Bengals vencen a Ravens en reaparición de Joe Burrow: Resultados de la Semana 13 de la NFL

El quarterback estrella reapareció con los Cincinnati Bengals para guiar a su equipo a la Victoria. Aquí puedes consultar todos los resultados de la Semana 13.

César Juárez Caudillo

Joe Burrow reapareció con los Cincinnati Bengals.
Joe Burrow reapareció con los Cincinnati Bengals. / Patrick Smith/Getty Images

En el último juego de Thanksgiving, los Cincinnati Bengals lograron una victoria decisiva por 32-14 ante los Baltimore Ravens, en un juego marcado por el esperado regreso de su quarterback estrella, Joe Burrow, en el tercer juego de la Semana 13 de la NFL. 

Tras perderse nueve partidos por una lesión en el “turf toe”, Burrow fue activado de la reserva este 26 de noviembre, rompiendo una racha negativa de 1-8 del equipo sin él. Su reaparición inyectó energía al ataque de Cincinnati, y el equipo aprovechó los errores de Baltimore — cinco pérdidas de balón del rival — para construir una ventaja sólida.

Durante el partido, Burrow se mostró eficaz: lanzó dos pases de touchdown en la segunda mitad, gestando la diferencia definitiva en el marcador. Mientras tanto, la defensiva de los Bengals logró contener al ofensivo de los Ravens, neutralizando sus intentos de remontada y cerrando el partido con autoridad. 

Resultados de la Semana 13 de la NFL

Jueves 27 de noviembre

Green Bay Packers 31-24 Detroit Lions

Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys

Cincinnati Bengals 32-14 Baltimore Ravens

Viernes 28 de Noviembre

  • 14:00: Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles | DAZN, Prime Video

Domingo 30 de noviembre

  • 12:00 | Los Angeles Rams vs. Carolina  Panthers | FOX Sports
  • 12:00 | San Francisco 49ers vs. Cleveland Browns | ViX
  • 12:00 | Houston Texans vs. Indianapolis Colts | FOX Sports
  • 12:00 | New Orleans Saints vs, Miami Dolphins | Sunday Ticket
  • 12:00 | Atlanta Falcons vs. New York Jets | Sunday Ticket

12:00 | Arizona Cardinals vs. Tampa Bay Buccaneers | FOX Sports

  • 12:00 | Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | Sunday Ticket

15:05 | Minnesota Vikings vs. Seattle Seahawks | FOX Sports

15:25 | Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers | FOX Sports

  • 15:25 | Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | Canal Nueve
  • 19:20 | Denver Broncos vs. Washington Commanders | ESPN / Disney+

Lunes 1 de diciembre 

  • 19:15 | New York Giants vs. New England Patriots | ESPN / Disney+
