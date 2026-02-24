Cowboys nombrarán jugador franquicia a George Pickens
Todo indica que George Pickens seguirá siendo Cowboy.
De acuerdo con el ejecutivo del equipo Stephen Jones, Dallas planea colocar la franchise tag al receptor abierto de 24 años dentro de la próxima semana.
“Lo valoramos muchísimo”, dijo Jones, vía Judy Battista de NFL.com. “Lo queremos aquí”.
El valor proyectado de la franchise tag para receptores abiertos en 2026 es de 28.8 millones de dólares, según OverTheCap. Los equipos tienen hasta el 3 de marzo para oficializar la designación de jugadores ya sea con la etiqueta de transición o la franchise tag.
Pickens fue canjeado de los Steelers a los Cowboys la primavera pasada y posteriormente firmó la mejor temporada de su carrera en la NFL hasta ahora. En 2025 registró máximos personales en recepciones (93), yardas (1,429) y touchdowns (9), además de ser nombrado All-Pro del segundo equipo y recibir su primera selección al Pro Bowl.
Con Pickens asegurado al menos para 2026, Dallas tendrá más tiempo para negociar un contrato a largo plazo con el receptor. Dicho esto, Jones no quiso establecer un calendario para concretar un posible acuerdo.
Los Cowboys terminaron la temporada 2025 con marca de 7–9–1 en el primer año de Brian Schottenheimer como head coach.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/02/2026, traducido al español para SI México.