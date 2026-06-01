Myles Garrett llega a Los Ángeles Rams en uno de los trades defensivos más importantes
Los Angeles Rams volvieron a hacer lo que mejor saben hacer. Este lunes, la franquicia confirmó el canje de Myles Garrett con los Cleveland Browns a cambio de Jared Verse, un pick de primera ronda del 2027 y compensación adicional en selecciones. Es la movida más grande del offseason de la NFL y una que define al equipo de cara al Super Bowl LXI, que se jugará precisamente en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El contexto detrás del trade es igual de importante que el trade mismo. Garrett había pedido su canje en mayo después de meses de tensión con la nueva directiva técnica de Cleveland. El entrenador Todd Monken reconoció públicamente que nunca había hablado con Garrett desde que asumió el cargo, una señal clara de que la relación estaba rota antes de empezar. El defensor tampoco se presentó a los OTAs, lo que terminó de confirmar que su ciclo con Cleveland había llegado a su fin. Los Browns reestructuraron su contrato antes del 1 de junio para facilitar el canje y dividir el dinero muerto en dos temporadas, lo que hizo que la operación fuera más viable para ambas partes.
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Garrett tiene 30 años y es el mejor pass rusher del planeta. Fue el número uno global del Draft 2017, ganó el Premio al Mejor Jugador Defensivo de la NFL en dos ocasiones, acumula 125.5 sacks en su carrera en 134 partidos y el año pasado rompió el récord histórico de sacks en una sola temporada con 23, superando las marcas de Michael Strahan y T.J. Watt que estaban en 22.5. En sus nueve años en Cleveland nunca tuvo la oportunidad de competir por un Super Bowl en serio. Eso cambia de inmediato en Los Ángeles.
Para los Rams, el movimiento tiene un precedente muy claro. En 2021, el gerente general Les Snead cambió picks de primera ronda por Matthew Stafford con el SoFi Stadium como sede del Super Bowl ese año y ganó el título. Ahora repite la fórmula con el Super Bowl LXI de vuelta en casa. Garrett se une a una defensiva que ya terminó en el top 10 en sacks la temporada pasada y que ahora tiene al mejor defensor del mundo como pieza central. La pregunta no es si los Rams son favoritos al título. La pregunta es si alguien puede pararlos.
Por el lado de Cleveland, Jared Verse llega como el joven pass rusher que construirá la próxima era defensiva de los Browns. El exjugador de Florida State tiene 23 años, fue al Pro Bowl en su temporada de novato con 8.5 sacks y es el tipo de jugador sobre el que se puede construir durante la próxima década. Los Browns también reciben el pick de primera ronda del 2027 y compensación adicional para seguir con su reconstrucción.