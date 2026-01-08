Playoffs de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Ronda de Comodines
La actividad de la NFL entra en su mejor etapa, al arrancar los Playoffs con la Ronda de Comodines, que inicia desde este sábado 10 de enero con dos encuentros. Para el domingo 11 se jugarán tres encuentros y el lunes 12 se cierra con el último encuentro en Monday Night Football.
Dentro de los partidos más destacados se encuentra el duelo entre los Green Bay Packers ante los Chicago Bears, la rivalidad más añeja del futbol americano profesional. Asimismo, la visita de los San Francisco 49ers a los actuales campeones Philadelphia Eagles.
Te puede interesar: Fin de semana de comodines NFL: ranking de los seis partidos, del peor al mejor
Otro de los encuentros que también llama la atención dentro de la Conferencia Americana es el de los New England Patriots que reciben a Los Ángeles Chargers.
Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks, líderes de la Conferencia Americana y Nacional, descansarán en esta ronda y entrarán en acción para la ronda divisional..
Ronda de comodines de la NFL: Canales de transmisión
Para esta ronda de Playoffs de la NFL, todos los encuentros se transmitirán por televisión abierta, por Canal 5 de Televisa, así como por Fox Sports, ESPN y Disney+.
Ronda de comodines de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver
Sábado 10 de enero
- 15:30 | Los Ángeles Rams vs. Carolina Panthers | Canal 5 y FOX Sports
- 19:00 | Green Bay Packers vs. Chicago Bears | Canal 5 y FOX Sports
Domingo 11 de enero
- 12:00 | Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars | Canal 5, ESPN y Disney+
- 15:30 | San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles | Canal 5 y FOX Sports
- 19:00 | Los Ángeles Chargers vs. New England Patriots | Canal 5, ESPN y Disney+
Lunes 12 de enero
- 19:00 | Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers | Canal 5, ESPN y Disney+