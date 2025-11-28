Bengals vencen a Ravens en reaparición de Joe Burrow: Resultados de la Semana 13 de la NFL
En el último juego de Thanksgiving, los Cincinnati Bengals lograron una victoria decisiva por 32-14 ante los Baltimore Ravens, en un juego marcado por el esperado regreso de su quarterback estrella, Joe Burrow, en el tercer juego de la Semana 13 de la NFL.
Tras perderse nueve partidos por una lesión en el “turf toe”, Burrow fue activado de la reserva este 26 de noviembre, rompiendo una racha negativa de 1-8 del equipo sin él. Su reaparición inyectó energía al ataque de Cincinnati, y el equipo aprovechó los errores de Baltimore — cinco pérdidas de balón del rival — para construir una ventaja sólida.
Durante el partido, Burrow se mostró eficaz: lanzó dos pases de touchdown en la segunda mitad, gestando la diferencia definitiva en el marcador. Mientras tanto, la defensiva de los Bengals logró contener al ofensivo de los Ravens, neutralizando sus intentos de remontada y cerrando el partido con autoridad.
Resultados de la Semana 13 de la NFL
Jueves 27 de noviembre
Green Bay Packers 31-24 Detroit Lions
Kansas City Chiefs vs Dallas Cowboys
Cincinnati Bengals 32-14 Baltimore Ravens
Viernes 28 de Noviembre
- 14:00: Chicago Bears vs. Philadelphia Eagles | DAZN, Prime Video
Domingo 30 de noviembre
- 12:00 | Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers | FOX Sports
- 12:00 | San Francisco 49ers vs. Cleveland Browns | ViX
- 12:00 | Houston Texans vs. Indianapolis Colts | FOX Sports
- 12:00 | New Orleans Saints vs, Miami Dolphins | Sunday Ticket
- 12:00 | Atlanta Falcons vs. New York Jets | Sunday Ticket
12:00 | Arizona Cardinals vs. Tampa Bay Buccaneers | FOX Sports
- 12:00 | Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | Sunday Ticket
15:05 | Minnesota Vikings vs. Seattle Seahawks | FOX Sports
15:25 | Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers | FOX Sports
- 15:25 | Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers | Canal Nueve
- 19:20 | Denver Broncos vs. Washington Commanders | ESPN / Disney+
Lunes 1 de diciembre
- 19:15 | New York Giants vs. New England Patriots | ESPN / Disney+