Conclusiones de la Semana 11 de la NFL: Por qué los Rams “no tienen techo”
Después de haber escrito sobre la gran victoria de los Broncos ante los Chiefs y el homenaje del CB de los Bears, Nahshon Wright, a su exentrenador, ahora cerramos la cobertura de la Semana 11 con las conclusiones. Vayamos al análisis…
Los Angeles Rams
Los Rams podrían ser el equipo más completo de la NFL. ¿No me creen? Pregúntenle a Jared Verse, la estrella de segundo año. Él se los dirá.
“No creo que tengamos techo”, me dijo el outside linebacker el domingo por la noche tras vencer a los Seahawks. “Sé que mucha gente lo dice. Yo no sé dónde está el nuestro. Tuvimos un buen partido hoy. Los limitamos a muchos goles de campo, pero pudimos haber salido del campo antes. Pudimos haber evitado todo eso. El touchdown que tuvieron, pudimos haberlo evitado. Hay cosas que pudimos haber hecho para detenerlos. No creo que haya techo. Pudimos haberlos dejado en cero, ganado 21–0”.
El marcador final del domingo en SoFi fue Rams 21-19 Seahawks, pero eso no le quitó relevancia al punto de Verse. L.A. encontró la manera —incluso en una tarde imperfecta— de mostrarle a Seattle y al resto de la liga cuántas formas distintas tiene de ganar un partido.
Cualquier historia sobre la temporada de los Rams hasta antes del domingo giraba en torno a Matthew Stafford, quien, a sus 37 años, quizá tiene la mejor oportunidad de su carrera para ganar el MVP. Y estuvo bien ante una defensa de Seattle de muy alto nivel. Pero el hecho de que lanzara sólo para 130 yardas y un rating de 89.9 ilustró con claridad que los Rams tienen mucho más que su No. 9.
El ataque terrestre acumuló 119 yardas a un promedio de 5.4 por acarreo, con el corredor principal Kyren Williams cortando la defensa de los Seahawks para 91 yardas y un touchdown.
Mientras tanto, la defensa interceptó cuatro veces a Sam Darnold, y lo hizo forzándolo a soltar el balón más rápido de lo habitual. Eso se logró mediante un enfoque colectivo que, como explica Verse, implica que las estrellas dejen de lado el ego.
“Le dije a B.Y. [Byron Young] antes del partido: hoy voy a jugar por ti. Estás haciendo jugadas, no para ti mismo, sino para el tipo que está a tu lado”, dijo Verse. “Se siente como un equipo colegial, con una hermandad real. Sé que muchos equipos de la NFL no tienen esa hermandad. Pero nosotros sí”.
Y eso se vio en el momento más crítico. Con los Seahawks abajo y cinco segundos en el reloj, Verse le dijo al coordinador defensivo Chris Shula: “Déjame atropellar a alguien, déjame demostrar algo”. Shula lo rechazó, diciéndole que iba a mandar en cobertura a los 11 defensores, una estrategia que saturó la zona corta donde Seattle quería lanzar para preparar el gol de campo ganador.
Como resultado, Seattle se conformó con un intento de 61 yardas que falló.
“Si corres el balón, lo vamos a frenar. Si pasas, te vamos a presionar. ¿Cuántas yardas pudieron ganar con el tiempo que tenían, 50?”, dijo Verse. “Pudieron sacarlo rápido, para que no consiguiéramos capturas, pero lo único que importa es que sacamos la victoria. Eso es lo que importa para nosotros”.
Y todo indica que van a seguir haciéndolo.
Buffalo Bills
Lo que me gustó del triunfo de los Bills el domingo es lo alarmante que fue la primera mitad. La defensa terrestre del equipo ha sido un problema durante todo el año, y las entregas de balón también se han convertido en un tema recurrente. Y claro, ante un rival de calidad en Orchard Park, ambas fallas aparecieron de inmediato.
Al medio tiempo, con Buffalo aferrado a una ventaja de 21–20, los Buccaneers habían corrido para 136 yardas, y Allen ya tenía dos intercepciones. Luego, los Bills abrieron la segunda mitad con un tres y fuera, consiguieron una detención, soltaron un despeje y Tampa se fue arriba 26–21.
“Estos muchachos son resilientes”, me dijo el coach Sean McDermott justo después del partido. “Se sentía un poco. Era como: no vamos a dejar que esto pase. Los Bucs estaban haciendo un buen trabajo, hay que darles crédito. Pero era: ¿qué tan fuerte es nuestra voluntad? Y creo que eso fue lo que apareció”.
En efecto, los Bills superaron 23–6 a los Bucs en lo que restó del partido, asegurando un triunfo de 44–32. En el último cuarto, tomaron el control: dejaron a Tampa en 10 yardas terrestres, ganaron el duelo de entregas 1–0 y triplicaron a los Buccaneers en yardas totales (165–55).
“Primero, los jugadores jugaron mejor”, dijo McDermott. “Y segundo, hicimos algunos ajustes sutiles, pequeños retoques. A veces es difícil identificar exactamente qué se necesita ajustar. Los coaches hicieron un buen trabajo. [El coordinador] Bobby Babich y el staff defensivo hicieron un gran trabajo, y los jugadores ejecutaron”.
Así, los Bills se recuperaron del desastre de la semana pasada en Miami, retomando el impulso tras sus victorias sobre Panthers y Chiefs. Aun así, las cosas no se facilitan: visitan a Houston el jueves, seguido por Steelers, Bengals y Patriots, con cada oponente viendo un juego contra el equipo de Josh Allen como una oportunidad de validación en la AFC.
“Eso probablemente pasa porque hemos sido exitosos, por el Juego de Campeonato de la AFC el año pasado y porque tenemos al MVP vigente. Es un juego fácil de marcar en el calendario”, dijo el coach, ya con su victoria número 100 (entre temporada regular y playoffs) al mando de Buffalo.
Baltimore Ravens
Los Ravens tuvieron la mejor jugada del día: una falsa Tush Push que Mark Andrews llevó por fuera para un touchdown de 35 yardas. La jugada, como me explicó Andrews, le daba la opción de colarse por el centro si encontraba el hueco (alineado bajo centro como quarterback), o rodear por el extremo derecho, donde el fullback Pat Ricard y el tight end Charlie Kolar trabajaron para sellar el borde. Andrews vio a los Browns cargando el centro, y el resto es historia.
“Tácticamente, tener una jugada así en una situación crítica es algo a lo que siempre estamos atentos—crédito para los coaches por identificar ese tipo de cosas”, dijo Andrews. “Crédito para todos los de la línea, obviamente Pat, Charlie, haciendo bloqueos enormes en el borde. A partir de ahí, sólo fue hacer la jugada correcta y llegar a la zona de anotación. Fue increíble”.
Aún mejor, esos terminaron siendo los puntos del triunfo en la cuarta victoria consecutiva de los Ravens. El 23–16 final fue más cerrado de lo que muchos esperaban. Pero la defensa de Cleveland es dura, era un duelo divisional y la victoria deja a Baltimore de vuelta en .500, con marca de 5–5.
Considerando que este equipo llegó a su semana de descanso con un 1–5 hace poco más de un mes, regresar a terreno parejo tan rápido tiene un significado importante.
“Creo que la resiliencia de este equipo… obviamente hubo mucho ruido, y jugamos buen futbol al inicio; poder escalar fuera del hoyo en el que estábamos y volver a 5–5, estar donde estamos ahora, es un crédito para todos en esta organización”, dijo Andrews. “Lo duro que han trabajado, mantenerse humildes, mantenerse en el camino y tomarlo semana a semana. Eso es lo que buscamos hacer”.
San Francisco 49ers
Los Niners también están de vuelta. Brock Purdy regresó a la alineación el domingo, y rápidamente se sintió como los viejos tiempos para San Francisco en Arizona. Skyy Moore devolvió la patada inicial hasta la yarda 1 de los Cardinals y Christian McCaffrey anotó en la siguiente jugada. Tras una detención defensiva, los Niners avanzaron 70 yardas en cinco jugadas, para ponerse 13–0 con un envío de touchdown de 30 yardas de Purdy a George Kittle.
Muchos ya han descartado a los Niners de 2025. Y tiene sentido. Nick Bosa y Fred Warner están fuera y no regresarán, Brandon Aiyuk sigue sin volver, y San Francisco juega en una división muy dura.
Aun así, están 7–4, y tienen a Panthers y Browns entre ahora y su semana de descanso en la Semana 14, y luego a Titans en la Semana 15. Así que los playoffs están muy cerca.
“No es secreto, hemos tenido jugadores dando un paso al frente en defensa, tengan que jugar jóvenes o suplentes”, me dijo Purdy después del partido. “Eso es parte del juego. Han hecho un gran trabajo. Hemos encontrado maneras de ganar. A la ofensiva, nos estamos recuperando y volviendo a nuestra alineación titular original, lo cual se siente genial. Tenemos confianza en eso. Creo que, como equipo, tenemos que seguir encontrando formas de ganar y jugar futbol complementario. Cuando la defensa consigue detenciones, nosotros como ofensiva debemos anotar. Se puede lograr. Y sigo creyendo que tenemos a todos en el lugar correcto para hacer una racha y conseguir nuestras metas”.
Todos sabemos cuáles suelen ser esas metas para los Niners.
Así que que Purdy lo diga… es decir mucho.
Chicago Bears
Los Bears están en la misma conversación que Colts y Patriots como equipos sorpresivos. Tras el envío de Caleb Williams a Colston Loveland para vencer a los Bengals y sus acarreos decisivos para ganarle a los Giants, hay una confianza real en Chicago en los finales cerrados. Y esta semana también se contagió a los equipos especiales: Devin Duvernay devolvió la patada final del partido 56 yardas para preparar el gol de campo de 48 yardas de Cairo Santos que venció a los Vikings.
Chicago—sí, Chicago—ha ganado siete de sus últimos ocho.
Los Bears están solos en el liderato de la NFC North, once semanas dentro de la temporada.
“Creo que estamos en un gran lugar”, dijo el esquinero Nahshon Wright, después de que habláramos sobre su historia personal del domingo, recordando a su exentrenador, la estrella de Last Chance U, John Beam. “Desde que llegué aquí en los OTAs, hablamos de ganar—sí, de simplemente ganar. Creo que nos pusimos en una buena posición para controlar nuestro destino en este momento. Fue genial conseguir la primera victoria divisional. Tenemos tres más, así que hay mucho trabajo por hacer. Pero, como dije, controlamos nuestro destino. Y me gusta donde estamos. Creo que a todos nos gusta”.
Los Bears, por cierto, corrieron para 140 yardas, limitaron a los Vikings a 265 yardas totales, controlaron el balón casi 37 minutos y dejaron a J.J. McCarthy con un rating de 47.7.
Generalmente, esas cosas son sostenibles. Veremos si en este caso también lo son.
Philadelphia Eagles
Hablando de sostenibilidad, aquí están de nuevo los Eagles, ganando de una forma diferente, pero con la misma consistencia de siempre. Philly está 8–2 tras vencer a los Lions en Sunday Night Football, y en posesión del sembrado No. 1 de la NFC, por encima de los Rams gracias al criterio de desempate. ¿Tienen drama? Sí. ¿Es su ataque terrestre dramáticamente distinto? También. ¿Importará eso?
Esa es la pregunta del millón.
Por ahora, sin embargo, los Eagles lucen más que bien, ganando estos partidos gracias a la defensa de Vic Fangio, que sofocó a Packers y Lions en semanas consecutivas. Philly limitó a Detroit a 317 yardas totales y nueve puntos, seis días después de dejar a Green Bay en 261 yardas y siete puntos.
Y Fangio puede darse su crédito. Perdió a cinco titulares de la unidad del año pasado, y su habilidad para desarrollar a jóvenes como el novato Jihaad Campbell, además de integrar piezas nuevas como Jaelan Phillips, ha transformado al grupo y elevado significativamente su techo.
Eso no quiere decir, dicho sea de paso, que los Eagles no necesiten a Saquon Barkley. O que Jalen Hurts no tenga que hacer jugadas enormes en enero.
Pero sí significa que tienen que seguir persiguiendo su forma de 2024, sabiendo que quizá no necesiten tanto esta vez.
New York Jets vs. New England Patriots
El duelo Jets–Patriots del jueves por la noche fue instructivo en varios sentidos. Y curioso, considerando que el equipo que salió del lado equivocado, New York, estaba bastante intrigado con la idea de contratar al coach que terminó del lado ganador.
Quizá Mike Vrabel siempre iba a volver a Foxborough. Quizá Aaron Glenn siempre iba a regresar a los Jets. Pero los Jets quedaron bastante impresionados tras entrevistar a Vrabel en enero.
La directiva llevó a Vrabel al Capital Grille en Parsippany, Nueva Jersey, el último jueves por la noche de la temporada regular 2024, días después de que los Browns lo liberaran de su contrato como consultor. Se reunieron con él en sus instalaciones al día siguiente. Parte del trabajo previo indicaba que Vrabel “pasó por encima” de mucha gente y fue divisivo en Tennessee. Pero lo que encontraron fue lo opuesto. Lo vieron inteligente, reflexivo, empático y con una visión muy clara para el programa que quería construir en su segunda oportunidad.
La sensación que quedó en los Jets fue: ¿Por qué despedirías a este tipo?
El resto, por supuesto, es historia. New England despidió a Jerod Mayo el domingo siguiente, esquivó la Regla Rooney y rápidamente se enfocó en su objetivo desde el inicio, contratando a Vrabel antes de que los Jets siquiera iniciaran su segunda ronda de entrevistas—ronda en la que Vrabel habría participado—como parte del proceso estándar que prescribe la liga. Ellos también tenían en la mira a Glenn desde el inicio, antes de que Vrabel llegara y los dejara boquiabiertos.
Ahora, los dos sotaneros de 2024 (los Jets, en realidad, terminaron un juego mejor que los Patriots el año pasado) están a mundos de distancia. New England ha perdido sólo dos partidos. New York ha ganado apenas dos.
O.K., ¿y qué es lo instructivo aquí? Cuando hice mi encuesta de mitad de temporada entre ejecutivos de la liga hace un par de semanas, una tendencia que varios citaron como la más influyente en 2025 fue la importancia de la dupla coach–quarterback, más marcada que nunca. En este caso, aunque los Jets tenían mucho más talento joven disponible en enero, el atractivo de Drake Maye frente a la incertidumbre en la posición de quarterback en New York hizo la decisión académica para Vrabel.
En esencia: los Patriots tenían al quarterback, y eso ayudó a que aseguraran al coach codiciado. Y mucho de lo demás ha encajado a partir de ahí.
Miami Dolphins
El partido matutino de la NFL en España fue rudo y feamente entretenido, y los Dolphins salieron de él con vida real. Si Miami es lo suficientemente bueno para capitalizar eso es otra pregunta. Por ahora, los Dolphins están 4–7, y tienen a Saints y Jets después de su semana de descanso, lo que los pone en posición de llegar a .500 para un Monday Night Football en Pittsburgh a mediados de diciembre.
Si hablamos de cosas que no veía venir a estas alturas, esta estaría muy arriba en la lista.
Quizá lo más importante es que este repunte podría afectar mucho más que sólo este año.
Como expusimos tras el despido del gerente general Chris Grier, el factor más crítico para el coach Mike McDaniel después del reacomodo sería mantener el control del vestidor. La directiva creía, cuando Grier fue despedido, que McDaniel no había perdido al grupo, contrario a lo que muchos pensaban afuera.
El dueño Stephen Ross había escuchado de suficiente gente que McDaniel sería un excelente candidato como entrenador en su segunda oportunidad, como para considerar cuidadosamente si realmente quería desconectarlo de su primera oportunidad a los 42 años.
Hasta ahora, Ross luce acertado respecto al lugar de McDaniel con sus jugadores, y su paciencia se ha recompensado—primero con una paliza a los Bills y luego con el triunfo en tiempo extra sobre los Commanders en Madrid. Como mínimo, las decisiones que siguen al despido de Grier son ahora mucho más complejas.
La alta directiva, por supuesto, continuará con su evaluación completa de la operación de futbol americano y cómo encajan las piezas. Ese análisis profundo incluirá a McDaniel, al gerente general interino Champ Kelly y al responsable del tope salarial Brandon Shore (quien podría tomar un rol mayor, quizá similar al de Mike Disner en Detroit). Y sí, hay una buena probabilidad de que lleguemos a enero y entre un nuevo “zar” de futbol para completar la limpieza que comenzó Ross.
Pero ya no parece tan seguro como hace un mes.
Apuntes rápidos
Cerramos la Semana 11 con algunos apuntes rápidos …
• Los Panthers están 6–5 y a medio juego de los Buccaneers en la NFC South. Bastante impresionante, especialmente con Rico Dowdle como uno de los caballos principales.
• Ya que estamos ahí: Derrick Brown sigue siendo una de las estrellas más subestimadas de la NFL.
• Mientras tanto, Atlanta está 3–7, Michael Penix Jr. parece haber retrocedido y Raheem Morris tiene trabajo por delante para cerrar la temporada.
• Los Jaguars aplastaron a los Chargers 35–6, impulsados por una ventaja de 192–42 en yardas por tierra, lo que refuerza la idea de que Joe Alt y Rashawn Slater son dos de las bajas por lesión más significativas que cualquier equipo ha tenido en 2025.
• Mención especial para la defensa de los Steelers por anotar dos veces y darle a Mason Rudolph un amplio margen mientras entra a la alineación por Aaron Rodgers.
• ¿Podrán los Bengals mantenerse con vida lo suficiente para regalarnos al menos un juego relevante de Joe Burrow? Por favor.
• Hablando de sobrevivientes, aquí vienen los Texans, con dos victorias consecutivas detrás de Davis Mills.
• No pienso menos de los Seahawks hoy. Pelearon con todo.
• La recepción del triunfo de Christian Watson no tuvo el brillo que merecía. Además, la ofensiva de los Packers lució mucho mejor el domingo que el lunes por la noche anterior. Ahora, necesitan buenas noticias sobre la lesión de rodilla de Josh Jacobs.
• Será una noche emocional para los Cowboys, en su primer juego tras la muerte de Marshawn Kneeland. Difícil saber cómo reaccionará un equipo tras algo así. Ojalá la gente les dé espacio y comprensión mientras lidian con esta tragedia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/11/2025, traducido al español para SI México.