Patriots pasan fácil sobre Jets: Resultados de la Semana 11 de la NFL
En el arranque de la Semana 11 de la NFL, los New England Patriots superaron a los New York Jets por 27-14 en Foxborough, elevando su marca a 8-2. El quarterback de los Patriots, Drake Maye, completó 24 de 29 pases para 259 yardas y un touchdown. Por parte de los Jets, Justin Fields aportó 45 yardas por aire y sumó también 45 yardas con sus piernas, sin lanzar pases de TD.
Desde el inicio, New England impuso control del juego: totalizó 307 yardas ofensivas frente a las 187 de los Jets, y logró un promedio de 6.1 yardas por jugada frente a 4.9 del rival. La ofensiva de los Jets jamás logró despegue, lo que permitió a los Patriots cimentar su ventaja y asegurar el triunfo sin grandes sobresaltos.
Con esta victoria, los Patriots se consolidan al frente de la división y refuerzan su candidatura en la Conferencia AFC. Para los Jets, la derrota evidencia una ofensiva con limitaciones que deberá mejorar con urgencia si quieren revertir su situación y volver a competir.
Resultados Semana 11 NFL
Jueves 13 de noviembre
New York Jets 14-27 New England Patriots
Domingo 16 de noviembre
- 08:30 | Washington Commanders vs. Miami Dolphins
- 12:00 | Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons
- 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars
- 12:00 | Chicago Bears vs. Minnesota Vikings
- 12:00 | Green Bay Packers vs. New York Giants
- 12:00 | Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers
- 12:00 | Houston Texans vs. Tennessee Titans
- 15:05 | San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals
- 15:05 | Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks
- 15:25 | Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns
- 15:25 | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos
- 19:20 | Detroit Lions vs. Philadelphia Eagles
Lunes 17 de noviembre
- 19:15 | Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders | ESPN / Disney+