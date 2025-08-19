Conclusiones de la NFL: Cam Ward, primera selección del Draft, pronto recibirá más atención
He visto a 22 equipos en las últimas cuatro semanas, así que tenemos mucho que cubrir esta vez en The MMQB Takeaways…
Cam Ward
Lo que no se ve al mirar a Cam Ward puede ser, precisamente, la razón por la que pronto todos empezarán a prestarle más atención. La narrativa ya la conocemos: quizá nunca un mariscal de campo novato tomado con la primera selección del draft haya sido tan ignorado como el nuevo titular de los Titans.
Hay teorías sobre el porqué. El hecho de que juegue en Nashville influye, como también influye que la historia de Shedeur Sanders en Cleveland es mucho más llamativa y, por lo tanto, acapara toda la atención dentro del grupo de mariscales novatos. A eso se suma que Ward es reservado y nunca jugó en los escenarios más grandes del futbol americano universitario.
La realidad, sin embargo, es que nada de eso importa demasiado ni para él ni para su equipo.
Lo que sí importa sucede la mayoría de las mañanas, a las 5:30, en las instalaciones de los Titans. En junio contamos la historia de Ward organizando reuniones con los jugadores novatos de posiciones de habilidad: principalmente los receptores elegidos en el draft (Chimere Dike, Elic Ayomanor), el ala cerrada (Gunnar Helm) y el corredor (Kalel Mullings). En esas sesiones repasan el guion del entrenamiento del día y ven videos juntos. Y esas reuniones siguen en pie.
Te puede interesar: Lo que dejó la Semana 2 de pretemporada de NFL: el QB de los Rams, ofensiva de los Bears, Ashton Jeanty y más
“Para su crédito, he visto jugadores que en la pretemporada se muestran súper entusiastas: voy a hacer esto, me voy a quedar hasta las ocho de la noche”, me dijo el coach Brian Callahan. “Pero eso dura poco. Para cuando llegas al campo de entrenamiento, la mayoría ya volvió a la rutina normal. Cam es diferente: no ha cambiado, y probablemente nunca lo haga.
“Así es él. Y siempre es bueno cuando puedes decir: esto es real, no es una pose, es su proceso. Para un jugador de su edad, tener una rutina y un método al que se aferra también es impresionante. Muchos están todavía intentando descifrar cómo hacerlo. Cam ya sabe lo que funciona para él”.
Ha sido una de las mejores señales —y ha habido muchas— de que los Titans acertaron al quedarse con la primera selección del draft. Y lo clave, como señaló Callahan, es que no es un simple intento de impresionar. Ward lo respalda con hechos: no es algo que improvisó al llegar a la NFL.
De hecho, trajo el hábito desde la universidad, convencido de que lo que funcionaba ahí también funcionaría en el profesionalismo.
“No es que se me ocurriera de repente, simplemente lo hacía”, contó Ward. “Obviamente me ayudó a aprender más rápido. En Washington State y en Miami me permitió establecer un proceso, ver más video, entender distintas coberturas… todo eso”.
Con esas experiencias, Ward fue construyendo una biblioteca de conocimientos de futbol americano en su cabeza. Para quienes lo rodean, su práctica constante revela un IQ futbolístico muy alto.
Callahan ha trabajado con suficientes mariscales como para saber de qué se trata. Tuvo a Peyton Manning en Denver, Matthew Stafford en Detroit, Derek Carr en Oakland y más recientemente a Joe Burrow en Cincinnati. La diferencia entre lidiar con un Manning en el ocaso y un Burrow en sus primeros pasos era enorme, pero todos compartían la capacidad de absorber lo que los entrenadores les exigían.
Y sí, Ward también la tiene.
“He tenido la suerte de estar rodeado de mariscales muy inteligentes”, dijo Callahan. “Cam pertenece a esa misma conversación, por su capacidad de conceptualizar, entender y aplicar. Esa última parte es la clave. Muchos entienden lo que les dices, pero aplicarlo en el momento tan rápido como él lo hace, eso es lo impresionante”.
En este caso, el ejemplo más aplicable para Ward es el propio Burrow.
En 2020, el entonces novato llegó a un equipo que había sido el peor de la liga el año anterior, con un staff de entrenadores de apenas su segundo año. Ja’Marr Chase todavía no estaba y la línea ofensiva era un desastre. Nadie pensaba que al año siguiente llegarían al Super Bowl. La responsabilidad de cambiar el rumbo recaía sobre Burrow. Jugó bien, le dio esperanza a Cincinnati, hasta que en noviembre se rompió el ligamento cruzado anterior.
Por eso Callahan ha mostrado a Ward videos de aquellos Bengals de 2020, para señalar qué hizo bien Burrow en distintas situaciones y en qué fue crítico consigo mismo. Esa experiencia —lo bueno y lo malo— también le sirve ahora para guiar el desarrollo de Ward.
“Con Joe fue parecido: pese a ser un prodigio, seguía aprendiendo. Pero no tardaba en captar y podía procesar y aplicar todo muy rápido. Cam es igual”, dijo Callahan. “La comparación que más sentido tiene entre ambos es esa: la capacidad de tomar la información, entenderla, procesarla y aplicarla sin tener que pasar por mil tropiezos”.
Y, otra vez, en el caso de Ward, todo comienza muy temprano en la mañana.
Está construyéndose a sí mismo. Está construyendo química con sus compañeros. Está ayudando a construir un equipo.
“Me ayuda en todo”, dijo Ward. “Por ejemplo, saber dónde quiero a los receptores. Nunca les diré cómo correr su ruta —mientras se desmarquen, no me importa—, pero sí necesito que estén en cierto punto en el momento exacto, por cuestión de sincronía. … También crea relaciones. Entre un mariscal y un receptor, la química es de lo más importante en el equipo”.
Como señaló Callahan, son solo un par de cosas de todas las que Ward ya comprende a fondo. Lo cual, claro, no significa necesariamente que vaya a triunfar y convertirse en una estrella de la NFL.
Pero sin duda le da una ventaja importante para intentarlo.
Nick Sirianni
El coach de los Eagles, Nick Sirianni, tiene una perspectiva particular sobre lo que significa volver a competir después de un campeonato. Y mucho de ello viene de antes incluso de graduarse de la universidad.
Sirianni fue receptor en Mount Union entre 2000 y 2003, en pleno apogeo de la dinastía de ese programa de División III. Ganó títulos nacionales en sus tres primeras temporadas. Llegó con marca de 55–0 al duelo por el campeonato de 2003 ante St. John’s, con los Purple Raiders buscando su cuarto título consecutivo. Perdieron ese partido, lo que convirtió la primera derrota de Sirianni en el futbol americano universitario en el último juego de su carrera colegial.
Quizá por eso, cuando llegó el momento de pasar la página del Super Bowl perdido con los Eagles, su primera llamada fue a su coach universitario, el legendario Larry Kehres (332-24-3 y 11 títulos nacionales en 27 temporadas). Pocos saben tanto de la situación en la que Sirianni se encuentra ahora como el entrenador para el que jugó.
“Me habló de varias cosas, pero en particular de cuando entra un nuevo titular al equipo”, contó Sirianni, relajado en el sillón de su oficina antes de la práctica del miércoles con los Browns. “Me habló de las graduaciones y de perder titulares—muchas veces esos chicos terminan sorprendiendo, y es una manera de recordarle a todos que el equipo de este año es nuevo, y que el del año pasado ya es historia”.
Los Eagles viven precisamente algo de eso, sobre todo en defensa: ya no están Milton Williams, Josh Sweat, Brandon Graham, Darius Slay ni Chauncey Gardner-Johnson, lo que abre la puerta a jóvenes como Moro Ojomo, Jalyx Hunt, Kelee Ringo y Sydney Brown. En la ofensiva, el guardia Tyler Steen cubrirá el hueco que dejó Mekhi Becton. En esos casos, Sirianni puede apoyarse en la evolución natural del plantel.
Pero también hubo consejos más deliberados de Kehres.
El primero: aceptar que la composición del equipo será distinta. Kehres le puso de ejemplo los títulos de Mount Union en 1997 y 1998, parte de una racha de siete campeonatos en ocho años. El primero lo ganaron con una ofensiva demoledora (752 puntos en 14 juegos, récord moderno). El segundo, ya con muchas bajas ofensivas, debieron apoyarse en la defensa hasta que el ataque volvió a carburar. El resultado fue el mismo.
El segundo consejo era todavía más sencillo.
“Me dijo: ¿El año pasado? No hables de eso. Creo que incluso me dijo: Ni uses las camisetas. Mejor vuelve a hacer las cosas que te llevaron hasta ahí”, recordó Sirianni.
Eso le ha resultado más fácil gracias a la estructura que tiene en el vestidor con líderes como Jalen Hurts, Saquon Barkley, DeVonta Smith, Lane Johnson, Jordan Mailata, Zack Baun y Reed Blankenship, jugadores que no necesitan recordatorios para arrastrar a sus compañeros en esa dirección.
Así que sí, Sirianni habló de la temporada pasada en la primavera. Pero, desde que arrancó el campo de entrenamiento, según los presentes, no ha vuelto a mencionarlo con los jugadores. La ceremonia de los anillos fue justo antes del campamento, y esa fue la última vez que el tema apareció en el entorno del equipo.
Por cierto, Kehres fue solo el primero de muchos a los que consultó Sirianni. También buscó consejo de Nick Saban, Geno Auriemma, Jay Wright, Peyton Manning, Nick Nurse y, cuando visitó el campamento, charló con Jimmy Johnson. Pero quizá la mejor recomendación vino de su exasistente defensivo Matt Patricia, parte de tres equipos campeones del Super Bowl en New England.
“Mucha gente me dio muy buenos puntos”, dijo Sirianni. “Pero lo que dijo Matt Patricia es clave: no estás defendiendo nada. No eres el campeón de peso completo que tiene el cinturón. Todos empiezan 0–0. No retienes el cinturón hasta que alguien te vence. No, inicias tu temporada desde cero. No defiendes nada. No dejes que nadie te diga que defiendes nada. Sales cada semana a tratar de ponerte 1–0”.
Ya veremos cómo se ve eso cuando Sirianni y sus campeones reinantes (que no defensores) salten al campo dentro de dos semanas, un jueves por la noche.
Joe Flacco
Joe Flacco será el mariscal titular de los Browns. El veterano de 40 años llegó al verano con ventaja, y las señales estuvieron claras desde el inicio. La primera fue que los entrenadores prácticamente le dieron una “bye week” en la primera fase de la competencia de mariscales en primavera. La segunda es cómo se ha desarrollado el campo de entrenamiento.
Desde el inicio, estaba convencido de que era imposible tener una competencia real con cuatro mariscales repartiéndose los snaps por igual y, al mismo tiempo, construir una ofensiva funcional para los otros diez jugadores en la cancha. Por eso, la jerarquía fue clara desde el arranque: Flacco y el también veterano Kenny Pickett con la mayoría de las repeticiones del primer equipo, Dillon Gabriel con algunas y Shedeur Sanders más en rol de desarrollo.
Las lesiones han alterado un poco las cosas, pero el orden —en términos de carga de trabajo— no ha cambiado. Y arrancar con Flacco tiene todo el sentido del mundo.
Entiendo a los aficionados que creen que un equipo en transición, como estos Browns, estaría mejor probando a su futuro que sobreviviendo con uno de los jugadores más veteranos de la liga en la posición más importante. Pero en la NFL real, tienes un vestidor lleno de jugadores que no piensan en cómo se verá el equipo dentro de dos o tres años. Mientras sigan jugando futbol relevante, tienes que darles la mejor oportunidad de ganar poniendo en el campo a los mejores—de lo contrario, corres el riesgo de perderlos.
Los jugadores saben que Flacco es su mejor opción, así que Kevin Stefanski debe dársela. Por ahora, al menos. En la práctica conjunta del miércoles entre Browns y Eagles quedó claro: Flacco todavía tiene potencia en el brazo y control sobre la ofensiva de Stefanski. Pickett, de momento, no ha practicado lo suficiente para superarlo. Y los novatos todavía no están listos.
La dinámica podría cambiar. Una vía sería que alguno de los rookies supere a los veteranos. La otra, que la temporada llegue a un punto en que los playoffs ya no sean realistas, y entonces sí sea lógico probar jugadores distintos. Los veteranos entienden esa parte.
Revisando el calendario, los primeros seis juegos de los Browns podrían precipitar ese escenario más temprano de lo habitual. Si eso sucede… ¿dónde están los novatos ahora?
Sanders tuvo la primera oportunidad. Llegó en mayo con mucho que ponerse al día y ha trabajado duro en ello. Su manejo de la ofensiva estaba detrás de los otros tres, por lo que darle repeticiones con el primer equipo habría sido injusto para los veteranos que se preparan para la temporada. Dicho eso, dejó buenas sensaciones en el debut de pretemporada, aunque fue mayormente contra suplentes de los Panthers. Mostró instinto, precisión y mejor movimiento en la bolsa, manteniendo la vista abajo mientras ganaba tiempo para que sus receptores se desmarcaran. Superó la prueba que le pusieron y, como resultado, el equipo planeaba darle más carga de trabajo la semana pasada, hasta que se lesionó.
Esa lesión abrió la puerta para que Gabriel tuviera tiempo extendido el sábado ante los Eagles (también contra suplentes). Condujo bien la ofensiva y jugó de manera eficiente, con pases precisos y a ventanas reducidas en el segundo nivel defensivo. Lanzó un pick-six que fue más consecuencia de un problema de espaciamiento que de él. En general, fue una buena tarde para Gabriel, al menos desde la óptica del staff.
Pronto, y quizá muy pronto, veo a ambos relegados a puestos de suplentes. Los Browns están cómodos quedándose con cuatro mariscales. Suponiendo que no haya un gran mercado de intercambio por Pickett, tanto Sanders como Gabriel podrían terminar como inactivos en el Día 1. Lo que significaría que toda esta historia de la competencia, que ha obsesionado a muchos, quedaría en pausa.
Pero… probablemente no para siempre.
Michael Penix Jr.
Creo que Michael Penix Jr. tiene la oportunidad de firmar un gran año. Hay un par de jugadas de su breve aparición al final de la temporada 2024 que ilustran por qué los Falcons también lo creen.
El giro es que, a primera vista, quizá no lo parezca.
- Primera jugada: quedaban 22 segundos en la primera mitad del último partido contra los Panthers. Carolina mostró una cobertura con dos profundos y, justo al inicio, rotó a Cover 3. Eso alertó a Penix para hacer de Ray-Ray McCloud III, quien corría una ruta de esquina, su objetivo principal. El esquinero de ese lado se quedó abajo con una ruta corta, y Penix soltó un bombazo de 42 yardas a McCloud antes de que el safety libre pudiera llegar. Dos jugadas después, Atlanta anotó para irse al descanso 24–17.
- Segunda jugada: también en ese partido, en 1ª y 15 desde la yarda 16 de Carolina, con 10:47 en el reloj. Penix recorrió sus progresiones—uno, dos, tres, cuatro, cinco—y terminó con un pase corto a Bijan Robinson, que ganó cinco yardas. La clave fue la rapidez de lectura: Carolina lo tenía todo cubierto y dos defensores esperando a Robinson en la banda. Si Penix hubiera tardado un instante más, lo habrían detenido de inmediato. En cambio, Atlanta empató el partido dos jugadas más tarde.
Ambas jugadas muestran lo que muchos en el campamento de los Falcons describen como el “superpoder” de Penix: su visión de campo y velocidad de procesamiento, ya en un nivel muy alto, casi de élite.
A eso se suma su brazo potente y la capacidad de variar la velocidad de sus envíos. No sorprende que el staff de Raheem Morris, con base en los Rams, haya visto similitudes con Matthew Stafford al estudiarlo antes del draft. Tal vez aún no tenga todas las trayectorias de brazo ni la astucia que da la experiencia, pero hay motivos de sobra para ilusionarse.
Además, juega detrás de una línea ofensiva veterana, tiene a uno de los mejores corredores de la liga detrás y un sólido grupo de receptores y alas cerradas a su lado.
Si alguien vendiera acciones de Penix, yo estaría comprando.
Houston Texans
Las dos trincheras cuentan la historia de los Texans. En mi opinión, DeMeco Ryans y Nick Caserio han puesto a la organización en un gran lugar. Pero hay un matiz importante si hablamos de hasta dónde puede llegar el equipo en 2025.
- Línea defensiva: podría ser la mejor unidad de toda la NFL. Will Anderson Jr. y Danielle Hunter son alas élite. Detrás están Denico Autry, Derek Barnett y Darrell Taylor, todos con valor real para presionar. Por dentro, si se mantienen sanos, tienen una profundidad similar con Sheldon Rankins, Tim Settle Jr., Mario Edwards Jr., Foley Fatukasi y Tommy Togiai. Lo más probable es que mantengan 10 linieros defensivos, con una defensa que genere caos: capturas al frente y robos de balón atrás con corners estelares como Derek Stingley Jr. y Kamari Lassiter.
- Línea ofensiva: es igual de crucial, quizá la unidad más determinante para cualquier equipo. Puede convertir a Houston en contendiente de élite en la AFC… o frenar por completo su temporada. En 2024 el ambiente en el grupo se volvió tóxico, así que Caserio y Ryans hicieron un cambio radical. Laremy Tunsil no era necesariamente el problema, pero tampoco la solución, así que lo enviaron a Washington. Ahora hay 10 jugadores compitiendo, aunque por razones menos alentadoras. ¿Podrán emerger dos tackles titulares entre Trent Brown, Cam Robinson, Blake Fisher y Aireontae Ersery? ¿Quién ocupará el interior entre Tytus Howard, Laken Tomlinson, Jarrett Patterson, Ed Ingram, Juice Scruggs y Jake Andrews?
Lo único seguro es que Howard será titular. Ersery también apunta a quedarse con uno de los puestos en los extremos. El resto está en veremos. Si el nuevo coordinador ofensivo Nick Caley y el coach de línea Cole Popovich logran resolverlo, C.J. Stroud podría tener un año monstruoso y los Texans se volverían una amenaza seria en la AFC. Pero ese es un gran “si”.
En resumen: los Texans son fascinantes, y estas dos unidades explican por qué.
Pete Carroll
En los últimos años he notado el impacto que Pete Carroll ha dejado en la NFL. Hay un ejercicio de calentamiento que lo ejemplifica. En apariencia, es un simple drill con conos y bolsas, con jugadores haciendo “high knees”, desplazamientos laterales y trabajo de agilidad, como en cualquier nivel.
La diferencia está en la velocidad: es literalmente una carrera. Dos grupos, usualmente ofensiva contra defensiva, compiten por terminar primero. Logra subir la energía antes de la práctica, agiliza los calentamientos y añade diversión a algo que normalmente sería tedioso.
Hoy lo vemos con Dan Quinn en Washington, Brian Schottenheimer en Dallas, el propio Carroll en Las Vegas y Dave Canales en Carolina. Es una de las muchas huellas que Carroll ha dejado en la liga. Los Seahawks, incluso bajo el nuevo coach Mike Macdonald, aún mantienen música a todo volumen y competencias en las reuniones.
Canales, claro, tiene la mayor influencia directa: entró al futbol grande con Carroll en USC en 2009, lo siguió a Seattle y pasó de asistente de fuerza a coach de mariscales de campo. Trabajó 14 años para él, y esa huella es evidente en la construcción actual de los Panthers.
Las palabras que más repiten en Carolina para describir a los nuevos jugadores son: rudos, competitivos, implacables. Difícil no ligarlo a lo que Canales vivió en Seattle.
Tras dos offseasons con Canales, el GM Dan Morgan y el EVP Brandt Tilis, el roster está lleno de ese perfil: veteranos como Chuba Hubbard, Austin Corbett, Derrick Brown, Adam Thielen y Jaycee Horn; adquisiciones como Robert Hunt, Damien Lewis, Rico Dowdle, A’Shawn Robinson, Tershawn Wharton, Mike Jackson y Tre’von Moehrig; picks de draft como Nic Scourton y Lathan Ransom; y jóvenes como Xavier Legette, Tetairoa McMillan y Princely Umanmielen.
La filosofía también toca a Bryce Young. Su energía quizá luzca distinta que la de otros, pero al final de 2024 los coaches notaron que se soltó más, y trataron de celebrarlo. De hecho, esas celebraciones son comunes: el fin de semana pasado, ante Houston, el receptor David Moore soltó un balón y el liniero suplente Jarrett Kingston (reclamado en 2024 de San Francisco) se lanzó agresivamente sobre él. Los entrenadores destacaron esa jugada en la reunión del domingo.
¿Será suficiente para sacar a Carolina de una sequía de siete años sin playoffs? Está por verse. Pero sí se puede decir que todo el equipo avanza en la misma dirección, con un pequeño impulso (2–1) tras cerrar 5–12 la campaña pasada. Y si algo ha demostrado el programa de Carroll es que puede traducirse en éxito en otros lugares. Eso debería dar a la afición en Charlotte una buena dosis de esperanza: quizá, al fin, se vea la luz al final del túnel.
Cam Heyward
La disputa contractual de Cam Heyward refleja que los nuevos acuerdos para veteranos no se hacen en el vacío. Los aficionados pueden frustrarse con estos temas, y lo entiendo. Nadie sigue el futbol americano para dar una lección de economía. Pero los equipos tienen reglas y establecen límites por una razón, y la situación en Pittsburgh es un buen ejemplo de por qué a menudo pueden parecer inflexibles.
Imagínate ser Heyward:
Vas rumbo a tu temporada 15. Has dado todo a la franquicia, aunque siempre te has quedado un poco por debajo del tope del mercado. En 2015 firmaste una extensión de seis años por 59,2 millones de dólares; en 2020, otra de cuatro años por 65,6 millones; y más recientemente, un acuerdo de dos años por 29 millones para llegar hasta 2026, que parecía ser tu contrato final como profesional. Sumando tu contrato de novato de primera ronda, Heyward ha ganado más de 130 millones en 14 temporadas.
Eso es mucho dinero, sí. Pero desde que firmó su último contrato, ha visto a los Steelers darle a T.J. Watt un acuerdo tope en el mercado de no mariscales, mejorar el contrato de Jalen Ramsey tras el intercambio con los Dolphins y extender a DK Metcalf con otra transacción desde Seattle.
Esos jugadores ganan mucho más que Heyward (al igual que Aaron Rodgers, por cierto). Ninguno ha invertido tanto en la franquicia como él. Heyward está ahora en lo que probablemente sean sus últimos bocados del “manzano financiero” como atleta. Pittsburgh va a todo o nada este año, y Heyward es parte central del plan.
Si sumas su inversión personal en el equipo, las acciones de la franquicia esta offseason, su lugar en la jerarquía salarial y el apalancamiento que tiene para conseguir lo que quiere, pedir un poco más tiene sentido.
Esto es solo negocio, del mismo modo que si fuera tiempo de despedirse del veterano curtido. Y sí, al final encontrarán una solución.
Indianapolis Colts
La decisión sobre el mariscal titular de los Colts se acerca, y conviene prestar atención a lo que Shane Steichen ha repetido una y otra vez sobre lo que busca en la competencia. El entrenador fue muy claro conmigo (y con otros) desde el inicio. También lo fue con Anthony Richardson y Daniel Jones.
“Los senté a ambos. Hablé sobre la consistencia en la operación, no cometer errores de manera continua. Y quien logre eso, será el titular”, dijo Steichen a finales de julio.
“Los reps se distribuyen todos los días entre los dos. No quiero que uno se quede con todos los terceros intentos ni en zona roja; rotamos para que se vea quién es el que cumple. No repetir el mismo error dos veces, entrar y salir del huddle correctamente, hacer los checks y audibles… todo eso que repasamos en reuniones y llevarlo a la práctica.”
Para mí, la jugada en la que Richardson se luxó un dedo en la pretemporada en Baltimore fue reveladora. Fue un error, pero también reflejó que Richardson—en su tercer año en la ofensiva—no reconoció la presión ni que estaba “hot”, y no soltó el balón como se esperaba. Jones tampoco ha sido perfecto, pero, según lo que he oído, ha sido menos propenso a errores de ese tipo.
Este es un año crítico en Indy: cambio de propietario, entrenador en su tercer año sin playoffs, GM en su noveno año sin ganar una división que podía ser ganable y con solo un triunfo en playoffs hace siete años.
Es hora de ganar, y ellos ven un equipo que tuvo la 29ª defensa de la liga y 29 pérdidas de balón el año pasado, y aun así ganó ocho juegos. La esperanza es que el nuevo coordinador defensivo Lou Anarumo arregle lo primero, y el mariscal tenga un papel importante en lo segundo.
Por ahora, diría que Jones probablemente esté más preparado para ser ese jugador, el que Steichen claramente busca.
Rashee Rice
Conviene resolver el caso de Rashee Rice cuanto antes. Tom Pelissero, de NFL Network, reportó que la liga pedía una suspensión de 10 juegos por el accidente que causó al participar en carreras callejeras el año pasado. El equipo de Rice argumenta que, tras declararse culpable de dos delitos de tercer grado (30 días de cárcel), no hay precedentes para una sanción tan larga. Se programó una audiencia para el 30 de septiembre.
Esperar hasta entonces no le sirve a nadie. La NFL debería estar motivada a actuar, aunque sea por la importancia del tema: las carreras callejeras son un problema creciente entre jugadores profesionales y universitarios. Al mismo tiempo, es comprensible que el equipo de Rice no quiera que él pague el precio de ser ejemplo.
Si esto se extiende a octubre, y considerando que la decisión podría tardar, nadie sale ganando. Para la NFL, se vuelve un tema ligado a uno de sus equipos más visibles: los Chiefs tienen cuatro partidos destacados en las primeras seis semanas, y si Rice juega, será difícil evitar hablar del caso. Para Rice, si pierde la apelación el 10 de octubre, no podría volver hasta el juego del Día de Navidad, dejando poco tiempo para prepararse para playoffs.
Por eso, todos deben reunirse y resolverlo, preferiblemente antes del primer juego destacado en Brasil dentro de dos semanas.
Las rápidas
- Es razonable preocuparse por el problema de espalda de Matthew Stafford. Los Rams han tomado precauciones durante todo el campamento, evitando riesgos innecesarios. Jimmy Garoppolo permitió que Stafford se recuperara al 100%. Entrenó antes del primer partido de pretemporada y todo ha estado tranquilo desde entonces. El partido de apertura es en 20 días contra los Texans.
- Confío en Brian Daboll: Russell Wilson seguirá siendo el titular de los Giants. Pero lo que Jaxson Dart está haciendo en práctica y pretemporada acorta el margen de error de Wilson. Dart ha mostrado presencia, instintos y dureza en los juegos.
- La combinación de Ashton Jeanty y Brock Bowers en un ataque de Chip Kelly promete. En la primera jugada contra los 49ers, Bowers fue aislado contra el safety Ji’Ayir Brown y Smith lanzó un pase elevado que Bowers capturó para 28 yardas. La jugada mostró tanto la habilidad única de Bowers como su inteligencia táctica, lo que abrirá oportunidades para Jeanty.
- El estilo de juego de los Patriots bajo Mike Vrabel ya se nota en pretemporada. Rookies como TreVeyon Henderson y Efton Chism III muestran agresividad y violencia al cargar el balón, reflejo del estilo que Vrabel dejó en Tennessee.
- El OC de Bengals, Dan Pitcher, afirmó: “Creo que Chase Brown es un running back top-10 en la liga”. Según lo que escuché en Cincinnati, estoy de acuerdo. Brown trabajó su juego de pase este offseason y será el líder indiscutible del backfield.
- Si 2025 es el último año de Calais Campbell, ojalá consiga todo lo que desea. Pocos profesionales son tan ejemplares como él; está de regreso en el equipo que lo seleccionó en 2008.
- Creo que el QB suplente de los Eagles, Tanner McKee, generará interés de traspaso antes del corte del 26 de agosto. Pero Philly haría falta mucho para venderlo: están ilusionados con su desarrollo en la tercera temporada.
- Terry McLaurin volviendo a la práctica es una buena señal para los Commanders; a veces se necesitan plazos para que estas cosas avancen.
- El momento de que los Browns persiguieran a Isaiah Bond no fue el mejor. Bond acababa de ser absuelto de un caso de agresión sexual, y la noticia llegó tras la absolución de Quinshon Judkins por violencia doméstica. Internamente, hubo personas que no se sintieron cómodas con la firma, especialmente por la historia reciente del equipo con jugadores acusados.
- Los Jets están entusiasmados con Braelon Allen, y el partido del sábado dio una buena muestra de por qué.