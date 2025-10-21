Conclusiones Semana 7 de la NFL: Por qué Nick Sirianni es el coach adecuado para los Eagles
No era el calendario más atractivo en esta Semana 7, pero seguimos adelante con los apuntes de MMQB, cubriendo todo el drama y la intriga de mediados de octubre…
Philadelphia Eagles
Los Eagles no escuchan el pánico externo. Esa es la realidad de estar en el mercado —y en la posición— en la que se encuentra Philadelphia. Su inicio de 4–0 fue criticado como si hubieran arrancado 0–4, y una “racha” de dos derrotas posteriores llevó a la radio local a presionar el botón del pánico. ¿Fue la ventaja desperdiciada ante los Broncos y la paliza sufrida contra los Giants en un lapso de cinco días solo un tropiezo en el camino, o una señal de algo más profundo en el equipo de Nick Sirianni?
En cuanto a la realidad: nadie está mejor preparado para eso que el propio Sirianni.
En muchos sentidos, es el entrenador ideal para un equipo lleno de talento y egos, que juega en una ciudad donde el futbol americano es un hervidero de presión. Principalmente, porque no le importa que haya críticos mordiendo sus talones. Como resultado, sus equipos suelen evitar caer en esa trampa.
“No puedes controlar lo que otros piensan”, me dijo Sirianni al salir del U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, el domingo. “Solo puedes controlar lo que tú piensas. Todo [ese ruido] solo te distrae de mejorar, de encontrar formas de ganar y de ser mejor. ¿Qué te distrae? Si algo te distrae, haz lo que sea necesario para bloquearlo.
No puedes permitir que nada te robe la alegría o te quite el enfoque. Creo que eso se nota en los mejores equipos: están mentalmente concentrados en mejorar cada semana, enfocados en el proceso semana a semana, no en las cosas que no pueden controlar”.
En este caso, los Eagles encontraron la forma de salir del bache en el que habían caído las últimas dos semanas.
Y su victoria como visitantes 28–22 sobre los Vikings fue tanto una muestra de su ingenio y carácter como de su talento y potencial. Minnesota, con Carson Wentz al mando, venía de su semana de descanso tras un arranque irregular. Vencer a los campeones mundiales, y al antiguo equipo de Wentz, era una oportunidad para que los Vikings revirtieran su temporada. Al iniciar el último cuarto, parecían encaminados a lograrlo.
Después de lanzar dos intercepciones consecutivas en el segundo cuarto —una de ellas devuelta para touchdown—, Wentz se serenó. Su grupo de receptores empezó a responder, y el quarterback conectó con ocho objetivos distintos. La defensa de Minnesota había logrado frenar el ataque terrestre de Philadelphia.
Eso dejó la responsabilidad en el criticado juego aéreo de los Eagles, liderado por Jalen Hurts y alimentado por A.J. Brown y DeVonta Smith.
“Siempre hemos podido apoyarnos en nuestros jugadores, así que podemos hacerlo de distintas maneras”, explicó Sirianni. “Eso es lo que hacen los buenos equipos. En el Super Bowl del año pasado no corrimos mucho, pero lanzamos bastante. Y ganamos el partido. Es importante ser equilibrado, y eso es lo que somos”.
Aunque el domingo no lo fueron del todo, y por eso Hurts, Brown y Smith resultaron tan importantes para vencer a Minnesota. Las cifras fueron impresionantes: Hurts tuvo un rating perfecto de pasador (158.3), y los dos receptores sumaron más de 300 yardas combinadas y tres touchdowns. El impacto fue todavía mayor.
Eso se notó especialmente en el cuarto periodo. Tras acercarse los Vikings 21–19, recepciones consecutivas de Smith (21 yardas) y Brown (26 yardas) culminaron en touchdown para ampliar a 28–19. Minutos después, con el marcador 28–22 y solo 1:45 por jugar, Philadelphia enfrentaba una tercera y 9, con Minnesota aún con dos tiempos fuera.
Tal vez Sirianni habría sido agresivo de cualquier forma, en lugar de correr el balón, forzar un tiempo fuera y despejar. Pero tener a Brown y Smith disponibles no hacía daño. Así que puso el balón en manos de Hurts.
“Siempre vamos a ser agresivos en esas situaciones de cuatro minutos”, dijo Sirianni. “En ese momento íbamos arriba por una anotación [seis puntos]. Haremos lo que sea necesario para ganar el juego. No creo que correr en cada jugada y obligarles a usar tiempos fuera sea la mejor manera de jugarlo. Trabajamos mucho esas situaciones. Y si miras nuestras series de cuatro minutos anteriores, verás que solemos ser agresivos”.
Hurts respondió a la confianza con un pase perfecto por la banda izquierda que Brown ajustó y atrapó dentro del campo para 45 yardas, sellando la victoria ante los Vikings.
Así completó su actuación con 326 yardas y tres touchdowns por aire, completando 19 de 23 pases y ese rating perfecto.
“No estoy seguro de haber estado antes en una situación así, donde un quarterback tenga un rating perfecto”, dijo Sirianni. “Hizo grandes jugadas. En esa conexión con A.J. para asegurar el partido, tenía un defensivo libre por el extremo, se alejó del contacto y lanzó temprano. Le dije que he visto muchas buenas jugadas suyas, pero esa quizá fue la mejor”.
Así, otra “crisis” en Philadelphia —y Sirianni ha vivido varias en sus cinco años allí— quedó superada.
Por ahora, los Eagles están 5–2. Buscarán vengar esa derrota ante los Giants la próxima semana, luego vendrá su descanso, y después enfrentarán a Packers y Lions en una semana que irá de lunes a domingo, ambos en horario estelar.
Y en el camino, espera Sirianni, no caerán en las trampas que se les presenten. Mantener concentrados a los Eagles este año es, por supuesto, más difícil que antes de defender un campeonato. Pero, al menos, cuentan con un entrenador —y un programa— diseñado para lidiar con ello.
Algo que la gente, al parecer, siempre olvida.
Denver Broncos
La victoria de los Broncos el domingo es otra validación de lo que Sean Payton ha construido. Desde que es entrenador en jefe, todos se enfocan en lo que más lo ha caracterizado a lo largo de sus 61 años: su habilidad para desarrollar quarterbacks, diseñar ofensivas y su reputación de “científico loco” al momento de llamar jugadas. Pero si uno examina los cimientos de lo que siempre ha tratado de construir, puede descubrir algo distinto a lo que parece en la superficie.
Payton ha modelado a su equipo, en muchos sentidos, según los principios de los conjuntos de Bill Parcells, lecciones que aprendió mientras formó parte del staff del “Tuna” en Dallas de 2003 a 2005.
Y tanto el domingo como en las últimas tres semanas, la base que Payton ha inculcado en los Broncos los ha llevado a muchas cosas positivas. Primero fue la remontada en Philadelphia. La semana pasada, un triunfo contundente sobre los Jets en una auténtica batalla cuerpo a cuerpo en Londres. Y esta semana, algo aún más histórico: los Broncos perdían 19–0 ante los Giants al entrar al último cuarto y, de algún modo, terminaron ganando 33–32.
Todo eso después de viajar de Denver a Philly, luego a Londres, y regresar a Colorado cruzando siete husos horarios para jugar en casa, sin semana de descanso.
“Somos peleadores”, me dijo el receptor Marvin Mims Jr. tras vencer a los Giants. “Jugar en la Costa Este, pasar por Londres y volver no es fácil. Es la tarea, y tenemos que afrontarla. Para mí, mentalmente, es un tema de semana a semana. Esta vez pudimos estar en casa y entrar en ritmo. Aunque empezamos lento —queremos iniciar mejor—, somos peleadores y terminamos el partido”.
Para Mims, y muchos otros en Denver, estar listos para afrontar todo eso es la razón por la que Payton ha sido tan exigente con sus jugadores en los últimos tres veranos. Sus prácticas duran dos horas y media, cuando la mayoría de los equipos rara vez superan los 90 minutos. Además, agotan el número máximo de entrenamientos con contacto permitido. Todo se hace, según las palabras de Payton, para “formar un callo”.
“La forma en que hemos entrenado no pasa desapercibida”, continuó Mims. “Nosotros lo sentimos… y el otro equipo también. Nos enorgullece eso”.
Eso es precisamente lo que hizo aún más impresionante la forma en que se gestó la remontada del domingo.
Fue después de tres cuartos completos, de muchos errores en el campo y del desgaste acumulado por los viajes. También implicó apostar a que los Giants se quedarían sin aire antes que los Broncos. A fines del tercer cuarto, necesitado de una chispa, Denver aceleró el ritmo, algo necesario por el marcador, pero también beneficioso, explicó Mims: “Somos una muy buena ofensiva cuando jugamos rápido. Siempre lo comparo con una ofensiva universitaria, y tenemos muchos jóvenes”.
Eso produjo una serie de cuatro anotaciones:
– una ofensiva de 8 jugadas y 78 yardas;
– otra de 13 jugadas y 74 yardas;
– una serie de 4 jugadas y 19 yardas tras un balón recuperado;
– y finalmente una de 6 jugadas y 68 yardas, culminada con una corrida diseñada de Bo Nix de 18 yardas para poner a Denver al frente 30–26.
Y luego de todo eso, Nix condujo a los Broncos 56 yardas en cuatro jugadas para preparar el gol de campo de la victoria. En esa serie, Mims encontró un hueco en la zona defensiva de los Giants para una ganancia de 29 yardas, y luego Nix conectó con Courtland Sutton en cobertura hombre a hombre para 22 yardas, colocándolos en rango seguro para Wil Lutz.
Al inicio de esa secuencia, contó Mims, Sutton entró al huddle y les dijo a sus compañeros que creía en ellos. Lo justificaron, y con creces.
También justificaron esas largas y duras jornadas de verano.
Indianapolis Colts
Cada vez es más difícil dudar de los Colts. No solo por su récord, sino por la forma en que han llegado a 6–1. La victoria 38–24 como visitantes sobre los Chargers fue su cuarta por doble dígito en lo que va de la temporada. Su diferencial de puntos, +92, supera por 30 unidades al del siguiente mejor equipo (los Chiefs, a quienes muchos daban por muertos, son segundos). Y aquella idea que el equipo mantuvo en silencio durante la pretemporada —que estaban a un cambio de quarterback y de esquema defensivo de ser verdaderos contendientes— se está confirmando.
De hecho, la única derrota de los Colts fue en su anterior visita al SoFi Stadium, en la Semana 4 ante los Rams, y tal vez no habría ocurrido de no ser por una serie de errores propios.
Así que sí, el grupo de Shane Steichen es realmente bueno. Y, sí, ellos también lo veían venir.
“A lo largo de los años hemos estado muy cerca, literalmente a un juego”, me dijo el capitán DeForest Buckner desde el autobús rumbo al LAX. “Muchos de nuestros jugadores base han estado aquí por años. Cuando llegué, eran más jóvenes, pero ya eran piezas clave. Por fin, este año conseguimos un par de refuerzos que necesitábamos en la pretemporada. Estamos recibiendo un nivel de juego alto y constante del quarterback.
Siempre supimos que estábamos cerca, y reunir a este grupo en el receso nos confirmó esa sensación”.
Un vistazo rápido a las estadísticas del domingo respalda lo que dice Buckner.
Jonathan Taylor, en su sexto año con los Colts, acumuló 132 yardas combinadas y tres touchdowns. Los receptores formados en casa, Michael Pittman Jr. y Alec Pierce, sumaron 12 recepciones, 156 yardas y una anotación. Toda la línea ofensiva titular fue desarrollada en Indianapolis. En defensa, Grover Stewart, Nick Cross y Zaire Franklin destacaron con jugadas clave, mientras que Buckner, aunque no fue drafteado por los Colts, ya está en su quinto año con el equipo y logró la captura que prácticamente selló el triunfo ante los Chargers.
Y hablando de esa captura: fue la última respuesta de una serie de contragolpes con los que los Colts contuvieron la remontada de su rival. Cuando L.A. redujo la ventaja a 23–10 al inicio de la segunda mitad, Ameer Abdullah devolvió la patada de salida 81 yardas y Taylor anotó dos jugadas después. Cuando los Chargers se acercaron 31–17, Indy respondió de inmediato con una ofensiva de 73 yardas en cinco jugadas para poner el marcador 38–17.
Luego vino la captura de Buckner, con menos de cinco minutos por jugar, que dejó a los Chargers en una tercera y 22 imposible de convertir. L.A. solo ejecutó dos jugadas más el resto del encuentro.
“Eso se debe a la preparación que hicimos en la pretemporada”, explicó Buckner. “Siempre hablamos de poder desgastar a los rivales en el último cuarto. Por eso cambiamos el campamento, lo hicimos más duro, tuvimos que sobreponernos a días difíciles. Siempre dijimos que en el cuarto periodo queremos ser el equipo que supere al oponente, y lo hemos logrado”.
Y como señaló Buckner, con Daniel Jones dándoles la estabilidad que necesitaban en la posición de quarterback y Lou Anarumo manejando la defensa, la percepción de la liga sobre los Colts está cambiando.
La última vez que tuvieron marca de 6–1 fue en 2009, la última temporada completa de Peyton Manning con los Colts. Aquella campaña terminó con el equipo en el Super Bowl.
Por ahora, los Colts al menos le han devuelto a su afición la posibilidad de soñar con una racha similar. Muy pronto sabremos si es realista o no. Pero por ahora, lo que sí está claro es lo que piensan los jugadores—y con razón.
Chicago Bears
Hasta ahora se ha hablado tanto de Caleb Williams que pocos se han detenido a observar el estilo ofensivo que Ben Johnson está implementando con los Bears. Lo creas o no, es una ofensiva que sólo ha superado las 250 yardas netas por pase en una ocasión. En cambio, ha ido ganando fuerza poco a poco por tierra, al punto de que este domingo Chicago acumuló 222 yardas por acarreo en 40 intentos, clave para su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 26–14 sobre los Saints.
¿No era lo que esperabas?
Bueno, durante el verano escribimos en varios lugares que Ben Johnson estaba “alimentando con una manguera contra incendios” a sus jugadores ofensivos para descubrir en qué eran mejores, y luego adaptar el sistema a esas fortalezas. Así que tenía sentido, considerando la presencia de un quarterback joven y una línea veterana, que el equipo tomara este camino. Pero lo cierto es que Johnson les había dicho a los jugadores, a su manera, que eventualmente el equipo se vería así.
“Nos dijo cuál era la identidad de fútbol que queríamos tener”, me dijo el corredor D’Andre Swift. “Una unidad física que pueda hacerlo todo: correr, pasar, play-action. Lo que el partido nos exija ese día para ganar, lo ejecutaremos. Las situaciones o el clima pueden influir en las jugadas, pero queremos mantener un balance en todo lo que hacemos, en nuestra identidad. Y en las últimas semanas el juego terrestre ha mejorado”.
Así fue como las dos primeras series de touchdown de los Bears, tras un inicio algo trabado en el primer cuarto, incluyeron sólo tres jugadas de pase en total. Y al final del partido, después de golpear a la defensa de los Saints durante más de tres cuartos, Chicago se apoyó todavía más en ese estilo físico que Johnson ayudó a forjar en Detroit junto a Dan Campbell.
Con 4:20 por jugar, ventaja de 26–14 y el balón en su propia yarda 32, mientras New Orleans aún tenía todos sus tiempos fuera, los Bears corrieron con el novato Kyle Monangai por el lado derecho para una ganancia de 24 yardas. Dos jugadas después, Swift sumó otras 11 por el mismo lado. Luego, dos acarreos de Monangai dejaron al equipo en cuarta y tres, situación que Williams convirtió con un pase rápido a Colston Loveland para prácticamente sentenciar el juego.
“Esa es la mentalidad: perseverancia y resiliencia”, dijo Swift. “Como dijiste, todos en el estadio saben lo que se hace en una ofensiva de cuatro minutos. Así que poder cerrar el partido con el balón en nuestras manos es justo lo que buscamos. Fue bueno verlo, y ser parte de eso”.
Eso también le facilita la vida a Williams y a una defensa que mejora a paso veloz.
Quizá no se ve exactamente como algunos esperaban en el primer año de Johnson. Pero está funcionando, y en gran medida, de la misma manera que funcionó hace un par de años, en otro equipo de la NFC Norte.
Joe Flacco
Me encanta la perspectiva de Joe Flacco. Siempre me ha gustado, pero ahora la valoro aún más después del vertiginoso triunfo de los Bengals 33–31 sobre los Steelers el jueves por la noche.
Sí, en parte tiene que ver con las 342 yardas y tres pases de touchdown que lanzó ante Pittsburgh, apenas nueve días después de ser cambiado por los Browns a su rival divisional del mismo estado. Pero también se trata de un tipo que, unas 12 horas después del partido, me contó que se quedó unos minutos extra en el vestidor y luego pasó más tiempo del habitual conversando con Ryan Fitzpatrick, Richard Sherman y Andrew Whitworth —jugadores de su generación— en el set de Amazon Prime, por razones obvias.
“Tienes que hacerlo”, dijo el veterano de 40 años el viernes por la mañana, por teléfono. “Porque, mira, esto es divertido. Es muy disfrutable cuando tienes noches como la de ayer. Este juego trae mucha presión, y aunque llevo años jugándolo, sigo sintiendo esas emociones antes de cada partido. No son divertidas, no quiero tenerlas. Pero al superarlas, puedes experimentar el nivel de diversión que tuve anoche. Eso lo lleva a otro nivel”.
Fue una gran noche para todos nosotros, así que imagina cómo se sintió Flacco. Con eso en mente, aquí va un poco más de nuestra conversación con el mariscal de campo con 18 años en la liga.
- Flacco está agradecido con los Browns, que antes del intercambio le dijeron que lo harían sólo si él estaba interesado. “No sé si lo hubieran hecho igual si yo decía que no. Si les decía: ‘No quiero hacerlo, chicos’, no sé si habrían respondido: ‘De acuerdo, no lo haremos entonces’”, contó Flacco. “Pero [el gerente general] Andrew Berry me dijo algo como: ‘Apreciamos lo que hiciste. ¿Estarías abierto a esto?’ Así que tuvimos una conversación al respecto”.
- ¿Y habría aceptado si fuera otro equipo, no Cincinnati? “Difícil decirlo”, respondió.
- Lo más complicado de la transición, dice, fue aprender el nuevo lenguaje ofensivo. Los conceptos, “por suerte”, ya los conocía. “Lo importante era poder comunicarme lo suficientemente claro para que todos supieran qué hacer”, explicó. “Porque una vez que rompía el grupo, tenía una imagen clara en mi mente de lo que estábamos haciendo”.
- En nuestra columna del jueves mencionamos que Flacco y el centro Ted Karras estaban teniendo sesiones de video durante el almuerzo —“Ted es genial”—, pero había alguien más ahí: “Cuando Ted y yo nos reuníamos, Joe [Burrow] subía y se sentaba con nosotros, comentando: ‘Así lo haría yo. Esto es lo que les diría a los muchachos’”, contó Flacco. “Y era una de esas cosas donde yo podía decir: ‘O.K., no me voy a preocupar por eso’ o ‘Eso me sirve’. Se nota que [Burrow] está comprometido”.
El impulso de los Bengals el jueves, según Flacco, comenzó justo antes del medio tiempo en Green Bay, cuando recorrieron 44 yardas en 1:06 para intentar un gol de campo de 67 yardas de Evan McPherson. El intento falló, pero el ritmo se mantuvo, y al final del partido Flacco le decía entre risas a uno de sus hermanos lo afortunado que era de lanzarles a Ja’Marr Chase y Tee Higgins. “Estos tipos son diferentes”, le dijo.
Y eso, de forma indirecta, le dejó claro el objetivo: entregarle ese grupo de receptores de vuelta a Burrow, quizá en diciembre, con una oportunidad real de pelear por el campeonato.
“No estoy mirando tan lejos, pero sí”, dijo. “¿Esa es mi tarea? Bueno, entonces voy a cumplir esa maldita tarea lo mejor que pueda. Espero que así sea, claro que sí”.
Mientras tanto, va a disfrutar cada minuto de la oportunidad de hacerlo.
Tennessee Titans
Lo siguiente que Amy Adams Strunk debe darle a su gente de fútbol americano es tiempo. Los problemas de la dueña de los Titans han sido bien documentados la última semana (yo también escribí sobre eso). Ha tenido que enfrentar críticas duras pero válidas. Así que, mientras la organización intenta levantarse de las cenizas de los últimos días —y realmente, de los últimos tres años— y trazar un nuevo rumbo, le toca a Strunk confiar en las personas en quienes ha depositado esa responsabilidad.
Por ahora, esas personas son el presidente de operaciones de futbol americano Chad Brinker y el gerente general Mike Borgonzi.
Se puede repasar, paso a paso, todo lo que salió mal, como hicimos la semana pasada. La sobrerreacción al cambio de A.J. Brown llevó al despido del GM Jon Robinson. Un año después de darle más poder a Mike Vrabel, decidieron “reinventar la rueda” debido al clima interno y lo despidieron. Los despidos de sus sucesores Ran Carthon y Brian Callahan fueron decisiones independientes. Todo un ejemplo de mala gestión.
Ahora, Strunk enfrenta otra búsqueda de un nuevo líder. Y, con todo respeto, su mejor decisión sería mantenerse al margen. Lo hizo en gran medida durante la búsqueda del GM, cuando Brinker eligió a Borgonzi, y los primeros resultados parecen decentes: un sólido grupo de contrataciones en la oficina tras la llegada del nuevo gerente.
Ese es el plan actual, según entiendo. Brinker y Borgonzi encabezarán la búsqueda de entrenador, sin recurrir a una firma externa. Se apoyarán en el grupo que han formado, que incluye a los exgerentes generales Dave Ziegler y Reggie McKenzie, además del joven ejecutivo en ascenso Dan Saganey. La investigación ya comenzó. Están analizando, por ejemplo, los antecedentes de entrenadores en su segunda oportunidad con récord ganador, y de aquellos con más de cinco años de experiencia como coordinadores antes de ser contratados.
También creo que este grupo mantendrá la mente abierta, sin limitarse a ideas simples como buscar sólo a un joven entrenador ofensivo (que era lo que Strunk quería y consiguió en 2024) o a un exjugador (la fórmula que más éxito ha tenido la franquicia desde que se mudó de Houston, con Jeff Fisher y Vrabel). Al final, podrían terminar con una estructura similar a la de Lions (Dan Campbell–Brad Holmes–Mike Disner) o Packers (Matt LaFleur–Brian Gutekunst–Russ Ball), entre el coach, Borgonzi y Brinker.
Lo otro que Strunk debe recordar es esto: quien sea el entrenador, esto tomará tiempo. Los últimos tres años han dejado huella. No se arreglará en una temporada, sea Mike McCarthy (vínculo con Brinker), Matt Nagy (con Borgonzi), Arthur Smith (con la franquicia) o quien sea que llegue. Cuando has tenido distintas personas eligiendo jugadores para sistemas y filosofías diferentes, hay mucho que desenredar.
Eso requerirá paciencia. Y Strunk no ha tenido mucha últimamente. Pero ahora la necesitará, si los Titans quieren tener una oportunidad real de recomponer el rumbo.
New England Patriots
Por lo que vale, los Patriots claramente querían esa victoria para Mike Vrabel. Y se notó en el vestuario tras el partido, cuando el entrenador nuevamente evitaba la narrativa que muchos en Massachusetts y Tennessee habían seguido toda la semana: su regreso al estadio que llamó hogar durante seis temporadas.
Según Stefon Diggs, Vrabel les dijo a los jugadores, en referencia a esa historia, que “cada semana es personal”. Pero tras la paliza de 31–13 a los Titans, los jugadores no iban a dejar pasar la oportunidad de reconocer a su entrenador.
Mientras Vrabel terminaba su discurso postpartido y se retiraba, Drake Maye gritó: “Espera, un segundo, un segundo…” Entonces, Maye, Diggs y Hunter Henry se acercaron desde lados opuestos, el resto del equipo se reunió alrededor, y Maye se dirigió a su coach: “Coach Vrabel, nos encanta jugar para usted, nos alegra que sea nuestro entrenador. Lo queremos, Coach”.
Maye le metió un balón de juego en el torso, y sin duda se lo merecía.
El exlinebacker de 50 años ha cambiado por completo la cara de una franquicia que había estado estancada los últimos años. La raíz de muchos problemas del final de la era Bill Belichick se confirmó durante el primer año del legendario entrenador en North Carolina. La única temporada de Jerod Mayo al mando mostró cuán profundos eran los problemas, más allá de Belichick. Y todo esto sólo resalta la diferencia que ha hecho Vrabel.
Así que, por un lado, el domingo fue diferente, sin importar lo que Vrabel dijera. “No me importa lo que haya dicho”, dijo Diggs a los periodistas. “Queríamos ganar esto para él”. Por otro lado, fue una continuación de lo que ya se venía dando: los Patriots equilibraron su roster, de manera similar a los Commanders el año pasado bajo Dan Quinn, con veteranos de clase media que encajan en el sistema y un quarterback joven que hace la diferencia.
Y eso, como Vrabel dirá, depende de los jugadores, gracias a la cultura centrada en ellos que ha instaurado. Una muestra de ello es cómo habla de su equipo. Los Patriots enfrentaron problemas de pérdidas de balón y penalizaciones al inicio de la temporada, y Vrabel nunca los presentó como un drama mayúsculo. ¿Por qué? Bueno, en Los Ángeles, Sean McVay tiene un dicho: “Los jugadores nunca deben enfrentar al enemigo en la banda”. El brazo derecho de Vrabel, John Streicher, trabajó con McVay el año pasado.
Es su forma de operar, pero está claro que ese enfoque está presente en New England: Vrabel no llama la atención de sus jugadores públicamente, aunque trate sus problemas internamente. Como resultado, los jugadores saben que Vrabel los respalda.
El domingo, al dominar a los Titans, los Patriots demostraron que ellos también tienen su confianza.
Cleveland Browns
Llegaremos al rival de los Browns del domingo en un momento, pero primero hay que darle crédito a Cleveland. En abril, el GM Andrew Berry y su oficina no fueron precisamente aplaudidos por intercambiar la selección No. 2 y los derechos para elegir a un “unicornio” como Travis Hunter. Pero su lógica siempre fue sólida: el núcleo del equipo estaba envejeciendo, la selección de Deshaun Watson había cobrado factura y necesitaban rejuvenecer el roster.
Ceder la segunda selección les permitiría hacerlo, con más picks para distribuir juventud y margen de error.
Hasta ahora, todo bien.
En la paliza del domingo 31–6 a los Dolphins, los líderes de pases, acarreos, recepciones y tacleadas fueron todos novatos. Dillon Gabriel lanzó para 116 yardas en 13 de 18 intentos bajo lluvia fría. Quinshon Judkins corrió 84 yardas y anotó tres touchdowns en 25 acarreos, con Dylan Sampson sumando ocho yardas en tres intentos. Harold Fannin Jr. atrapó cuatro pases para 36 yardas. Y el linebacker central Carson Schwesinger lideró una sólida defensa con siete tacleadas.
“Es la confianza que nos han dado desde el principio, sea de entrenadores, la oficina o compañeros”, dijo Schwesinger postpartido. “Como clase de novatos, todos tenemos ética de trabajo, y eso nos ha ayudado a ganar respeto”.
También ha permitido que Schwesinger y Gabriel asuman rápidamente roles de liderazgo: Gabriel maneja la ofensiva y Schwesinger lleva el punto verde en defensa, responsabilidades que deben ganarse dentro y fuera del campo.
“Los dos jugamos rápido”, agregó Schwesinger, “y eso es lo que quieren que hagamos”.
¿Cuánto llegará a crecer este equipo? Sumando a los novatos mencionados a Mason Graham (No. 5), que promete ser un liniero defensivo dominante, y con dos primeras selecciones el próximo año, se empieza a vislumbrar un Cleveland capaz de dar un giro rápido.
Y eso, para mí, es más de lo que cualquier jugador —a menos que fuera un quarterback— podría haber hecho, sin importar lo bueno que Hunter llegue a ser.
San Francisco 49ers
El éxito de los 49ers es ridículo. Este domingo seguían ausentes Brock Purdy, Nick Bosa y Fred Warner. George Kittle volvió por primera vez desde la Semana 1. Dos receptores (Kendrick Bourne, Skyy Moore) y un corredor (Brian Robinson Jr.) que pasaron el training camp en otros equipos tuvieron roles importantes.
Y aun así … 49ers 20, Falcons 10.
¿Cómo se explica eso?
“Ojalá supiera la respuesta definitiva”, me dijo el fullback veterano Kyle Juszczyk. “Es complicado. En el papel, no cuadra. Pierdes a tantos jugadores, no deberías estar 5–2 ni con el récord divisional [3–0]. Le doy crédito a la cultura que los que se fueron construyeron. Los jóvenes saben el estándar de cómo hacemos las cosas. Así que cuando les toca, no se sorprenden. Lo han vivido en el campo de prácticas”.
Juszczyk se detuvo y añadió: “Eso es lo único que se me ocurre de por qué pueden entrar sin problemas”.
El domingo, los 49ers no necesitaron profundizar demasiado en reemplazos, porque su estrella, Christian McCaffrey, lo hizo casi todo: 201 yardas combinadas y dos touchdowns en 31 toques.
Durante la temporada, han contado con jugadores como Mac Jones, Bourne y Bryce Huff para cubrir bajas, y muchas veces han cumplido. El domingo ocurrió de nuevo, con Tatum Bethune reemplazando a Warner y liderando con 10 tacleadas. Y no se detuvo ahí.
“Es fácil decir Tatum Bethune, tiene los zapatos más grandes que llenar con Fred fuera”, dijo Juszczyk. “Chase Lucas ha hecho grandes jugadas; fue MVP de pretemporada. Cada oportunidad que ha tenido, la ha aprovechado. Hoy tuvimos otra lesión, perdimos a nuestro centro titular [Jake Brendel], Matt Hennessy entró y lo hizo muy bien. Corrimos 39 veces hoy, así que algo estamos haciendo bien”.
Y los 49ers realmente deben estar haciéndolo.
Por eso los objetivos iniciales no han cambiado, aunque los rostros sí.
“Los objetivos son los mismos”, dijo Juszczyk. “Tendremos que alcanzarlos de otra manera. Sabíamos que en la offseason muchos tendrían que destacar. Hemos tenido suerte de que muchos lo han hecho. Esa es una gran razón de por qué estamos aquí”.
Rápidos apuntes
- Los Chiefs creen que Rashee Rice va a cambiar la dinámica ofensiva. Lo ven como un receptor top-10 con capacidad RAC que creará problemas en los espacios que despejan Marquise “Hollywood” Brown y Xavier Worthy. En su debut de temporada, Rice ya fue decisivo en la zona roja con dos touchdowns dentro de las cinco yardas.
- Los Dolphins necesitan una conversación seria entre el dueño Stephen Ross y el presidente Tom Garfinkel sobre el futuro de la operación. El programa de Mike McDaniel parece tambalear. Los esfuerzos de limpieza de vestuario y énfasis en carácter no han rendido frutos todavía.
- Chris Shula merece reconocimiento. La defensiva de los Rams mantuvo a los Jaguars sin puntos en sus primeras seis incursiones en territorio angelino. Shula ha desarrollado talento joven y evolucionado el esquema que dejó Raheem Morris hace casi dos años.
- Los Panthers superan el .500 por primera vez en cuatro años. Crédito a Dave Canales por mantener al grupo unido en semanas difíciles. El juego terrestre, con Rico Dowdle recibiendo mucho el balón, es legítimo.
- Otra semana, otra actuación de nivel MVP de Dak Prescott. Con 1,881 yardas, 16 touchdowns, tres intercepciones y 107.6 de rating en siete juegos. Aunque los Cowboys quizá no sean lo suficientemente sólidos para que Prescott gane el premio, merece reconocimiento. Proyecta 4,568 yardas, 39 TD y siete picks en una temporada completa, y recién recuperó a CeeDee Lamb.
- Sigo pensando que J.J. McCarthy es la mejor opción para los Vikings cuando esté listo.
- Hablando de los Vikings, su partido del jueves con los Chargers será clave para ambos. Con problemas de lesiones, habrá que ver cuántos descansan para llegar con 10 días de recuperación a la Semana 9.
- Buena victoria de los Packers en Arizona, especialmente con Micah Parsons consiguiendo tres sacks en su carrera. Además, Jacoby Brissett ha lucido competente al dirigir a los Cardinals.
- Aún no hay consenso sobre el mejor QB del Draft 2026, malo para los equipos que buscan uno. Garrett Nussmeier (LSU), LaNorris Sellers (South Carolina), Cade Klubnik (Clemson) y Drew Allar (Penn State, ahora lesionado) no han dado el salto esperado. Al menos, por ahora.
- El mejor juego del fin de semana (Buccaneers-Lions) es lunes 7 p.m. ET. Y… ¿quién sobrevivirá Texans-Seahawks? (Me encanta el partido, pero un kickoff a las 10 p.m. ET puede inducir una siesta involuntaria para tu periodista local de fútbol americano).
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/10/2025, traducido al español para SI México.