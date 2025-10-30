Ravens ante Dolphins abren acciones: Resultados de la Semana 9 de la NFL y dónde ver
La actividad de la Semana 9 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
La NFL ha llegado al ecuador de su temporada con la Semana 9, que representa prácticamente la mitad de la campaña. Las diferentes divisiones de la Conferencia Americana y Nacional empiezan a definirse, con equipos que comienzan a despegarse y a verse como serios candidatos a los Playoffs.
La Semana 9 arranca con el duelo entre los Miami Dolphins ante los Baltimore Ravens en el Thursday Night Football. Para el domingo también hay duelos atractivos, como el de los Pittsburgh Steelers ante Indianapolis Colts y el Buffalo Bills ante Kansas City Chiefs.
Te puede interesar: Fantasy NFL Semana 9: Mahomes mantiene el trono, Taylor revive y Chase rompe la liga
Resultados de la Semana 9 de la NFL y dónde ver
Jueves 30 de octubre
- 18:15 | Baltimore Ravens vs. Miami Dolphins | FOX Sports
Domingo 2 de noviembre
- 12:00 | Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals | DAZN y NFL Game Pass
- 12:00 | Minnesota Vikings vs Detroit Lions | FOX Sports
- 12:00 | Carolina Panthers vs. Green Bay Packers | NFL Game Pass
- 12:00 | Denver Broncos vs. Houston Texans | NFL Game Pass
- 12:00 | Atlanta Falcons vs. New England Patriots | NFL Game Pass
- 12:00 | San Francisco 49ers vs. New York Giants | ViX
- 12:00 | Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers | FOX Sports
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Tennessee Titans | NFL Game Pass
- 15:05 | New Orleans Saints vs. Los Angeles Rams | FOX Sports
- 15:05 | Jacksonville Jaguars vs. Las Vegas Raiders | FOX Sports
- 15:25 | Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills | Televisa Canal 9
- 19:20 | Seattle Seahawks vs. Washington Commanders | ESPN y Disney+
Lunes 3 de noviembre
- 19:15 | Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys | ESPN y Disney+
Published |Modified