFC son los que están definidos: 49ers vs Seahawks y Rams vs Bears, mientras que el primero confirmado de la AFC será entre los Bills y los Broncos.
Los Pats buscan volver a ser un equipo protagonista en la NFL, algo que no han conseguido desde la salida de Tom Brady.