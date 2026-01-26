Seattle Seahawks jugarán el Super Bowl de la NFL contra los Patriots
Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo 31-27 a Los Angeles Rams y avanzaron al Super Bowl de la NFL, en el que enfrentarán a los New England Patriots.
En el duelo de este domingo ante los Rams, el quarterback Sam Darnold lideró a su equipo con tres pases de touchdown y 346 yardas, sin entregas de balón, y la defensa de Seattle realizó una detención crucial en cuarta oportunidad para sellar la victoria.
Seattle, que sobrevivió a una feroz batalla ante los Rams, se proclamó campeón de la Conferencia Nacional y buscarán su segundo título de Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara, California.
Los Seahawks tendrán también la posibilidad de cobrarse venganza por la dolorosa derrota csufrida ante los Patriots de Tom Brady en la última jugada del Super Bowl de 2015.