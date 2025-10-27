Conclusiones de la Semana 8 en la NFL: Cómo la gente está viendo a los Colts de la forma equivocada
La Semana 8 no trajo demasiada emoción, pero sí varias revelaciones. Vamos a repasarlas en los apuntes del MMQB para el último lunes de octubre…
Indianapolis Colts
Demasiada gente está viendo a los Colts de manera equivocada. Que quede claro: Daniel Jones, como cualquier mariscal de campo, es una pieza fundamental del rompecabezas en Indianápolis, y una de las principales razones del sorprendente inicio de 7–1 del equipo. Pero la forma en que encaja en ese rompecabezas, en mi opinión, se ha interpretado mal.
Eso se debe a que la mayoría no está acostumbrada a ver al quarterback como la pieza final que completa el cuadro.
Pero si uno lo analiza a fondo, eso es exactamente lo que Jones representa —y apuesto a que él mismo apreciaría que más gente reconociera lo que lo rodea—. Porque tras otra victoria aplastante, es cada vez más evidente que los Colts eran mucho mejores de lo que cualquiera imaginaba en las otras diez posiciones del grupo ofensivo al inicio de la temporada.
Y digo esto no para restarle mérito a Jones —ha estado sensacional—, sino porque otro que brilló el domingo, el corredor estelar Jonathan Taylor, dijo algo parecido sobre sí mismo cuando le mencioné que se convirtió en el jugador número 12 en la historia de la NFL en registrar cuatro partidos de tres touchdowns en una misma temporada, y apenas vamos en la Semana 8.
“Tenemos tantas armas nuevas”, me dijo Taylor. “Desde Daniel Jones hasta Michael Pittman, Josh Downs, Alec Pierce, Tyler Warren. Es muy difícil defendernos. Tienes que elegir tu veneno en cada jugada: ¿vas a defender el pase o la carrera? Con grandes jugadores en todas las posiciones, como nosotros, se nos facilita generar jugadas explosivas. Ahora casi todo se define en uno contra uno.”
“El rival ya no puede llenar las zonas o apilar defensivos en la línea. Normalmente solo queda un enfrentamiento individual que debemos ganar. Y eso hace muy difícil detenernos.”
Los números son igual de impresionantes. Jones suma 2,062 yardas, 13 pases de touchdown, tres intercepciones y un rating de 109.5 tras ocho inicios. Taylor acumula 1,056 yardas combinadas y 14 touchdowns, promediando casi seis yardas por acarreo, con 850 de ellas por tierra. Pittman (43 recepciones, 446 yardas, 6 TDs) y Warren (37 recepciones, 492 yardas, 3 TDs) van camino a temporadas de 1,000 yardas. Downs no está lejos, y Pierce también estaría en ese ritmo de no ser por un par de juegos perdidos por lesión.
Mientras tanto, la línea ofensiva se ha rejuvenecido y, pese a perder a Will Fries y Ryan Kelly en la agencia libre rumbo a los Vikings, quizá luce incluso mejor.
En resumen: este es un grupo realmente sólido. Y, como explica Taylor, lo que los hace especiales es cómo todos juegan para los demás, lo cual se refleja en las jugadas grandes que los Colts están consiguiendo semana a semana. En las primeras cuatro jugadas del domingo hubo una carrera de 12 yardas de Taylor y envíos de 19 y 18 yardas de Jones a Pierce y Downs, respectivamente. En la siguiente serie, Taylor sumó acarreos de 15 y 18 yardas, y Warren atrapó un pase de 15.
“Cuando tienes atletas como los nuestros, les das espacio y un duelo uno contra uno, es muy difícil para un defensivo hacer la jugada”, explicó Taylor. “Para nosotros se trata de ser eficientes, de asegurarnos de ganar esos enfrentamientos. Estudiamos a los rivales toda la semana y buscamos empezar rápido, con jugadas grandes, para dejarles claro desde temprano: va a ser un día largo.”
Y vaya que lo fue para los Titans. Esas dos series iniciales los dejaron abajo 10–0 al final del primer cuarto y 17–7 al medio tiempo.
Luego, en la primera jugada ofensiva de la segunda mitad, Taylor recorrió 80 yardas hasta las diagonales.
La mayoría vio a uno de los mejores corredores de su era dejando atrás a los safeties Amani Hooker y Xavier Woods. Pero él vio otra cosa: a Pierce, Downs y Pittman bloqueando del lado opuesto para impedir que lo alcanzaran, y a la línea abriendo el camino hasta dejarlo libre por la banda.
“En esas jugadas que la gente ama, casi siempre son los receptores o alas cerradas quienes marcan la diferencia con sus bloqueos”, dijo Taylor. “Por eso hemos podido ser tan explosivos: todos trabajamos por los demás. Los corredores también tratamos de vender las fintas para jalar a los defensivos en sentido contrario. Jugamos el uno para el otro.”
Y ahí entra el quarterback.
La mayoría de estos jugadores ya estaba el año pasado. Así que gran parte de los elementos que impulsaron este resurgir de los Colts ya existían. Jones no fue el punto de partida ofensivo, sino el tipo que logró unir todas las piezas.
“Cuando llegó, parecía que ya se sabía el libro de jugadas desde hacía seis meses”, contó Taylor. “Durante los entrenamientos de primavera y verano pudimos enfocarnos en ajustes y detalles más complejos. Creo que ahora, cuando las defensas nos lanzan algo distinto, recordamos esas repeticiones de la pretemporada y ejecutamos a un nivel muy alto.”
No hay duda de que los Colts lo están logrando—y también en defensa, bajo el nuevo coordinador Lou Anarumo, que ha sabido reorganizar el grupo.
Así que si alguien quiere ver esto solo como una historia de Daniel Jones, adelante.
Yo diría que es mucho más que eso.
Green Bay Packers
Apuesto a que, en cierto modo, fue especial para Aaron Rodgers ver en lo que se ha convertido Jordan Love como su sucesor en Green Bay. No digo que Rodgers no quisiera ganar el domingo en Pittsburgh —por supuesto que sí—, pero el nivel que mostró Love al guiar la ofensiva de los Packers ciertamente se interpuso en ese deseo.
Lo que muchos quizá no saben es lo fuerte que es el lazo entre Rodgers y Love, pese a todo el drama que rodeó la salida del veterano de Lambeau Field a inicios de 2023.
Aunque Rodgers no estaba nada contento con la falta de comunicación del equipo al elegir a Love en el draft de 2020, se propuso evitar la frialdad que en su momento existió entre él y Brett Favre unos 15 años atrás. Así que ambos forjaron una relación cercana. Incluso después de que Rodgers se fue a los Jets, abriendo el camino para que Love fuera el titular, el veterano siguió siendo una especie de consejero para el joven quarterback mientras se adaptaba al rol principal.
Por eso, cuando Love brilló en la segunda mitad de la victoria 35–25 sobre los Steelers, lanzando para 360 yardas, tres touchdowns y un rating de 134.2, es muy probable que Rodgers sintiera cierto orgullo al verlo. Y después de hablar con Love tras el juego, puedo decir con certeza que ese sentimiento fue mutuo.
“Definitivamente”, me dijo Love. “Sabía lo que significaba esta semana y lo que representaba. Así que jugar bien contra A-Rod y conseguir la victoria se siente increíble. Todo el tiempo que compartimos, todo lo que aprendí de él… fue especial poder rendir así sabiendo que estaba mirando. Sé que ha visto varios de nuestros juegos.”
“Me ha enviado mensajes diciendo que ha visto cosas muy buenas, que he crecido mucho y que se alegra por mí. Tenemos una relación especial, y siempre que puedo escucharlo o recibir sus consejos, y luego salir a jugar bien con él al otro lado del campo, se siente muy bien.”
Aún mejor fue la manera en que Green Bay vino de atrás.
Love y sus compañeros se reunieron en el descanso tras una primera mitad que, según él, “no estuvo a nuestro nivel”, y que los dejó abajo 16–7. El mensaje fue claro: cada uno debía cumplir con su parte. Y tras la pausa, el equipo reaccionó: la defensa abrió con una serie de tres y fuera, y la ofensiva recorrió 90 yardas en nueve jugadas para acercarse en el marcador.
Eso fue todo lo que necesitaban. Love completó 16 de 19 pases para 214 yardas y dos touchdowns después del medio tiempo, y los Packers se encaminaron a una victoria contundente.
Fue valioso en la tabla, ya que Green Bay se mantiene líder en la NFC North. Pero, una vez terminado el partido, Love admitió lo obvio: este juego tenía un significado especial, por lo que Rodgers representa en su carrera.
“Oh, claro, muchísimo”, dijo Love. “Definitivamente no sería el jugador que soy hoy sin haberlo visto y aprendido de él, sin observar cómo juega a un nivel tan alto.”
En otras palabras: sí, se sintió muy bien para Love dar ese espectáculo.
Houston Texans
Los Texans siguen ahí, como ese equipo con una oportunidad real. Y no solo de alcanzar a los encendidos Colts en la AFC South. Houston tiene la posibilidad de convertirse —tras mostrar potencial en los últimos playoffs— en una amenaza para los Chiefs y Bills dentro de la conferencia.
Todo se trata del talento que hay en el plantel.
En defensa es fácil de ver. “Están imparables”, me dijo el ala cerrada veterano Dalton Schultz, por teléfono desde el vestidor, después del impresionante triunfo por 26–15 sobre los 49ers el domingo. Ha sido más difícil detectarlo en la ofensiva, donde el equipo muestra mucho potencial pero también juventud: un tackle izquierdo novato, dos receptores novatos con roles cada vez más importantes y, sobre todo, un coordinador ofensivo debutante, Nick Caley, contratado para aprovechar la inteligencia de C.J. Stroud.
La derrota de la semana anterior en Seattle fue un reflejo de los problemas que han frenado al equipo: castigos, capturas y pérdidas que arruinaron series prometedoras, al grado de que el primer touchdown ofensivo llegó cuando quedaban 2:04 en el reloj.
“Eso es jugar para perder”, dijo Schultz. “Para nosotros se trata de que todos hagan exactamente lo que deben hacer. Es muy simple, suena a cliché, pero tenemos jugadores yendo a los lugares equivocados. Son detalles fáciles de corregir. Frustrantes, sí, pero muy corregibles. Hemos estado tan cerca de hacerlo bien desde la Semana 1.”
La buena noticia, como dijo Schultz, es que todo tiene explicación. Los Texans son jóvenes en posiciones clave y están adaptándose a una nueva ofensiva que combina el juego aéreo tipo West Coast de los últimos años con elementos del ataque terrestre y esquema de protección de Nueva Inglaterra, todo bajo un lenguaje completamente nuevo.
“Es un cambio de identidad respecto a lo que hacíamos antes”, explicó Schultz. “Pero ya estamos casi a mitad de temporada. Es momento de apretar. Si no, te quedas atrás.”
Y los Texans jugaron con esa urgencia frente a los Niners. Stroud estuvo en su mejor versión, lanzando para 318 yardas, dos touchdowns y un rating de 106.6, repartiendo el balón entre varios compañeros —tres de ellos con cinco recepciones y otros dos con cuatro—, incluyendo a los novatos Jaylin Noel y Jayden Higgins. Todo eso sin su principal objetivo, Nico Collins.
“Si le das una bolsa limpia y espacio para lanzar”, dijo Schultz, “el chico te va a destrozar.”
Mientras tanto, Houston corrió para 157 yardas y dominó la posesión durante 41 minutos.
La defensa hizo lo suyo, limitando a los Niners a solo 223 yardas y 15 puntos, mostrando el potencial del equipo. Para el resto de nosotros, fue una señal clara; para Schultz, una advertencia de no perder el enfoque.
“Todos estamos mejorando semana a semana. Si tú no mejoras, alguien más lo hará”, dijo. “No puedes alejarte y ver todo el panorama, pierdes el enfoque de lo que intentas lograr. Lo más importante para nosotros es eso: limpia tu propio casillero, asegúrate de hacer bien tu trabajo. Si tú estás en lo tuyo y el que está junto a ti también, entonces estaremos rodando.”
Y tal vez, después de este partido, los Texans empiecen a demostrar que ya están ahí.
Buffalo Bills
Los Bills necesitaban este triunfo. En caso de que te lo hayas perdido, el equipo de Sean McDermott llegó a Carolina el domingo —la organización de la que tanto él como el gerente general Brandon Beane fueron parte— y le pasó por encima a los encendidos Panthers. No hubo mejor ejemplo de ello que la carrera de touchdown de 64 yardas de James Cook, que rompió el juego en el segundo cuarto.
En la jugada, el centro Connor McGovern llegó al segundo nivel para bloquear al linebacker Christian Rozeboom, mientras el receptor Tyrell Shavers cortó el avance del safety Nick Scott, abriendo un carril que Cook atravesó como si lo hubieran disparado de un cañón.
El bloqueo fue tan perfecto que Cook empezó a trotar desde la yarda 25 de Carolina.
Esa jugada puso el marcador 12–3 en lo que terminó siendo una paliza 40–9, cortando una racha de dos derrotas consecutivas antes del descanso. En un panorama más amplio, revivió justo lo que el equipo buscaba tras dos actuaciones decepcionantes —ante Patriots y Falcons— que habían generado dudas sobre Josh Allen y compañía.
“Volvimos a lo básico, nos mantuvimos fieles a nosotros”, me dijo Cook, después de sumar 216 yardas por tierra y dos touchdowns en Charlotte. “Se notó hoy. Tuvimos una semana dura, una gran semana de práctica, probablemente la mejor desde que estoy aquí. Solo tenemos que seguir trabajando y ver cómo se dan las cosas.”
Y vaya que salieron bien las cosas para el favorito de la AFC en la pretemporada.
Sobre lo que hizo especial esa semana, Cook explicó: “Urgencia. Atención al detalle en la forma en que trabajamos. Volver a nuestro camino, eso fue lo principal.”
En ofensiva, eso significó terminar bien los bloqueos y las carreras, tanto en jugadas terrestres como aéreas, algo que se vio claramente en el esfuerzo de los linieros y jugadores de habilidad bloqueando hasta el final. En defensa, el cambio vino en la disciplina del frente, con un mejor control de los huecos.
La diferencia fue evidente: los Bills corrieron para 245 yardas, mientras los Panthers apenas llegaron a 114.
Fue una paliza en todos los sentidos. Buffalo acumuló 410 yardas totales, Carolina solo 244 —una cifra maquillada por una serie final de 67 yardas cuando el marcador ya estaba 40–3—. Los Bills sumaron siete capturas contra dos, forzaron tres pérdidas sin entregar el balón y dominaron el reloj por siete minutos.
Por primera vez desde la primera mitad del juego del jueves de la Semana 3 ante los Dolphins, los Bills volvieron a lucir como uno de los mejores equipos de la liga.
¿El impacto de esta victoria? Cook evitó exagerar: “Nos lo tomamos partido a partido.”
Aun así, en Buffalo saben que tienen metas más grandes por delante, y este fue un gran paso hacia ellas.
New York Jets
No sé si Aaron Glenn será el entrenador de los Jets durante la próxima década, pero sí sé que hablar de despedirlo tan pronto es absurdo. Es, francamente, el tipo de decisiones que mantienen a las franquicias malas en el mismo lugar. Y ahí es donde los Jets han estado: como el equipo con la sequía de playoffs más larga en la NFL.
Quizá algo de esa necedad se disipe ahora que Glenn consiguió su primera victoria, y de manera espectacular. Su equipo remontó desventajas de 17–3, 24–10, 31–16 y 38–24 para vencer 39–38 a los Bengals. La historia se ha contado en el contexto de la tragedia que golpeó al club el domingo por la mañana, con la noticia del fallecimiento del ícono Nick Mangold. Pero hubo mucho más detrás de esta victoria.
Y parte de esa historia empezó el sábado por la noche, en la reunión del equipo en el hotel, menos de 24 horas antes del juego. Glenn pidió al tackle defensivo veterano Harrison Phillips que hablara ante sus compañeros. Phillips, con experiencia en los Bills de McDermott y los Vikings de Kevin O’Connell, no decepcionó.
“Reforcé muchas de las cosas que AG viene diciendo sobre la garra”, me contó Phillips. “La definición que él usa tiene que ver con la paciencia y la perseverancia hacia un objetivo a largo plazo. Hablé de eso, de ver las cosas con perspectiva. Si piensas que algo está lejos, lo mantendrás lejos. Si crees que llegar a los playoffs está muy lejos, lo harás inalcanzable. Pero si ves lo cerca que realmente está, entenderás que con una o dos jugadas diferentes podríamos ser un equipo de 5–2 o 6–1.”
“Les dije: quizá me ganes hoy, quizá mañana, pero no me ganarás al final.”
Y los Bengals no les ganaron al final. Esa capacidad para resistir y responder se vio una y otra vez, especialmente en los últimos siete minutos del juego. En los primeros 53, la defensa había permitido 398 yardas, 7.8 por jugada y 38 puntos. Pero en las dos últimas series de Cincinnati, los Jets forzaron un tres y fuera y luego una pérdida en cuarta oportunidad, permitiendo solo un primer down.
Eso abrió la puerta para que Justin Fields —quien habría sido enviado a la banca de no ser por la lesión de Tyrod Taylor— guiara dos series de touchdown de 60 y 58 yardas, dándole la victoria al equipo apenas días después de que el dueño Woody Johnson cuestionara públicamente su capacidad.
“Es difícil cuando no ves los resultados que quieres, pero la creencia siempre ha estado ahí”, dijo Phillips. “Que un equipo 0–7 mantenga esa fe es increíble. Y eso es la cultura que AG está tratando de construir aquí.”
Ahora los Jets tienen marca de 1–7. Falta mucho camino, sí, pero es un comienzo. Glenn y Phillips saben cómo son estos procesos: el entrenador estuvo en Detroit durante los primeros años de Dan Campbell, cuando los Lions empezaron 0–8 y 0–10–1 en 2021, y 1–6 en 2022, antes de volverse contendientes. Phillips también vio reconstrucciones similares en Buffalo y Minnesota.
“Creo en AG”, aseguró. “Estuve con Sean cuando empezaba, y con KO también. Glenn tiene esas mismas cualidades. Aquí no ha habido éxito en mucho tiempo, y eso lleva tiempo. Por eso estamos enfocados en construir la cultura correcta, traer y desarrollar a la gente indicada, crear un entorno que eleve el talento, no que lo limite. Eso es lo que estamos haciendo.”
Y eso no pasa de la noche a la mañana.
Nick Mangold
Siguiendo con los Jets, necesitamos reconocer la impactante noticia del domingo por la mañana sobre Mangold. Conocía un poco a Mangold, pero no mucho. Yo era un estudiante de último año en Ohio State el verano en que el futuro centro All-Pro llegaba, y luego coincidimos varias veces cubriendo a los Jets a lo largo de los años. Así que podría contarte lo que sé sobre el divertido, atento, fuerte y leal Mangold.
Pero pensé que sería mejor que nuestro amigo en común, Bobby Carpenter, lo hiciera por mí. Carpenter, al igual que Mangold, fue parte de la talentosa clase de reclutamiento de 2002 de Ohio State, y los dos jugaron cuatro años juntos en Columbus, fueron All-Americans juntos, seleccionados en primera ronda y jugadores de la NFL, manteniendo su estrecha relación a lo largo de los años.
Gracias a Bobby por tomarse el tiempo de escribir este tributo en un momento obviamente difícil…
Cabello largo y salvaje, barba de vikingo indomable y midiendo 6'4" y 320 libras… Nick Mangold era una montaña de hombre. Sin embargo, era realmente un hombre común, y no sorprende que fuera querido tanto por la nación Buckeye como por los fanáticos de los J-E-T-S.
Fue siete veces Pro Bowler con los Jets y All-American en Ohio State, pero eso no es lo que recordaremos de Nick. Desde el primer momento que alguien conocía a Nick, quedaba cautivado por su personalidad. Era “el Gran Tipo”. Recordaba a Vince Vaughn en sus primeros años de los 2000; era el oso de peluche. Su humor rápido y su capacidad de conectar con una sala completa no pasaban desapercibidos. Siendo estudiantes universitarios con poco dinero, Nick de alguna manera nos consiguió entrar en un booth en Las Vegas con algunos jugadores de MLB, ¡y después de 15 minutos nos estaban sirviendo bebidas!
Era de abrazos. Tenía opinión sobre todo y se conectaba con cualquiera que quisiera conversar. Cualquier mal día mejoraba instantáneamente cuando Nick te pedía un abrazo de verdad. A pesar de su imponente estatura, era accesible y cercano, lo que lo hacía querido por todos. Por eso era un favorito de los fans, pero más importante aún, un conector dentro del vestuario. Siempre te sentías mejor después de hablar con Nick. Era el optimista eterno… y eso impulsó gran parte de su éxito deportivo.
Nick nunca conoció a un extraño. Por eso sus compañeros lo adoraban. Encarnaba todo lo que Billy Joel cantaba: “Era rápido con un chiste o para encender tu cigarro”. Pero el lugar donde más le gustaba estar siempre era con sus amigos y familia. Su lealtad inquebrantable era su mayor cualidad. No importaba la hora o la distancia; verlo era como subirse a un tren en movimiento. Tu amistad y conexión nunca disminuían. Por eso todos lo amábamos.
Los Jets perdieron a una leyenda.
Pero sus compañeros y amigos perdieron al mejor de nosotros.
Miami Dolphins
Los Dolphins aún no se rinden —y mucha gente pensaba que sí, considerando que la seguridad laboral de Mike McDaniel parecía desvanecerse en las últimas semanas. Seré el primero en admitir que no esperaba ver a Miami arrasar 34–10 sobre los Falcons, superándolos 338 a 213 en yardas, dominando la posesión, la línea de golpeo y prácticamente todos los aspectos del enfrentamiento del domingo en el Mercedes-Benz Stadium.
Lo que debía ser un entierro se convirtió, al menos temporalmente, en un renacer. Y algunos jugadores de Miami señalarán ese resultado si les preguntas si todavía apoyan a McDaniel.
“Sí, hoy lo demostramos”, me dijo el linebacker y capitán del equipo Jordyn Brooks. “Nosotros, como líderes, impulsamos eso, respaldarlo. Estemos de acuerdo o no, debemos respaldarlo. Como líderes, no podemos alejarnos ni contradecir el mensaje de Mike, porque entonces estarías liderando al equipo en confusión. Sea lo que sea que critiquen de Mike, estamos para reforzarlo como líderes y todos seguirán el ejemplo. Absolutamente respaldamos a Mike.”
Por supuesto, hay mucho pasado detrás de esto. La cultura centrada en estrellas generó fricciones con el resto del equipo en 2023 y 2024. Esto llevó al despido del coordinador defensivo Vic Fangio tras 2023, y a la reestructuración del roster tras 2024. Hubo tensiones por los cambios y la percepción —al menos— de que McDaniel no estaba tomando el control cuando el inicio de temporada fue complicado.
Y luego llega un domingo como este, donde todo encaja.
Pregunté a Brooks sobre las reuniones de equipo (en plural) que mencionó Tua Tagovailoa la semana pasada, y se abstuvo de dar detalles. Pero sí dijo que hubo espacio para conversaciones duras y reflexión real tras la derrota catastrófica en Cleveland, que obligó a asumir responsabilidades individuales por el inicio de 1–6 que empeoraba semana a semana.
“Nos permitimos sentirlo y no escondernos”, dijo Brooks. “Tienes que ser real contigo mismo y con los demás. Sentimos cosas como equipo, siendo sinceros como jugadores, entrenadores, etc. Al revisar el video y ver cómo debíamos mejorar, enfatizamos lo que necesitábamos enfatizar y seguir adelante.”
Si esto se mantiene o no, está por verse. Los Dolphins jugarán contra los Ravens el jueves, y esos partidos aislados a veces adquieren gran relevancia en la narrativa. Luego tienen a los Bills. Así que podrían volver a tropezar.
Lo que el domingo realmente demostró es que este grupo es totalmente capaz de volver a encarrilarse.
Los Angeles Chargers
Joe Alt es uno de los mejores jugadores de fútbol americano. Suena un poco exagerado decir eso de un tackle ofensivo de segundo año con apenas 22 partidos (21 de temporada regular, uno de playoffs) en su carrera en la NFL. Pero si la victoria 37–10 del jueves sobre los Vikings nos enseñó dos cosas sobre los Chargers de Jim Harbaugh, son estas:
- La personalidad del equipo se refleja en la línea ofensiva.
- Alt es central en esa personalidad, y lo fue aún más después de que Rashawn Slater se perdiera la temporada durante el verano.
En pocas palabras, sin Alt y Slater, los Chargers carecían de identidad. La selección número 5 del draft 2024 se lesionó en el primer cuarto del juego de la Semana 4 contra los Giants. Los Ángeles perdió ese partido y luego dos de los siguientes tres sin Alt, quien trabajaba en su recuperación de un esguince de tobillo alto.
Con el regreso de Alt, pareció que L.A. encendió un interruptor, y los Vikings no tuvieron oportunidad el jueves.
“El crédito va para muchos de esos otros chicos”, me recordó el gerente general Joe Hortiz el viernes por la noche. “Y Joe [Alt] te diría, si lo llamas, ‘Oye, solo hice mi trabajo’. Pero lo hace bien, y es como: ‘Hey, recuperamos a Joe, hombre. Eso da un impulso’.”
Nadie lo sintió más que Justin Herbert, quien volvió a un nivel All-Pro con su protector de blindside en el campo. Las estadísticas de Herbert muestran la diferencia:
- Con Alt: 94 de 138 (68.15%), 1,110 yardas, 9 TDs, 2 INTs, rating 108.06.
- Sin Alt: 107 de 158 (67.7%), 730 yardas, 7 TDs, 5 INTs, rating 97.35.
Quizá lo más notable fue la diferencia en yardas por intento, un buen indicador de eficiencia de un quarterback. Herbert promedia 8.04 con Alt y 4.62 sin él.
Y esto nos lleva al segundo punto: el valor de tener un gran tackle izquierdo —y los Chargers tienen dos. En años recientes ha habido debate sobre si la posición sigue siendo tan vital como antes. La verdad, para mí, no está en lo que pasa cuando tienes uno, sino en lo que pasa cuando no lo tienes. Muchas líneas mediocres han sido respaldadas por un excelente tackle. En cambio, no tener uno competente es un problema.
Los primeros ocho juegos de los Chargers son un microcosmos de eso.
“Tal vez no sea tan importante como antes”, dijo Hortiz. “Quizá no, porque los equipos atacan las debilidades y todos reconocen lo importante que es la línea ofensiva. Sí, otras posiciones han ganado apreciación, pero el left tackle era tu mejor bloqueador hace 20 años. ¿Pero si no tienes uno? Pregunta a cualquier quarterback derecho… muchos te dirán.”
Herbert incluido.
Informe sobre la lesión de Lamar Jackson
No sé si el escándalo de apuestas de la NBA tendrá mucho impacto en la NFL, pero la situación del reporte de lesiones de los Ravens ciertamente ilumina lo complejo que es todo esto. Para ser claros, no creo que el error de Baltimore al listar a Lamar Jackson como participante completo en la práctica del viernes, en lugar de como participante limitado, tenga que ver con apuestas. Mi suposición es que la próxima vez que John Harbaugh conozca el over/under de un partido de los Ravens será la primera vez.
Dicho esto, ciertamente afectó las líneas de apuestas. Baltimore pasó de ser favorito por 6.5 puntos a, en un momento, solo 1.5 puntos. Así que quienes estaban informados, como otros han señalado, podrían tener ventaja en las apuestas, pudiendo tomar a los Bears y los puntos en el número más alto antes de que la información privilegiada se hiciera pública (ese hipotético apostador con la información podría incluso cubrir su apuesta apostando por los Ravens al número más bajo).
En una era en la que —solo una década después de que la liga declarara a las apuestas deportivas una amenaza existencial para el juego— la NFL está recaudando todo el dinero posible de las casas de apuestas, este tipo de irregularidades será examinado. (Que los Ravens ganaran por 14 y cubrieran incluso las líneas originales es irrelevante).
Esa es la situación que la NFL se ha creado, y ahora tendrá que asumirla, lo cual hará de buena gana debido a todo el dinero que hay por ganar.
Entonces, ¿qué sigue, después de que la investigación del FBI sobre el baloncesto profesional reveló jugadores y entrenadores involucrados en apuestas legales e ilegales, tanto deportivas como no deportivas? Pregunté a varios presidentes de equipo esta semana, quienes acababan de llegar a casa de la reunión de otoño de la NFL (realizada antes de que se conociera la historia de la NBA). Aquí una muestra de sus opiniones, recopiladas por mensajes de texto antes de que se conociera la noticia de Jackson el sábado:
- Presidente de equipo de la NFC 1: “La NFL tiene sus acuerdos de apuestas para renovar. Supongo que no cambiará mucho, pero pondrán presión a los entrenadores para que sigan reportando lesiones, etc.”
- Presidente de equipo de la NFC 2: “Solo aumenta la atención a cumplir estrictamente con nuestra política de apuestas. Debería asustar a cualquiera para que haga lo correcto.”
- Presidente de equipo de la NFC 3: “Creo que recuerda a la liga ser vigilante en todos estos asuntos. El tema de los player props es muy diferente en la NFL, porque no hay gestión de carga y los jugadores no controlan necesariamente si reciben el balón. Pero sirve como recordatorio de que las apuestas ilegales son tan frecuentes como las online, que son más fáciles de rastrear. Pero la estructura de los player props de la NBA es mucho más sencilla… 82 juegos, menos importancia de cada partido, más fácil de manipular.”
- Presidente de equipo de la AFC: “Probablemente solo lo pone aún más presente en la mente de todos —un llamado de atención sobre lo que puede pasar si no se monitorea proactivamente. Sé que la integridad del juego es una prioridad para Roger [Goodell], así que no creo que la NFL no haya estado al tanto, pero el asunto de la NBA amplifica la necesidad de mantenerse vigilante.”
Le pregunté al segundo presidente de la NFC si tenía sentido prohibir los player props, como medida de precaución. Él supuso que el sindicato probablemente no lo aprobaría.
“Los equipos y las ligas están ganando demasiado dinero con las apuestas legalizadas como para seguir reglas antiguas”, me escribió. “Estoy de acuerdo en que es un problema, pero ya es tarde. Sospecho, pero no lo sé con certeza, que el cumplimiento de la NFL es mucho más alto que en otras ligas [ya que hay] muchas más apuestas en nuestros juegos que en otros deportes.”
En otras palabras, este es su nuevo mundo. Y la situación de la NBA probablemente sea solo el comienzo de que todos veamos lo que hay dentro de la caja de Pandora. Lo cual, en un giro interesante, ahora podemos hacer en parte porque las apuestas legales son mucho más fáciles de rastrear que las ilegales.
Curioso cómo ha funcionado eso.
Rápidos apuntes
Los rápidos apuntes están llegando en este momento. Vamos allá…
- Los Ravens tienen marca de 2–5 y están en mejor forma de lo que piensas. Si vencen a los Dolphins el jueves, tendrán un mini-bye para recuperar a Lamar Jackson y al resto del equipo, y luego jugarán contra los Vikings, Browns y Jets. El enfrentamiento contra Minnesota es complicado. Los otros dos, menos. Así que la idea de ganar cuatro partidos consecutivos no está descabellada, lo que pondría a Baltimore 6–5 antes del partido de Thanksgiving contra los Bengals. Y si los Ravens logran colarse en los playoffs con el talento que tienen…
- Dirías lo mismo de los Bengals, si no hubieran tenido el tropiezo contra los Jets. Aun así, tienen a Bears, Steelers (a quienes ya vencieron) y Patriots antes del partido de Thanksgiving. Así que podrían también estar 6–5, si evitan desaparecer como lo hicieron en el tramo final del domingo.
- Drake Maye se está colando en la conversación del MVP. Que haya lanzado para 282 yardas, tres touchdowns y un rating de 135.8 en un día en que Myles Garrett lo capturó cinco veces es impresionante. Patrick Mahomes sería mi MVP ahora mismo. Pero Maye entra en la discusión, junto con Baker Mayfield y Jared Goff.
- Lo comenté en Twitter el domingo por la noche: sentiría más pena por Garrett si no hubiera dicho lo que dijo sobre querer ir a un equipo ganador en febrero, solo para quedarse en Cleveland ganando $40 millones por año, sabiendo que no era el mejor lugar para buscar trofeos. Creo que los Browns ahora tienen un plan decente en marcha, pero tomará tiempo. Y Garrett cumplirá 30 en dos meses.
- Kirk Cousins no se vio bien el domingo, y ese equipo de los Falcons es imposible de leer con claridad. Atlanta va a New England la próxima semana.
- No tengo pruebas concretas, pero me da la sensación de que los jugadores, y especialmente los quarterbacks, están siendo manejados con más cuidado este año que nunca. Es un subproducto de tener una temporada de 17 juegos, y solo empeorará si se implementa un calendario de 18 partidos, ya que la liga lo ve como un problema detrás de escena. ¿Por qué? Porque cada juego es un pedazo de propiedad que los dueños intentan vender, y la idea de que los equipos gestionen la carga de los jugadores afecta ese valor.
- Los Broncos se están volviendo tan fríamente eficientes que realmente no necesitan que Bo Nix sea una estrella para ganar la mayoría de sus partidos. Pero si prestas atención, puedes ver el progreso, especialmente en cómo está incorporando a novatos como Pat Bryant y RJ Harvey en la ofensiva.
- Los Bucs desarmaron a los Saints de manera metódica el domingo, y New Orleans terminó recurriendo al novato Tyler Shough, cuya audición para el puesto en 2026 probablemente comienza ahora.
- Tal vez sea solo mi percepción, pero creo que el hecho de que DeVonta Smith y A.J. Brown combinaran 300 yardas y Jalen Hurts tuviera un rating perfecto la semana pasada contra los Vikings, y que esta semana los Eagles corrieran para 276 yardas contra los Giants, debería aterrorizar a los rivales. Ese es el tipo de equipo —uno que tiene todas las respuestas— que domina en playoffs.
- Todavía falta para que gire el carrusel de entrenadores de la NFL, pero ya parece que diciembre y enero serán salvajes en la industria, con LSU, Florida y Penn State ya abiertos en el fútbol universitario.