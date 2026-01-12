Conclusiones de la Ronda de Comodines de la NFL: La visión de Mike Vrabel para los Patriots toma protagonismo
El tackle defensivo de los Patriots, Milton Williams, sobre Mike Vrabel: “Quería que supiera que él quería que yo estuviera aquí. Pero lo principal es que se enfocó en mi familia. Eso demostró que realmente se preocupa por ti, no solo como jugador de fútbol americano, sino como persona”.
El lunes se cumple un año desde que se anunció la contratación de Mike Vrabel en Nueva Inglaterra, y no hay mejor forma de describir esa decisión que como un jonrón para una marca que necesitaba revitalizarse. Y no hubo una prueba más clara que lo ocurrido el domingo por la noche, dos niveles debajo del atrio de los Patriots donde fue presentado oficialmente el 13 de enero de 2025.
Te puede interesar: Comodines NFL: Pats avanza a ronda Divisional por primera vez sin Brady
La victoria 16–3 en casa sobre los Chargers en la ronda de comodines no fue una obra de arte, ni tenía que serlo. No fue el mejor partido de Drake Maye. Durante un buen tramo se jugó bajo las condiciones del visitante. Pero, más importante aún, fue otro ejemplo de lo que Vrabel ha construido durante el último año.
Maye lanzó una intercepción —desviada en la línea— dentro de su propia yarda 10 en la segunda serie ofensiva del equipo. También fue capturado y perdió el balón en la primera posesión de Nueva Inglaterra en la segunda mitad. Ninguna de esas jugadas se tradujo en puntos para los Chargers.
Los Patriots siguieron insistiendo hasta que el partido se inclinó definitivamente a su favor, controlando la acción durante la mayor parte del juego, sobreviviendo a momentos desordenados y apoyándose mutuamente, tal como lo hicieron en las 14 victorias previas de la temporada.
Y eso, te dirán dentro del equipo, no es casualidad. De hecho, Milton Williams —quizá el segundo mejor jugador del equipo este año— vio desde temprano algo que ahora es evidente para todos. Los Patriots tuvieron que pagar un precio extra para convencerlo de rechazar una gran oferta que casi acepta de los Panthers en marzo. Pero algo más lo atrajo hacia el norte desde Filadelfia, donde ganó el Super Bowl el año pasado.
Ese algo fue la visión de Vrabel para el futuro de los Patriots.
“Me preguntaba por mi familia, cómo estaba, cómo iban las cosas”, me dijo Williams en un pasillo tranquilo del Gillette Stadium tras la victoria. “Quería que supiera que él quería que yo estuviera aquí. Pero lo principal es que se enfocó en mi familia. Eso demostró que realmente se preocupa por ti, no solo como jugador, sino como persona”.
Williams fue la adición más importante, pero solo una de muchas. Los Patriots también sumaron a Carlton Davis III como esquinero, Robert Spillane como linebacker, Morgan Moses como tackle, Stefon Diggs como receptor y Harold Landry III como ala defensiva, entre otros. En el draft llegaron Will Campbell, TreVeyon Henderson, Craig Woodson y Jared Wilson, todos titulares o con nivel de titular.
La mitad de los titulares ante los Chargers no estaban en el equipo hace un año. Y el alto porcentaje de aciertos de Vrabel y del gerente general de facto, Eliot Wolf, fue evidente.
“No hay un solo jugador en el que la gerencia haya fallado”, dijo Moses. “Mis respetos para ellos por construir este roster, tener un gran dueño y un liderazgo sólido en todo el edificio. Nuestro trabajo es jugar fútbol americano, y cuando juntas grandes jugadores con grandes personas, todo se vuelve mucho más fácil”.
Como dijo Williams, el aspecto humano ha sido tan central como el talento en lo que Vrabel, Wolf y sus principales colaboradores —John Streicher y Ryan Cowden— han buscado construir. La visión de entonces es hoy clara, y sigue guiando quiénes entran al vestidor.
“Nadie es más grande que otro”, dijo Moses. “Stefon llegó aquí y ha sido un compañero y líder increíble. Ha sido desinteresado, algo poco común en esta liga. Tener jugadores de ese calibre, con mucho fútbol por delante y dispuestos a jugar de forma altruista, ha sido enorme para nosotros”.
Eso fue evidente el domingo.
Maye siguió luchando pese a los errores y realizó jugadas enormes: una carrera de 37 yardas para preparar un gol de campo antes del descanso, y un pase perfecto a Hunter Henry para el único touchdown del partido en el último cuarto. También contó con grandes jugadas de novatos como Kyle Williams y Efton Chism III en la primera serie anotadora.
La defensa, por su parte, fue sobresaliente, presionando constantemente a Justin Herbert con un plan disciplinado y una cobertura pegajosa que lo limitó a 159 yardas, un rating de 74.5 y seis capturas.
Cada jugada importante parecía venir de un jugador distinto, reflejo del estilo colectivo del equipo y del buen trabajo en la conformación del plantel.
Ese estilo, diría Vrabel, no fue impuesto: fue buscado.
“Corazón —estos muchachos tienen corazón”, dijo Williams. “Fueron por perros. Cada jugador que trajeron, unos malditos perros. Y se nota”.
Todos lo vieron, incluidos los Chargers.
San Francisco 49ers
Parte de ser un gran coach es saber qué necesita tu equipo, y muy claramente, desde la temporada baja, Kyle Shanahan lo tenía identificado. Los 49ers de 2025 siempre iban a ser distintos a los equipos que llegaron al Super Bowl en años recientes. Una depuración calculada del tope salarial implicó despedirse de una larga lista de veteranos establecidos. Con más de 90 millones de dólares en dead money, jugadores más baratos y jóvenes ocuparían esos lugares.
Así que Shanahan invitó a los veteranos que llevaban tres o más años en el equipo a su casa, con la intención de explicarles lo que venía y lo que necesitaba de ellos.
“Simplemente quería hablar de cambiar nuestras expectativas sobre cómo iba a ser la temporada y de cómo podíamos llegar a donde queríamos estar”, me dijo Kyle Juszczyk. “Todo iba a reducirse al liderazgo y a lograr que estos jóvenes se desarrollaran y jugaran a un alto nivel rápidamente, más rápido de lo que probablemente deberían”.
El mensaje fue bien recibido por los jugadores presentes, y resultó ser más necesario de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Los Niners perdieron por el resto del año a Nick Bosa y Fred Warner (aunque Warner ahora intenta regresar tras una fractura de tobillo). Brandon Aiyuk no volvió después de romperse el ligamento cruzado anterior, lo que derivó en una disputa con el equipo que lo mantuvo fuera del campo. George Kittle se perdió seis semanas entre septiembre y octubre, con Brock Purdy también fuera durante la mayor parte de ese lapso. Ricky Pearsall jugó apenas alrededor de la mitad de la temporada, y Jauan Jennings y Trent Williams también lidiaron con lesiones.
Y aun así, ahí estaban los Niners el domingo, armando una serie de 10 jugadas y 66 yardas para touchdown, después de que Kittle volvió a salir del juego, para destronar a los Eagles 23–19. Purdy encontró a Christian McCaffrey para cerrar la serie con 2:54 por jugar, su segunda anotación del día. El veterano Eric Kendricks, en su primer partido con el equipo, selló el triunfo con una cobertura clave en cuarta oportunidad.
En resumen, fue la recompensa del pacto que Shanahan hizo con sus veteranos.
En su momento les dijo que tendrían que entrenar con hombreras más que cualquier otro equipo de la liga y que debían arropar colectivamente a los jóvenes. Cuanto más rápido crecieran, razonó Shanahan, antes regresaría el equipo a su estándar.
“Tuvimos un largo periodo en el que cada año las expectativas eran las mismas: deberíamos ser un equipo contendiente al Super Bowl”, dijo Juszczyk. “No es que no pudiéramos llegar ahí. Es que aún no estábamos ahí. Y necesitábamos seguir enfocados en mejorar cada semana”.
El trayecto fue tan pesado que Shanahan lo reconoció ante sus jugadores el sábado por la noche, en el hotel del equipo en Filadelfia. Les agradeció no solo por comprar la idea, sino también por no quejarse del nivel de exigencia que él y su staff pusieron sobre ellos, aunque bromeó: “Estoy seguro de que todos se quejaban a mis espaldas”.
Los resultados llegaron. Juszczyk señaló el regreso de la segunda selección de draft Alfred Collins tras una lesión; el tackle defensivo fue clave el domingo. También lo fue el nickel corner Upton Stout. Y el ala cerrada de cuarto año Jake Tonges, ocupando el lugar de Kittle. Y muchos más.
Por supuesto, había razones de sobra para dudar que todo esto fuera posible, incluso antes de la avalancha de lesiones. Ahora, los Niners están a una victoria de disputar su quinto Juego de Campeonato de la NFC en siete años.
De hecho, Juszczyk admitió que si le hubieran contado esta historia de antemano, no la habría creído.
“Probablemente me habría reído”, dijo. “Y luego habría cambiado el chip. Soy un optimista eterno. Siempre creo que hay una manera. Es desafortunado, pero en esta liga casi todos, a menos que seas una selección de primera ronda, obtienen su oportunidad porque alguien se lesiona. Esa es la realidad. Y los muchachos han recibido sus oportunidades”.
Claramente, las han aprovechado. Y lo han hecho, con un poco de ayuda en el camino.
Buffalo Bills
Dos cosas del valiente triunfo 27–24 de los Bills sobre los Jaguars me saltaron de inmediato. Ambas son aspectos que se pueden guardar para la Ronda Divisional —y para el campeonato de conferencia después, e incluso para el Super Bowl si siguen ganando.
Primero, Sean McDermott adoptó un enfoque claramente a la vieja escuela en el manejo del partido.
En lo personal, creo que la obsesión por jugársela en cuarta oportunidad ha ido demasiado lejos. Con demasiada frecuencia, los equipos se apoyan en analíticas que, a mi juicio, están desprovistas de elementos humanos como el momento anímico y los altibajos naturales que viven los jugadores en un partido. Y lo que vi el domingo, bajo mucha presión, fue a McDermott aprovechándose de eso.
Tres situaciones destacan. La primera fue en el primer cuarto, cuando se formó para intentar un gol de campo de 45 yardas con un pateador tocado (Matt Prater) en cuarta y cuatro, tomó un castigo y terminó pateando desde 50 yardas. La segunda llegó con la decisión de aceptar un delay of game en cuarta y cuatro desde la yarda 45 de los Jags, para despejar desde la 50 con 1:14 por jugar en la primera mitad. La tercera fue mandar a patear un gol de campo de 47 yardas en cuarta y cuatro desde la yarda 29 de Jacksonville justo después del medio tiempo.
Al final, hablamos de seis puntos y de evitar que los Jaguars tuvieran una buena oportunidad de anotar antes del descanso. Pero en un partido que se definió en los últimos dos minutos, eso cuenta.
Del otro lado, Liam Coen —quien ha hecho un trabajo ridículo, increíble, en su primer año en Jacksonville— se la jugó en cuarta y dos desde la yarda nueve de Buffalo en el segundo cuarto, con ventaja de 7–3 y con el impulso del juego. Trevor Lawrence, después de que McDermott retó la jugada, fue marcado corto por apenas pulgadas. Así que, en lugar de que Jacksonville se pusiera arriba 10–3, los Bills lograron la detención, recorrieron 92 yardas y los Jaguars nunca volvieron a controlar el partido como lo habían hecho durante el primer cuarto y medio, cuando parecía que todo se jugaba bajo sus términos.
De algún modo, al menos para mí, eso fue una buena señal del olfato y la intuición de McDermott en un juego grande: no sintió la necesidad de apostar ni de “ponerlo todo en la mesa”. Y eso, para mí, es algo a observar cuando los Bills visiten al sembrado número uno, Denver, el sábado.
Y luego está la brillantez de Josh Allen. Llegó con una lesión en el pie, pareció lastimarse la rodilla durante el juego y aun así siguió completando cada envío y peleando cada acarreo que el equipo necesitó. Ante una defensiva de Jaguars decidida a obligar a Buffalo a ganarse cada yarda, Allen fue fríamente eficiente: completó 28 de 35 pases para 273 yardas. Excluyendo las rodillas al suelo, corrió nueve veces para 35 yardas y dos touchdowns.
Diez de esas yardas llegaron en una cuarta y una decisiva desde la yarda 11 de Jacksonville, cuando sus compañeros literalmente lo empujaron en una jugada de push cantada, hasta dejarlo a las puertas del touchdown del triunfo, que anotó con otro sneak en la siguiente jugada.
Si se suma todo eso —en la primera victoria de playoffs como visitante de Buffalo desde 1992— el resultado es un equipo que luce curtido, listo para lo que venga y dispuesto a usar todos los recursos, encabezado por el mejor jugador del deporte.
Lo cual no quiere decir que este sea el mejor equipo de Buffalo en la era de Allen.
Pero quizá sí sea el más difícil de matar, y esa es una cualidad invaluable en los playoffs.
Chicago Bears
La furiosa remontada de los Bears la noche del sábado fue un anticipo de lo que apunta a ser un futuro muy brillante en Chicago. En esta época del año se nos recuerda lo vitales que son el coach y el quarterback, y tanto Ben Johnson como Caleb Williams demostraron, sin lugar a dudas, por qué tantos equipos de la NFL estuvieron tras ellos con tanta insistencia antes de que ambos aterrizaran en Chicago, Williams nueve meses antes que Johnson.
Y se notó con mayor claridad cuando los Bears se fueron al descanso abajo de los Packers, 21–3, en su juego de Wild Card de la NFC la noche del sábado, con la temporada escapándose entre los dedos.
En el vestidor, nadie estaba volteando hieleras de Gatorade ni dando discursos incendiarios dignos de una película. En su lugar, se trató de identificar qué había salido mal y cómo corregirlo. Porque existía una creencia real y genuina de que se podía arreglar, del tipo que solo se tiene cuando cuentas con un coach y un quarterback capaces de liderar una remontada en un escenario así.
La conversación, me dijo el receptor DJ Moore tras el partido, fue simple: “Somos mejores de lo que mostramos en la primera mitad, y solo necesitamos salir ahí y ejecutar, y ser detallistas”.
Puede sonar aburrido, pero funcionó de manera muy concreta en la alocada victoria de Chicago por 31–27.
Desde el cuerpo técnico, los jugadores confiaban en que Johnson y su staff encontrarían la forma de diseñar jugadas que los trajeran de vuelta al partido. Un ejemplo fue la conversión de dos puntos en el cuarto periodo que recortó la ventaja de Green Bay a 27–24. Chicago salió en una formación jumbo, obligando a los Packers a meter a su personal más grande. Luego, los Bears se abrieron para aislar al ala cerrada novato en ascenso Colston Loveland contra el linebacker Nick Niemann.
Otro ejemplo fue el touchdown de la victoria. Los Bears lograron que los Packers mordieran el anzuelo con una pantalla falsa tipo tunnel para Luther Burden III, forzando a una defensiva desordenada a elegir entre cubrir a Loveland o a Moore profundo, mientras los defensores subían para atender a Burden.
“Hemos estado practicando esa jugada desde hace un tiempo”, dijo Moore. “Era mi momento para el touchdown. En situaciones así, [Johnson] se va con los jugadores, no con las jugadas. Los jugadores hacen que las jugadas cobren vida. Y cuando él las manda, nosotros tenemos que salir y ejecutarlas. Quien es la primera opción tiene que ganar, y si no lo hace, los demás también están ganando”.
Y aunque esa jugada fue prácticamente servida en bandeja para Williams, muchos de sus otros envíos no lo fueron. Como en el cuarto cuarto, con el marcador 21–9, cuando colocó el balón en una ventana diminuta en una ruta de esquina para Loveland, con el linebacker Quay Walker persiguiéndolo de cerca. O el pase que lanzó en situación de scramble a Rome Odunze en cuarta y ocho, con 5:37 por jugar, abajo 27–16 y la temporada en juego. No creo que haya cinco personas en el planeta capaces de completar un envío así, lanzando fuera de plataforma y cruzando el cuerpo. Pero igual de vital fue la serenidad para intentarlo.
“Se mantuvo tranquilo, sereno y bajo control”, dijo Moore. “Y cuando necesitábamos que brillara, lo hizo. Todo pasa por él, y eso se va filtrando a lo largo de la ofensiva”.
¿Lo más inquietante de todo esto? Da la impresión de que los Bears apenas están rascando la superficie de hasta dónde Johnson y Williams pueden llevar a un equipo talentoso y equilibrado.
“Sí, definitivamente se siente así”, dijo Moore.
Y no hacía falta portar un uniforme para notarlo la otra noche.