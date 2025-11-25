Conclusiones de la Semana 12 de la NFL: Cómo los Lions pueden construir a partir de lo “malo”
Tras haber escrito ya sobre el triunfo emocionante de los Chiefs ante los Colts y sobre cómo los Cowboys se mantuvieron unidos después de la tragedia de Marshawn Kneeland, cerremos la cobertura del domingo de la Semana 12 con las conclusiones. Vamos a ello…
Detroit Lions
Los Lions no estuvieron en su mejor versión el domingo, y aun así ganaron, demostrando mucho en el proceso. Al ver el triunfo 34–27 sobre los Giants, recordé varios detalles de su eliminación en playoffs ante Washington en enero. Recuerdo cómo ese equipo dominante, físico y duro simplemente no tuvo el día, incapaz de recomponerse ante unos Commanders encendidos. Cada vez que se acercaban, algo más salía mal.
De forma similar, el partido del domingo ante los Giants se les escapó de las manos varias veces.
Detroit estuvo abajo por 10 puntos en el primer cuarto, luego otra vez en el segundo y, finalmente, una vez más en el cuarto periodo. El coach interino de New York, Mike Kafka, vació su bolsa de trucos, engañándolos con una doble reversible tipo flea-flicker que terminó con Jameis Winston lanzando un pase de touchdown de 39 yardas a Wan’Dale Robinson. Después, Kafka volvió a sorprender con un end-around con pase de regreso que produjo un envío de 33 yardas de Gunner Olszewski a Winston, quien rompió una tacleada para anotar.
Mientras tanto, Jared Goff lanzó una intercepción en zona roja al final del tercer cuarto tras un desvío en las manos de Amon-Ra St. Brown, y la defensa permitió a los Giants recorrer desde su propia yarda 8 hasta la 2 de Detroit en los últimos momentos del juego.
No fue precisamente una obra de arte. Pero en un día que pudo haber sentido como la última prueba de su temporada estelar de 2024, esta vez los Lions no soltaron la cuerda.
“Totalmente. Creo que el hecho de que hicimos todas esas cosas malas y permitimos todas esas jugadas —ofensiva, defensiva y equipos especiales— y aun así ganamos el partido… eso es realmente grandioso”, me dijo el defensive end Aidan Hutchinson. “Cuando no estás jugando tu mejor futbol americano y aun así estás ganando partidos, esa es la marca de un buen equipo. Debemos construir a partir de eso. Es cuando llega la adversidad y los jugadores responden, hacen jugadas y nos sacan adelante.”
Aún mejor: quienes rescataron a los Lions fueron sus mejores hombres. Jahmyr Gibbs le dio a la ofensiva la chispa que necesitaba en el cuarto cuarto con una jugada en la que hizo fallar a varios defensores en espacios reducidos antes de escaparse para un touchdown de 49 yardas. St. Brown atrapó tres pases de Goff en la serie de 13 jugadas y 53 yardas que preparó el gol de campo de 59 yardas de Jake Bates para empatar el marcador.
Luego, Gibbs se fue 69 yardas a las diagonales en la primera jugada del tiempo extra, y Hutchinson capturó a Winston en cuarta oportunidad para sentenciar, en la única posesión de los Giants.
“Eso es lo que hacen los buenos equipos,” agregó Hutchinson. “Cuando el fuego se calienta un poco, tus mejores jugadores deben dar un paso adelante y hacer jugadas en esos momentos. Sin importar lo cansado que estés o lo profundo que estemos en el partido, debe estar ahí. Y hoy lo hicimos; por eso ganamos. Estamos muy contentos de conseguir este triunfo. Ahora vamos a seguir adelante y prepararnos para los Packers.”
Con la carrera por la NFC North apretada —los Bears están 8–3, los Packers 7-3-1 y Detroit 7–4— el duelo de Thanksgiving adquiere todavía más peso. Y tras sobrevivir lo que vivieron el domingo, los Lions podrían sentirse un poco mejor preparados.
Houston Texans
Will Anderson Jr. es más que un candidato a Jugador Defensivo del Año: valdrá cada centavo del megacontrato que los Texans tendrán que pagarle. Y si Houston es tan agresivo como lo fue para firmar al All-Pro Derek Stingley Jr. —quien recibió su enorme segundo contrato al ser elegible tras su tercer año—, eso podría ocurrir en esta misma offseason.
Me cuesta ver por qué Houston no lo extendería ya mismo; y eso tiene tanto que ver con quién es Anderson como persona como con el jugador extraordinario que es.
Para explicarlo, habría que volver a la columna del viernes sobre una defensa de Houston que está desafiando a Eagles y Broncos por el título de la mejor de la NFL, alcanzando cifras históricas. El personaje central era Anderson, quien encarna por completo lo que DeMeco Ryans y Nick Caserio quieren que sea su equipo, desde el gimnasio hasta el campo de entrenamiento, en los partidos y en todo lo demás.
“Cada vez que ese chico se pone el casco, juega así, se prepara así, entrena así, todo,” me dijo el coordinador defensivo Matt Burke. “Así que, si eres alguien en este equipo —y creo que no tenemos muchos que no sean así— que necesita motivación, es como: ‘Si Will está dispuesto a hacerlo, ¿por qué tú no?’. No tiene que decir nada. No es como si Will tuviera que señalar a otros.
“Simplemente trabaja.”
Y ese trabajo paga. Anderson es cuarto en la NFL con 10.5 capturas, medio sack detrás de su compañero Danielle Hunter. Lleva un sack en seis partidos consecutivos, igualando el récord del equipo que tenía Mario Williams, y ya es quinto en la historia de los Texans en capturas. El jueves se unió a J.J. Watt como los únicos jugadores en tener 2.5 sacks, dos tackleadas para pérdida, tres golpes al quarterback y un pase desviado en múltiples partidos.
Sí, ese último dato es algo enredado. Pero demuestra lo completo y persistente que es Anderson.
“Will es una persona rara, rara, y un jugador raro por todas esas razones: la mentalidad, el enfoque, la actitud,” dijo Burke. “No es como nadie con quien haya trabajado.”
Pronto, será recompensado como tal.
Jaxon Smith-Njigba
Si Anderson es el DPOY, su compañero de generación Jaxon Smith-Njigba podría ser el Jugador Ofensivo del Año de la liga. La estrella de los Seahawks ha sido tan dominante que casi olvidas lo sólido que fue en 2024, porque el salto ha sido enorme.
El año pasado fue al Pro Bowl con 100 recepciones, 1,130 yardas y seis touchdowns.
Este año, en solo 11 partidos, ya suma 80 recepciones para 1,313 yardas —récord del equipo— y siete touchdowns. Está en ritmo para 124 recepciones, 2,029 yardas y 13 anotaciones. Esa cifra de yardas lo convertiría en el primer receptor de 2,000 yardas en la historia, con la duodécima mayor cantidad de recepciones de todos los tiempos.
Estadísticamente, está en un nivel totalmente distinto al de 2024. Pero él atribuye el salto a lo que lo rodea en 2025, no a un cambio radical personal.
“Son más oportunidades, honestamente,” me dijo después de que Seattle venciera a los Titans. “Un inicio fresco con una ofensiva nueva, con Klint Kubiak, y Sam Darnold diciéndome: ‘Te vamos a dar más oportunidades para hacer jugadas’. Mucho trabajo en la offseason. Mucha preparación para estar listo cuando llegue mi momento y cuando mi equipo me necesite. Atribuyo todo a eso: tratar de responder cada vez que me necesiten.
“Solo trato de aprovecharlo.”
Habrá más sobre cómo JSN avanza rumbo a la historia en nuestras notas del martes. Pero en resumen, él señala el esquema de Kubiak —que obliga a las defensas a cubrir cada centímetro del campo— como la clave para evitar dobles coberturas, además del esfuerzo temprano de Darnold por abrir canales de comunicación y generar química con su principal objetivo.
Los resultados son evidentes. El domingo sumó 167 yardas y dos touchdowns en ocho recepciones, y por supuesto, otro triunfo de Seattle. Y si escuchas a Smith-Njigba, queda mucho por mejorar, tanto a nivel individual como para un equipo que se puso 8–3 tras dejar atrás la derrota dolorosa ante los Rams.
“Todavía queda mucho; tengo 23 años,” dijo. “Mi objetivo siempre es llegar a playoffs, hacer un gran recorrido y ganar un anillo. Eso es lo que realmente importa y me motiva. Lo he dicho desde el principio. Todos los reconocimientos y esas cosas suelen llegar cuando persigues el objetivo grande.”
Y este año, esos reconocimientos le están llegando a montones.
Los Angeles Rams
Después del domingo, mi sensación de que los Rams son el mejor equipo de la NFL solo se reafirmó. La semana pasada, Jared Verse me dijo, tras la victoria de L.A. en ese duelo contra Seattle: “No creo que tengamos techo”. Y eso lo dijo después de un triunfo por dos puntos sobre un equipo que, por más bien que hayan lucido los Seahawks, no llega a los playoffs desde 2022.
La noche del domingo fue diferente y dio más sustento a las palabras de Verse.
Los Buccaneers llegaron a SoFi Stadium tras conquistar el Sur de la NFC en cuatro temporadas consecutivas y el Super Bowl el año antes de iniciar esa racha. Tampa Bay también aterrizó en Los Ángeles algo desesperado: había perdido dos seguidos y tres de los últimos cuatro, con los Panthers respirándoles en la nuca en la división con marca de 6–5.
Y los Rams los trataron como a una universidad pequeña que cobra un buen cheque por visitar a un gigante de la SEC en el fin de semana de Labor Day. Los Ángeles se fue arriba 21–0 con 10:46 por jugar en la primera mitad, y en ese punto acumulaba 152 yardas en 22 jugadas ofensivas y 11 primeros downs, mientras que los Bucs apenas habían generado 28 yardas en 17 jugadas con tres primeros downs.
El marcador final no se vio tan disparejo, pero Tampa regresó a casa con su tercera derrota consecutiva y con su quarterback, Baker Mayfield, con el brazo izquierdo inmovilizado. Del otro lado, si escuchaste con atención a Sean McVay, sabes que él sabe perfectamente lo que tiene.
“La única cosa que importaría es si la temporada terminara ahora mismo”, dijo el coach en la conferencia de prensa, escondiendo una sonrisa que delataba lo que realmente sentía. “¿Recuerdan quién estaba en primer lugar hace seis semanas la temporada pasada? Yo tampoco”.
Tiene razón en decirlo, incluso con un candidato al MVP como quarterback y un roster cargado de talento. El viejo adagio de la NFL dice que los verdaderos contendientes se revelan después de Thanksgiving.
Aun así, para responder a su pregunta: Eagles y Chiefs estaban en la cima de la liga a estas alturas el año pasado.
Y después terminaron en el mismo lugar al que estos Rams parecen dirigirse.
Las Vegas Raiders
Los Raiders están en una posición interesante. El equipo de Pete Carroll no solo perdió ante los Browns el domingo. Fue un equipo sin competencia, lo cual resulta alarmante considerando el récord de 3–8 de Cleveland y sus problemas durante la temporada. Y yo diría que no hay que entrar en pánico, porque es apenas el Año 1 de la reconstrucción, y el nuevo régimen heredó un roster complicado que no podía arreglarse en un solo año.
Pero el domingo por la noche despidieron a un coordinador por segunda vez en tres semanas.
El 7 de noviembre fue el coordinador de equipos especiales, Tom McMahon. El domingo, tras la derrota 24–10 ante los Browns, los Raiders despidieron al coordinador ofensivo Chip Kelly, apenas 10 meses después de haberlo firmado desde Ohio State con un contrato de 6 millones de dólares por año.
Eso significa que, rumbo al Año 2, Carroll estará buscando al menos dos nuevos coordinadores. Lo cual, por supuesto, abre la pregunta de si él mismo llegará tan lejos.
Por lo que vale, incluso con Carroll a sus 74 años, la gente cercana al coach tiene dificultades para imaginar un escenario en el que decida retirarse después de esta temporada. A pesar de lo complicado que ha sido el año, su pasión por entrenar y su deseo de seguir en el cargo es evidente para todos. Dicho eso, con una nueva estructura de dueños (incluyendo a Tom Brady) alrededor de Mark Davis, es justo cuestionarse cuáles serán los próximos pasos y si ese grupo va a querer reinvertir en Carroll junto con el equipo de asistentes que traiga.
Diré que es fácil querer a Carroll como coach. Basta pasar cinco minutos con él para entenderlo. Lo difícil ahora es ver con claridad el camino que está trazando para los Raiders en Las Vegas.
Sería bueno ver uno durante las próximas seis semanas.
Baltimore Ravens
Los Ravens volvieron al liderato del Norte de la AFC y nadie debería sorprenderse. Si revisabas la lista de inactivos del equipo en octubre y el calendario de ahí a Thanksgiving, entenderías lo que decía. No es común predecir que un equipo 1–5 gane cinco juegos consecutivos, pero en este caso lo hice porque era evidente que podía —o incluso que iba a— suceder.
Entonces, ¿ahora qué? La defensa de Baltimore no permite que un rival llegue a 20 puntos desde antes del Día de Colón. Pero del otro lado del balón, hay motivos para preocuparse un poco.
El equipo corrió para más de 150 yardas en los primeros cuatro juegos de la racha de cinco victorias, pero los Jets dejaron a los Ravens en 98 el domingo. Y Lamar Jackson suma tres partidos consecutivos con menos del 60% de pases completos y un rating menor a 90, una caída importante respecto a su nivel habitual.
¿Hay algo mal? Bueno, un par de esos juegos fueron ante buenas defensivas de Cleveland y Minnesota, y la unidad de los Jets también tiene talento.
Pero si los Ravens quieren llegar a playoffs, tendrán que ser mejores que eso en ofensiva.
Veremos si sucede el jueves. Hablando de eso…
Joe Burrow
Me pregunto cuál será el cálculo para Joe Burrow este jueves. Los Bengals pelearon con valentía el domingo contra unos Patriots con 10 victorias, perdiendo 26–20 sin tres de sus cuatro jugadores mejor pagados—Burrow, Ja’Marr Chase y Trey Hendrickson—y con el cuarto, Tee Higgins, fuera en el último cuarto por conmoción. Cincinnati cayó a 3–8, dejando sus esperanzas de playoffs en las últimas.
¿Debería Burrow jugar el jueves por la noche?
La semana pasada entrenó al 100% el miércoles. Después de eso, la sensación general era que no había mucho más que necesitara mostrar para ser autorizado. Repitió el jueves. Y aunque hubo algo de molestia el viernes, no hubo retrocesos, así que para el jueves por la noche muchos en la organización pensaban que jugaría.
Luego, el viernes por la mañana, se reunieron con Burrow otra vez y tomaron la decisión de esperar una semana más, en parte porque el equipo jugaría dos partidos en cinco días, y darle las repeticiones a Joe Flacco ese día. Burrow quería jugar. De muchas maneras, Zac Taylor —quien ha tenido una relación larga con la familia Burrow por la conexión con Nebraska— tuvo que proteger a Burrow de sí mismo.
Ahora estamos aquí, y es válido decir que los Bengals quizá habrían vencido a los Patriots si Burrow hubiera jugado, y Cincinnati enfrenta a los Ravens el jueves. Todo apunta a su regreso para el duelo de Thanksgiving.
¿Debería hacerlo? Yo diría que si está autorizado y quiere competir, tienes que dejarlo jugar. Pero también entendería si el equipo opta por ser más cauteloso.
Chicago Bears
Me gusta cómo Ben Johnson y los Bears están desarrollando a Caleb Williams. Chicago ha logrado armar un entorno en el que Williams no necesita ser un superestrella, pero tampoco está limitado por una ofensiva ultra restrictiva. Eso le permite crecer y al equipo ganar semana tras semana.
Williams solo ha completado más del 60% de sus pases en cuatro partidos este año. El domingo fue apenas su tercer encuentro con rating de 100.
Aun así, los Bears han ganado ocho de nueve y son líderes solitarios del Norte de la NFC.
Y aún están obteniendo jugadas ganadoras de su quarterback estelar. Ahí está el pase de touchdown a Colston Loveland para vencer a Cincinnati. O los scrambles gemelos para remontar ante los Giants. El domingo fue una mezcla: un strip-sack en la zona de anotación por T.J. Watt que no debía permitir, pero también un pase de touchdown a DJ Moore en el tercer cuarto. Hubo más de lo bueno y lo malo, y, lo más importante, un quarterback dispuesto a asumir cada una de sus jugadas.
“Hoy, al inicio, no sentí que entré en ritmo”, dijo Williams. “Estaba fallando pases y fue extraño. No estaba tan frustrado como hace un par de semanas, cuando fallé pases y me frustré muchísimo. Lo entendí y escribí en mis notas mantenerme positivo para mí, pero también para los muchachos. Creo que hice un trabajo sólido esta semana”.
Fue fácil dudar de Williams al inicio del año.
Pero ahora vale la pena confiar en él. Con base en su desarrollo, Johnson sabe lo que está haciendo, y el quarterback lo va a descifrar.
Shedeur Sanders
Shedeur Sanders se ganó una segunda mirada. Mucha gente va a convertir lo del domingo en algo más grande de lo que fue —el novato de los Browns lanzó para 209 yardas, un touchdown y una intercepción, completando 11 de 20 envíos. Solo tomó una captura y no puso a la ofensiva en tercera y largo como vimos en la pretemporada o la semana pasada ante Baltimore, y eso es verdadero progreso. También tuvo tropiezos, como es natural.
Si yo fuera Kevin Stefanski o Andrew Berry, querría verlo más. Necesitan más información para saber dónde están parados en la posición más importante rumbo a 2026, con bastante material ya obtenido de Dillon Gabriel en sus seis titularidades.
Desde una perspectiva amplia, todavía apostaría a que el quarterback de los Browns en 2026 no está en el roster actual. Pero ahora corresponde al liderazgo del equipo obtener una imagen clara de lo que sí tiene (incluyendo a Deshaun Watson). Y sobre lo que dejó Sanders el domingo, tendremos más el lunes.
Notas rápidas
Hora de las notas rápidas…
• Reitero lo dicho la semana pasada: la decisión de los Cowboys de invertir en la posición de defensive tackle está dando frutos, y no veo razón para creer que Osa Odighizuwa, Kenny Clark y Quinnen Williams no puedan sostener su nivel.
• No puedo esperar al Chiefs–Cowboys del jueves. Gente en la NFL me dijo en mayo que poner a Kansas City en Dallas en Thanksgiving tenía la intención de romper récords de audiencia, y ambos equipos llegan jugando por mucho. Ambos, además, lucieron bastante bien el domingo, lo cual ayuda a la liga en su propósito.
• Los Patriots tienen 10 victorias, pero si la baja del tackle novato Will Campbell es para más de un par de semanas, sería un problema serio.
• La defensa de Green Bay sigue produciendo casi sin reflectores: cinco capturas y tres entregas de balón en la convincente victoria sobre los Vikings. Micah Parsons, por cierto, ya tiene 10 sacks.
• Lo digo por Liam Coen: su equipo de los Jaguars juega con un filo físico. Jacksonville superó las 130 yardas terrestres por sexta vez este año, dejó a otro rival por debajo de 90 por octava vez en 11 juegos y duplicó al rival en yardas por tierra por tercera vez en cuatro semanas. Así se llega a 7–4 cuando tu quarterback está batallando.
• Kirk Cousins lució suficientemente bien en la victoria 24–10 de los Falcons sobre los Saints como para imaginármelo de titular en algún equipo en 2026. Especialmente con una clase de draft que pinta cada vez más mediocre.
• Eagles–Bears del viernes debería ser una buena prueba de carácter para Philly. Muchas veces estos juegos en solitario cambian la narrativa de un equipo.
• Los dos coaches interinos de la NFL, Mike McCoy (Titans) y Mike Kafka (Giants), van 0–7.
• Pensamiento aleatorio: Dak Prescott está jugando a un nivel muy alto ahora mismo.
• Gran oportunidad el lunes por la noche para los Panthers ante unos 49ers golpeados.