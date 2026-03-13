Cowboys intercambian a Odighizuwa: Dallas parece no decidir qué rumbo tomar
El marzo pasado, los Cowboys le dieron al tackle defensivo Osa Odighizuwa una extensión de cuatro años con un valor de hasta 80 millones de dólares. Un año después, Dallas envía a Odighizuwa y su voluminoso contrato a San Francisco.
Poco después del inicio del nuevo año de la liga el miércoles, los Cowboys obtuvieron una selección de tercera ronda de los 49ers en el acuerdo por Odighizuwa. Esta es la cuarta vez —y ya es difícil llevar la cuenta— en el último año que los Cowboys participan en un traspaso que involucra a un liniero defensivo prominente. En un movimiento menor, Dallas también ejecutó un intercambio que envió al liniero defensivo Solomon Thomas a los Titans a cambio de intercambiar selecciones de séptima ronda en abril.
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En agosto, Dallas traspasó al edge rusher Micah Parsons a los Packers a cambio de selecciones del draft y del tackle defensivo Kenny Clark. Tres meses después, los Cowboys adquirieron al tackle defensivo Quinnen Williams de los Jets antes de la fecha límite de cambios. Y no olvidemos el intercambio por el edge rusher Rashan Gary a principios de esta semana.
Inicialmente parecía que los Cowboys estaban conformes con el trío interior formado por Odighizuwa, Clark y Williams, pero ahora el equipo tendrá que hacer otros planes para la defensa de 2026.
Del otro lado del acuerdo, los 49ers cubren una necesidad crítica en el centro de su defensa y proporcionan ayuda para el edge rusher Nick Bosa y el linebacker Fred Warner.
Estas son las calificaciones del más reciente intercambio importante en la NFL.
Los 49ers no se conforman con volver a depender de una defensa inexperta
El año pasado, los 49ers pensaron que podrían arreglárselas con una defensa inexperta alrededor de Bosa y Warner, pero las dos estrellas terminaron lesionadas durante la mayor parte de la temporada 2025.
Con Odighizuwa, San Francisco obtiene un tercer playmaker probado en el frente defensivo y ya no necesita resultados inmediatos de sus jugadores inexpertos, incluidos el edge rusher Mykel Williams y el tackle defensivo Alfred Collins, selecciones de primera y segunda ronda del año pasado.
Pero los 49ers están apostando aquí al asumir el salario promedio anual de 16 millones de dólares de Odighizuwa, porque tiene problemas para detener la carrera. Aun así, es un excelente pass rusher y los 49ers necesitan más jugadores capaces de generar presión, especialmente después de la escasa producción del año pasado en ese departamento, que incluyó apenas 20 capturas de quarterback, la menor cifra de la liga.
Que San Francisco pierda una selección del Día 2 del draft y absorba un contrato enorme es un precio elevado por un especialista en presionar al pasador, pero al menos el equipo sabe lo que obtiene de Odighizuwa, quien registró 23 golpes al quarterback en temporadas consecutivas.
Calificación: B
Los Cowboys probablemente necesitaban hacer este movimiento por razones de tope salarial
Es difícil seguirle el rastro a lo que el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, intenta hacer con su equipo. Tal vez el propio Jones no tenga claro hacia qué dirección quiere inclinarse para 2026.
Por momentos parece que Jones quiere construir un equipo más joven a través del draft, lo cual fue la conclusión más evidente del intercambio de Parsons, que le dio a los Cowboys dos selecciones de primera ronda. Pero la mayoría de los movimientos de Dallas desde el traspaso de Parsons han estado orientados a soluciones inmediatas, algo evidente con los intercambios por Williams y Logan Wilson antes de la fecha límite el noviembre pasado.
Luego estuvieron los reportes sobre los Cowboys ofreciendo a los Raiders selecciones de primera y segunda ronda por el edge rusher Maxx Crosby. Una vez que Las Vegas aceptó verbalmente un traspaso con Baltimore —movimiento que desde entonces ha sido anulado— Dallas centró su atención en Gary, el ex edge rusher de los Packers.
Así que parece que los Cowboys quieren ganar ahora, y al hacerlo han creado un problema con el tope salarial. Dak Prescott, CeeDee Lamb y Tyler Smith reestructuraron sus contratos y aun así el equipo de alguna manera volvió a quedar en números rojos: los Cowboys estaban casi 300,000 dólares por encima del límite salarial antes de mover a Odighizuwa.
Incluso con todos estos movimientos, los Cowboys parecen destinados a ser otro equipo de media tabla. Este roster habría estado mejor simplemente priorizando el draft y evitando movimientos para adquirir a Williams y Gary.
Pero, bueno, al menos los Cowboys obtuvieron una selección de tercera ronda de los 49ers después de cambiar de opinión sobre Odighizuwa como jugador. (Los Commanders le ofrecieron más dinero a Odighizuwa el marzo pasado). Cambiar de opinión es algo con lo que Jones puede identificarse, porque parece que no tiene claro qué quiere hacer con su equipo.
Calificación: C
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/03/2026, traducido al español para SI México.