Resultados de la Semana 7 de la NFL: Abren jornada Steelers vs. Bengals
La actividad de la Semana 7 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 7 de la NFL con encuentros que se vislumbran muy interesantes, como el Thursday Night Football entre Pittsburgh Steelers y Cincinnati Bengals, o el juego en Wembley entre Jacksonville Jaguars y Los Angeles Rams.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 7 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Dallas Cowboys vs. Washington Commanders o la doble cartelera de Monday Night Football entre Detroit Lions vs. Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks vs. Houston Texans.
Resultados de la Semana 7 de la NFL
Jueves 16 de octubre
- 18:15 | Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers
Domingo 19 de octubre
- 07:30 horas | Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Rams
- 11:00 horas | Chicago Bears vs. New Orleans Saints
- 11:00 horas | Minnesota Vikings vs. Philadelphia Eagles
- 11:00 horas | New York Jets vs. Carolina Panthers
- 11:00 horas | Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders
- 11:00 horas | Cleveland Browns vs. Miami Dolphins
- 11:00 horas | Tennessee Titans vs. New England Patriots
- 14:05 horas | Denver Broncos vs. New York Giants
- 14:05 horas | Los Angeles Chargers vs. Indianapolis Colts
- 14:25 horas | Dallas Cowboys vs. Washington Commanders
- 14:25 horas | Arizona Cardinals vs. Green Bay Packers
- 18:20 horas | San Francisco 49ers vs. Atlanta Falcons
Lunes 20 de octubre
- 17:00 horas | Detroit Lions vs. Tampa Bay Buccaneers
- 20:00 horas | Seattle Seahawks vs. Houston Texans
