Patriots avanzan al Campeonato de la AFC con victoria 28-16 sobre los Texans
Los New England Patriots aseguraron su pase al AFC Championship Game tras derrotar a los Houston Texans por 28-16 en la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL, disputada este domingo en Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts. Con este resultado, Nueva Inglaterra continúa su tradición de éxito en postemporada y frustra la aspiración de los Texans de avanzar por primera vez a una final de conferencia en su historia.
El partido —caracterizado por condiciones frías y espacios de nieve— se definió en una primera mitad en la que Houston no pudo evitar errores críticos en el juego aéreo. El quarterback C.J. Stroud, figura de los Texans, tuvo una actuación problemática: lanzó cuatro intercepciones, una de las cuales fue retornada para touchdown por Marcus Jones, contribuyendo de manera decisiva a la ventaja patriota antes del descanso.
El marcador se abrió con un pase de touchdown de Drake Maye a DeMario Douglas, lo que dio la primera ventaja a los Patriots. Houston respondió con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn y luego con un pase de touchdown de Stroud a Christian Kirk, pero las pérdidas de balón y la defensa firme de Nueva Inglaterra inclinaron la balanza antes del intermedio.
En el segundo cuarto, los Patriots extendieron su ventaja con la conversión de dos errores de los Texans en puntos: el pick-six de Jones y un pase de touchdown de Maye a Stefon Diggs. Al medio tiempo, el marcador estaba 21-10 a favor de los locales, una diferencia que Houston no pudo remontar en la segunda mitad.
La defensiva de los Texans, considerada una de las mejores de la liga durante la temporada regular, ejerció presión constante y forzó algunos turnovers propios, pero la incapacidad de su ofensiva para capitalizar esas oportunidades resultó determinante.
Con el triunfo, Nueva Inglaterra se medirá ahora al ganador del juego entre Denver Broncos y Buffalo Bills en el Campeonato de la AFC, afianzando su regreso a instancias profundas de postemporada por primera vez desde la temporada 2018.
Para los Texans, esta derrota representa la séptima eliminación en ronda divisional sin victoria en la historia de la franquicia, prolongando la búsqueda de su primer título de conferencia.