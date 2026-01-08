SI Mexico

Playoffs de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Ronda de Comodines

La postemporada de la NFL da inicio con la Ronda de Comodines y aquí te decimos dónde se transmitirán los partidos que inician este sábado.

César Juárez Caudillo

Los Green Bay Packers se medirán a los Chicago Bears en la Ronda de Comodines.
Los Green Bay Packers se medirán a los Chicago Bears en la Ronda de Comodines. / Michael Reaves/Getty Images

La actividad de la NFL entra en su mejor etapa, al arrancar los Playoffs con la Ronda de Comodines, que inicia desde este sábado 10 de enero con dos encuentros. Para el domingo 11 se jugarán tres encuentros y el lunes 12 se cierra con el último encuentro en Monday Night Football.

Dentro de los partidos más destacados se encuentra el duelo entre los Green Bay Packers ante los Chicago Bears, la rivalidad más añeja del futbol americano profesional. Asimismo, la visita de los San Francisco 49ers a los actuales campeones Philadelphia Eagles.

Otro de los encuentros que también llama la atención dentro de la Conferencia Americana es el de los New England Patriots que reciben a Los Ángeles Chargers.

Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks, líderes de la Conferencia Americana y Nacional, descansarán en esta ronda y entrarán en acción para la ronda divisional..

Ronda de comodines de la NFL: Canales de transmisión

Para esta ronda de Playoffs de la NFL, todos los encuentros se transmitirán por televisión abierta, por Canal 5 de Televisa, así como por Fox Sports, ESPN y Disney+.

Ronda de comodines de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver

Sábado 10 de enero

  • 15:30 | Los Ángeles Rams vs. Carolina Panthers | Canal 5 y FOX Sports
  • 19:00 | Green Bay Packers vs. Chicago Bears | Canal 5 y FOX Sports

Domingo 11 de enero

  • 12:00 | Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars | Canal 5, ESPN y Disney+
  • 15:30 | San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles | Canal 5 y FOX Sports
  • 19:00 | Los Ángeles Chargers vs. New England Patriots | Canal 5, ESPN y Disney+

Lunes 12 de enero

  • 19:00 | Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers | Canal 5, ESPN y Disney+
