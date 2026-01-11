Con dramatismo, los Rams vencen a los Panthers en juego de la Ronda de Comodines
Los Angeles Rams lograron una victoria dramática al imponerse 34-31 a los Carolina Panthers en la Ronda de Comodines de la NFL, en un duelo que se mantuvo cerrado de principio a fin y que se resolvió en el último minuto con un pase de Matthew Stafford a Colby Parkinson.
El mariscal de campo Matthew Stafford encabezó el triunfo de Los Ángeles con una buena actuación. Aunque jugó con una dolencia en la mano tras un golpe, el veterano quarterback lanzó para 304 yardas y tres pases de touchdown, mostrando temple y precisión en los momentos más apremiantes, y guiando a los Rams en las series ofensivas que terminaron marcando la diferencia.
Del otro lado, Bryce Young estuvo a la altura del escenario y firmó uno de los mejores partidos de su joven carrera en playoffs. El quarterback de Carolina completó una sólida actuación al lanzar para 264 yardas y un touchdown, manteniendo a su equipo con vida durante toda la noche y respondiendo cada vez que los Rams tomaban ventaja en el marcador.
El partido fue un reflejo claro de su marcador final. Ninguno de los dos equipos logró despegarse, y la ventaja cambió de manos en múltiples ocasiones, con ejecuciones limpias y decisiones agresivas que mantuvieron el suspenso constante en el estadio.
Carolina encontró ritmo especialmente en la segunda mitad, cuando Young conectó pases clave en zonas intermedias y profundas para sostener ofensivas largas y evitar que el juego se le escapara. Los Panthers se mantuvieron siempre a una posesión de distancia, presionando a la defensiva angelina hasta el final.
Sin embargo, en los momentos decisivos, la experiencia de Stafford volvió a ser determinante. El quarterback de los Rams comandó una serie ofensiva clave que culminó en su tercer pase de anotación para pase a Colby Parkinson, quien realizó una recepción de antología, en una jugada que terminó siendo el punto de quiebre en un duelo sumamente parejo.
La defensiva de Los Ángeles respondió con una detención crucial en los instantes finales para sellar el triunfo y asegurar el pase a la siguiente ronda. Los Rams avanzan con confianza tras superar un juego cerrado y exigente, mientras que los Panthers se despiden dejando una grata impresión, encabezados por un Bryce Young que demostró estar listo para el escenario grande.