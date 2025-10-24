SI Mexico

Rams y Vikings ponen en marcha la Semana 8 de la NFL; todos los resultados, aquí

La actividad de la Semana 8 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.

Redacción SI México

La NFL vuelve a la actividad este fin de semana.
La NFL vuelve a la actividad este fin de semana. / Gregory Shamus/Getty Images

Con equipos dando la sorpresa, como los Patriots y los Colts, la Semana 8 de la NFL se pone en marcha con encuentros que se perfilan de alto impacto, como el partido que abre la jornada entre Los Ángeles Rams y los Minnesota Vikings.

La Conferencia Americana tiene a los mencionados Pats y Colts como líderes de la División Este y Sur, respectivamente, mientras que en el Norte, los Steelers son quienes dominan. En el Oeste, sorpresivamente son los Broncos quienes están en la cabeza, mientras que son seguidos por los Chargers y Chiefs.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 8 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Denver Broncos vs. Dallas Cowboys y Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers y el Monday Night Football entre Kansas City Chiefs y Washington Commanders.

Resultados de la Semana 8 de la NFL

Jueves 23 de octubre de 2025

  • 18:15 horas | Los Ángeles Chargers vs. Minnesota Vikings

Domingo 26 de octubre de 2025 

  • 11:00 horas | Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins
  • 11:00 horas | Baltimore Ravens vs. Chicago Bears
  • 11:00 horas | Cincinnati Bengals vs. New York Jets
  • 11:00 horas | Carolina Panthers vs. Buffalo Bills
  • 11:00 horas | Houston Texans vs. San Francisco 49ers
  • 11:00 horas | New England Patriots vs. Cleveland Browns
  • 11:00 horas | Philadelphia Eagles vs. New York Giants
  • 14:05 horas | New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers
  • 14:25 horas | Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans
  • 14:25 horas | Denver Broncos vs. Dallas Cowboys
  • 18:20 horas | Pittsburgh Steelers vs. Green Bay Packers

Lunes 27 de octubre de 2025 

  • 18:15 horas | Kansas City Chiefs vs. Washington Commanders
