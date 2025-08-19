Lo que dejó la Semana 2 de pretemporada de NFL: el QB de los Rams, ofensiva de los Bears, Ashton Jeanty y más
La Semana 2 de la pretemporada de la NFL fue muy movida, pero empecemos con la sala de mariscales de campo de los Rams, porque hubo mucho negativo y algo positivo la semana pasada.
El tercer mariscal, Stetson Bennett, aportó un poco de optimismo en la victoria de los Rams por 23–22 sobre los Chargers en pretemporada, después de una semana preocupante para Matthew Stafford y el suplente Jimmy Garoppolo.
Stafford no ha entrenado este verano debido a una lesión en la espalda que le ha dado al equipo más preguntas que respuestas. En cuanto a Garoppolo, tuvo un difícil entrenamiento conjunto contra los Saints que quizá le haya recordado a Davante Adams su mala experiencia con los Raiders.
Las alarmas podrían sonar para los Rams el lunes, dependiendo del informe que el coach Sean McVay comparta con los medios de Los Ángeles sobre la sesión secreta de lanzamientos de Stafford durante el fin de semana. Independientemente de los resultados, parece que Stafford seguirá lidiando con molestias en la espalda en el futuro inmediato, lo que pone más atención en los mariscales suplentes.
Si Bennett, seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2023, se ve obligado a iniciar partidos en temporada regular, eso probablemente signifique que las esperanzas de Super Bowl de los Rams están en serio peligro. Pero, por el lado positivo, Bennett (28 de 40 pases completos para 324 yardas, tres touchdowns y una intercepción) mostró mucha mejoría en la victoria remontada ante los Chargers y tiene una verdadera oportunidad de desarrollarse como un sólido QB No. 2 tras un comienzo difícil en su carrera. Los Rams siempre han valorado el potencial de Bennett, pero no lo suficiente como para confiarle el papel de suplente de Stafford, razón por la cual Garoppolo regresó para una segunda temporada.
Si todo marcha bien con Stafford, quizá sea Garoppolo quien deba preocuparse por las recientes mejoras de Bennett, ya que no está garantizado que los Rams mantengan a tres mariscales en la plantilla inicial de 53 jugadores. Por otra parte, también puede decir mucho el hecho de que el equipo decidiera proteger a Garoppolo manteniéndolo en la banca y dejar que Bennett jugara todo el partido de exhibición contra sus rivales de ciudad.
Bennett tuvo varias jugadas destacadas el sábado —incluyendo enfrentarse a los titulares de los Chargers al inicio del encuentro—, como un láser de 38 yardas que encontró al receptor Mario Williams en la zona de anotación. El producto de Georgia también completó un pase “milagroso” de 40 yardas antes de lanzar el touchdown ganador de ocho yardas con cinco segundos restantes en el tiempo reglamentario.
Dos días antes, Garoppolo había tenido una actuación irregular contra la defensa titular de los Saints en la práctica conjunta. Lanzó una intercepción al safety Julian Blackmon, falló un envío largo a Adams que rebotó en la parte trasera del casco de un defensor y tomó la mala decisión de lanzar un pase en tráfico que, en un partido real, pudo haber puesto en riesgo a Adams. No todo fue malo, sin embargo, pues Garoppolo lanzó un bonito pase de touchdown a Adams en ejercicios de zona roja y el ataque terrestre tuvo una actuación destacada en esa práctica.
El accidentado entrenamiento de Garoppolo pronto será olvidado o quedará rondando en la mente de todos, dependiendo de lo que McVay diga sobre la sesión de lanzamientos de Stafford.
Esto es lo demás que aprendimos de la acción de la Semana 2 de pretemporada.
La ofensiva de los Bears finalmente empieza a tomar forma bajo Johnson
La renovada ofensiva de los Bears bajo el coach novato Ben Johnson no ha sido una buena postal en los entrenamientos, según han reportado varios periodistas.
Pero estamos hablando de prácticas, y al parecer los Bears están aprendiendo de sus errores ahí. Caleb Williams y la ofensiva de Chicago lucieron muy afilados durante una impresionante serie de 92 yardas que terminó en touchdown contra los Bills.
Williams (6 de 10 pases completos para 107 yardas y un touchdown) mostró precisión y confianza en sus lecturas, algo que no siempre estuvo presente en su inconsistente temporada de novato. Encendió la serie con envíos largos a los alas cerradas Colston Loveland y Cole Kmet antes de coronar la marcha perfecta con un pase de anotación de 36 yardas a Olamide Zaccheaus.
Otro aspecto positivo: Williams no forzó sus lanzamientos, y la única vez que extendió la jugada demasiado, casi consigue un primero y diez con el brazo. Finalmente, los Bears están logrando que Williams juegue dentro del sistema, lo que podría ser la clave para liberar todo su potencial de élite.
Los Chargers tienen suficientes armas para Herbert
Las críticas hacia el cuerpo de receptores de los Chargers han sido exageradas. Para mí, ya estaban en buena posición después del retiro de Mike Williams y antes de que Keenan Allen regresara a Los Ángeles.
La llegada de Allen se trató más de sumar una presencia veterana que de cubrir una necesidad crítica en la posición. Para empezar, los Chargers ya contaban con el dinámico Ladd McConkey, en su segundo año, y con dos novatos prometedores, Tre Harris y KeAndre Lambert-Smith, quienes impresionaron en el juego de pretemporada contra los Rams. Harris (seis recepciones, 85 yardas) podría ser un receptor X de calidad, especialmente tras su sensacional atrapada de 34 yardas para completar un pase de Trey Lance cerca de la zona de anotación. Harris, elegido en segunda ronda este año, probablemente ya estaba en los planes del equipo como la opción perimetral número 1 de Justin Herbert mucho antes del retiro de Williams.
Lambert-Smith (dos recepciones, 66 yardas) está demostrando ser mucho más que una “joya de campamento”, y este novato de quinta ronda pronto podría quedarse con el puesto de Quentin Johnston como amenaza de velocidad. Johnston, que sufrió una conmoción contra los Rams, sigue teniendo problemas con los drops y no ha encontrado consistencia desde que lo seleccionaron en primera ronda en 2023. El equipo tendrá que resolver cómo usar a Allen y McConkey juntos en el campo, ya que tienen estilos similares, pero eso es un buen problema para tener.
Quizá ahora haya más atención sobre lo que estos jóvenes receptores podrían lograr en el futuro con Herbert y menos en lo que todavía no han hecho en la NFL.
Es hora de que los Saints nombren a Shough como QB titular
Para resumir la batalla por el puesto de mariscal de los Saints, el nuevo ecoach Kellen Moore parece estar decidiendo entre el “piso seguro” de Spencer Rattler y el “techo alto” de Tyler Shough.
Después de decirle a la prensa que está cerca de tomar una decisión, Moore podría estar inclinándose por el potencial de Shough, basado únicamente en un pase que lanzó en el juego de pretemporada contra los Jaguars. Shough puso el balón con una colocación perfecta en una conexión de 28 yardas y le dio a Treyton Welch la oportunidad de realizar una jugada espectacular.
Claro, Shough también tuvo momentos bajos, como tropezarse solo y regalarle a Jacksonville la captura más fácil de la historia. Aun así, Shough ha mostrado lo suficiente en los últimos dos juegos de pretemporada para convencer a Moore de que necesitan verlo en acción en temporada regular después de invertir una selección de segunda ronda en él.
Rattler ha mejorado tras una difícil temporada de novato, pero este nuevo staff de entrenadores no lo eligió en el draft y probablemente no lo tenga en sus planes a largo plazo.
Shough (9 de 12 para 66 yardas) abrió como titular contra los Jaguars y mostró química con Rashid Shaheed y Chris Olave. Rattler, por su parte, completó 18 de 24 para 199 yardas, un touchdown y una intercepción frente a Jacksonville, después de haber iniciado en el debut de pretemporada contra los Chargers.
Todo apunta a que el mariscal titular de temporada regular será anunciado antes del duelo final de pretemporada contra los Broncos el sábado.
La selección de Gabriel por parte de los Browns ahora tiene más sentido
Muchos pensaron que los Browns se precipitaron al seleccionar al mariscal Dillon Gabriel en la tercera ronda del draft de abril. Pero Gabriel demostró que merecía ser una selección de segundo día, basándonos en lo bien que jugó en su debut de pretemporada contra los Eagles.
Gabriel estuvo muy cerca de igualar la actuación de Shedeur Sanders en la Semana 1 de pretemporada antes de lanzar una fea intercepción devuelta para touchdown (pick-six) a manos del novato safety Andrew Mukuba, a principios del segundo cuarto. Pero dejando de lado ese error, Gabriel (13 de 18 para 143 yardas) mostró mucha calma, precisión y control ante la velocidad del juego. Además, hizo un comentario polémico que fue sacado de contexto tras decir que él es un competidor, no un “entertainer”.
Gabriel aclaró que no era una indirecta hacia Sanders, pero eso probablemente no detendrá el ruido externo que busca enfrentarlos entre sí. Sí, técnicamente compiten por puestos en la plantilla, pero no sería sorpresa que los Browns conserven tanto a Gabriel como a Sanders como suplentes de Joe Flacco, posiblemente dejando fuera a Kenny Pickett.
Pickett necesita desesperadamente recuperarse y volver al campo para el duelo final de pretemporada de los Browns contra los Rams. Actualmente está marginado por una lesión en el tendón de la corva.
Después de todo, Jeanty no es un fracaso de pretemporada
Las reacciones exageradas en pretemporada pueden ser molestas, especialmente cuando muchos se apresuran a catalogar a un novato destacado como un “bust”. Eso ocurrió con el corredor de los Raiders, Ashton Jeanty, quien apenas tuvo tres acarreos para menos una yarda en su debut de pretemporada contra los Seahawks.
Pero los managers de fantasy dejaron de alarmarse después de que Jeanty protagonizara una carrera demoledora que mandó al esquinero de los 49ers, Deommodore Lenoir, a “otro universo”. Solo las reacciones exageradas a esa jugada deberían sonar más fuerte que las críticas desmedidas que se lanzaron contra el novato tras su discreto debut profesional.
Jeanty terminó con siete acarreos para 33 yardas, un touchdown y múltiples tacleadas rotas. El pick No. 6 del draft lo resumió perfectamente al decir que el futbol profesional se trata de taclear, y que los equipos deben elegir al jugador al que no puedan derribar. Los 49ers, definitivamente, no pudieron detener a Jeanty.
Egbuka y TeSlaa parecen ser el verdadero deal
Quizá ningún receptor novato ha recibido más expectativa que Emeka Egbuka, la selección No. 19 del draft por parte de los Buccaneers.
El quarterback Baker Mayfield ha dicho en varias entrevistas y podcasts que el producto de Ohio State será un verdadero problema en la NFL. Egbuka mostró parte de ese potencial al realizar una acrobática recepción de touchdown de cinco yardas contra los Steelers.
El novato de los Lions, Isaac TeSlaa, no ha recibido tanta atención como Egbuka, pero muchos están intrigados con su conjunto de habilidades después de que Detroit tomara la sorpresiva decisión de seleccionarlo en tercera ronda.
Los Lions se han ganado la reputación de encontrar talento en el draft, y TeSlaa está demostrando ser la nueva joya del equipo. El ultraatlético receptor registró cuatro recepciones para 41 yardas y un impresionante touchdown de 18 yardas contra los Dolphins.