Conclusiones de la NFL: Los Patriots no quieren que los llamen Cenicienta
Los juegos por los títulos de Conferencia del domingo, y mucho más, en los apuntes.
New England Patriots
Los Patriots no quieren ser la Cenicienta de nadie. Pero era difícil no verlo así —dentro de una especie de globo de nieve en el Gillette Stadium— mientras el reloj se consumía y la afición cantaba a todo pulmón Livin’ on a Prayer de Bon Jovi. En muchos sentidos, el momento ilustró cómo ha sido visto desde fuera el primer equipo de Mike Vrabel en New England: un grupo combativo pero corto de talento, apoyado en su nuevo head coach y en un quarterback de segundo año que está jugando a nivel de MVP.
¿Cómo podía un equipo que terminó 4–13 en 2023 y 2024 estar en esta posición? La idea de esta escena, coronando una cómoda victoria 28–16 sobre los Texans y su tan elogiada defensiva, parecía demasiado fantasiosa como para siquiera imaginarla hace cinco meses.
Sin embargo, ahí estaban los Patriots de Vrabel, 16 triunfos después, rumbo al Juego de Campeonato de la AFC. Y serán los primeros en decirte que han llegado a este punto de la temporada de la NFL con algo mucho más sólido que polvo de hadas. Desde el inicio, los jugadores de un roster que Vrabel y el jefe de personal Eliot Wolf, junto con lugartenientes como Ryan Cowden y John Streicher, construyeron como contendiente, vieron a un equipo mejor de lo que la mayoría de nosotros (me incluyo) imaginamos posible.
En un momento tranquilo al fondo del vestidor, con una sudadera negra y una mochila colgada del hombro derecho, listo para salir a la noche invernal blanca de New England, el quarterback superestrella de 23 años del equipo no tuvo miedo de decirlo. Sabía lo que la gente decía sobre su calendario. Pero también sabía que su equipo no se doblaría conforme el nivel de la competencia aumentara.
“No estamos tratando de demostrar que alguien está equivocado o que alguien tiene razón”, me dijo Drake Maye. “Y cuando estamos en los partidos, jugamos buena defensa, tratando de mostrarle a buenos equipos que podemos competir con ellos. Creo que lo hemos hecho todo el año. No creo que nos hayamos escondido en ningún momento.
“No nos han pasado por encima realmente.”
Fue una forma sutil de Maye de señalar lo evidente: quizá todos hemos subestimado lo que estamos viendo. Porque si el talento siguiera siendo tan limitado como lo fue claramente en los dos años anteriores, alguien ya lo habría dejado en evidencia.
La realidad es que ha ocurrido justo lo contrario. Siete de las 14 victorias de los Patriots fueron por doble dígito, y también lo han sido sus dos triunfos en playoffs. Las tres derrotas de New England, todas por una sola posesión, fueron por un total combinado de 18 puntos. Su diferencial de puntos en la temporada fue de +170, solo por detrás de los Seahawks (191) y los Rams (172).
Sí, el calendario influyó. Pero eso no significa que los Patriots no sean un buen equipo.
“No creo que compremos lo que dice todo el mundo”, me comentó Stefon Diggs mientras salía del Gillette Stadium. “Todos los que venimos a trabajar aquí todos los días no estamos diciendo que tenemos una historia de Cenicienta. Nada de eso. Venimos, trabajamos duro, hacemos lo que se supone que debemos hacer y damos lo mejor los domingos. No es tanto una historia. Los demás pueden comprar esa narrativa. Nosotros tratamos de ser un buen equipo de football americano, un equipo bien entrenado, y de hacer las cosas correctas de manera consistente”.
Gran parte de eso se debe a la reestructuración casi impecable del offseason que orquestaron Vrabel, Wolf, el cuerpo de coaches y el departamento de personal. Diggs fue una contratación estelar que funcionó, al igual que Milton Williams. Agentes libres de nivel medio como K’Lavon Chaisson y Khyris Tonga, dos auténticos dolores de cabeza en la línea defensiva el domingo, también forman parte de ello. Lo mismo que una prolífica generación del Draft, encabezada por Will Campbell, TreVeyon Henderson y Craig Woodson.
Pero en este día, fue igual de importante lo que aportaron los jugadores que Vrabel ya había heredado.
Fue DeMario “Pop” Douglas, selección de sexta ronda en 2023, tomando un slant en cuarta y una para recorrer 28 yardas hasta la zona de anotación y abrir el marcador. Fue Marcus Jones, selección de tercera ronda en 2022, interceptando un pase de C.J. Stroud que se elevó tras un golpe de Chaisson y regresándolo 26 yardas para touchdown después de que los Texans tomaran su única ventaja del juego, 10–7, y cuando tenían la oportunidad de ampliarla. Y fue Kayshon Boutte, otro pick de sexta ronda en 2023, logrando una recepción espectacular en tercera y cuatro, con 13 minutos por jugar, para un touchdown de 32 yardas que puso el marcador 28–16.
Eso, por cierto, ocurrió ante una defensiva histórica de los Texans, que llegaba con una clara y contundente ventaja de talento. O eso pensaba todo el mundo.
“Este se ha convertido en un muy buen equipo”, dijo Rhamondre Stevenson, otro jugador que se quedó del proceso anterior. “Sabíamos lo que la defensiva de los Texans traía y lo que iba a traer durante la semana: una gran defensiva, especialmente si miras los números y las estadísticas. Están arriba en prácticamente todo. Así que sabíamos que iba a ser una pelea dura. Pero también sabíamos que nosotros somos buenos. Nuestra ofensiva también es buena. Sabemos cómo empezar a mover el balón desde la línea. Somos disciplinados.
“Así que no hay historias de Cenicienta por aquí”.
Esta historia no es tan distinta a una de la que Vrabel formó parte hace una generación, en su primer año como jugador con los Patriots. En aquella temporada, 2001, los Patriots surgieron de la nada para ganar un Super Bowl, y ese grupo fue considerado un conjunto improvisado, armado con selecciones del Draft subestimadas (como el tipo que usaba el número 12) y agentes libres prácticamente olvidados.
Ese equipo tenía a Tom Brady, Matt Light, Troy Brown, Richard Seymour, Willie McGinest, Tedy Bruschi, Ted Johnson, Ty Law, Lawyer Milloy y Adam Vinatieri. Esa base ganó dos campeonatos más y era mucho mejor de lo que cualquiera pensaba en ese momento.
Y era un grupo que se caracterizaba por su unión, famoso por insistir en ser presentado como equipo en el Super Bowl, tal como este grupo se ha convertido.
“Solo estamos tratando de jugar para nosotros y jugar los unos por los otros”, dijo Maye
Los Angeles Rams
Los Rams tuvieron que recurrir a todos los recursos posibles en el gélido Chicago. Y una de las medidas que tomaron para lidiar con el frío fue, como se mencionó en la transmisión de NBC, encontrar el vegetal más picante imaginable.
“Había algunos compañeros del equipo que se estaban echando pimienta cayena en los pies”, me contó el safety Kam Curl después del partido. “Es algo que nunca había visto. Yo no lo intenté esta vez, pero dijeron que funcionó. Así que lo voy a pensar… aunque puede que no lo haga. Estuvo bastante loco”.
Tan loco como el partido mismo, que exigió ese tipo de ingenio para que L.A. pudiera sacar el resultado.
El marcador final fue 20–17, y hubo demasiados momentos grandes como para contarlos en un juego que se sintió más como si se disputara sobre el hielo de los Blackhawks que sobre el pasto de los Bears, porque cada jugada parecía amplificada por las condiciones.
Hubo un touchdown en cuarta oportunidad de los Bears en su segunda serie ofensiva, combinado con tres detenciones en cuarta oportunidad por parte de la aguerrida defensiva de los Rams: la primera, una intercepción de Cobie Durant; la segunda, con Curl encabezando a un grupo de Rams para sepultar a Kyle Monangai en el backfield; y la tercera, un pase desviado por Omar Speights con 3:03 por jugar y L.A. arriba 17–10.
Luego vino un quinto intento en cuarta oportunidad de los Bears, que produjo la jugada más salvaje de estos playoffs: cuatro yardas por avanzar, el balón en la yarda 14 de los Rams y 27 segundos en el reloj. En la jugada, Williams retrocedió hasta la yarda 40 y lanzó un auténtico bombazo que Cole Kmet siguió y atrapó en la esquina trasera de la zona de anotación para forzar el tiempo extra.
“No salió nada mal”, dijo Curl. “Es simplemente una jugada libre. Caleb hace ese tipo de jugadas; ese es el tipo de jugador que es. Lanzarle el balón a un tipo grande como Kmet… al final como que empujó a mi cuate Cobie Durant para quedarse con el balón, pero el árbitro no marcó nada. Así que cuando pasó eso, solo tuvimos que reiniciarnos y olvidarnos de todo”.
Y fue entonces cuando Curl hizo una jugada todavía más grande en tiempo extra, deteniendo una serie ofensiva de los Bears que había avanzado desde la yarda 16 de Chicago hasta territorio de los Rams, dándole a los locales la oportunidad de ganar con un gol de campo. En la jugada, Williams intentó liderar a DJ Moore cruzando el campo. Moore desaceleró. Curl, al reconocer la jugada, no lo hizo, prácticamente corriendo la ruta del receptor por él y quedándose con la intercepción.
“Había un pequeño indicio: los disparos profundos que les gusta buscar van en cierta dirección”, explicó Curl. “Eso lo vimos en el video. Y cuando arrancó la jugada, pude ver qué rutas se estaban desarrollando. Sabía que tenía ayuda del corner del lado contrario y que yo estaba en el poste, como post safety. Así que fui a atacar la jugada, lanzó el balón y yo hice la jugada”.
Matthew Stafford se encargó del resto, con envíos de alto nivel a Colby Parkinson, Davante Adams y Puka Nacua que prepararon el gol de campo ganador de Harrison Mevis desde 42 yardas, enviando a los Rams de regreso a Seattle, donde habían perdido otro thriller en tiempo extra en diciembre.
Así que lo que a este partido le faltó en estética futbolística, los Rams lo compensaron con agallas, sobreviviendo ante los Bears para ganarse otra oportunidad frente a los Seahawks.
Sobre lo que esperan cuando llegue ese nuevo duelo, podría ser más de lo mismo.
“Va a ser un juego de defensivas como el de hoy; ambas defensivas estuvieron volando hoy”, dijo Curl. “Siento que ese va a ser el tema: la defensiva que juegue mejor va a ganar el partido”.
Eso fueron los Rams el domingo. Apenas, pero suficientes.
Seattle Seahawks
Los Seahawks están presionando todos los botones correctos —y ahora mismo tienen el equipo más completo de la NFL. No se trata solo de que destrozaron a unos 49ers diezmados el sábado por la noche. Es la rapidez con la que lo hicieron y cómo prácticamente cada fase y cada área de la operación estuvo involucrada.
¿Cómo anotas 41 puntos cuando tu quarterback lanza para apenas 124 yardas? Así:
• Tu adquisición de media temporada y máquina de jugadas grandes, Rashid Shaheed, regresa el kickoff inicial 95 yardas para touchdown.
• Detienes a tu rival en cuarta y una cerca del medio campo en su primera posesión, y luego Ernest Jones IV (otra adquisición vía trade del año pasado) arranca el balón de las manos de Jake Tonges en su segunda serie, preparando campos cortos para la ofensiva.
• Tu ofensiva convierte ese turnover en cuarta oportunidad y ese balón perdido en 10 puntos, controlando la posesión para mantener fresca a una defensiva que jugaba con enorme inercia.
Y si en un abrir y cerrar de ojos el marcador está 17–0, entonces puedes recargarte en el juego terrestre (175 yardas en 33 acarreos) y volverte más exótico en defensa, porque el rival se vuelve más predecible (Brock Purdy terminó con un rating de pasador de 54.6). Así fue como la actuación virtuosa de Seattle en un encendido Lumen Field dio forma perfecta al gastado pero efectivo cliché del complementary football.
“Creo que es justo decir que este fue un partido en el que las tres fases del football estuvieron funcionando a toda máquina. Football complementario de verdad”, me dijo por teléfono el liniero defensivo All-Pro Leonard Williams una hora después del juego. “El equipo de kickoff hizo su trabajo, poniéndonos en una gran posición para defender. La ofensiva capitalizó los errores del rival. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que todos los equipos dicen que quieren rendir bien en las tres fases del football.
“Y esta es verdaderamente una de las primeras veces que he estado en uno que ha podido hacerlo”.
Entonces, ¿cómo llegaron hasta aquí?
Es bastante interesante. He mencionado en este espacio a lo largo de la temporada que los Seahawks realmente sentían que, en la segunda temporada de Mike Macdonald, habían trabajado el roster hasta un punto en el que encajaba con su visión del equipo.
Al pedirle que resumiera cómo luce eso, Williams dijo que Macdonald quiere un equipo “suelto y enfocado”, un mantra que ha rondado por ese lugar durante los últimos dos años. “Hace que sea divertido venir a trabajar”, continuó. “Y cuando haces que el trabajo sea un ambiente divertido, los jugadores trabajan duro, están más conectados y más concentrados”.
En esa línea, hubo un momento de círculo completo para los jugadores defensivos en el hotel del equipo el viernes. Desde las OTAs, Macdonald solía llevar a jugadores al frente del salón para que explicaran por qué jugaban football. Las respuestas eran las típicas: por la familia, por un coach de preparatoria, por la fe. Lo esperado.
Así que la noche previa al partido, el coordinador defensivo Aden Durde pidió a sus jugadores que miraran alrededor del salón y les dijo que él creía que ahora lo estaban haciendo los unos por los otros.
“Hemos adoptado otro porqué”, dijo Durde, “y es este cuarto, aquí mismo”.
Eso volvió a ser evidente el domingo, con otra actuación que mostró a un equipo jugando como Macdonald quería: suelto y enfocado. Y por los demás, con cada unidad respaldando a la siguiente. Era algo que se venía gestando desde hacía tiempo, materializando el modelo conforme la temporada llegaba a su fin. “Empezamos a alcanzar nuestro pico hacia el final de la temporada en el momento correcto”, dijo Williams. “Sentí que simplemente empezamos a ser cada vez mejores”.
Y a juzgar por lo del sábado, si eso continúa, Seattle va a ser muy difícil de vencer.
Denver Broncos
Denver está en una posición tan fascinante como desafiante. Cerca de una hora después de la increíble victoria 33–30 en tiempo extra de los Broncos sobre los Bills, un preparador físico entró a la oficina de Sean Payton en Mile High para encontrar al head coach y al GM George Paton y darles la noticia. Payton ya había despedido al equipo, cumplido con su conferencia de prensa y se preparaba para pasar página cuando recibió el aviso: Bo Nix había sufrido una fractura en un hueso del tobillo y necesitaba cirugía.
Este tipo de situaciones no es algo sin precedentes, por supuesto. Pero ejemplos como Jeff Hostetler en 1990, Kurt Warner en 1999, Tom Brady en 2001 y Nick Foles en 2017 tuvieron en común que los quarterbacks se lesionaron durante la temporada regular o, en el caso de Warner, incluso antes.
Los Broncos perdieron a su quarterback a las puertas del Juego de Campeonato de la AFC, en la última serie de la ronda divisional, dejando a su suplente, Jarrett Stidham, con apenas un solo snap jugado esta temporada del cual apoyarse, mientras se prepara para ser el titular del equipo rumbo a las semifinales de la NFL.
Así que esto será o bien el final del camino para los Broncos de este año, o una historia sin precedentes.
¿Hay alguna razón para creer que ocurrirá lo segundo?
Para llegar ahí, hay que tener cierto nivel de fe en Stidham, y los Broncos la tienen. Hay una razón por la que Denver superó la oferta de los Raiders —que querían mantener a su suplente para presionar a Jimmy Garoppolo en 2023— por Stidham, incluso teniendo a Russell Wilson y su contrato millonario en el roster. Payton y Paton querían un plan de contingencia en la posición de quarterback por si las cosas no funcionaban con su apuesta principal. Stidham encajaba porque sabían —dada su experiencia con Josh McDaniels tanto en Las Vegas como en New England— que podía manejar una ofensiva compleja.
Por eso lo firmaron a un contrato de dos años y 10 millones de dólares en 2023. Y hizo lo suficiente en sus dos primeras temporadas como Bronco, incluida una etapa corta pero sólida como titular tras el envío de Wilson a la banca, para ganarse una extensión de dos años y 12 millones en marzo de 2024. A eso le sumó este verano el reconocimiento como el mejor quarterback de la pretemporada según PFF (sí, lo sé, es como presumir que alguien fue all-star de la International League antes de debutar en MLB), con una relación de 5–1 entre big-time throws y jugadas dignas de pérdida de balón.
Así es como yo lo resumiría: creo que, durante tres cuartos y medio, Denver podría asimilar lo que Nix aportaba a la posición. Stidham es un buen atleta, aunque no el corredor que es Nix. Tiene verdadero talento de brazo, y siempre lo ha tenido. Lo que no sabemos es si será el jugador que Nix fue cuando más importó. Recordemos que el quarterback titular de los Broncos lideró siete regresos en el cuarto periodo durante la temporada regular, y otro más contra los Bills (además de una serie ganadora para gol de campo en tiempo extra).
¿Puede Stidham completar el pase de alta dificultad que Nix le lanzó a Marvin Mims Jr.—ese envío de 26 yardas para poner a Denver al frente con 55 segundos por jugar—cuando las fichas están en el centro de la mesa? Es difícil saberlo. Pero con base en lo que conocen de Stidham, los Broncos se sienten tranquilos.
“Estamos devastados por Bo, pero nadie se está viniendo abajo”, dijo un miembro del staff. “Es como: ‘Ok, ahora es Stiddy’. Creemos que es un quarterback titular en esta liga”.
Sin duda, tendrá la oportunidad de demostrarlo el domingo.
Buffalo Bills
Josh Allen cumplirá 30 años este offseason, y eso va a poner presión sobre mucha gente en Buffalo. De hecho, ya se podía percibir algo de eso en la forma en que Sean McDermott abordó de manera agresiva el arbitraje del sábado (y, de hecho, coincido con él), primero en su conferencia de prensa y luego nuevamente en un pool report improvisado con Jay Skurski del Buffalo News.
McDermott sonó como alguien que sabe lo valiosas que son estas oportunidades con Allen, quien cumplirá 30 el 21 de mayo. Y estaba destrozado porque los Bills no pudieron capitalizarla.
No estaban Patrick Mahomes, Joe Burrow ni Lamar Jackson en el cuadro de la AFC este año. Sí, los Bills tuvieron lesiones importantes, incluida una que dejó fuera a su mejor jugador defensivo, Ed Oliver, durante buena parte de la temporada y nuevamente durante la mayor parte de la derrota del sábado. Pero también contaban con el campeón corredor de la NFL (James Cook II), un par de alas cerradas de gran nivel (Dalton Kincaid y Dawson Knox), una línea sólida y una defensiva que respondió en momentos grandes.
No era el mejor equipo que Allen ha tenido a su alrededor. Sin embargo, Buffalo se encontró inmerso en una cadena de victorias viniendo de atrás —ante los Buccaneers, Steelers, Bengals y Patriots— en las que los Bills tomaron control total en el cuarto periodo. Volvió a suceder en la ronda de comodines en Jacksonville. Y casi ocurre de nuevo en Denver.
En lugar de eso, Allen y sus compañeros, así como McDermott y su cuerpo de coaches, quedaron fuera de 2025, en vez de cerrar el trabajo y viajar para enfrentar a los Patriots en el Juego de Campeonato de la AFC.
Y hay mucho que lamentar del partido en Denver. Estuvo Allen fallando a Knox en lo que pudo haber sido el touchdown del triunfo, las interferencias de pase (una bien marcada, la otra terrible) y el castigo de roughing a Joey Bosa. Pero también quedó la sensación de que los Bills pudieron evitar llegar a ese punto si Allen hubiera jugado un poco más limpio, algo que probablemente habría ocurrido si Buffalo hubiera tenido un poco más a su alrededor.
Hubo momentos el sábado, y a lo largo de la temporada, en los que las cosas simplemente parecían demasiado difíciles para esa ofensiva, incluso con el mejor jugador del planeta bajo centro. Eso no lo exime de sus errores (el fumble al final de la primera mitad en Denver fue de lo peor que se puede ver), pero fue la realidad de los Bills este año.
Buffalo falló con Keon Coleman, parchó el problema con Brandin Cooks y se volvió demasiado dependiente de Khalil Shakir. Eso los ha colocado, desde mi punto de vista, en una posición en la que deberán ser creativos para encontrarle más ayuda a Allen este offseason.
Habrá un costo para eso, por supuesto.
Pero no será tan alto como dejar pasar la ventana para ganar con talento en la posición más importante del deporte.
New York Giants
El compromiso de los Giants por conseguir a John Harbaugh quedó claro en la razón detrás del retraso en la firma de su contrato. A estas alturas, todos saben de qué se trató.
New York está atravesando una reestructuración muy real en sus operaciones de football.
Desde los tiempos de George Young y Bill Parcells, el head coach reportaba al GM, y el GM al dueño. Así funcionó incluso cuando Tom Coughlin estuvo al frente y Jerry Reese fue promovido a GM tras la salida de Ernie Accorsi a inicios de 2007. Ese mismo esquema se mantuvo bajo el régimen encabezado por Joe Schoen y Brian Daboll, que buscó modernizar muchos otros aspectos del equipo.
La llegada de Harbaugh implicó dar un paso más. En el nuevo modelo, tanto Harbaugh como Schoen reportarán directamente a John Mara. En busca de alineación y compromiso por parte de la organización, el nuevo coach también necesitaba tener otros elementos bien establecidos.
Uno de ellos era asegurarse de poder trabajar con las personas que ya estaban dentro, y a eso llegó con Schoen durante los últimos 10 días (Schoen fue una pieza clave en el reclutamiento de Harbaugh). Harbaugh también sabía que sería crucial conocer a Chris Mara, con el hermano menor de John asumiendo un rol mayor dentro de la organización mientras el mayor enfrenta una dura batalla contra el cáncer. “Fue fantástico”, me dijo Harbaugh cuando hablamos el sábado.
El segundo punto era asegurarse de que todo estuviera estructurado de la manera correcta. Después de 18 años en Baltimore, trabajando dentro de una de las operaciones de football más robustas de la NFL, Harbaugh tenía bastante claro qué necesitaría en términos de recursos. En algunos rubros, los Giants estaban donde debían estar (ciencia deportiva). En otros (analítica), aún tenían camino por recorrer. Harbaugh no le pidió a nadie más que arreglara eso por él; simplemente quería encargarse personalmente.
El compromiso de los Giants le garantizó que tendría lo que necesitara. Y ahora, en sus propias palabras, “tenemos que entrar y construirlo”.
Al final, diría que el corazón de todos estaba en el lugar correcto. Harbaugh quería la mejor oportunidad posible para ganar, fuera donde fuera. Los Giants querían al mejor coach que pudieran conseguir y a alguien que, como Coughlin hace dos décadas, pudiera marcar el rumbo de una organización que ha pasado por tiempos difíciles. Ahora, toca ver hacia dónde conduce todo esto.
Lo que sí puedo decir, tras hablar con suficientes personas dentro de la organización de los Giants, es que todos están alineados con la visión de Harbaugh hacia adelante.
Y ese es un gran punto de partida.
Atlanta Falcons
Los Falcons consiguieron exactamente lo que estaban buscando en Kevin Stefanski. Cuando el informe que Arthur Blank encargó a los consultores de Sportology, cerca del final de la temporada regular, estuvo listo, el dueño de Atlanta tuvo bastante claro lo que debía hacer. La recomendación fue contratar a un alto ejecutivo para supervisar el área deportiva de la franquicia, rol que terminó recayendo en Matt Ryan. Blank necesitaba crear mayores niveles de rendición de cuentas en toda la organización, y el perfil de Ryan encajaba perfectamente.
Las deficiencias se habían acumulado durante años. Ya estaban ahí antes de que el ahora despedido GM Terry Fontenot y el coach Raheem Morris tomaran el mando. Haber visto a Ryan exigir responsabilidad a sus compañeros como jugador le dio a Blank la confianza de que era la persona indicada. Y necesitaban un coach que pudiera acompañarlo y aportar esa misma calidad para liderar el producto en el campo.
No tardaron en encontrarlo en Stefanski.
Después de cenar en la casa de Blank el sábado por la noche, Stefanski incluso le sugirió a Ryan regresar a las instalaciones del equipo para empezar a trabajar en el armado del staff. Ryan le recordó que las oficinas del equipo están a casi una hora de Buckhead, en Flowery Branch, al norte de la ciudad. Así que buscaron otro lugar para aislarse del resto y tener esa conversación.
Eso fue después de una noche de celebración en la residencia del dueño. Todo comenzó con una reunión de una hora y media entre Stefanski, Blank, su hijo y vicepresidente Josh, el presidente del equipo Greg Beadles y Ryan. Luego vino la cena: Blank preparó personalmente una barra de cortes y papas, cocinando los ribeyes él mismo. Tras comer, Blank le ofreció formalmente el puesto a Stefanski.
Lo que los Falcons vieron en la primera entrevista de Stefanski, y nuevamente en esta última, fue a un coach revitalizado por la oportunidad de un nuevo comienzo y con un plan claro sobre cómo encararlo.
Esa energía también fue evidente en sus ganas inmediatas de empezar a identificar asistentes. Atlanta bloqueó a su coordinador defensivo Jeff Ulbrich —quien logró un crecimiento notable con una defensiva joven este año— para que no entrevistara por otros puestos de coordinador durante el proceso, y es probable que permanezca bajo el mando de Stefanski. Del lado ofensivo, el ex coach de los Titans Brian Callahan y el OC de los Browns, Tommy Rees, están siendo considerados.
Después de eso, vendrá la búsqueda de un GM. Esperaría que tanto Ian Cunningham, de Chicago, como Josh Williams, de San Francisco, estén en la contienda, luego de haber entrevistado para el puesto de presidente de football que terminó en manos de Ryan. Mike Disner, de Detroit, y Brandt Tilis, de Carolina, en cambio, fueron más bien candidatos para el rol que ahora ocupa Ryan, con funciones actuales paralelas a las de un GM dentro de sus equipos.
Cunningham ha sido visto como el principal favorito, en parte porque su jefe en Chicago, el GM de los Bears Ryan Poles, es uno de los mejores amigos de Ryan. También existe un vínculo con Stefanski, ya que Cunningham trabajó con el GM de los Browns, Andrew Berry, en Philadelphia. Berry mantiene relaciones sólidas tanto con Stefanski como con Cunningham, lo que podría jugar a su favor.
Esperaría que el staff de coaches sea la prioridad en los próximos días, y que el equipo se sumerja en la búsqueda de un gerente general en algún punto de esta semana.
Es justo decir que, con Ryan y Stefanski ya dentro, los Falcons han arrancado con el pie derecho.
Miami Dolphins
Jeff Hafley podría ser la siguiente ficha en caer dentro del ciclo de coaches. Hafley se reunirá con los Dolphins la tarde del lunes, cuando Miami dé inicio a su segunda fase de entrevistas. Y este proceso podría acelerarse rápidamente, ya que hay competencia real.
El coordinador defensivo de los Packers tiene programada una segunda entrevista con los Titans el martes en Tennessee, y tanto los Raiders como los Cardinals también buscan traer de vuelta a Hafley para segundas reuniones. Así que, si bien no es una situación de “no lo dejes salir del edificio” como ocurrió con John Harbaugh, sí existe un cierto nivel de riesgo —si Hafley es su elegido— al permitirle subir a un avión rumbo a Nashville.
El encaje está ahí por varias razones. Entre ellas:
• Los Dolphins buscan un coach con capacidad de colaborar, principalmente con el nuevo GM Jon-Eric Sullivan y con el SVP de football y administración de negocios Brandon Shore, quienes formarán un modelo de tres cabezas junto al head coach, en lugar de ir por una figura tipo Bill Parcells que gobierne toda la operación de football. El perfil de Hafley y sus vínculos muy sólidos con Sullivan, construidos durante los últimos dos años en Green Bay, lo convierten en una opción natural bajo ese criterio.
• Por encima de todo, Miami quiere mejorar en la identificación y el desarrollo de talento joven. En los últimos cuatro años, los Dolphins han tenido la menor cantidad de selecciones de Draft en toda la NFL, y los resultados se han reflejado en un roster carente de pilares. La contratación de Sullivan fue un golpe quirúrgico para corregir eso. Hafley no solo proviene de la misma maquinaria de draftear y desarrollar talento de Green Bay, sino que también demostró esa capacidad en su etapa como head coach de Boston College.
• La habilidad de Hafley para sacar lo mejor de sus jugadores es otra pieza clave, y será especialmente importante para un coach que trabaje en el sur de Florida (considerando todas las distracciones que existen ahí para jugadores jóvenes). Logró exprimir al máximo a jugadores como Micah Parsons y Xavier McKinney, quienes habían desgastado su relación en otros lados, y construyó un vínculo lo suficientemente fuerte con Zay Flowers como para mantenerlo en Boston College, pese a no contar con los recursos NIL de otras universidades.
Así que Miami tiene mucho sentido. Pero también diría que existe un interés mutuo fuerte entre Hafley y los Titans, lo que podría convertir el lunes en una tarde muy interesante.
Green Bay Packers
Los Packers hicieron lo correcto al renovar a Matt LaFleur, y al trabajar para hacer lo mismo con el GM Brian Gutekunst. Para mí, esto siempre fue una decisión obvia, pero en el entorno actual de “despide a todo el mundo”, a veces cuesta trabajo ver el panorama completo.
Pongámoslo en términos claros:
• En siete años al frente, LaFleur tiene marca de 76-40-1 con los Packers. Ese porcentaje de victorias es el 16.º mejor de todos los tiempos, por delante de Andy Reid, Sean Payton y Mike Tomlin, así como de amigos cercanos y excompañeros suyos como Sean McVay y Kyle Shanahan. Además, es el cuarto mejor entre coaches activos, solo detrás de Nick Sirianni, Jim Harbaugh y Sean McDermott.
• LaFleur ayudó exitosamente a los Packers a navegar el final de la era de Aaron Rodgers, extrayendo dos temporadas de MVP del futuro miembro del Salón de la Fama en 2020 y 2021, mientras existían tensiones con la directiva. Su papel como amortiguador en esos años fue absolutamente invaluable, especialmente considerando que había dudas sobre si su esquema —que históricamente no le daba tanto control al quarterback— funcionaría para Rodgers.
• LaFleur fue clave para identificar, draftear y desarrollar a Jordan Love, colocando a los Packers en una posición ideal para transitar sin sobresaltos de una era a la siguiente, tal como lo hicieron al pasar de Brett Favre a Rodgers (aunque en ambos casos hubo algo de drama).
• Y las habilidades humanas que LaFleur mostró en esos procesos —gestionando la situación de Rodgers dentro de la organización y la transición hacia Love— han vuelto a quedar claras recientemente, ayudando a facilitar las adquisiciones mencionadas antes. Xavier McKinney y Micah Parsons han encajado en el programa de LaFleur, y eso habla muy bien del coach.
¿Llegará un punto en el que solo clasificar a playoffs (algo que los Packers han hecho en seis de siete temporadas con LaFleur, incluidas las primeras tres de Love como titular) ya no sea suficiente? Claro que podría pasar eventualmente. Pero por ahora, tiene a un equipo que en varios momentos de la temporada lució como contendiente al Super Bowl —y que perdió a Parsons, Devonte Wyatt y Tucker Kraft— regresando el próximo año con uno de los mejores rosters de la NFL.
Desconectar eso ahora, francamente, habría sido una negligencia.
Y todos sabemos que los Packers son mucho mejores que eso.
Apuntes rápidos
Y con eso, vamos a los quick-hitters. ¡Vamos!
• Mi colega Conor Orr escribió una buena columna sobre cómo las defensivas han hecho ver incómodos a los quarterbacks en estos playoffs, y me parece una apreciación muy justa. Eso también se refleja en la cantidad de coaches defensivos (Hafley, el DC de los Chargers Jesse Minter y el DC de los Rams Chris Shula) que han recibido múltiples solicitudes de entrevista.
• Mike McDaniel ha estado en el circuito, y si tuviera que adivinar, probablemente termine como coordinador ofensivo en la próxima semana. He escuchado que Tampa Bay podría ser un buen destino para él y que, si hace un buen trabajo, podría perfilarse como el eventual sucesor de Todd Bowles.
• Me gusta el posible encaje del OC de los Steelers, Arthur Smith, con los Chargers o los Lions, donde podría aportar el juego terrestre de poder que ambos head coaches desean, combinado con principios del árbol Shanahan–McVay que podrían ayudar a darle mejores oportunidades a los quarterbacks.
• Siempre me gusta preguntar a los equipos por los coaches que no contrataron, porque eso ayuda a identificar quiénes están teniendo buenos procesos de entrevista. En ese sentido, si los Falcons no hubieran logrado cerrar a Stefanski, esperaban traer de vuelta a Hafley y a Minter para segundas entrevistas.
• La presencia de Jim Schwartz en Cleveland es interesante. No creo que el próximo head coach de los Browns esté obligado a mantenerlo como DC, pero por la forma en que ha jugado la defensiva y cómo se ha desarrollado el talento en ese lado del balón, es claro que dentro de la organización prefieren tenerlo en el staff en 2026. Y si las cosas se acomodan de cierta manera, quizá incluso como head coach.
• Los Titans llevarán al DC de los 49ers, Robert Saleh, a Nashville el lunes, y tienen programadas entrevistas con el OC de los Chiefs Matt Nagy y con Hafley a más tardar el martes, aunque quizá deban maniobrar para evitar que Hafley tome primero el puesto en Miami. Diré esto: los Titans buscan un coach con presencia, y los tres la tienen.
• Me gusta el encaje de Vance Joseph con los Cardinals, considerando que pasó cuatro años en Arizona como coordinador defensivo de Kliff Kingsbury. La pregunta será si el equipo está dispuesto a esperar, mientras los Broncos avanzan en los playoffs.
• Un detalle curioso del reglamento: los Steelers no podrán entrevistar a asistentes de los Broncos o Seahawks hasta después de los playoffs. Pittsburgh perdió la primera ventana por estar jugando en el fin de semana de comodines, y la segunda (durante la semana de descanso previa al Super Bowl, si alguno llega) es solo para segundas entrevistas.
• Aunque el mercado de Hafley y la decisión de Stefanski podrían detonar una serie de movimientos en las próximas 48 a 72 horas, me sorprendería que los Steelers o los Ravens se precipiten.
• Sobre el tema de coaches defensivos: al menos resulta interesante que la mitad de los coaches de la ronda divisional y la mitad de los del fin de semana de campeonato tengan formación defensiva. No es lo que las tendencias de contratación parecerían indicar, pero es donde estamos en este ciclo.