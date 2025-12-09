Conclusiones de la Semana 14 de la NFL: Cómo los Jaguars alcanzaron su nueva realidad bajo Liam Coen
Los apuntes de la Semana 14 están aquí. Y también tenemos más sobre los Steelers y los Packers como parte de nuestro paquete del lunes. Entremos de lleno.
Jacksonville Jaguars
¿Ahora los Jaguars son los favoritos en el Sur de la AFC? ¿O cofavoritos junto con los Texans?
Tras la caída del telón de la Semana 14 el lunes por la noche, Jacksonville queda solo en la cima de su división. Los Jaguars llegaron ahí tras un triunfo 36–19 sobre los Colts el domingo en un lluvioso EverBank Stadium, una victoria que elevó su marca a 3–1 en duelos divisionales y que colocó a este competitivo grupo un juego por encima del resto con récord de 9–4.
Y no se sorprenden por nada de esto.
Principalmente porque, cuando Liam Coen llegó en enero, junto con el nuevo Vicepresidente Ejecutivo Tony Boselli y el GM James Gladstone, se estableció una visión real y clara de lo que los Jaguars estaban construyendo. Antes de su llegada, el edge rusher Josh Hines-Allen buscó referencias en su alma mater, Kentucky, donde Coen tuvo dos etapas, para entender esa visión.
“Me dijeron que primero es un gran competidor”, me contó Hines-Allen, “y que su mente ofensiva está en otro nivel, comparada con mucha de la gente que han tenido en el pasado”.
Y eso resultó ser solo el comienzo.
“Una vez que lo contrataron, teníamos videollamadas, íbamos a cenar, y simplemente la manera en que hablaba, cómo se desenvolvía… transmitía confianza”, continuó Hines-Allen. “Y para mí, como jugador, saber la trayectoria en la que íbamos, te hace asumir ese nuevo rol. Estábamos avanzando en la dirección correcta. Así que era cuestión de: ¿qué tanto puedo comprar la idea? ¿Y qué tanto puedo confiar en mí mismo para jugar a un nivel élite? Porque eso es lo que el coach necesita de mí, y lo que el equipo necesita”.
Es justo decir que, a estas alturas, muchos jugadores están trabajando para darle eso a Coen.
Con juegos ante Jets y Titans, y con duelos frente a Broncos y Colts entre ellos, hay suficiente para pensar que 11 victorias son ahora (increíblemente) la base en la primera temporada regular de Coen. Es una nueva realidad, sí, pero producto de un equipo que cada semana juega un futbol complementario de alto nivel.
El del domingo fue el noveno juego del año con más de 100 yardas terrestres, y los Jaguars están 8–1 en esos duelos. Esa producción encajó perfecto con una actuación eficiente de Trevor Lawrence, quien lanzó para 244 yardas y dos touchdowns. Y la defensa, que vivió de las entregas en las primeras semanas, logró intercepciones de Greg Newsome II y Devin Lloyd, además de un safety de Hines-Allen.
Sí, la lesión de Daniel Jones (a la que llegaremos) también fue parte importante de la historia: los Colts tuvieron que recurrir al novato Riley Leonard, cuyo último partido relevante fue con Notre Dame en enero. Pero cuando Jones cayó por la rotura de Aquiles al final del primer cuarto, la intercepción de Lloyd ya había preparado un touchdown, y Lawrence había guiado otra serie de 74 yardas para poner al equipo 14–7.
En otras palabras, el juego se estaba desarrollando como casi todo lo que les ha pasado a los Jaguars este año.
“Creo que es simplemente que los muchachos están en el lugar correcto y disfrutan hacerlo”, dijo Hines-Allen. “Confiamos en el sistema, confiamos en el coach, confiamos entre nosotros, y jugamos rápido y físico, y eso es lo que sucede. Si seguimos jugando a un nivel alto, van a venir cosas buenas”.
Y muchas cosas buenas ya han llegado, mucho antes de lo que la mayoría (yo incluido) esperaba.
Buffalo Bills
Hubo algo que Sean McDermott me dijo hace un par de semanas que volvió a mi mente este domingo, mientras los Bills liquidaban a los Bengals. El coach de Buffalo describía la sensación que tuvo cuando los Buccaneers parecían encontrar su ritmo en Orchard Park y podían tomar ventaja.
“Estos muchachos son resilientes”, me dijo McDermott. “Lo sentías un poco. Era como: No vamos a dejar que esto pase. Ellos estaban haciendo un buen trabajo, hay que darles crédito. Pero era, ¿qué tan fuerte es nuestra voluntad?”.
Aún mejor, no ha sido un hecho aislado. Consideremos:
• En ese juego de la Semana 11 ante los Buccaneers, perdiendo 26–21, los Bills superaron 23–6 a Tampa Bay en los últimos 21 minutos del partido.
• En Pittsburgh en la Semana 13, Buffalo se fue al descanso abajo 7–3. Después dominaron 23–0 a los Steelers para ganar 26–7.
• Abajo 28–18 a mitad del último cuarto este domingo ante los Bengals, los Bills superaron a Joe Burrow & Co. por 21–6 el resto del camino.
Tres buenos equipos, con buenos quarterbacks, que han sido barridos en la recta final por el grupo de Josh Allen. Claro, si le preguntas a él o a McDermott, te dirán que deben dejar de cavar esos hoyos—y es cierto.
Pero en una AFC totalmente abierta, verlos ejecutar estos actos de Houdini es una ilustración espectacular de lo que este equipo puede ser cuando pisa el acelerador.
Indianapolis Colts
La lesión de Daniel Jones es un trago amargo para los Colts. El quarterback de 28 años, quien había resucitado su carrera en Indianápolis, será operado tras romperse el tendón de Aquiles el domingo en Jacksonville. Eso terminará con su temporada 2025 y podría afectar parte de su campaña 2026, dependiendo de cómo avance su rehabilitación.
Primero, su lesión deja a un equipo de 8–5 que ha perdido tres consecutivos en una posición muy complicada. Por ahora, el plan es seguir con el novato de sexta ronda, Leonard. El ex pick de primera ronda Anthony Richardson Sr. es elegible para volver esta temporada desde la reserva de lesionados, pero sigue reposando el ojo tras la cirugía orbital, y no hay un calendario para su regreso. Y cuando —o si— Richardson está listo, tampoco es que haya demostrado que puede salvar la temporada.
La conclusión: es difícil ver a los Colts manteniendo un lugar de playoffs con Seahawks, 49ers, Jaguars y Texans aún en el calendario.
Luego está el problema a largo plazo: qué hacer con la posición rumbo a 2026 y más allá. La expectativa de Indianapolis, incluso sin un contrato firmado, era convertir a Jones en su quarterback del futuro cercano. ¿Cambiaría la lesión ese plan? No creo, aunque tampoco puedo asegurarlo.
Los Colts podrían aplicarle la etiqueta de jugador franquicia en 2026 para evaluar cómo evoluciona su rehabilitación, pero eso no sería barato. El año pasado, el número para la etiqueta de quarterback fue de $40.241 millones. Para la próxima temporada, se proyecta alrededor de $46 millones. Eso no solo triplica el salario actual de Jones, sino que le daría el apalancamiento para negociar un contrato cercano a los $50 millones por año. ¿Están los Colts preparados para hacer una inversión así en un quarterback que viene de una rotura de Aquiles? ¿O preferirían pagar una suma elevada por un solo año? ¿O quizá buscar un acuerdo más bajo dejando que Jones llegue al mercado?
Todas estas preguntas tendrán que plantearse ahora.
Y es una lástima, porque estaba teniendo una gran temporada.
New Orleans Saints
El domingo fue un buen día para los Saints de Kellen Moore. También fue un mal día para Todd Bowles y los Buccaneers, quienes ahora están en una racha de 1–4 tras comenzar la temporada 6–2 con aspiraciones serias de Super Bowl. De alguna manera, están en una pelea directa con Carolina por el título de la NFC South, con ambos equipos 7–6 y cuatro semanas por jugar.
Eso no abre un panorama sorprendente para los Saints, que aún están 3–10. Pero el simple hecho de que New Orleans le haya dado un golpe a su rival de Florida el domingo, y que lo hiciera en una cancha difícil en Tampa, le brindó a Moore una especie de punto de referencia en el camino hacia donde su staff busca llevar a una franquicia que ha estado algo errante desde que Sean Payton se fue hace cinco años. No han llegado aún, por supuesto. Pero hay señales de avance, y esos indicios finalmente se tradujeron en una victoria 24–20 sobre los Bucs.
Mientras hablábamos, Moore destacó su ataque terrestre, que sumó 139 yardas en 32 acarreos, y a veteranos defensivos como Demario Davis y Carl Granderson, quienes están dando vida al estilo de juego que busca implementar. Y son esos jugadores mezclándose con jóvenes como los cornerbacks Kool-Aid McKinstry y Alontae Taylor, y los corredores Devin Neal y Audric Estimé.
“Crédito para nuestros jugadores. Tenemos al tipo correcto de jugadores en el vestidor”, me dijo Moore. “Creo que dice mucho sobre los veteranos, el liderazgo de esos tipos, porque para mí, tus jugadores jóvenes no saben nada más. Están emocionados por la oportunidad, pero los veteranos… ver a Demario, ver a Cam [Jordan], a Cesar [Ruiz], a Juwan Johnson, estos jugadores con años en la liga, verlos pelear semana a semana, preparándose de la manera correcta, habla bien de ellos.
“La energía es la correcta, el enfoque está donde debe estar”.
Y eso se refleja en que el equipo tenía solo una victoria en los últimos dos meses, pero se mantuvo enganchado lo suficiente para sorprender a los Bucs como lo hicieron el domingo. Obviamente, queda mucho trabajo por hacer. Pero también quedan cuatro juegos para seguir avanzando y construir algo de impulso rumbo a 2026.
Tennessee Titans
Ya que estamos ahí, por fin un coach interino ganó un juego. Entre Mike Kafka de los Giants y Mike McCoy de los Titans, los coaches interinos estaban 0–9 esta temporada antes de la Semana 14. Sin embargo, McCoy rompió la sequía el domingo, con Tennessee superando 31–29 a los Browns.
Fue la primera victoria de McCoy como head coach desde que fue despedido como último coach de los San Diego Chargers tras la temporada 2016. Pero, por supuesto, eso era lo último en su mente mientras sus Titans frenaban una jugada de engaño en una conversión de dos puntos para asegurar la victoria en Cleveland. Para él, esto se trataba de los jugadores, y de quienes le dieron la oportunidad de dirigir un equipo de nuevo, aunque sea por un corto periodo.
“Cuando me senté con el GM Mike Borgonzi y con el presidente de operaciones Chad Brinker en la primera semana, lo más importante era el crecimiento del equipo”, dijo McCoy tras el juego. “Íbamos a jugar con varios jóvenes, seguimos haciéndolo. Lo mejor es que Mike y yo hablamos de todo, no hay nada oculto. En los movimientos del roster, las activaciones del día de juego, si él tomó una decisión o si yo la tomé porque un jugador nos ayudaría más, ha sido increíble. Eso es lo que lo hace tan fácil: nuestra relación.
“Con Chad, los tres hablamos de todo, y es fantástico. Tengo un gran grupo de jugadores aquí, algunos veteranos. Jeffery [Simmons] tiene un estándar muy alto de cómo debe correr este equipo y de ganar partidos; es exigente. Tiene un estándar para todos y no tiene miedo de hablar, pero eso es lo que necesitas”.
Que ese esfuerzo finalmente diera frutos el domingo no es poca cosa para Brinker o Borgonzi, con media docena de novatos en roles importantes, incluyendo al quarterback Cam Ward como el más destacado.
Los Titans necesitan que esos jugadores crezcan, sin importar quién esté al mando el próximo año.
Domingos como este ayudarán.
Shedeur Sanders
Shedeur Sanders se está ganando más oportunidades. No puedo decirte si Sanders será el quarterback de los Browns el 1 de enero, mucho menos el 1 de septiembre. Pero hay algo innegable cuando observas al novato de Cleveland: el escenario no le queda grande. Juega sin miedo y tiene instintos y sensibilidad para la posición, lo que le da una oportunidad real de descifrar las cosas sobre la marcha.
Y para ser justo, aunque estoy un poco cansado de la historia (no de Sanders), solo porque fue un pick de quinta ronda y no creo que tratar esto como si fuera el alunizaje ayude a nadie (incluyendo, quizá especialmente, al propio Sanders), me descubro cada semana queriendo verlo más.
Los Browns también.
El plan al entrar a la temporada era obtener una evaluación honesta de ambos quarterbacks novatos: Sanders y Dillon Gabriel, elegido en tercera ronda y quien tuvo seis titularidades. El domingo fue la tercera apertura de Sanders en el año, y a los Browns les quedan cuatro partidos. Así que, al mantenerlo como titular, le darán una apertura más que Gabriel, y tendrán suficiente material para evaluar a ambos.
Ahora bien, me sorprendería que el quarterback de los Browns en 2026 esté actualmente en el roster. Pero Cleveland tiene tanto a Gabriel como a Sanders en contratos baratos y bajo control del equipo hasta 2028. Si alguno de los dos emerge —y Sanders está recibiendo su oportunidad ahora—, perfecto. Si no, también está bien.
De hecho, ya están metidos de lleno en su estudio de los quarterbacks que podrían estar en el draft 2026, con algunos viajes para verlos en action.
Eso, por supuesto, es un esfuerzo para reunir tanta información como sea posible.
Y eso mismo están haciendo al darle tiempo de juego a Sanders ahora.
Kansas City Chiefs
No puedo renunciar del todo a los Chiefs, pero estoy cerca. El número clave aquí es 24, después de su derrota 20–10 ante los Texans el domingo por la noche. Desde el último domingo de septiembre hasta finales de octubre, Kansas City anotó más puntos que en cualquiera de sus otros partidos excepto uno, como parte de una racha de 5–1. Curiosamente, después de eso, fallaron en superar los 24 puntos en cuatro de los cinco juegos siguientes, con marca de 1–4 en ese lapso.
Conclusión: de alguna manera, la ofensiva es el problema.
Parte de ello se debe a las lesiones. La línea ofensiva que inició el partido del domingo estaba sin los titulares Josh Simmons, Trey Smith y Jawaan Taylor, y los Chiefs perdieron al tackle izquierdo suplente Wanya Morris en la primera serie de la noche. Travis Kelce ya no es lo que era, y Rashee Rice, aunque explosivo, aún no es lo suficientemente confiable.
Como resultado, Patrick Mahomes tiene que hacer más, lo que implica correr más y asumir más riesgos. Y ante Houston, eso derivó en tres intercepciones y un rating de quarterback de 19.8, el peor en un solo juego en la carrera de nueve años de Mahomes (44.4 era su mínimo previo).
Ahora, los Chiefs tienen por delante a Raiders y Titans, y deberían ganar ambos. También enfrentan a los Chargers, que no son los mismos desde que sus tackles se lesionaron, así que también es un partido ganable. Eso deja a Denver en Navidad como un posible juego clave para llegar a 10 triunfos y, quizá, colarse a playoffs.
¿Serían peligrosos si llegan ahí? Por supuesto: cualquier equipo con Mahomes infunde respeto. Pero este grupo podría ser lo suficientemente defectuoso —más de lo que imaginaba— como para hacer de enero un camino cuesta arriba para Kansas City. Porque, siendo honestos, casi todo lo que hacen ahora se siente como una labor pesada.
Miami Dolphins
Mike McDaniel está ganando a su manera. Los Dolphins han ganado cinco de sus últimos seis partidos, y están 4–0 desde el despido del GM Chris Grier—una figura querida, leal y de larga trayectoria en la organización, cuya salida claramente sacudió a todos.
En esos seis juegos, estas han sido las yardas aéreas de Tua Tagovailoa: 205, 261, 173, 171, 157 y 127.
En los últimos cuatro, intentó 21, 20, 23 y 21 pases.
Y las yardas terrestres de los Dolphins en esos seis duelos: 141, 87 (la única derrota), 197, 169, 164 y 239.
Mi interpretación desde el despido de Grier: todos fueron puestos en alerta —y, en realidad, ya lo estaban desde un par de semanas antes—. En ese punto, estaba claro que, aunque McDaniel y su staff tenían oportunidad de salvar el año, mantener el status quo no iba a funcionar. Así que McDaniel hizo lo que debía hacer en una situación así: salió a buscar respuestas.
Las encontró en un backfield joven, una línea reconfigurada y su acreditado esquema terrestre.
Como resultado, el equipo está ganando, el vestidor se mantuvo enganchado y McDaniel sigue con vida para ser quien lidere al equipo cuando se asiente el polvo después de 2025.
Rams y Seahawks
Los dos mejores equipos de la NFL podrían estar en la NFC West. Echemos un vistazo a los Rams y los Seahawks en la Semana 14, ambos enderezando el rumbo y acelerando hacia el cierre de la temporada.
• Los Rams terminaron con 45 puntos, 30 primeros downs, 530 yardas y un promedio de 7.9 yardas por jugada ofensiva. Matthew Stafford registró un rating de 131.2. El equipo corrió para 249 yardas.
• Los Seahawks lograron tres robos de balón en la segunda mitad que se transformaron en 17 puntos, después de que la adquisición de media temporada, Rasheed Shahid, regresara una patada para touchdown de 100 yardas al inicio del complemento.
Los Rams aplastaron a los Cardinals, 45–17. Los Seahawks arrollaron a los Falcons, 37–9.
Dejando a un lado lo que estos golpes podrían significar para los equipos en el plano administrativo (ambos podrían tener cambios en enero), los dos que administraron las palizas tienen pinta de ser conjuntos de playoffs que podrían seguir de pie hasta el final.
Los Seahawks están 5–1 desde su semana de descanso en la Semana 8; su única derrota, 21–19, fue ante los Rams. Cuatro de esos cinco triunfos han sido por más de 20 puntos.
Mientras tanto, L.A. también está 5–1 en ese lapso, con cuatro de esas cinco victorias —Seattle es la única excepción— por 16 puntos o más.
Por si te lo preguntas, estos dos equipos volverán a enfrentarse el jueves de la Semana 16.
Las rapiditas
Y ahora es momento de los quick-hitters. Así que vamos…
• Como mencioné, tenemos más sobre los Bears y los Packers en el sitio. Pero algo que diría aquí es que me siento mejor sobre Chicago ahora que hace un par de días, porque resistieron una pelea callejera en Lambeau y salieron sin mayores consecuencias. Caleb Williams incluso hizo un par de jugadas de alto calibre al final, pese a la intercepción.
• Denver está 11–2, y la profecía de pretemporada de Sean Payton de que tenía un contendiente al Super Bowl se ha hecho realidad. Los Broncos también aseguraron el criterio de desempate (fórmula de rivales comunes) sobre los Patriots al vencer a los Raiders. Lo cual podría ser significativo, ya que ambos están ahora 11–2, y ningún otro equipo de la AFC tiene menos de cuatro derrotas.
• En Houston están encantados con la evolución de C.J. Stroud, especialmente desde que salió del protocolo de conmoción. En particular, les encanta cómo ha mejorado enfrentando presión.
• La forma en que se desarrolló el juego del domingo para los Vikings ante los Commanders fue ideal para que Kevin O’Connell comenzara a reconstruir la confianza de J.J. McCarthy. El décimo pick del Draft 2024 lanzó para 16 de 23, 163 yardas, tres touchdowns y un rating de 129.2. Minnesota, mientras tanto, corrió para 162 yardas y un touchdown en 34 acarreos, y la defensa lanzó una blanqueada.
• La victoria de los Lions, 44–30, sobre los Cowboys el jueves por la noche es la perfecta representación de cómo la NFL es una liga semana a semana, y por qué tantas declaraciones contundentes hechas los lunes (quizá incluso en este espacio, en ocasiones) terminan viéndose muy tontas.
• ¿Qué pasa con los Buccaneers? No están Mike Evans, Tristan Wirfs y Cody Mauch; Chris Godwin aún no es el mismo; y Haason Reddick, Ben Bredeson y Tykee Smith salieron tocados el domingo. Eso, prácticamente, ha sido la historia de la temporada para Tampa.
• Es una lástima que no vayamos a ver Bills–Bengals en los playoffs. Para que conste, Joe Burrow solo ha jugado tres temporadas en la NFL sin perder tiempo por lesión. Llegó al Juego de Campeonato de la AFC en dos de esas temporadas y, en la tercera —el año pasado—, lideró la NFL en yardas y touchdowns mientras casi cargaba a una defensa históricamente mala rumbo a la postemporada.
• Los Commanders estarán en una posición fascinante cuando termine la temporada, dado que necesitan rejuvenecer en puestos clave y no cuentan con suficientes selecciones de draft para hacerlo. Esperaría que Adam Peters intente adquirir más picks en los meses previos a abril.
• También, que se recupere pronto Jayden Daniels.
• Eagles–Chargers en Monday Night Football es súper interesante, porque, basados en cómo se habla de ambos ahora mismo, nadie imaginaría que están 8–4.