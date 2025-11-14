SI Mexico

Patriots pasan fácil sobre Jets: Resultados de la Semana 11 de la NFL

La actividad de la Semana 11 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.

César Juárez Caudillo, Redacción SI México

Los Patriots, con su uniforme alternativo, se impusieron a los Jets.
Los Patriots, con su uniforme alternativo, se impusieron a los Jets. / Jaiden Tripi/Getty Images

En el arranque de la Semana 11 de la NFL, los New England Patriots superaron a los New York Jets por 27-14 en Foxborough, elevando su marca a 8-2.  El quarterback de los Patriots, Drake Maye, completó 24 de 29 pases para 259 yardas y un touchdown.  Por parte de los Jets, Justin Fields aportó 45 yardas por aire y sumó también 45 yardas con sus piernas, sin lanzar pases de TD. 

Desde el inicio, New England impuso control del juego: totalizó 307 yardas ofensivas frente a las 187 de los Jets, y logró un promedio de 6.1 yardas por jugada frente a 4.9 del rival.  La ofensiva de los Jets jamás logró despegue, lo que permitió a los Patriots cimentar su ventaja y asegurar el triunfo sin grandes sobresaltos.

Te puede interesar: Semana 11 de la NFL: fechas, horarios, transmisiones y dónde ver todos los juegos

Con esta victoria, los Patriots se consolidan al frente de la división y refuerzan su candidatura en la Conferencia AFC. Para los Jets, la derrota evidencia una ofensiva con limitaciones que deberá mejorar con urgencia si quieren revertir su situación y volver a competir.

Resultados Semana 11 NFL

Jueves 13 de noviembre

New York Jets 14-27 New England Patriots 

Domingo 16 de noviembre

  • 08:30 | Washington Commanders vs. Miami Dolphins
  • 12:00 | Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons
  • 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills
  • 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars
  • 12:00 | Chicago Bears vs. Minnesota Vikings
  • 12:00 | Green Bay Packers vs. New York Giants
  • 12:00 | Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers
  • 12:00 | Houston Texans vs. Tennessee Titans
  • 15:05 | San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals
  • 15:05 | Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks
  • 15:25 | Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns
  • 15:25 | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos
  • 19:20 | Detroit Lions vs. Philadelphia Eagles

Lunes 17 de noviembre

  • 19:15 | Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders | ESPN / Disney+
Published |Modified
César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Futbol Americano