Texans sorprenden a Josh Allen y a los Bills. Resultados de la Semana 12 de la NFL
En un vibrante inicio de la Semana 12 de la NFL, los Houston Texans superaron a los Buffalo Bills en el Thursday Night Football, protagonizando un duelo que terminó con marcador de 23-19. El equipo de Houston aprovechó cada oportunidad para imponerse ante un rival hasta entonces en ascenso, apoyándose en un dominio defensivo que marcó la diferencia.
La defensa de los Texans brilló: presionaron constantemente al quarterback de los Bills, Josh Allen, al que le propinaron ocho capturas durante el partido, anegando su habitual capacidad de romper jugadas. Además, concretaron detenciones clave en momentos críticos del juego, deteniendo el avance terrestre de los Bills y forzando pérdidas decisivas.
En el aspecto ofensivo, Houston supo capitalizar los errores y vacíos de su rival. Aunque no desplegaron un ataque espectacular, sus anotaciones fueron oportunas, permitiendo que el entramado defensivo dictara el ritmo del encuentro. Con esta victoria, los Texans envían un mensaje: su defensa no solo es competitiva, sino que puede inclinar la balanza en enfrentamientos cerrados.
Resultados de la Semana 12 de la NFL
Jueves 20 de noviembre
Buffalo Bills 19-23 Houston Texans
Domingo 23 noviembre
- 12:00 | Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs
- 12:00 | Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans
- 12:00 | Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers
- 12:00 | New York Jets vs. Baltimore Ravens
- 12:00 | New York Giants vs. Detroit Lions
- 12:00 | Pittsburgh Steelers vs. Chicago Bears
- 12:00 | New England Patriots vs. Cincinnati Bengals
- 15:05 | Cleveland Browns vs. Las Vegas Raiders
- 15:05 | Jacksonville Jaguars vs. Arizona Cardinals
- 15:25 | Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys
- 15:25 | Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints
- 19:20 | Tampa Bay Buccaneers vs. Los Angeles Rams
Lunes 24 noviembre
- 19:20 | Carolina Panthers vs. San Francisco 49ers