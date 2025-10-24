Rams y Vikings ponen en marcha la Semana 8 de la NFL; todos los resultados, aquí
Con equipos dando la sorpresa, como los Patriots y los Colts, la Semana 8 de la NFL se pone en marcha con encuentros que se perfilan de alto impacto, como el partido que abre la jornada entre Los Ángeles Rams y los Minnesota Vikings.
La Conferencia Americana tiene a los mencionados Pats y Colts como líderes de la División Este y Sur, respectivamente, mientras que en el Norte, los Steelers son quienes dominan. En el Oeste, sorpresivamente son los Broncos quienes están en la cabeza, mientras que son seguidos por los Chargers y Chiefs.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 8 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Denver Broncos vs. Dallas Cowboys y Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers y el Monday Night Football entre Kansas City Chiefs y Washington Commanders.
Resultados de la Semana 8 de la NFL
Jueves 23 de octubre de 2025
- 18:15 horas | Los Ángeles Chargers vs. Minnesota Vikings
Domingo 26 de octubre de 2025
- 11:00 horas | Atlanta Falcons vs. Miami Dolphins
- 11:00 horas | Baltimore Ravens vs. Chicago Bears
- 11:00 horas | Cincinnati Bengals vs. New York Jets
- 11:00 horas | Carolina Panthers vs. Buffalo Bills
- 11:00 horas | Houston Texans vs. San Francisco 49ers
- 11:00 horas | New England Patriots vs. Cleveland Browns
- 11:00 horas | Philadelphia Eagles vs. New York Giants
- 14:05 horas | New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers
- 14:25 horas | Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans
- 14:25 horas | Denver Broncos vs. Dallas Cowboys
- 18:20 horas | Pittsburgh Steelers vs. Green Bay Packers
Lunes 27 de octubre de 2025
- 18:15 horas | Kansas City Chiefs vs. Washington Commanders