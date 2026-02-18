La jugada que deben hacer los Cowboys y los equipos del NFC en este offseason
La División Este de la Conferencia Nacional podría ser la única división de la liga que no tiene un equipo desesperado por quarterback.
Los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys están cubiertos con Jalen Hurts y Dak Prescott, respectivamente. Y los Washington Commanders y los New York Giants parecen cómodos construyendo alrededor de quarterbacks jóvenes como Jayden Daniels y Jaxson Dart.
Sin embargo, tres de los cuatro equipos todavía tienen trabajo por hacer para armar un roster equilibrado alrededor de su pasador. Los Eagles, incluso, podrían necesitar una estrategia de “suma por resta” para que Hurts tenga menos distracciones la próxima temporada.
Veamos más de cerca la División Este de la Conferencia Nacional y propongamos un movimiento para cada equipo en esta offseason.
Dallas Cowboys: Priorizar la defensa en el draft
El mejor movimiento para los Cowboys esta offseason sería colocar la etiqueta de jugador franquicia al receptor All-Pro George Pickens y cambiarlo por selecciones antes del inicio de la temporada.
No parece una decisión típica de Jerry Jones, aunque el año pasado sí traspasó al estelar edge rusher Micah Parsons, así que nunca digas nunca. Independientemente de lo que ocurra con Pickens, Dallas necesita priorizar la mejora de su defensiva mientras maniobra su limitado espacio salarial, considerando que actualmente está $29.1 millones por encima del límite.
Una forma de hacerlo es utilizando la mayoría de sus selecciones del Draft 2026 en el costado defensivo, incluidas las dos de primera ronda. Dallas posee los picks 12 y 20, este último adquirido de los Green Bay Packers en el canje por Parsons. Si los Cowboys logran salir del draft con defensivos de Ohio State como Caleb Downs y Sonny Styles, sería un paso importante para regresar a la postemporada.
Además, contar con una defensa accesible, repleta de jugadores con contratos de novato, permitiría a los Cowboys mantener a sus costosos receptores y quarterback, similar a lo que han hecho los Los Angeles Rams en años recientes. Aun así, Pickens no debería ser prioridad absoluta, considerando que los Seattle Seahawks y los New England Patriots avanzaron al Super Bowl sin invertir demasiado en receptores abiertos.
New York Giants: Seleccionar un tackle ofensivo con el pick No. 5
Si Dart continúa mostrando cierta tendencia a exponerse a golpes innecesarios, los Giants deben asegurarse de rodearlo con una de las mejores líneas ofensivas de la NFL.
Hoy están lejos de eso. La unidad carece de profundidad y su mejor liniero rara vez está disponible: el tackle izquierdo Andrew Thomas se ha perdido al menos cuatro partidos en cada una de las últimas tres temporadas. Para empeorar el panorama, el centro John Michael Schmitz Jr. ha lidiado con lesiones desde que llegó a la liga como selección de segunda ronda en 2023.
El pick No. 5 de New York debe invertirse en la línea ofensiva. Sí, las posiciones de habilidad también lucen delgadas tras las lesiones significativas del receptor Malik Nabers y el corredor Cam Skattebo, pero este equipo tiene que proteger a Dart a toda costa.
Además, si el nuevo entrenador John Harbaugh desea seguir explotando las fortalezas de Dart fuera de la bolsa de protección —quizá con menor frecuencia que el excoach Brian Daboll— será vital encontrar un tackle atlético que pueda desplazarse junto a su quarterback de segundo año.
Tal vez Spencer Fano, de Utah, o Francis Mauigoa, de Miami, estén disponibles para los Giants en el No. 5 cuando el draft arranque el 23 de abril.
Philadelphia Eagles: Separarse de A.J. Brown
Es momento de que los Philadelphia Eagles y A.J. Brown tomen caminos distintos y se den un nuevo comienzo, algo que no debería ser tan complicado después de haber alcanzado el objetivo máximo hace un año: ganar el Super Bowl.
Está claro que los Eagles prefieren una ofensiva física y de ritmo más pausado, en lugar de depender de que Jalen Hurts ataque constantemente en profundidad hacia Brown y DeVonta Smith. Además, esta podría ser una buena oportunidad para evaluar qué puede ofrecer Smith como la opción principal en el juego aéreo rumbo a su temporada con 28 años.
Brown cumplirá 29 en junio y todavía tiene mucho que aportar dentro del campo. Resulta impresionante que haya conseguido su cuarta temporada consecutiva con más de 1,000 yardas por recepción, incluso en una ofensiva que lució estancada en 2025.
Varios equipos se formarían por sus servicios, especialmente aquellos que necesitan un impulso para superar la barrera de playoffs, como los Buffalo Bills, los Baltimore Ravens y Los Angeles Chargers. A cambio, los Eagles podrían obtener una selección de Día 2 en el draft, útil para reforzar el lado derecho de la línea ofensiva o sumar otro receptor abierto.
Después de cuatro temporadas exitosas, Brown y la organización podrían quedar satisfechos con lo conseguido y poner fin al drama separándose en buenos términos.
Washington Commanders: No cambiar por veteranos
Los Washington Commanders pensaron que estaban a pocas piezas de completar la obra tras una sorpresiva primera temporada con Jayden Daniels en 2024.
Sin embargo, los intercambios por el receptor Deebo Samuel y el tackle izquierdo Laremy Tunsil resultaron contraproducentes. La veteranía excesiva y la falta de profundidad quedaron expuestas durante una campaña de 5–12. Tampoco ayudó que Daniels lidiara con lesiones y solo disputara siete partidos la temporada pasada.
Si logra mantenerse sano, Daniels ya demostró en su sensacional año de novato que puede elevar el nivel de sus compañeros sin importar quién esté en el campo. El gerente general Adam Peters pasó por alto ese punto y realizó movimientos innecesarios por jugadores veteranos, hipotecando selecciones de draft a futuro.
Washington apenas cuenta con seis picks para el Draft 2026. Tal vez esta offseason opten por la estrategia opuesta: cambiar a algunos veteranos para recuperar capital de draft. El tackle defensivo Daron Payne y el esquinero Marshon Lattimore podrían aparecer pronto en el mercado.
La buena noticia es que los Commanders disponen de $76 millones en espacio salarial para reforzar la defensiva y brindarle más ayuda a Daniels. Pero, nuevamente, la prioridad debe ser rejuvenecer el roster y sumar piezas fundamentales que puedan sostener el proyecto durante varios años.