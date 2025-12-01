Conclusiones de la Semana 13 de la NFL: los Bills siguen buscando ese “extra” de forma constante
Casi termina la Semana 13 y también tenemos más sobre Bengals y Dolphins como parte de la cobertura. Estas son tus conclusiones …
Te puede interesar: Bengals vencen a Ravens en reaparición de Joe Burrow: Resultados de la Semana 13 de la NFL
Buffalo Bills
Los Bills están en un punto intrigante. Todavía podrían ganar el Este de la AFC—están a dos juegos de los Patriots en la columna de derrotas, y vuelven a enfrentarlos en la Semana 15. También podrían iniciar los playoffs como visitantes. Incluso podrían quedarse fuera de la postemporada.
En consecuencia, hay distintas versiones del equipo que podrían aparecer cuando (¿si?) lleguen a los playoffs.
¿Serán los dominantes que eliminaron a Chiefs y Bucs? ¿O el equipo que apenas se presentó en Atlanta y Miami?
Lo curioso es que, el domingo contra los Steelers, vimos de todo. Lo bueno. Lo malo. Todo. En la primera mitad, una serie larga terminó abruptamente con una intercepción de Brandin Echols sobre Josh Allen; una penalización frenó la siguiente; luego vino una serie de tres y fuera y después otro balón perdido (un fumble de James Cook). Al descanso, Buffalo perdía 7–3. Y luego la segunda mitad arrancó con un touchdown defensivo y terminó sin que Buffalo tuviera que despejar una sola vez.
El resultado final fue un triunfo 26–7 sobre otro contendiente, con un categórico 23–0 en la segunda mitad. Pero la manera en que sucedió no fue precisamente conforme al guion.
“Es que…”, dijo el esquinero Christian Benford por teléfono, buscando la mejor forma de describirlo. “No hay nada malo. Somos humanos, así que si las cosas no salen, habrá muchas cosas que se digan a puerta cerrada, muchas cosas que no todos verán, pero que suceden. Pero así es la vida, nadie es perfecto”.
Lo importante es que el equipo respondió justo cuando más lo necesitaba.
Otra derrota probablemente habría terminado con la persecución de un sexto título divisional consecutivo, obligándolos a jugar como visitantes en los playoffs. Y otra derrota también habría generado un daño más difícil de medir, profundizando el bache tras la caída ante Houston.
En cambio, los Bills salieron del vestidor con un mensaje familiar del staff de Sean McDermott: “mantenernos finos en la técnica y los fundamentos, y asegurarnos de jugar un futbol complementario”. Y eso ocurrió con una defensa que una y otra vez puso en posición a la ofensiva, con el propio Benford anotando para esa unidad, y con un ataque que cerró el juego, controló el balón casi 10 minutos del último cuarto y armó series de 15 y 14 jugadas.
¿Qué sería aún mejor? Que ese desempeño de los últimos 30 minutos aparezca con más regularidad. McDermott y su grupo trabajan para que los jugadores encuentren ese nivel con más frecuencia. Y los jugadores creen que todo está en su lugar para otra carrera profunda, pese a los tropiezos.
“Sí”, dijo Benford. “Lo creo”.
Y es positivo. Los Bills no pueden esperar eternamente para encontrar ese ritmo. Tienen a los Bengals el domingo, y después a los Patriots. Es momento de apretar el gatillo.
“Es mantenernos fieles a nosotros mismos, asegurarnos de que seguimos fieles a nuestra técnica y a nuestros fundamentos”, añadió Benford. “Y tener esa mentalidad de perro. Eso es lo que nos mantendrá en nuestro camino”.
Ese camino los llevó a un buen lugar el domingo. Solo tomó un tiempo llegar ahí. E interpretar ambos hechos ya depende de cada quien.
Carolina Panthers
Probablemente sea hora de empezar a tomar en serio a los Panthers. Aún elegiría a los Buccaneers para ganar el Sur de la NFC. Pero Carolina llega a su semana de descanso (Week 14) a solo medio juego de los campeones divisionales en las últimas cuatro temporadas, con dos duelos ante Tampa en las últimas cuatro semanas. Y después de vencer a los Rams este domingo, es justo decir que tienen todo el derecho a sentirse bien respecto a lo que les espera.
Principalmente porque los números indican que este triunfo 31–28 ante un equipo considerado por muchos como el mejor de la NFL no fue un accidente.
• Bryce Young terminó con eficientes 206 yardas, tres pases de touchdown y un rating de 147.1.
• El ataque terrestre impulsado por Chuba Hubbard y Rico Dowdle sumó otras 164 yardas (incluyendo 23 de Young).
• La defensa interceptó dos veces a Matthew Stafford (una de ellas para pick-six) y provocó un fumble para sentenciar el juego.
• Tres selecciones top-10 formadas en casa—Young, Derrick Brown y Tetairoa McMillan—aparecieron en momentos clave.
Después del encuentro hablé con el esquinero Mike Jackson, quien estuvo con Dave Canales en Seattle y llegó a Carolina vía intercambio hace dos veranos. Y me juró que, tras estar dentro de la organización más de 15 meses, desde justo antes del inicio de la primera temporada de Canales, no le sorprende ver el cambio.
“Lo supe desde el training camp”, dijo Jackson. “Al final del día, somos un muy buen equipo. Solo que la consistencia era nuestro problema. Así que teníamos que enfocarnos en eso”.
Y ese punto, bueno, aún no está completamente resuelto. Los Panthers ganaron tres seguidos, luego fueron arrollados por los Bills. Se recuperaron ganando en Lambeau, luego perdieron en casa ante los Saints. Incluso el triunfo sobre los Rams llegó tras una derrota—aunque fue ante un buen equipo de los 49ers.
Aun así, hay mucho que gustar, sobre todo porque finalmente hay talento joven emergiendo en Charlotte y, mejor aún, lógica en cómo fue construido.
“Es simplemente gente que quiere venir a trabajar y que tiene confianza en sí misma, pero que también entiende que se necesita de todos para ganar”, explicó Jackson. “Una vez en el campo, es como: trae tu energía, tu estilo, deja que la gente sepa quién eres y de dónde vienes. Y siento que lo estamos haciendo. Solo tenemos que hacerlo más”.
Tras la semana de descanso tendrán la oportunidad de demostrarlo en el Superdome ante los Saints—un duelo que pondrá a prueba el enfoque de Panthers y, sí, su consistencia.
“Ahora mismo todos nos están felicitando y diciendo lo buenos que somos. Vamos a escucharlo por todos lados”, dijo Jackson. “Y la última vez que jugamos ahí, nos metieron 40 puntos. Así que tenemos que llegar con la mentalidad correcta para ganar ese”.
Si lo logran, será otro paso más en una temporada llena de avances para el equipo de Canales.
New York Jets
Los Jets merecen crédito por su resiliencia. El 19 de octubre tenían marca de 0–7. El 4 de noviembre, tras su primera victoria, el nuevo gerente general Darren Mougey cambió a dos de sus jugadores más condecorados—ambos ex All-Pro del primer equipo, aún en sus veintes—por una reserva importante de selecciones, además de Adonai Mitchell y Mazi Smith. Habría sido fácil para los jugadores, viendo todo eso y después de su descanso en la Week 9, concluir que la directiva no estaba realmente comprometida con la temporada 2025.
Y aun así, aquí estamos, menos de un mes después, y el primer equipo de Aaron Glenn de vuelta en Nueva Jersey ha ganado tres de sus últimos cinco, compitiendo muy bien en las dos derrotas, ambas ante equipos que probablemente estarán en playoffs.
El domingo, tras caídas complicadas ante Patriots y Ravens, y en un estadio medio vacío en un día frío y gris ante Falcons, Glenn, su staff y sus jugadores reunieron lo necesario para recorrer 65 yardas y empatar el juego a 24, con un touchdown de Tyrod Taylor como igualador a 1:53 del final. Luego consiguieron dos detenciones y avanzaron otra vez para que Nick Folk conectara un gol de campo de 56 yardas al expirar el reloj. La realidad: este pudo ser uno de esos partidos en los que los Jets bajaran los brazos. No lo fue.
“Hay un grupo realmente resiliente de muchachos en este vestidor que viene a trabajar todos los días, que se esfuerza, que trata de mejorar”, dijo Folk, un vet de 19 años. “Y creo que eso es lo que estás viendo de todos. Estamos jugando mejor. Obviamente no es nuestro mejor futbol, no es donde queremos estar, pero mejora. Y A.G. está haciendo un gran trabajo manteniéndonos en esa línea, manteniéndonos en la dirección correcta.
“Y creo que hay mucho potencial para el futuro de esta organización”.
Y todo esto sucede con un nivel apenas aceptable en la posición de quarterback—con Justin Fields hasta la semana pasada y ahora Taylor, quien terminó el domingo con 19 de 33, 172 yardas y un touchdown.
La clave ha sido una defensa llena de jugadores que formaron parte de las unidades top-5 de los Jets en años recientes, y un ataque terrestre que le permite al equipo controlar el ritmo del juego. Y aunque la recompensa no será un boleto a playoffs, es fácil ver el progreso y compararlo con el trabajo temprano de Glenn en Detroit con Dan Campbell, donde ese primer equipo de Lions empezó 0-10-1 en 2021 y terminó 3–3 para un cierre de 3-13-1.
¿La comparación más evidente? Hay un filo, una actitud, en este programa.
“Lo más importante es su fe, número uno”, dijo Folk. “Y número dos, él es muy sincero contigo. No te va a endulzar nada. Es muy honesto sobre lo que pasa en el edificio. Es honesto con cada jugador, juegues bien, mal o indiferente. Y creo que los muchachos respetan eso”.
Y eso ya empieza a verse en los resultados.
Houston Texans
La semana pasada analizamos la excelencia de la defensa de Texans. Esta semana, en una victoria enorme sobre los Colts, la ofensiva mostró signos reales de vida. Y si pueden construir sobre lo que mostraron con C.J. Stroud de vuelta al mando ante un buen equipo de Colts, Houston podría convertirse en una amenaza seria en una AFC que sigue siendo profunda, aunque quizá un poco menos pesada en la cima este año.
Te doy dos razones para el optimismo.
La primera es la presencia de novatos en la ofensiva. El tackle izquierdo Aireontae Ersery, tomado en segunda ronda, se ha asentado bien, y la línea ofensiva es un problema mucho menor que antes. El receptor Jayden Higgins, otro pick de segunda ronda, se está convirtiendo en una opción cada vez más viable junto a Nico Collins—este domingo tuvo 65 yardas en cinco recepciones. Y Woody Marks, seleccionado en la cuarta ronda, sigue emergiendo como un verdadero reemplazo de Joe Mixon.
El otro novato en la ecuación es el coordinador Nick Caley, cuyo sistema es complejo y ha dado mejores resultados recientemente (364 yardas ante una buena defensa de Colts).
Y eso conecta con la segunda razón para el optimismo: la simple presencia de Stroud. Davis Mills hizo un buen trabajo durante tres semanas como suplente, pero su techo no se acerca al del QB titular. Ahora Stroud regresa con más experiencia en la ofensiva de Caley y con la oportunidad de haber visto todo desde fuera mientras estuvo en protocolo por conmoción.
Lanzó un pase muy alto sobre Xavier Hutchinson que cayó en manos de Cam Bynum para una intercepción en el segundo cuarto, pero fuera de eso estuvo eficiente y en control en su regreso.
Y sí, la defensa de Houston fue, bueno, la defensa de Houston: ya sabemos lo que eso implica. Pero el domingo mostró cómo la ofensiva puede ayudar—con series de 14 y 12 jugadas que consumieron reloj, los Texans limitaron a Colts a apenas tres posesiones en la segunda mitad, y respondieron un touchdown que empató el juego 13–13 con otro touchdown propio. Eso hizo que Indy jugara desde atrás en cada posesión del complemento.
Todo lo cual subraya el estilo de juego que Houston está preparado para ejecutar.
Ahora queda ver si pueden sostenerlo.
Los Angeles Chargers
Hace dos semanas, los Chargers fueron dominados físicamente, y eso no ocurrió esta semana tras su bye, lo cual refleja lo que Jim Harbaugh está construyendo. Detallamos la paliza que les dieron los Jaguars cuando sucedió, y para mí, al menos, se sintió como ese tipo de mensaje que, combinado con las lesiones, suele significar “este no es tu año”.
Claro, esta semana el rival fueron los Raiders, y eso ayuda.
Pero los Chargers corrieron para 192 yardas en 43 acarreos en su triunfo 31–14 sobre Vegas. Y lo hicieron con Jamaree Salyer como tackle izquierdo, Trey Pipkins III como tackle derecho y (sobre todo) Kimani Vidal como corredor, en lugar del trío previsto: Rashawn Slater, Joe Alt y Omarion Hampton. Sostuvieron dos series de 14 jugadas—una terminó como debía (touchdown) y la otra no (intercepción)—para iniciar el juego.
Fueron, simplemente, los Chargers, y en un escenario donde, sin sus piezas fundamentales, podría haber existido la tentación de alejarse de la fórmula clásica de Harbaugh.
“Eso se construyó en el training camp”, me dijo Vidal, después de correr para 126 yardas y un touchdown en 25 acarreos. “Esa es nuestra identidad; eso es lo que queremos hacer. En esencia, eso es lo que somos. Así que debemos seguir y seguir con ello”.
Tener esa identidad ayudó también cuando Justin Herbert se fracturó la mano izquierda en la segunda de esas series largas, lo cual permitió que el equipo limitara físicamente a su QB de manera natural.
De aquí en adelante, sabemos que Chargers recuperará a Hampton, pero no tendrá a ninguno de sus tackles. Pero su identidad no cambiará. Porque si eso fuera a pasar, ya habría ocurrido. Y con marca de 8–4, no parece que estén desmoronándose.
Chicago Bears
El renacer de los Bears empezó en las trincheras. Y como siempre la conversación gira alrededor del quarterback, muchos querrán hacer esto sobre Caleb Williams. Pero para que Ben Johnson obtuviera lo mejor de Chicago en su primera temporada, tenía que replicar lo que ayudó a construir en Detroit: hacer de las líneas ofensiva y defensiva la prioridad desde el día uno, junto con el GM Ryan Poles.
Así que cambiaron por los guards Joe Thuney y Jonah Jackson, firmaron al centro Drew Dalman y draftearon a Ozzy Trapilo en ofensiva. También firmaron a Dayo Odeyingbo y Grady Jarrett, y tomaron a Shemar Turner con una selección de segunda ronda en defensa. Por lesiones, ese énfasis ha funcionado mejor del lado ofensivo que defensivo.
El enfoque de Johnson ha impregnado todo en Chicago. Y eso quedó claro el Black Friday, cuando los Bears dominaron a unos Eagles que tradicionalmente juegan este estilo mejor que nadie.
Chicago corrió para 281 yardas, por solo 87 de los Eagles, convirtiéndose en el primer equipo que les triplica en el ataque terrestre en casi dos años. Fue uno de los 20 mejores días de carrera en 106 años de historia de la franquicia—y dos de esos 20 han ocurrido en este noviembre. De hecho, son los dos partidos terrestres más productivos de Chicago desde 1984.
Así que, empezando por los jugadores, hay mucho de qué estar orgullosos.
“No se trata tanto de perseguir los resultados, creo que es más sobre nuestro proceso y nuestro enfoque”, me dijo Dalman. “Siento que hoy jugamos con gran esfuerzo y ejecución. Y de eso es de lo que más debemos estar orgullosos. Los muchachos están jugando duro. Estamos cerrando las jugadas. Estamos escoltando al portador”.
También hay mucho para celebrar de parte del cuerpo técnico y la directiva.
Para Poles, el asistente Ian Cunningham y su equipo, el plan de usar el espacio salarial generado por tener a Williams en contrato de novato se ha materializado. Eso permitió que Bears superara todas las ofertas por Dalman. Los lazos de Johnson con Jackson en Detroit ayudaron, al igual que la relación de Poles con Thuney en Kansas City. Luego vino la búsqueda del segundo pick de segunda ronda el día del draft.
Y del lado del staff, Johnson, el coordinador ofensivo Declan Doyle, Press Taylor y Dan Roushar han armado un ataque terrestre que complementa el juego aéreo, maximiza ángulos y leverage mediante diseño, y ralentiza a los defensores moviéndoles constantemente la mirada.
“El trabajo de los coaches ha sido increíble para ponernos en grandes posiciones”, dijo Dalman.
Llevar al equipo a donde está ahora—después de que Johnson los empapara de su visión a presión desde la offseason—ha requerido un esfuerzo extraordinario en toda la organización.
Claramente, los Bears lo están entendiendo. Ahora, imagina cuando Williams empiece a dar ese siguiente paso.
Búsquedas de coaches
Las búsquedas de coaches en Giants y Titans avanzan de manera constante. Ambos equipos se mantienen en una fase de investigación, aunque eso no significa que no tener que empezar desde cero les haya ayudado.
En Tennessee, esto ha implicado ver mucho video de muchos candidatos y aprovechar el conocimiento interno del edificio. Más allá de las raíces en Packers del presidente de operaciones de futbol, Chad Brinker, y de las raíces en Chiefs del GM Mike Borgonzi, los Titans también cuentan con ex-GMs como Dave Ziegler y Reggie McKenzie en el staff.
La idea inicial tras la salida de Brian Callahan era encontrar a alguien con más experiencia y capaz de trabajar con Cam Ward. En esa línea, y dentro de las conexiones de los ejecutivos del club, el excoach de Bears, Matt Nagy (con nexos con Borgonzi), o el excoach de Cowboys y Packers, Mike McCarthy (con nexos con Brinker), podrían terminar siendo los elegidos. Pero eso no ha impedido que Tennessee revise un abanico amplio de candidatos, incluyendo nombres como el DC de Chargers, Jesse Minter, y el DC de Rams, Chris Shula, quienes no encajan del todo en ese molde.
A estas alturas, Tennessee ha estudiado y discutido a una buena cantidad de posibles coaches, mientras la directiva trabaja para tener una lista recortada hacia el final de la temporada.
En cuanto a los Giants, también siguen en la fase de investigación, revisando video y analizando opciones para llegar preparados a enero. Dicho eso, quieren darle al coach interino Mike Kafka una oportunidad real de quedarse con el puesto. Llegando al juego del lunes por la noche en Foxborough, y tras dos partidos, Kafka ha demostrado capacidad para equilibrar la llamada de jugadas con el rol de head coach. Su ofensiva acumuló 517 yardas y 27 puntos la semana pasada en Detroit, y 336 yardas y 20 puntos ante una defensa élite de Packers la semana anterior, y eso sin Jaxon Dart como QB.
Kafka forma parte de una lista reducida de alrededor de 10 candidatos que el GM Joe Schoen ha construido, lista que Schoen ha pulido durante años siguiendo el consejo de mentores que le decían que un buen GM siempre debía tenerla actualizada. Eso no significa que los Giants no agreguen nombres. Pero sí indica que, aunque investigan una amplia gama de opciones, no entrevistarán “al mundo del futbol americano” entero para un puesto que será altamente codiciado en la industria.
Ambos equipos aún tienen la ventaja del tiempo, con cinco semanas por jugar en la temporada regular.
Broncos vs. Commanders
Cosas raras pasan cuando se enfrentan antiguos colegas, así que parte de los problemas defensivos de Denver pueden explicarse con el simple hecho de que el DC Vance Joseph tuvo que defender al esquema de Kliff Kingsbury—su viejo jefe en Arizona, quien conoce bien su sistema y practicó contra él. Washington corrió para 143 yardas y Marcus Mariota estuvo cerca de lanzar para 300. Zach Ertz, Deebo Samuel y, especialmente, Terry McLaurin encontraron espacios, y la presionada línea de pass rush de Denver fue en gran parte inefectiva.
Así, un Washington con marca de 3–8 pudo forzar el overtime y casi romper la racha de ocho victorias consecutivas con la que llegaron los Broncos.
Es claro que hay mucho que corregir. Pero también está esto: tras frenar una serie que pudo terminar el partido, y después de que un touchdown para empatar (o ganar si iban por dos) fuera anulado por castigos, Washington convirtió un tercero y 14 en una espiral perfecta de Mariota a Deebo Samuel para 38 yardas. Eso puso el balón en la yarda 3, y Mariota encontró a McLaurin en una jugada de pick para la anotación que preparó una conversión de dos puntos para ganar el partido.
Ahí fue cuando Joseph echó mano de una presión que le dio a Nik Bonitto—quizá su segundo mejor jugador—una carrera libre hacia Mariota, lo que prácticamente decidió el encuentro. Probablemente, con el tiempo, se recordará esa llamada de Joseph, quien debería estar en la conversación para al menos un par de vacantes el próximo mes, como un factor decisivo para Denver, uno que podría determinar incluso la localía de uno o dos partidos de playoffs.
Notas rápidas
Quedaron varios temas tras el fin de semana de Thanksgiving. Aquí van las notas rápidas…
• Jaguars se colocan 8–4, empatados con Colts en la cima de la AFC South. Y cada semana parece que la unidad de Liam Coen encuentra una forma distinta de ganar. (Imagina si Trevor Lawrence diera un salto importante este mes).
• Seahawks son reales, y Cowboys también.
• Hablando de Seahawks, hicieron ver realmente mal a los Vikings guiados por Max Brosmer. Y ahora se entiende por qué Minnesota intentó asegurar un reemplazo para J.J. McCarthy, haciendo ofertas a Sam Darnold y Daniel Jones para retenerlos. Ambos recibieron ofertas competitivas de los Vikings, pero éstos no podían ofrecer un camino claro para ser titular por varios años como sí lo hicieron Seahawks y Colts. Todo indica que Darnold y Jones tendrán esa pista libre.
• Esto no significa que todos en Minnesota hayan perdido la fe en McCarthy. Simplemente, los Vikings, repletos de veteranos consolidados, no pueden darse el lujo de sacrificar una temporada por desarrollo de quarterback ni están en posición de asumir todos los tropiezos del joven pasador. Así que, si las cosas no cambian, es muy probable que llegue competencia a Minneapolis para McCarthy en primavera y verano.
• Muchos tipos duros esta semana; ninguno más que Baker Mayfield y Jones, quienes jugaron, respectivamente, con un hombro separado y una fractura de peroné.
• Los 49ers siguen avanzando, ahora con marca de 9–4.
• A los Browns, en cambio, les lloverán críticas por no soltar más a Shedeur Sanders ante 49ers, desde el punto de vista del play-calling. La realidad: el clima fue terrible, y los coaches decidieron proteger al quarterback novato. Mi impresión es que tendrá más libertad contra Titans la próxima semana.
• La razón detrás del despido del DC de Giants, Shane Bowen, es sencilla. La defensa terminó en el lugar 30 el año pasado y volvió a ese puesto este año pese a sumar piezas como Paulson Adebo, Jevon Holland y Abdul Carter. También influyó que Nueva York desperdició cinco ventajas en el último cuarto en 12 partidos.
• Fue una mala derrota para unos Falcons que lucen sin rumbo.
• Lo mismo para Titans y Raiders.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/12/2025, traducido al español para SI México.