Comparando selecciones del Mundial con plantillas de la NFL: ¿Qué equipo sería México?
Con el Mundial disputándose durante el periodo de menor actividad de la NFL, he visto mucho futbol e incluso he aprendido algunas cosas.
No, todavía no entiendo del todo qué cuenta como fuera de lugar, pero estoy bastante seguro de que no soy el único. También aprendí a no celebrar los goles hasta estar seguro de que el VAR no entrará en acción. Ya saben, algo parecido a buscar un pañuelo amarillo en el campo.
Aun así, es muy difícil no tirarse al suelo y empezar a remar después de cada gol de Erling Haaland.
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También descubrí que los entrenadores de futbol no tienen miedo de sacar a sus mejores delanteros para dar entrada a piernas frescas como parte de una estrategia en los minutos finales. Algo parecido a aquella ocasión en la que Kevin Stefanski sacó a Shedeur Sanders para intentar una conversión de dos puntos con formación wildcat que terminó fracasando ante los Titans.
Lo complicado es distinguir entre una decisión brillante y una completamente equivocada. Yo todavía no supero que el técnico de México sacara a Julián Quiñones cuando quedaban unos 20 minutos por jugar frente a Inglaterra.
En fin, quise aprovechar todos mis conocimientos futbolísticos para emparejar equipos de la NFL con selecciones del Mundial, ahora que el torneo llega a su recta final. Esto fue lo que se me ocurrió, incluyendo a las cuatro selecciones de semifinales. Francia cayó ante España en la primera semifinal el martes, mientras que Inglaterra se medirá con Argentina este miércoles.
Buffalo Bills: México
Quizá esta comparación sea un poco generosa —y también un poco influenciada por el hecho de que soy mexicoamericano— porque México ni siquiera se ha acercado a lo que Buffalo ha conseguido en la NFL. Aun así, las similitudes son evidentes: una afición apasionada que constantemente termina con el corazón roto y que siempre sueña con ganar un campeonato algún día.
La Bills Mafia, famosa por lanzarse sobre mesas en llamas, seguramente disfrutó los videos de las celebraciones maratónicas que se vivieron en la Ciudad de México. Los aficionados del Tri festejaron cada victoria como si hubieran ganado la Copa del Mundo, aunque todavía no saben lo que se siente.
Una vez más parecía que era nuestro año, hasta que la defensa y las figuras de Inglaterra recordaron que todavía queda camino por recorrer para competir con los verdaderos candidatos al título.
México clasifica de manera constante a la Copa del Mundo, pero no alcanza los cuartos de final desde 1986 y nunca ha disputado unas semifinales. Quizá eso no sea tan doloroso como perder cuatro Super Bowls consecutivos, pero al menos los aficionados de Buffalo pueden decir que estuvieron más cerca. Suspiro.
Carolina Panthers: Canadá
Estoy seguro de que hay aficionados ocasionales de la NFL que solo ven los playoffs y creen que los Panthers fueron un gran equipo la temporada pasada. Es entendible, porque fueron anfitriones de un partido de postemporada y estuvieron cerca de eliminar a los Rams en un emocionante duelo de comodines.
La realidad, sin embargo, es que Carolina terminó con marca de 8-9, aprovechó una débil NFC Sur, que ganó gracias a un criterio de desempate entre tres equipos, y además se benefició de que la liga premie a los campeones divisionales con un partido en casa para abrir la postemporada.
Menciono todo esto porque también hay varios aficionados al futbol que no siguen mucho este deporte y ahora creen que Canadá es una potencia por haber llegado a los octavos de final.
Al igual que Estados Unidos y México, nuestros vecinos del norte permanecieron en casa durante toda la fase de grupos gracias a su condición de país anfitrión, luego tuvieron un cruce favorable en los dieciseisavos de final frente a Sudáfrica, antes de recibir un baño de realidad con una derrota por 3-0 ante Marruecos.
Pero bueno, a veces esos golpes de suerte y esas campañas inesperadas son el comienzo de algo importante.
Chicago Bears: España
España tiene una rica historia futbolística, aunque también ha atravesado varios altibajos, incluidos algunos años discretos después de conquistar su única Copa del Mundo en 2010. Eso suena bastante parecido a Chicago, un equipo que construyó una marca icónica y que parece no dejar de hablar de aquel glorioso año de 1985.
Aunque España ha vivido muchos más años dorados durante este siglo, los Bears parecen estar en la vía rápida para convertirse en un auténtico contendiente al Super Bowl, luego de alcanzar la ronda divisional en la primera temporada del entrenador Ben Johnson.
Ambos equipos cuentan con una joven estrella que quizá recibió demasiados elogios demasiado pronto, pero tarde o temprano Lamine Yamal y Caleb Williams serán imparables en sus respectivas disciplinas.
Y, por último, hay mucho más por delante que por detrás.
Dallas Cowboys: Brasil
La comparación más sencilla sería con Estados Unidos y el famoso apodo de "America's Team". Pero eso no termina de encajar, porque los Cowboys sí tuvieron una larga etapa de éxitos y actualmente cuentan con varias estrellas. Estados Unidos no puede presumir ninguna de esas dos cosas. (Lo siento, aficionados de Christian Pulisic).
Entre los Cowboys y Brasil suman 10 campeonatos, pero ninguno en los últimos 24 años. Dallas parpadeó y, de repente, ya pasaron 30 años desde su último Super Bowl. Brasil también dejó atrás sus mejores tiempos tras conquistar su más reciente Copa del Mundo en 2002.
A pesar de los fracasos recientes, ambos equipos siguen generando enorme atención gracias a sus figuras, aunque ese talento individual no ha logrado traducirse en grandes equipos.
CeeDee Lamb y Vinicius Junior deben sentirse bastante solos bajo los reflectores.
Detroit Lions: Estados Unidos
Quizá esta no sea la comparación perfecta, pero entre ambos hay mucha pasión... y muchas derrotas.
Detroit está más avanzado en el futbol americano después de disputar el Juego de Campeonato de la NFC hace dos años, aunque esa actuación quizá haya sido solo un destello pasajero. (Los Lions se quedaron fuera de los playoffs el año pasado y fueron eliminados en su primer partido de postemporada en 2024).
Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha intentado convertir al futbol en un deporte verdaderamente popular, pero rara vez logra consolidarse debido a la falta de resultados.
Las Barras y las Estrellas alcanzaron sus primeros cuartos de final en 2002 y desde entonces no han dado pasos realmente importantes.
Kansas City Chiefs: Argentina
No soy un experto en futbol, pero sí parece que Argentina suele salir beneficiada en decisiones polémicas, algo muy parecido a lo que ocurrió con los Chiefs durante varios años.
No llegaré al extremo de decir que todo está arreglado (la FIFA tampoco es precisamente la organización deportiva que más confianza inspira), pero entiendo perfectamente por qué muchos aficionados ya están cansados de ver a estos equipos salir adelante en partidos de vida o muerte.
Hay otra comparación interesante: Patrick Mahomes y Lionel Messi fueron considerados durante mucho tiempo los mejores en sus respectivos deportes, aunque por primera vez en muchos años ambos tienen algo que demostrar.
En el caso de Messi, el paso del tiempo todavía no parece alcanzar a la estrella de 39 años, que ya está en otra semifinal y pelea por la Bota de Oro con ocho goles.
La gira de revancha de Mahomes comenzará en septiembre, mientras se recupera de una lesión importante e intenta llevar nuevamente a los Chiefs a los playoffs.
Los Angeles Rams: Francia
Se trata de dos contendientes permanentes que parecen fortalecerse año tras año.
Que Francia cuente con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé resulta casi injusto. Una sensación similar podrían generar los Rams si logran convencer a Aaron Donald de salir del retiro para jugar junto a Myles Garrett.
Además de tener plantillas repletas de talento, ambos equipos llegan altamente motivados después de quedarse muy cerca del campeonato recientemente.
Francia perdió una emocionante final de la Copa del Mundo de 2022 ante Argentina, mientras que los Rams cayeron por un estrecho margen frente a los Seahawks en el Juego de Campeonato de la NFC de la temporada pasada.
Tampoco hace tanto tiempo que los Rams levantaron el Trofeo Lombardi, al conquistar el Super Bowl en 2021. Por su parte, un Mbappé de apenas 19 años condujo a Francia al título mundial en 2018.
Minnesota Vikings: Noruega
Por supuesto que iba a emparejar a estos dos. Están el Skol de los Vikings y el tradicional remo vikingo de Noruega. Están Erling Haaland y Justin Jefferson. Sí, aquí elegí la comparación más obvia.
Por cierto, si buscas a Haaland en Google desde tu computadora, escucharás un redoble de tambores mientras unos vikingos reman a través de la pantalla.
No solo este país se ha contagiado de la fiebre mundialista; incluso las empresas tecnológicas parecen no tener suficiente de Haaland, después de que la máquina del futbol ofreciera un espectáculo en la cancha mientras abrazaba la cultura estadounidense.
Es algo comparable a cuando todo el mundo hacía el "griddy" después de que Jefferson irrumpiera con fuerza en la NFL en 2020.
Pittsburgh Steelers: Portugal
Los mejores años ya quedaron atrás para estos dos equipos, pero ambos siguen compitiendo apoyados en estrellas veteranas.
Un Cristiano Ronaldo de 41 años mostró destellos de su mejor versión e hizo lo suficiente para llevar a Portugal a su séptima Copa del Mundo consecutiva, aunque no contó con el poder ofensivo necesario para superar a España en los octavos de final.
Los Steelers también se han acostumbrado a quedarse a medio camino, con seis eliminaciones consecutivas en su primer partido de playoffs desde 2017.
Pittsburgh creyó que Aaron Rodgers, quien cumplirá 43 años en diciembre, podía cambiar ese desenlace la temporada pasada, pero ya no es el mismo quarterback que brilló con los Packers.
Seattle Seahawks: Inglaterra
Parece que los ingleses finalmente dejaron atrás las comparaciones con los Cowboys como ese equipo glamuroso que nunca cumplía con las expectativas.
Los Three Lions están de vuelta en unas semifinales por primera vez desde 2018 y llegan como favoritos para el duelo del miércoles frente a Argentina.
Sin duda tienen argumentos para conquistar el título gracias a una defensa de primer nivel y a la dinámica dupla formada por Harry Kane y Jude Bellingham, quien probablemente ha sido el MVP de esta Copa del Mundo hasta el momento.
Eso recuerda a la dominante defensa de los Seahawks y a su explosiva dupla ofensiva integrada por Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba.
Pocos creían que Seattle pudiera ganar el campeonato hasta que derrotó a los Rams, avanzó al Super Bowl y aplastó a los Patriots.
En este momento Francia acapara todos los reflectores, pero, silenciosamente, Inglaterra está demostrando que también tiene todo para ser campeona.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/07/2026, traducido al español para SI México.