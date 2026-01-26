Conclusiones de la NFL: Es momento de creer en los Patriots de Mike Vrabel
El Super Bowl LX ya está definido, y será Seahawks-Patriots. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso y mucho más en estas conclusiones…
New England Patriots
Con el viento todavía azotando, la nieve cayendo sin parar y el escenario desde el cual los Patriots levantaron su 12.º Trofeo Lamar Hunt aún montado, el tackle defensivo estelar Milton Williams tenía varias cosas que sacar del pecho. Mientras caminábamos fuera del césped congelado de un desolado Empower Field at Mile High, le pregunté si sentía que el estilo de juego que había mostrado New England decía algo sobre lo que su equipo se había convertido. Pero antes quería abordar otra cosa.
“Quiero decir, llevamos toda la semana escuchando sobre esa línea ofensiva de [Denver]”, gritó Williams. “Nadie nos daba una oportunidad. Nadie creía en nosotros. Todo el mundo hablaba de lo que podíamos y no podíamos hacer. Hoy quiero oír algo sobre eso. Vamos de regreso al Super Bowl y esos tipos se van a casa”.
Increíblemente, inexplicablemente, esa es la verdad.
Hace apenas unos meses, nadie creía en los Patriots, y con razón. El roster llevaba años en decadencia. El equipo terminó 4–13 en la última temporada de Bill Belichick y 4–13 de nuevo en el único año de Jerod Mayo al mando. La llegada de Mike Vrabel trajo esperanza, claro, pero bajo cualquier premisa razonable, algo así iba a tomar tiempo.
Hasta que no lo hizo.
Hasta que los Patriots firmaron una temporada regular de 14–3. Hasta que su joven quarterback, Drake Maye, se elevó a nivel de MVP. Hasta que New England bateó mucho más cerca de 1.000 en adquisiciones de personal durante la offseason de lo que cualquier equipo debería esperar. Y hasta que Vrabel galvanizó a toda la organización de una forma que pocos pueden lograr.
La victoria de New England por 10–7 sobre un Denver duro, pero mermado, en el juego de campeonato de la AFC, mostró todo eso.
Pero quizá, más que nada, mostró exactamente lo que Vrabel ha construido: un equipo que, como ilustraron las palabras de Williams, no estaba jugando según el calendario de nadie más.
“Es el mejor coach que he tenido en mi carrera”, me dijo el centro Garrett Bradbury, una de esas adquisiciones vía agencia libre, tras el partido. “Entiende cuándo debe ser duro con nosotros y cuándo pasarla bien. Ese término de player-friendly se usa mucho, pero puede significar cosas muy distintas. Él simplemente es él mismo. Todos sabemos quién es y qué espera de nosotros. Todo es blanco y negro. No hay mucho blanco y negro en la NFL.
“Por eso me encanta jugar para él”.
Ese sentimiento se repetía tras el partido y también durante el juego, en la forma en que los jugadores llevaron a la práctica la visión de Vrabel para el equipo—una que, de nuevo, se materializó de una manera más espectacular de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Y todo empezó prácticamente de inmediato, apenas Vrabel llegó hace poco más de un año.
De hecho, el día de su conferencia de presentación, con unos minutos libres, el coach de los Patriots se retiró a una sala de juntas dentro del Gillette Stadium, donde encontró al GM de facto Eliot Wolf y a un grupo de scouts profesionales revisando video de agentes libres. El personal quedó sorprendido—y un poco nervioso. Vrabel disipó eso rápidamente hablando de fútbol con todos en la sala y explicando exactamente qué estaba buscando.
Cuando se fue para atender más compromisos con los medios, preguntó si podía regresar al día siguiente para ver más video con ellos y mostrarles lo que quería en cada posición. Y eso solo creció conforme avanzó una offseason productiva.
“Es un trabajador tremendo”, dijo Wolf. “Ha galvanizado al equipo, eso es evidente. Pero también ha galvanizado al departamento de scouts, porque es fantástico trabajar con su staff de coacheo”.
Lo ha logrado con su personalidad, sí, pero también identificando jugadores que encajaran en su molde y ayudaran a forjar esa identidad, en lugar de solo adaptarse a ella. Williams ya era así al llegar como agente libre de alto perfil. También Stefon Diggs, Robert Spillane y Morgan Moses, al igual que los novatos Will Campbell, TreVeyon Henderson, Craig Woodson y Jared Wilson.
“Tenemos un montón de perros”, dijo Williams. “No nos importa lo que diga nadie—vamos a salir y a demostrar esa m--- en el campo cada vez que pisemos ahí”.
Y lo hicieron el domingo, porque la identidad que Vrabel buscó construir fue necesaria para sobrevivir a un juego de campeonato de la AFC azotado por el clima.
Denver, incluso con Jarrett Stidham como quarterback, dominó temprano. Cuando Stidham y la ofensiva se alinearon para un cuarto y una con 9:28 por jugarse en el segundo cuarto, los Broncos habían superado a los Patriots 125–12 en yardas, tenían siete primeros y dieces contra solo uno de New England, y habían tenido el balón durante 13:56 por apenas 6:42 de los Patriots. Parecía que New England no podía bloquear a los Broncos, que Stidham estaba superando a Maye y que Denver podía romper el partido.
Entonces, Williams destrozó la jugada de cuarto down de Sean Payton, que tenía a Stidham rodando hacia la derecha, para mantener el marcador 7–0. Poco después, los Patriots capitalizaron la única entrega de balón del juego para empatar antes del descanso, lo que solo preparó el escenario para la serie más importante del partido.
Fue una posesión de 16 jugadas y 64 yardas que consumió 9:31 del reloj y terminó en un gol de campo para tomar la ventaja, inclinándose una vez más hacia la identidad ya mencionada.
“Fue una pelea callejera”, dijo el tackle derecho Morgan Moses. “Sabíamos que no cada posesión iba a terminar en puntos. Simplemente nos dijimos: ‘Oye, mientras no entreguemos el balón y tengamos la oportunidad de despejar, vamos a estar bien’. Nuestra defensa salió y jugó de manera fenomenal”.
Después de eso, una temporada de los Patriots que ha parecido bendecida de muchas formas recibió otra ayuda: la nieve cayó con más fuerza de lo que cualquiera había previsto antes del partido, lo que anuló cualquier posibilidad real de que Denver reaccionara detrás de Stidham. A partir de ahí, cada posesión comenzó con los oficiales anunciando “74 is eligible”, señalando que el tercer tackle Thayer Munford Jr. entraba al campo y que los Patriots iban con paquete pesado.
Los Patriots cerraron el trabajo de forma apropiada, con Maye improvisando con las piernas: tomó una jugada de carrera y salió en bootleg hacia la izquierda para el golpe definitivo, en una tarde en la que New England estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Su quarterback también lo estuvo, corriendo para casi tantas yardas (65) como las que lanzó por aire (86).
Maye ha tenido altibajos en los playoffs, sin duda, enfrentando a defensas de élite como las de los Chargers, Texans y Broncos, y eso está bien, por la manera en que su propia defensiva ha jugado a un nivel altísimo cuando pocos creían que eso fuera posible.
Algunos todavía tienen problemas para asimilar la magnitud de todo esto. Antes del partido, un ejecutivo del front office de los Broncos le comentó a un miembro del staff de los Patriots lo impresionado que estaba con ese grupo defensivo, preguntándole incluso a quiénes tenía realmente New England en defensa. Caminando fuera del campo al final del calentamiento, el staffer compartió el comentario con un par de los titulares defensivos. Y claro que lo escucharon.
Y luego hicieron algo al respecto. Tal como, de manera increíble, lo han hecho durante toda la temporada.
Seattle Seahawks
Mike Macdonald dijo el domingo que Sam Darnold silenció a mucha gente con la contundente victoria de los Seahawks sobre los Rams—y es verdad. Pero lo que realmente respeto del quarterback de 28 años, descartado por equipo tras equipo, es la forma en que ve todo eso como algo que, bueno, en realidad no es relevante.
Estaba en Lumen Field para ganar un partido y llevar a su equipo al Super Bowl. Hecho y hecho.
Dejará que los demás discutan si el título de la NFC de los Seahawks lo reivindica.
“La verdad, voy a ser completamente honesto contigo, Albert—ese pensamiento ni siquiera se me cruza por la cabeza”, me dijo aproximadamente una hora después del partido. “Siempre he vivido mi vida un día a la vez. Y creo que estando en esta posición, jugando la posición que juego, y estando con un grupo tan bueno, le estaría fallando a todos en este edificio si lo viera de esa manera. Así que, para mí, simplemente voy a seguir siendo yo y hacer todo lo que esté en mis manos cada día para ayudar a este equipo a ganar partidos.
“Y al final del día, miraré hacia atrás y podré sentirme orgulloso de eso. Ese es mi enfoque, en general, para la vida”.
Es una perspectiva valiosa para alguien que fue traspasado por los Jets y dejado ir por los Panthers, Niners y Vikings. Algunos vieron la decisión de New York de moverlo, o la llegada de Baker Mayfield a Carolina para reemplazarlo, como una especie de funeral para su viabilidad como quarterback franquicia. Otros tomaron sus dos últimos partidos en Minnesota—derrotas ante Detroit y estos Rams—como prueba de que su temporada de despegue en 2024 había sido un espejismo creado por Kevin O’Connell.
Darnold lo vio de otra manera. Para él, todo eso fueron experiencias de aprendizaje.
Así que, tras haber enfrentado a los Rams cuatro veces en los últimos dos años antes del domingo, encontró nuevas formas de atacar la defensiva de Chris Shula. Primero, identificó momentos y espacios para atacarlos verticalmente. Segundo, notó que intentaban llevar las jugadas hacia la banda, donde podían rodear al portador del balón, dejando espacios para pases cortos por debajo. Si lograba equilibrar eso, pensó que habría margen para mover el balón.
“Encontrar ese equilibrio fue enorme hoy”, dijo.
Eso se tradujo en muchos envíos grandes. Conectó un pase profundo con el receptor estrella Jaxson Smith-Njigba para 42 yardas en el último minuto de la primera mitad, clave para una serie de touchdown que puso a Seattle arriba al descanso y cambió el rumbo del partido. Más tarde, el último touchdown de los Seahawks llegó, efectivamente, por el centro y por debajo, hacia Cooper Kupp.
Al final, los números fueron contundentes: 346 yardas y un rating de pasador de 127.8, completando 25 de 36 envíos, con tres touchdowns y ni una sola entrega de balón.
Y para Darnold, eso tuvo más que ver con aprender de todos los fracasos que precedieron a este domingo—y también de su éxito—que con ajustar cuentas con lo que otros hayan dicho en los últimos ocho años.
“¿Qué dice Natasha Bedingfield? ¿It’s unwritten? Algo así”, dijo Darnold. “Siempre hay más trabajo por hacer. Y mientras tenga fe en mí mismo, y crea en mis compañeros para salir y hacer su trabajo en cada jugada, no hay nada que no se pueda lograr. Yo siempre he creído en mí. Entiendo mi talento. Creo que solo era cuestión de tiempo para que todo empezara a encajar.
“Creo que venir aquí, poder estar con el coach Mike y su defensiva, la manera en que esos tipos trabajan, y luego tener grandes coaches en nuestro staff ofensivo y grandes jugadores a mi alrededor… yo simplemente vengo a trabajar todos los días y no espero nada. Recorro mis lecturas, hago lo que se supone que debo hacer y cumplo con mi trabajo”.
Y claramente, para Darnold, eso es satisfacción suficiente.
Que los demás digan lo que quieran. Él va al Super Bowl.
Denver Broncos
Vi a Bo Nix subir al elevador, en un scooter, con el tobillo reparado quirúrgicamente cubierto por una venda Ace—y esa fue una imagen muy clara de la oportunidad que los Broncos dejaron escapar aquí. Habían pasado apenas ocho días desde que Denver eliminó a los Bills, a quienes muchos consideraban el obstáculo más grande para regresar al Super Bowl por primera vez en 10 años. No había Patrick Mahomes, Joe Burrow ni Lamar Jackson en el cuadro de la AFC. El camino estaba despejado… y entonces Nix se rompió el tobillo en la serie ganadora, cambiando por completo el rumbo de una temporada que terminaría el domingo.
Nunca sabremos si Nix habría sido la diferencia entre ganar o perder contra los Patriots. Pero lo que parece muy poco probable es que las cosas vuelvan a alinearse para los Broncos como lo hicieron esta vez. Los Chiefs estuvieron apagados este año, y Patrick Mahomes se lesionó. Los Chargers llegaron sin sus dos tackles titulares, la base de su identidad.
Eso hizo que la AFC West fuera ganable. Si a eso se suma el tiempo perdido por Jackson y Burrow, el primer sembrado estaba al alcance. Y ya entiendes a dónde voy.
Ahora, Denver todavía tiene a Sean Payton y recuperará a Nix de cara a su tercer año. La base en las trincheras está establecida, con piezas clave como Garett Bolles, Quinn Meinerz, Nik Bonitto y Zach Allen jugando a un nivel altísimo. Patrick Surtain II sigue siendo el mejor del mundo. A los Broncos les vendría bien un receptor capaz de separarse en cobertura personal, y quizá otro corredor si J.K. Dobbins no regresa.
En resumen: muchas piezas están en su lugar.
Pero puede que no haya otra oportunidad como esta, con lo áspera que es la AFC West y con lo cargada de quarterbacks que ha estado toda la conferencia, lo que probablemente explica la frustración y el lamento visibles en Sean Payton tras este partido.
Los Angeles Rams
Los Rams están en una posición realmente saludable, siempre y cuando Matthew Stafford regrese. Sobre ese punto, Sean McVay sí abordó el futuro de Stafford, que siempre es una incógnita al final de cada temporada por su edad (cumple 38 en dos semanas) y su amplio historial de lesiones.
Le preguntaron si Stafford volvería.
“Sí, si todavía quiere jugar”, respondió McVay. “¿Qué demonios de pregunta es esa?”
Luego, con calma, añadió: “Es el MVP de la liga. Y si no lo es… tengo respeto por todos los demás, pero este tipo jugó a un nivel que simplemente es distinto”.
En cualquier caso, hasta que la decisión de Stafford sea definitiva, esa será la gran pregunta para los Rams de 2026, tras una temporada que tenía muchísimo potencial, pero que se quedó a dos victorias de un objetivo muy realista: ganar el Super Bowl. Suponiendo que Stafford regrese, muchas otras cosas ya están en su lugar.
Byron Young y Alaric Jackson tienen 27 años; Kobie Turner y Braden Fiske, 26; Jared Verse y Kyren Williams, 25; y Puka Nacua, 24. Davante Adams (33) y Kevin Dotson (29) son los veteranos del grupo, pero siguen siendo plenamente capaces. Los Rams deberían contar con cerca de 50 millones de dólares en espacio salarial y tienen dos selecciones de primera ronda.
Por supuesto—y una vez más—sacar el máximo provecho de ese grupo requerirá la presencia del número 9, y pronto sabremos si lo tendrán.
Pittsburgh Steelers
Esta es una contratación muy, pero muy distinta por parte de los Steelers. Mike McCarthy, hijo de la casa, regresa a casa y rompe por completo con el molde Rooney para contratar a un head coach. Basta con considerar lo siguiente…
• Chuck Noll fue contratado a los 37 años en 1969. Bill Cowher tenía 34 cuando llegó en 1992. Mike Tomlin tenía 34 cuando fue contratado en 2007. McCarthy tiene 62.
• Noll, Cowher y Tomlin eran coaches defensivos de formación. El historial de McCarthy es completamente ofensivo.
• Noll, Cowher y Tomlin llegaron sin un solo partido de experiencia como head coach en ningún nivel. McCarthy suma, incluyendo playoffs, 310 partidos como head coach en la NFL, a lo largo de más de 18 temporadas con dos franquicias.
Los Steelers contrataron a McCarthy pese a tener candidatos calificados que encajaban con su fórmula probada. El coordinador defensivo de los Rams, Chris Shula, tiene 39 años, es un líder fuerte y comparte el mismo lado del balón que los tres coaches mencionados. Nathan Scheelhaase no comparte ese perfil, pero sí la presencia y la juventud, con 35 años. Se esperaba que ambos recibieran una segunda entrevista en Pittsburgh esta semana.
En lugar de eso, los Steelers jugaron de manera poco característica a lo seguro.
Seamos claros: McCarthy es un mucho mejor coach de fútbol americano de lo que la percepción pública suele admitir. Su récord es muy similar al de Sean Payton y John Harbaugh, aunque eso no se refleje en la narrativa popular. Merece crédito por maximizar el cierre de la carrera de Brett Favre, reconstruir la mecánica de Aaron Rodgers y ayudarlo a convertirse en un MVP en cuatro ocasiones, así como por sacar lo mejor de Dak Prescott. Ganó 12 partidos en tres temporadas distintas con Dallas, llegó a los playoffs ocho años consecutivos con Green Bay y ganó el Super Bowl XLV.
Dicho eso, es totalmente válido cuestionar por qué los Steelers se apartaron de sus métodos tradicionales. Siete de los 22 titulares del equipo en la derrota de comodines ante Houston tenían 30 años o más, y otros cuatro tenían 28 o 29. El quarterback, si McCarthy logra que Rodgers regrese, tiene 42. El jugador mejor pagado, T.J. Watt, tiene 31. El tercer jugador mejor pagado del equipo, Jalen Ramsey, también tiene 31.
Este parecía el momento ideal para un reinicio del roster y una oportunidad para empezar de cero. Pero esta decisión se siente más como un movimiento para mantener al equipo competitivo ahora mismo.
Por supuesto, no hay razón para condenar a nadie por algo que aún no ha ocurrido. El nuevo coach es perfectamente capaz de integrar talento joven vía draft y liderar un movimiento de renovación. Micah Parsons, CeeDee Lamb, Trevon Diggs, Osa Odighizuwa, Tyler Smith, Jake Ferguson y DeMarvion Overshown llegaron a la liga bajo la supervisión de McCarthy y se convirtieron en piezas fundamentales de los Cowboys.
Tal vez los Steelers empiecen ese proceso ahora. Lo necesitan. La contratación de Rodgers el año pasado fue su intento de empujar a un núcleo envejecido por encima del umbral. No funcionó, pero fue un intento válido. Y si los aficionados temen que contratar a McCarthy sea otro intento de hacer competitivo lo que ya existe, se entiende la preocupación.
Veremos si ese es el caso.
Philip Rivers
Que Philip Rivers esté entrevistándose para el puesto de head coach de los Bills no es tan descabellado como parece. Y, hasta donde puedo ver, tampoco es la manifestación de un sueño de toda la vida.
En el verano de 2019, cerca del final de la destacada carrera de 16 años de Rivers con los Chargers, me senté con él y me explicó su cronograma para el retiro. Reconocía que colgar los botines no siempre depende del jugador. Pero también tenía una fecha personal que pensaba respetar.
“Sé lo que voy a hacer cuando termine, que creo que ya te lo he dicho: quiero entrenar fútbol americano en preparatoria”, dijo. “Y mi hijo mayor va a estar en quinto grado, así que todavía tengo algo de tiempo. Y no lo veo como uno de esos escenarios de ‘ya está en décimo, tengo que irme ahora mismo’. No voy a estirarlo hasta ese punto. Pero está en quinto grado, eso te deja no mucho… la verdad no lo sé. Me siento muy bien. Me encanta esto. Me encanta jugar”.
Rivers estaba a las puertas de su última temporada con el equipo que lo reclutó. Jugó un año más en la NFL como Colt y luego se convirtió en head coach de St. Michael Catholic en Fairhope, Alabama. En ese entonces, Gunner, su hijo mayor, cursaba séptimo grado. Hoy es junior en St. Michael Catholic y se encamina a su último año como el sexto mejor prospecto de quarterback a nivel nacional para la Clase 2027, con su padre como coach. Rivers tiene otro hijo, Peter, de 14 años, que pronto también podría jugar bajo sus órdenes.
Entonces, ¿por qué volver ahora a la NFL como coach, si llegara a suceder? Hay un par de razones.
Primero, porque su carrera terminó (la primera vez) en plena temporada de COVID-19, Rivers nunca tuvo una despedida real. Jugó en estadios prácticamente vacíos, cerrando así sus últimos recuerdos de la liga. En contraste, este año, cuando regresó para intentar salvar la temporada de los Colts, volvió a sentir la energía del fútbol profesional, y eso le reavivó la pasión. Jugó en horario estelar contra el equipo de su amigo John Lynch. Vio la reacción de su familia y amigos. Volvió a liderar un vestidor de la NFL.
Todo eso lo llevó a creer que podría hacerlo funcionar. Había sido head coach, aunque a un nivel muchísimo más bajo, durante los últimos cinco años. En la etapa final de su carrera como jugador, fungía prácticamente como coach, transmitiendo su conocimiento del juego terrestre y de las protecciones. Incluso llegó a ayudar al staff a dirigir reuniones sobre blitzes. Todo eso es aplicable al puesto y ayudaría a cerrar la brecha entre preparatoria y NFL con la experiencia como head coach que sí posee.
Segundo, está el puesto para el que aceptó entrevistarse, después de recibir sondeos de varios equipos. El trabajo con los Bills era distinto, por el reto de tomar a un muy buen equipo y convertirlo en uno grande—un obstáculo que él no pudo superar como jugador—y también por Josh Allen. Rivers y Allen comparten agente, y Allen trabajó con Rivers, tanto en el aula como en el campo, en lapsos previos al draft de 2018. Han mantenido una relación, y con el tiempo ha quedado claro qué tipo de jugador es Allen.
Así que Rivers está en la contienda. La siguiente gran incógnita será el staff, pero ha estado trabajando en ello desde hace tiempo. Tiene gente cercana de su etapa como jugador (Frank Reich, Chris Harris, Nick Hardwick, etc.) y head coaches con los que ha mantenido comunicación constante (Shane Steichen, Nick Sirianni).
Dicho todo eso, sería un enorme salto de fe, particularmente para un equipo de Buffalo que está en la antesala de algo grande.
Pero, como yo lo veo, esto no es la situación de Jeff Saturday con los Colts de hace algunos años. Y si este coqueteo de los Bills no termina en un empleo, creo que aún hay una muy buena probabilidad de que eventualmente suceda, porque todo indica que el fuego de Rivers por el fútbol profesional está de vuelta.
Cleveland Browns
Los Browns, sin duda, están haciendo las cosas a su manera. Por eso mi amigo Tom Pelissero causó revuelo durante su participación—acertada, por cierto—con nuestro amigo en común Rich Eisen.
La noticia fue que los Browns están aplicando exámenes previos a las entrevistas para los candidatos a head coach.
Decidí investigar un poco más para dar contexto sobre lo que Cleveland está haciendo aquí, como parte de un esfuerzo más amplio que el equipo ha llevado a cabo durante más de una década para volverse cada vez más data-driven. Y esta pieza en particular del proceso—por la que incluso el actual GM Andrew Berry pasó cuando fue contratado en 2020—busca convertir en algo un poco más cuantitativo la información que normalmente es cualitativa en una entrevista.
Los Browns implementaron gradualmente este sistema durante los ciclos de contrataciones de 2019 y 2020, en gran parte porque lo que se veía como entrevistas de “jonrón” con Hue Jackson y Freddie Kitchens simplemente no se estaba traduciendo en resultados en el campo.
El proceso tiene tres fases. Hay una prueba cognitiva. Hay una prueba de personalidad. Y luego (esta parte es nueva este año), hay media docena de preguntas relacionadas con el rol del head coach: algunas generales sobre el candidato, otras específicas de los Browns. Las preguntas requieren algo más que respuestas improvisadas y sirven como base para la primera entrevista, que bajo las reglas actuales ha sido un Zoom de tres horas para Cleveland.
También hay lógica detrás de todo esto. El head coach podría terminar ganando entre 50 y 75 millones de dólares en su primer contrato con el equipo, con hasta 20 millones anuales adicionales comprometidos al staff que lo acompañe. Obviamente, es una inversión enorme para cualquier organización. Y cuando los Browns empezaron a hacer esto, había una pregunta clara que buscaban responder: ¿por qué coaches como Mike Tomlin y Andy Reid solo recibieron una solicitud de entrevista antes de conseguir su primer empleo como head coach? ¿Qué estaba pasando desapercibido?
Kevin Stefanski terminó siendo un caso similar, al recibir únicamente una entrevista—con los Browns—antes de quedarse con el puesto en 2020, lo mismo que Nick Sirianni con los Eagles en 2021.
Entiendo el escepticismo. También comprendo que, si un coach tenía ocho o nueve solicitudes de entrevista y además seguía en playoffs, pudiera ver este paso adicional como algo molesto. Pero también se puede apreciar que Cleveland está tomando el camino menos transitado, con una lista menos convencional—el OC de los Bengals Dan Pitcher, el DC de los Seahawks Aden Durde y el OC de los Jaguars Grant Udinski recibieron este mes su primera entrevista como candidatos a head coach precisamente con los Browns.
La otra razón para el cinismo, claro, es el historial. La lista de contrataciones del actual grupo propietario, antes de Stefanski, incluía a Rob Chudzinski, Mike Pettine, Jackson y Kitchens. Pero el mercado que tuvo Stefanski indicaría que acertaron con esa decisión (al igual que sus dos premios a Coach of the Year), y al menos abre la posibilidad de que el proceso que realmente tomó forma con su contratación pueda descubrir otro diamante en bruto.
Una cosa es segura: la percepción de todo esto estará dictada por los números en la columna izquierda frente a los de la derecha. Si el próximo coach de los Browns gana, parecerá innovador y producto de pensar fuera de la caja. Si pierde, será visto como más de lo mismo en Cleveland.
Baltimore Ravens
Los Ravens conectaron un jonrón. Y, desde mi punto de vista, la sacaron del parque al actuar con decisión justo cuando lo necesitaban—ante la mínima posibilidad de perder a Jesse Minter.
Minter, que entonces era el coordinador defensivo de los Chargers, entrevistó el martes con los Raiders en el exclusivo vecindario de Indian Creek, en Miami, donde reside el propietario minoritario de Las Vegas, Tom Brady. Minter conectó rápidamente con el futuro miembro del Salón de la Fama y el GM de los Raiders, John Spytek. Ambos son egresados del programa de football de Michigan y, como tal, conocían bien el trabajo de Minter bajo las órdenes de Jim Harbaugh durante los últimos cuatro años (los primeros dos en Ann Arbor y luego en Los Ángeles).
Las Vegas aún no estaba lista para apretar el gatillo, pero la atracción gravitacional de Brady—la misma que Ben Johnson sintió el año pasado antes de aceptar el puesto con los Bears—estaba ahí mientras Minter volaba a Baltimore la noche del martes. Los Raiders podían verlo como su próximo head coach. Él lo sabía.
Y entonces Minter estaba de vuelta en casa, en las instalaciones de los Ravens, donde su vida en la NFL comenzó como coach de control de calidad defensiva en 2017 bajo John Harbaugh. Cuando John Harbaugh fue despedido hace un par de semanas, publicamos una columna sobre el laboratorio de aprendizaje que él y Wink Martindale crearon para reinventar la defensiva, con Minter, Mike Macdonald y Zach Orr como alumnos destacados.
Los cuatro años de Minter ahí fueron formativos: ascendió a asistente de coach de la secundaria en 2019, luego a coach de la secundaria en 2020, antes de irse como coordinador defensivo de Clark Lea en Vanderbilt en 2021, y posteriormente reemplazar a Macdonald como DC de Michigan en 2022. Jim Harbaugh sabía lo que tenía, y en su momento bromeó diciendo que Macdonald y Minter eran su respuesta defensiva a lo que Washington tuvo con Sean McVay y Kyle Shanahan. Desde entonces, la comparación, en cierta forma, se ha cumplido.
Así que ahí estaba Minter, pasando por la entrevista del miércoles con el GM Eric DeCosta y su equipo, con ambas partes marcando casillas. Después, no sabía si el puesto en Baltimore era suyo, pero tenía la sensación de que su destino estaba con los Ravens o con los Raiders. Así que llamó a los Browns, canceló una entrevista programada para el jueves (también estaba previsto que visitara a los Cardinals el viernes) y decidió quedarse a pasar la noche en Baltimore.
Los Ravens entrevistaron al OC de los Bills, Joe Brady (quien, curiosamente, bien podría convertirse en el OC de Minter en Baltimore), el jueves por la mañana, conscientes del interés de los Raiders en Minter. Y después de sentarse con Brady—que les gustó—se movieron con decisión por Minter.
La familiaridad ayudó, sin duda. Pero no fue solo eso. A través de la entrevista y de su experiencia previa con él, Minter dejó claro que es inteligente, creativo, un líder muy sólido (al estilo de Macdonald, a su manera) y capaz de construir relaciones duraderas con jugadores y staff. Y los Ravens también quedaron muy satisfechos con su plan para armar el cuerpo de coaches—algo siempre clave para entrenadores con raíces defensivas.
En fin, a veces la contratación más obvia es la correcta.
Y esta parece ser un gran ejemplo de ello.
Miami Dolphins
Jeff Hafley pensó mucho no sólo en retener a Bobby Slowik, sino en promoverlo a coordinador ofensivo. Para ser claros, no creo que haya sido una decisión sencilla para el nuevo head coach de los Dolphins. En buena medida porque también estaba considerando a Adam Stenavich, coordinador ofensivo de los Packers, a quien Matt LaFleur probablemente habría dejado ir para darle una oportunidad de mandar las jugadas en Miami.
Al final, la decisión se definió en gran parte por la filosofía ofensiva de Hafley como entrenador con raíces defensivas. Y siempre me ha interesado ese tema: cómo los coaches que vienen de un lado del balón ven al otro cuando asumen como head coaches.
Así que llamé a Hafley el domingo por la mañana y nos metimos de lleno en el tema. Algunas cosas que saqué de esa charla…
• Sí, la familiaridad con tipos como Slowik y Stenavich ayuda, pero va más allá de eso.
“Tiene mucho que ver con la gente con la que he estado, y luego con la gente a la que me ha tocado defender”, dijo Hafley. “Hay ciertos esquemas que creo que son realmente difíciles de defender. Y luego hay ciertos play-callers con los que he estado, que tienen un sistema y una creencia clara en lo que hacen, y todo está conectado. Vi eso claramente con Kyle [Shanahan] en San Francisco, y luego lo volví a ver con Matt. Estuve alrededor de dos coaches que mandaban jugadas a un nivel altísimo. Y obviamente Bobby ha sido influenciado por ellos. Tiene el pedigrí. Y ese fue realmente mi punto de partida con Bobby”.
• La forma en la que Shanahan preparó a Slowik —comenzándolo en la defensiva— realmente le atrajo a Hafley. También ayudó que Hafley estuviera ahí para verlo, como coach de defensive backs de los 49ers en 2017 y 2018.
“Éramos básicamente Bobby, [Robert] Saleh y yo, los tres juntos todo el tiempo”, dijo Hafley. “Bobby pasaba medio día en mi oficina trabajando conmigo. Así que construí una gran relación laboral con él: una mente brillante, un ser humano increíble. Luego me voy a Ohio State y Kyle se lo roba para llevárselo a la ofensiva, lo que supongo que siempre fue el plan de Kyle. Bobby es el tipo de jugador/coach que le gusta a Kyle. Procesa rápido, es extremadamente inteligente. Y yo podía ver cómo lo estaba preparando: ‘Ok, aprende las defensivas, aprende las reglas, y luego lo voy a llevar a la ofensiva y lo voy a formar para que sea mi siguiente hombre’. Fue realmente muy padre verlo”.
• Sobre lo que específicamente le gusta a Hafley de la ofensiva de Shanahan, no es tan complicado. Cada formación obliga a la defensiva a preocuparse por varias cosas al mismo tiempo. Y lo que se ve complejo para los defensivos, es relativamente simple para los ofensivos.
“Todo está armado. Todo está armado”, dijo Hafley. “Las jugadas se complementan entre sí. Corres esto y te prepara un play-action. Corres esto y te arma un keeper. Corres esto y te prepara una screen. Las formaciones y el balance entre el juego terrestre y el aéreo, el play-action, lo hacen de una forma excelente. Yo lo veo en términos de niveles defensivos: nivel uno en la línea de golpeo, nivel dos los linebackers, nivel tres los safeties. Esto crea una separación enorme entre el segundo y el tercer nivel, porque la acción de carrera hace que los linebackers bajen. Ahí es donde se abren los huecos y donde conectan jugadas explosivas”.
Luego está el tema de qué tan involucrado estará él. En Green Bay, Hafley dice que “Matt me dejó hacer lo mío. Creo que es importante dejar que Bobby haga lo suyo, pero también creo que donde puedo ayudar es dándole ideas y puntos de vista desde la perspectiva defensiva”.
La mejor parte es que no está adivinando cómo puede funcionar todo esto. Ya vio estos esquemas trabajar de la mano en San Francisco entre Shanahan y Saleh, y lo mismo entre él y LaFleur en Green Bay.
Hay una fórmula probada ahí. Ahora veremos cómo funciona con el head coach del otro lado del balón.
Quick-hitters
Vamos con algunos apuntes rápidos, y luego los dejamos ir…
• Me gusta Jonathan Gannon yendo a Green Bay para reemplazar a Hafley como coordinador defensivo. Su esquema es muy cargado a zona, lo que debería ayudar a cubrir los problemas de los Packers en la posición de corner. También será interesante ver cómo utiliza a Micah Parsons.
• Los Raiders todavía tienen en su lista a Klint Kubiak, OC de los Seahawks, y a Davis Webb, coach de quarterbacks de los Broncos. Lo que pasó el domingo sí impacta sus posibilidades. Las Vegas puede entrevistar, pero no contratar a Kubiak hasta después del Super Bowl, mientras que sí podrían avanzar y contratar a Webb ahora mismo si así lo deciden.
• Vale la pena mencionar que el socio minoritario de los Raiders, Tom Brady, pudo ver a Kubiak el domingo, ya que estuvo en Seattle para narrar el juego por el título de la NFC. (Y Kubiak dio un verdadero show).
• Además, el DC de los Broncos, Vance Joseph, ahora está disponible para los Cardinals, equipo en el que fue coordinador defensivo de 2019 a 2022, si quieren hacer un movimiento (o al menos traerlo a una segunda entrevista).
• Por una peculiaridad en las reglas —esta semana es sólo para segundas entrevistas—, los Bills no pueden entrevistar a asistentes de los Seahawks o Patriots sino hasta después del Super Bowl.
• Dennard Wilson siempre estuvo en el radar de John Harbaugh, ya fuera para coordinador defensivo o para otro rol. A partir de aquí será interesante ver cómo Harbaugh y Wilson terminan de armar el resto del staff defensivo.
• La decisión de Sean Payton en la primera mitad será analizada hasta el cansancio en los próximos días y semanas. Desde mi punto de vista, hay demasiados casos como este en los que los coaches no toman los puntos en partidos cerrados.
• En medio de todas las dudas alrededor de C.J. Stroud, al menos resulta interesante que los Texans firmaran en septiembre una extensión por un año y 7 millones de dólares con Davis Mills, que lo mantiene bajo contrato hasta 2026. Es bastante dinero para un quarterback suplente.
• El nuevo DC de los Cowboys, Christian Parker, es sin duda alguien a seguir. Aprendió bajo Vic Fangio (primero en Denver y luego los últimos dos años en Philly) y muchos lo ven con la personalidad y presencia para convertirse en head coach. Además, la defensiva de Dallas tiene talento interesante, especialmente con el regreso de Overshown.
• Y para cerrar, se comentaba que Mike McDaniel quizá se sintió un poco incómodo entrevistando para el puesto de los Bills tan pronto después de haber tomado el trabajo como coordinador ofensivo de los Chargers.