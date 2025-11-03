Conclusiones de la Semana 9 de la NFL: cómo los Bills lucen distintos a hace un mes
Estamos a un partido del punto medio de la temporada 2025. Y aquí cubrimos todo lo que dejó la Semana 9 en los takeaways de MMQB…
Buffalo Bills
Los Bills lucen distintos a como se veían incluso hace un mes. Y no porque antes no tuvieran ese nivel, sino porque ahora se percibe con claridad, como se notó en la reacción de Josh Allen hacia James Cook después de que éste atrapara un pase corto por la derecha, girara hacia arriba para convertir una tercera y tres desde media cancha, y luego se deslizara dentro del campo tras una ganancia de 11 yardas.
Esa decisión obligó a los Chiefs a gastar su último tiempo fuera y redujo su margen de maniobra a casi nada con 2:31 por jugar. Si Cook hubiera intentado sumar unas cuantas yardas más para mejorar sus estadísticas —ya de por sí sobresalientes esa tarde—, el desenlace pudo haber sido distinto.
Allen lo entendió al instante. En cuanto lo vio, corrió hacia su compañero señalándolo.
“Es algo que practicamos y repetimos”, dijo el mariscal y actual MVP por teléfono la noche del domingo desde el Highmark Stadium. “Y tú sabes tan bien como cualquiera que, cuando tienes la oportunidad de hacer una jugada y mejorar tus números, muchos aprovechan esa ocasión. Pero la generosidad de él, sobre todo siendo el tipo de jugador que es, al hacerlo por el equipo, es increíble”.
El ambiente volvió a ser positivo en Buffalo, como debía ser tras un triunfo 28–21 sobre los tres veces campeones de conferencia. Y la tendencia empezó mucho antes del domingo.
La semana pasada, tras aplastar 40–9 a los Panthers, Cook me dijo que su equipo había tenido la mejor semana de práctica que podía recordar en sus cuatro años en la NFL. Eso se reflejó en el campo, claro, en Charlotte. Una semana después, Allen coincidió con la valoración de Cook y añadió que no hay marcha atrás.
“Es el enfoque, la atención al detalle, las ganas y la necesidad de entrenar fuerte”, explicó Allen. “Hemos tenido prácticas muy exigentes, pero han sido sumamente útiles. Esa energía se siente. Pero hace falta que todo el grupo salga y lo haga, y sentimos que estamos haciendo bien las cosas”.
De la victoria del domingo se pueden destacar varios detalles.
El primero proviene precisamente de esas prácticas: el bloqueo en campo abierto que permitió las carreras de 16, 17 y 18 yardas de Cook durante la tarde.
“Creo que se trata de la ejecución y el seguimiento”, dijo Allen. “De nuestra línea ofensiva, de los receptores bloqueando más abajo, siguiendo el balón, levantando a los compañeros. Es la intención de mostrar cuánto nos apoyamos cuando estamos en el campo y no nos toca el balón. Lo practicamos: seguir la jugada, trabajar la resistencia, que los corredores sigan corriendo hasta la zona de anotación. Esas carreras de seis yardas que luego se vuelven de 15 o 20 empiezan en el entrenamiento, con esa intención de bloquear hasta a los profundos”.
Otro punto fue cómo Allen repartió el balón: conectó con 10 receptores distintos pese a lanzar solo 26 veces y completar 23 pases. Khalil Shakir y Dalton Kincaid, como era de esperarse, fueron los más activos, combinándose para 13 recepciones y 144 yardas.
Pero varios otros también aportaron en un juego cerrado de principio a fin.
“Eso va de la mano con el lema que hemos tratado de adoptar aquí: todos comen —haz tu trabajo y tendrás oportunidades para hacer jugadas”, dijo Allen. “A veces te gustaría lanzarles más a todos, pero cuando los jugadores hacen lo correcto, quizá sólo tengan dos oportunidades en el partido.
“Veo las estadísticas y pienso en Elijah Moore: tuvo una recepción de 28 yardas en una segunda y ocho clave que nos llevó a zona de anotación. Curtis Samuel tuvo una recepción de seis yardas que nos dejó en posición para una tercera oportunidad que nos gustaba mucho, y anotamos en la siguiente jugada. Todo suma. Cuando los muchachos sienten que en cualquier jugada puede llegarles el balón, ahí es cuando llegan los buenos resultados”.
Su reacción al mencionar la cifra de receptores distintos fue espontánea y genuina: “¡Claro que sí!”.
Mientras tanto, la defensa también respondió. Joey Bosa empezó a parecerse a su mejor versión, y jóvenes como Maxwell Hairston y Cole Bishop transformaron su potencial —como selecciones altas del draft— en producción tangible.
El resultado fue un equipo de Buffalo que controló a los Chiefs casi todo el encuentro, incluso después de fallar un gol de campo en el cierre que dio una última oportunidad a Kansas City.
En efecto, esta victoria, sumada a la paliza de la semana anterior, deja atrás un par de semanas complicadas que incluyeron una derrota llena de errores ante los Patriots y una mala noche de lunes en Atlanta.
¿Esperas más conclusiones? Allen no las da fácilmente.
“Es un juego más”, dijo. “Eso tenemos que repetirnos cada semana, sin importar el rival. No tienen nombre ni rostro. Nuestro trabajo es salir 1–0 cada semana”.
Aun así, aclaró que sus palabras vienen con “100% de respeto” hacia los Chiefs. “Sabes contra quién juegas”, añadió. “Pero siempre he tenido la mentalidad de que se trata más de nosotros que de ellos”.
¿Y le sorprendería ver a los Bills enfrentarse de nuevo a los Chiefs en enero?
“Definitivamente no”.
La realidad es que a nadie le sorprendería.
Y el domingo nos dio más razones para pensarlo… tal vez, sólo tal vez, esta vez la historia de invierno tenga un desenlace distinto.
San Francisco 49ers
Lo que están haciendo los 49ers merece mencionarse cada semana hasta que deje de suceder. El domingo, San Francisco jugó sin Brock Purdy, Brandon Aiyuk, Fred Warner, Nick Bosa y Ricky Pearsall. Aun así, dominaron por completo a los Giants en Nueva Jersey: tomaron ventaja 17–7 al medio tiempo, mantuvieron el control el resto del partido y ganaron 34–24 para colocarse 6–3 en la temporada.
¿Cómo han mantenido ese nivel? Mac Jones, el más destacado entre los suplentes de los Niners, tiene una idea.
“Todo empieza con la cultura”, me dijo Jones. “Kyle [Shanahan] establece el tono: quiere desarrollar a todos, desde los novatos no reclutados hasta los quarterbacks veteranos. Quiere que todos sean grandes. Kyle hace un gran trabajo, también con la defensa y los equipos especiales. Todos tenemos un sistema, y cuando crees en él y funciona, ves estos resultados”.
Y los resultados han sido mejores de lo que cualquiera habría imaginado. Sin Aiyuk ni Pearsall, reincorporaron a Kendrick Bourne, rescataron a Skyy Moore, aceleraron el desarrollo del novato Jordan Watkins y se apoyaron en el confiable Jauan Jennings. En lugar de Bosa, el novato Mykel Williams tomó el relevo, y cuando se rompió el ligamento cruzado el domingo, Sam Okuayinonu y Clelin Ferrell respondieron con capturas. A la vez, el linebacker de segundo año Tatum Bethune ha elevado su nivel en ausencia de Warner.
Eso no significa, claro, que los suplentes estén al nivel de los All-Pros a los que reemplazan. Ni cerca.
Es, más bien, una muestra de la capacidad del equipo para mantener su estándar sin ellos.
“Es interesante”, continuó Jones. “KB conoce la ofensiva, Skyy venía de un sistema totalmente distinto, y Jordan estaba en Ole Miss con Lane Kiffin. Son tipos de todos lados, sin haber tenido OTAs ni pretemporada completa. Pero han trabajado duro con Hank [el coach de receptores Leonard Hankerson].
“Nuestro reto cada semana es saber dónde colocarnos y cómo ejecutar. Y lo que ves es que los jugadores se adaptan gracias al sistema”.
Ese sistema bastó para mantener a los Giants a raya todo el día.
El desafío será mayor la próxima semana, cuando los Niners busquen barrer la serie de temporada ante su rival histórico, los Rams, que no han perdido desde que San Francisco los venció en la Semana 5. Jones lo sabe: jugó en aquel duelo del 2 de octubre. Por eso, el trabajo hacia el juego en Los Ángeles ya comenzó. Y a él le encanta.
“Es muy divertido”, dijo Jones. “Disfruto los partidos, pero sinceramente disfruto más las prácticas. Obviamente, en día de juego estás concentrado y estamos ganando, pero lo divertido está en la semana: entrenar, ejecutar las jugadas, traer energía. Me encanta el vestidor, los vuelos, las charlas previas al juego”.
Y es justo decir que los Niners también disfrutan tenerlo, junto a quienes han ayudado a sostener el barco. Veremos hasta dónde los lleva este grupo.
Pero ya han llegado más lejos de lo que muchos pensaban.
Minnesota Vikings
El manejo que Kevin O’Connell ha tenido con J.J. McCarthy en las últimas semanas ha sido justo lo que el joven mariscal necesitaba. ¿Pudo haberlo forzado y mandarlo al campo ante los Chargers hace 11 días? Claro que sí, O’Connell pudo haberlo hecho jugar.
En cambio, hizo lo que muchos entrenadores no hacen: priorizó el desarrollo de su quarterback.
Convencido de que los Vikings estarían mejor con un capitán sano y confiado para noviembre, diciembre y enero, O’Connell se mantuvo con Carson Wentz en la Semana 8, sabiendo que su decisión tendría un impacto más allá de un solo juego. El domingo, el tiempo pareció darle la razón.
Las cifras de McCarthy fueron modestas —143 yardas, dos touchdowns y una intercepción en 14 de 25 pases— en la victoria de Minnesota por 27–24 sobre los Lions en el Ford Field. Pero cuando los Vikings realmente necesitaron a su mariscal, respondió de la mejor manera posible, mostrando plena confianza en sí mismo, en sus compañeros y en el plan de su entrenador.
Eso se reflejó en la última posesión del partido. Detroit se acercó 27–24 con una jugada de Jameson Williams y devolvió el balón a Minnesota con 1:51 por jugar y tres tiempos fuera restantes. Tras la devolución de Myles Price, los Vikings comenzaron desde su yarda 23.
La primera jugada se rompió: Jordan Mason corrió en la dirección equivocada y McCarthy quedó con el balón en las manos. Muchos mariscales jóvenes se congelarían en ese momento; McCarthy no. Reaccionó rápido, guardó el ovoide y se lanzó para ganar cuatro yardas, dejando una segunda y seis. Poco después, llegó una tercera y cinco con 1:41 en el reloj. O’Connell pudo haber optado por lo conservador —correr, forzar el último tiempo fuera de los Lions, despejar y confiar en la defensa de Brian Flores—, pero no lo hizo.
O’Connell puso el balón en manos de su quarterback. McCarthy vio un emparejamiento favorable y confió en su receptor Jalen Nailor, de cuarto año. El pase cayó perfecto en el hombro externo del receptor, quien giró para atraparlo, mover las cadenas, sellar el triunfo y recompensar la confianza mutua entre entrenador y jugador.
Eso no significa que no habrá tropiezos. Los habrá, sin duda. Pero ahora los Vikings tienen a un quarterback sano, en crecimiento y con un entorno favorable, a solo juego y medio del liderato en la competitiva NFC North.
Todo esto le da a Minnesota su mejor oportunidad a futuro, en gran parte porque también le da a McCarthy la mejor oportunidad de convertirse en el quarterback que O’Connell y su cuerpo técnico creen que puede ser.
Chicago Bears
El enfoque ofensivo de Ben Johnson con los Bears empieza a dar resultados. Sí, la defensa de los Bengals contribuyó a ello, en uno de los partidos más locos de la temporada: una victoria 47–42 de Chicago que tuvo giros hasta el final. Y es cierto, el calendario de los Bears no ha sido precisamente un desfile de defensas de élite.
Aun así, los números son los números:
- 576 yardas totales
- 7.6 yardas por jugada
- 30 primeros y dieces
- 114.8 de rating y 280 yardas aéreas para Caleb Williams
- 283 yardas terrestres, 176 de ellas del novato Kyle Monangai
El total de yardas quedó a solo 18 del récord histórico de la franquicia, y fue la primera vez que los Bears superaron las 280 yardas tanto por tierra como por aire en un mismo juego. Además, se quedaron a tres primeros y dieces de igualar el récord del equipo en ese rubro.
Y lo mejor, desde la perspectiva de Chicago, es que Johnson apenas lleva ocho juegos al mando, y esto no fue casualidad. Es la quinta vez en seis semanas que los Bears superan las 380 yardas ofensivas, y la tercera en cuatro que corren para al menos 145.
Todo ello valida los métodos que Johnson implementó para encender esta ofensiva.
¿Recuerdan lo mal que se veía todo alrededor de Williams a fines de julio y principios de agosto? Sería exagerado decir que fue intencional… pero tampoco fue un accidente. Johnson quiso poner a sus jugadores bajo presión desde el principio, para ver cuánto podían absorber y luego diseñar un esquema que se ajustara a su talento.
“Al principio del campamento metimos todo el libro de jugadas, así que fue abrumador, como pensar: ‘Podrían marcar cualquier cosa’”, me dijo el novato ala cerrada Colston Loveland. “Ahora, con el plan de juego, dependiendo de lo que haga la defensa —si va con nickel o base, las coberturas, todo eso—, el enfoque es más cerrado. Y durante la semana estudiamos lo que vamos a ejecutar.
“El coach Johnson ha hecho un gran trabajo en identificar lo que hacemos mejor y apegarse a ello”.
Tomó tiempo, explicó Loveland, para que Johnson descubriera el potencial del equipo corriendo con esquemas de wide zone. Pero finalmente cuajó, y ahora el ataque terrestre es una verdadera fuerza.
Williams también ha progresado, y lo demostró en el momento más crítico del domingo.
Los Bears habían desperdiciado una ventaja de 41–27, estaban abajo 42–41 y recibieron el balón en su yarda 28 con 50 segundos restantes y un tiempo fuera. Dos pases incompletos los dejaron en tercera oportunidad, y Williams convirtió con una escapada de 14 yardas. Después, Chicago le dio la vuelta al juego. En primera y 10 desde la yarda 42, Williams leyó de inmediato la cobertura rival. Era una jugada que los Bears ya habían corrido antes, pero esta vez los Bengals defendieron con una doble cobertura profunda.
Corriendo por el centro, hacia el hueco entre los safeties, apareció Loveland. Williams le lanzó un misil alrededor de la yarda 35; el ala cerrada giró, rompió los tacleos de Geno Stone y Jordan Battle, y se escapó 58 yardas hasta las diagonales.
“Cobertura dividida, el centro del campo estaba libre, Caleb me la puso en el cuerpo”, me dijo Loveland tras el partido. “Rompí un par de tacleos y pensé: ‘Ya que estoy aquí, me voy todo el camino’”.
Y así lo hizo, dándole a los Bears la ventaja definitiva con 17 segundos en el reloj. Lo mejor para Chicago es que esto parece apenas el comienzo de la ofensiva de Johnson.
“Ese es siempre el objetivo. Noviembre es cuando los equipos deben jugar su mejor futbol”, dijo Loveland. “Ojalá apenas estemos tomando ritmo, pero tenemos que seguir trabajando y practicando fuerte, seguir haciendo lo nuestro”.
Puede decirse con justicia que los Bears ya están jugando mejor de lo que muchos esperaban.
El gol de campo récord de Cam Little
Cam Little tuvo un día enorme el domingo, y vale la pena empezar por la parte ganadora antes de hablar de la distancia. Su gol de campo de 48 yardas en el último minuto del tiempo regular en Las Vegas mandó el duelo Raiders–Jaguars al tiempo extra, y su punto extra en la prórroga —en una jornada en la que los PAT no fueron sencillos— terminó marcando la diferencia final.
Los Jaguars realmente necesitaban esa victoria, tras dos derrotas consecutivas antes de su descanso, así que el resultado no fue menor.
Ahora sí, hablemos del gol de campo de 68 yardas, nuevo récord de la NFL, que convirtió antes del medio tiempo.
De por sí habría sido una historia destacada, pero lo es aún más en una era donde los goles de campo desde los 50 ya son comunes y los intentos desde los 60 han dejado de ser rareza.
Durante el calentamiento, Little se sintió tan bien que marcó su “línea límite” —el punto más lejano desde donde se sentía cómodo pateando— en la yarda 44, lo que fijaba su máximo en 62 yardas (sumando las 8 del centro y las 10 de la zona de anotación). Esa fue la referencia para el coach Liam Coen y el coordinador de equipos especiales Heath Farwell.
Curiosamente, ambos casi no lo consultaron después de que Trevor Lawrence detuvo el reloj en la yarda 50, seis más allá de su línea límite, con cinco segundos en el reloj. Simplemente lo mandaron al campo, pese a que su récord personal era de 59 yardas (aunque ya había conectado uno de 70 en pretemporada).
“El intento de 70 en pretemporada me dio confianza”, me dijo Little. “No quieres convertir una oportunidad de tres puntos en una para que el otro equipo consiga seis. Trevor y la ofensiva son muy buenos en esas series de dos minutos, así que ya estoy mentalizado para patear cuando se da la oportunidad”.
Y así lo hizo, enviando una patada baja que cruzó los postes desde el otro extremo del estadio.
Este fue apenas el último de una serie de intentos largos este otoño. Vale recordar que el récord de Tom Dempsey (63 yardas, en 1970) se mantuvo hasta 2013. Desde entonces ha habido seis goles de campo de 64 yardas o más, tres de ellos este mismo año (Little, Chase McLaughlin y Brandon Aubrey).
Para Little, la explicación es simple:
“Cuando me reclutaban en la preparatoria, si podías patear uno de más de 50 yardas sin tee ya tenías becas”, contó. “Hace poco vi a un chico de Alabama meter uno de 60. El nivel ahí abajo está subiendo mucho, lo que eleva el nivel en el college y ahora en la NFL. Jake Bates con los Lions metió uno de 64 en la XFL antes de llegar allá. Brandon Aubrey tiene el récord de más goles de 60 yardas. El talento está creciendo, como la evolución del putt en golf: ha mejorado muchísimo. El balón K ayuda, sí, pero no cambia el talento.
“Prefiero destacar el talento. Mira a [Justin] Tucker: metió uno de 66 en 2021. Las oportunidades están aumentando porque los equipos confían más en sus pateadores al ver el nivel que hay”.
Y tiene razón.
Los especialistas seguirán perfeccionándose cuanto más se enfoquen en su arte, y quizá en algún punto la NFL tenga que replantear la dificultad de los goles de campo.
Hasta entonces, lo más probable es que sigamos viendo más, no menos, de estas hazañas.
Pittsburgh Steelers
El resultado más interesante del día llegó en Pittsburgh, donde la racha de los Colts finalmente se descarriló. Fue, por mucho, el peor domingo del año para Indianapolis y, de sus dos derrotas, la más contundente.
¿Nos dice eso algo sobre los Steelers? Creo que sí. La derrota anterior de los Colts fue un accidente: un largo acarreo de touchdown de Jonathan Taylor fue anulado, y Adonai Mitchell cometió un balón suelto en la línea de gol. De no ser por eso, es justo decir que Indy probablemente habría vencido a los Rams en Los Ángeles.
Esta vez no hubo excusas. Los Steelers tomaron una ventaja de doble dígito al medio tiempo y no permitieron que los Colts se acercaran hasta los segundos finales del juego.
Y fue la defensa la que dominó, interceptando tres veces a Daniel Jones y forzando seis entregas de balón.
“Sabemos lo que buscamos. Sabemos que somos capaces de ganar un campeonato”, dijo Joey Porter Jr. tras el partido. “Nos concentramos jugada por jugada, partido por partido. Queremos volver a esa defensa del Steel Curtain, dura, agresiva. Vamos paso a paso, y hoy lo demostramos en el campo”.
Vaya si lo hicieron. En el segundo cuarto, T.J. Watt provocó un balón suelto con una captura sobre Jones, frenando una serie de los Colts dentro de la yarda 40 de Pittsburgh. Poco después, Payton Wilson interceptó un pase dirigido a Josh Downs, y dos jugadas más tarde, Pat Freiermuth anotó. En el tercer cuarto, una nueva intercepción —desviada por Wilson y atrapada por el novato Jack Sawyer— preparó otro touchdown de los Steelers.
Finalmente llegó el turno de Porter: en el último cuarto, tras varias jugadas de cobertura disfrazada para contrarrestar el movimiento constante de Indy, el esquinero de tercer año saltó frente a Alec Pierce para interceptar y sentenciar las esperanzas de los Colts de llegar a 8–1.
“Les hicimos el juego difícil, y dejamos que nuestra línea defensiva comiera”, dijo Porter. “Los muchachos presionaron bien a Daniel, lo obligaron a soltar el balón rápido. Sabíamos que era un equipo que usa mucho movimiento para confundir, pero ya lo teníamos en mente. No fue complicado cuando empezaron con eso: estábamos listos”.
Listos y cada vez más completos. Aunque el ataque terrestre estuvo discreto, ha mejorado recientemente. Y con marca de 5–3, líderes por dos juegos en la AFC North, los Steelers aún no han necesitado una sola jornada de 250 yardas netas por aire.
Lo cual, en realidad, refleja por qué Aaron Rodgers firmó con ellos en primer lugar.
Forma parte de un equipo. Y uno bueno, además.
Miami Dolphins
La idea en los Dolphins ahora es hacer una revisión completa del estado de su operación de futbol americano. El exgerente general Chris Grier, valga decirlo, era una figura muy respetada y apreciada en Miami. Trabajó para la organización durante 25 años, fue gerente general por 10 temporadas y responsable de operaciones de futbol por siete, hasta que el dueño Stephen Ross decidió despedirlo el viernes. Por tanto, no fue una decisión improvisada.
La siguiente pregunta es: ¿por qué despedir a Grier y no al coach Mike McDaniel?
Mi lectura: Ross ha escuchado a muchos —y yo estaría entre ellos— decir que McDaniel probablemente no seguirá después de esta temporada, y que le irá bien cuando tenga una segunda oportunidad como head coach. Por eso, parece lógico que Ross quiera hacer una autopsia completa de la franquicia (incluso contratar a un nuevo responsable de operaciones y pedirle su opinión sobre McDaniel) antes de dar el siguiente paso.
Al despedir a Grier —quien clasificó a playoffs dos veces en siete años al mando, y tres en una década como GM— Ross se da la oportunidad de iniciar ese proceso sin filtros. Más allá de si se está o no de acuerdo con la forma en que se manejó su salida, es difícil discutir que la revisión no sea necesaria. En 18 años como propietario, Ross no ha ganado un juego de postemporada. La última victoria de los Dolphins en playoffs fue en el año 2000, cuando Grier era apenas un scout y Dave Wannstedt era el coach.
Ese es el periodo más largo sin ganar en playoffs en toda la NFL, muestra de lo lejos que está el equipo de los días de Dan Marino. La última línea del comunicado de Ross al anunciar el cambio lo dice todo: “Ese trabajo comienza ahora: terminar la temporada con fuerza, evaluar todas las áreas de nuestra operación de futbol y avanzar con una visión clara hacia el futuro”.
Traducción libre: Nada está garantizado para McDaniel al cierre de temporada, ni siquiera en las próximas semanas, que incluyen un juego en Madrid y luego el descanso. Pero tiene la oportunidad de probarse mientras Ross, el presidente Tom Garfinkel y los asesores del dueño deciden el rumbo. Lo más probable es que llegue un nuevo jefe de operaciones y él determine el futuro del coach, salvo que McDaniel pierda el control del vestidor antes de eso.
Por lo pronto, tiene un equipo que dirigir. Y una posibilidad de ganarse tiempo mientras sus jefes intentan construir una mejor estructura para quien esté en su lugar en 2026.
Disney–YouTube TV fight
No hay “buenos” en la disputa entre Disney y YouTube TV. El conflicto se intensificó el fin de semana, cuando millones de personas perdieron acceso a Oklahoma–Tennessee, Texas–Vanderbilt y decenas de partidos más transmitidos por las cadenas de Disney. El problema podría agravarse este lunes si no hay acuerdo, con millones sin poder ver el Monday Night Football entre Cowboys y Cardinals.
Seamos claros: algo que los suscriptores pagaron está siendo retirado para que una de las dos partes gane más dinero. En el fondo, la pelea es por quién obtiene más beneficios de los derechos para transmitir futbol americano.
En otras palabras, cuando alguien te diga que el otro lado es la víctima, en realidad se trata de que el hijo de algún miembro del consejo pueda seguir manteniendo el jet privado con el tanque lleno.
Esta no es tu pelea. Es la de ellos, y es una vergüenza que usen la pasión de Estados Unidos por el futbol como palanca. Las ligas, incluida la NFL, tampoco son inocentes. Han presionado a sus socios, sabiendo que los deportes son el último bastión del contenido en vivo, y eso ha hecho cada vez más difícil que las cadenas obtengan ganancias. Luego las cadenas chocan con los proveedores, que también necesitan los juegos para cuadrar sus cuentas.
Y al final, el costo recae en ti, el aficionado. Por eso ver los partidos es cada vez más caro.
En realidad, así funciona el negocio en el siglo XXI. Ejecutivos con MBAs de la Ivy League miden cuánto estás dispuesto a pagar antes de romper, y cobran justo un dólar antes de ese punto. Podemos debatir si esto le conviene o no al deporte a largo plazo, pero es lo que hay.
Lo realmente grave aquí es que literalmente están quitando algo por lo que ya pagaste para resolver su pelea interna.
Y no se trata de un solo culpable: ambas partes decidieron que usar un apagón de juegos como arma era más importante que hacer lo correcto por sus clientes.
Carolina Panthers
Los Panthers quizá sean el equipo más raro de la NFL. Estos son los ratings de pasador de Bryce Young en sus cinco victorias: 78.6, 90.7, 114.8, 88.4 y 48.3. En ocho inicios, solo una vez superó las 200 yardas aéreas. Mientras tanto, Carolina ha tenido dos partidos de más de 200 yardas terrestres, sumó 163 contra los Packers en su sorpresivo triunfo del domingo y su defensa mejora de forma constante.
Puede que no parezca la fórmula ideal para un equipo con un quarterback tomado con la primera selección global, pero es exactamente lo que Dave Canales tenía en mente.
Durante el verano, el gerente general Dan Morgan, el vicepresidente Brandt Tilis y Canales coincidían en que su principal logro rumbo a su segunda temporada era haber definido la identidad del equipo. Canales, con 14 años de experiencia junto a Pete Carroll en Seattle, quería competitividad, dureza y actitud.
A mitad de su segundo año, parece estar consiguiéndolo.
“Físicos”, dijo Rico Dowdle, nuevo corredor estelar de Carolina, llegado desde Dallas. “Eso es lo que queremos demostrar: que somos más físicos que el rival. Es nuestra marca cada semana. Ser el equipo más físico. Y creo que eso se nota en el video”.
Al menos en el papel, esa receta debería sostenerse conforme avance el calendario. Los Panthers enfrentan ahora a Saints, Falcons, 49ers y Rams antes de su descanso en la Semana 14.
Por ahora, al menos, ya son un equipo que vale la pena ver. Lo cual, para ellos, ya es progreso.
Quick-hitters
Ahora vienen los “quick-hitters”. Y vienen rápido…
• Un nombre interesante en el mercado de cambios que no mencioné en mis notas del viernes es Tyree Wilson, seleccionado en el puesto No. 7 en su momento. Claramente no ha rendido como Vegas esperaba en 2023, pero todavía hay algo de potencial en este edge gigante de 25 años, que puede moverse al interior y presionar en jugadas de pase.
• Siguiendo en la misma línea, sigo atento a Jaelan Phillips y los Eagles. A finales de la semana pasada, se decía que Philly quería que Miami pagara parte del salario pendiente de Phillips este año, y Miami pedía una selección de tercera ronda a cambio. Veremos si logran cerrar ese trato antes de mañana.
• Bo Nix salvó otra vez a los Broncos con su victoria 18–15 sobre los Texans, y eso ya dice mucho, aunque no sea perfecto.
• Los Chargers vencieron a los Titans el domingo, pero volvieron a perder a Joe Alt, lo cual será muy difícil de compensar, como ya se vio antes en la temporada. El valor de Alt para el programa de Jim Harbaugh no se puede exagerar. Él y Rashawn Slater, ambos fuera ahora, son parte esencial de la identidad del equipo.
• Un detalle: cuando los Patriots pudieron simplemente entregar el balón en un tercer down y quemar tiempo, eligieron dejar que Drake Maye lanzara para avanzar las cadenas. Y lo hizo, con un pase rollout a Hunter Henry que completó la conversión. Con la derrota de los Chiefs el domingo, Maye podría ser mi MVP de mitad de temporada.
• Los Rams humillaron a los Saints el domingo, y parece que la visión ofensiva de Sean McVay para el equipo está tomando forma, con Matthew Stafford jugando de manera fría y eficiente, y Puka Nacua y Davante Adams conectando a la perfección. Estoy ansioso por su revancha contra los Niners.
• Jaxon Smith-Njigba podría ser el Jugador Ofensivo del Año, y Sam Darnold está jugando a un nivel muy alto como quarterback. Si llevan la cuenta, Darnold conectó sus primeros 17 intentos y terminó con más pases de touchdown (4) que incompletos (3).
• Con Jayden Daniels fuera, si yo fuera de los Commanders, estaría escuchando ofertas de intercambio por jugadores veteranos. Ahora mismo solo tienen dos selecciones entre las cuatro primeras rondas en abril.
• Por primera vez, los Chiefs extrañaron a Josh Simmons el domingo.
• Ver a Tucker Kraft lesionado es un golpe duro. Es un jugador joven y divertido, que parecía encaminado a convertirse en uno de los mejores tight ends de la NFL. Será difícil para los Packers reemplazarlo, algo que ya se notó el domingo.