¿Cuánto ganan las mascotas de la NFL? Salarios, rango de ingresos y beneficios
Las grandes estrellas de los días de partido en la NFL son los jugadores que están sobre el campo, pero en los últimos años las mascotas también han intentado robarse los reflectores.
El papel de una mascota parece sencillo: alentar al equipo en los días de partido y entretener a los aficionados en el estadio. Sin embargo, hoy en día el trabajo implica mucho más, desde realizar acrobacias de alto riesgo y participar en eventos benéficos hasta crear contenido para redes sociales. Las responsabilidades de una mascota pueden variar de un equipo a otro, pero muchas han asumido funciones cada vez más importantes dentro de sus organizaciones. Mientras se preparan para otra temporada animando desde la banda, aquí repasamos en qué consiste realmente este trabajo y cuánto pueden llegar a ganar.
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¿Cuánto ganan las mascotas de la NFL?
Oficialmente, todavía no está claro cuánto ganan actualmente las mascotas de la NFL.
A diferencia de los jugadores de la liga, no existen listados o reportes oficiales que detallen sus salarios. Casino.org publicó en 2024 que las mascotas mejor pagadas recibían un salario de 65,000 dólares anuales. Por su parte, The Daily Aztec señaló en 2025 que el salario promedio oscilaba entre 40,000 y 60,000 dólares.
Eric Aaberg, quien interpretó a Rowdy, la mascota de los Cowboys, durante casi un año entre 2022 y 2023, declaró a People en 2025 sobre su sueldo: "Te pagan alrededor de 10 dólares por hora y, si es día de partido, recibes 200 dólares adicionales."
¿Las mascotas de la NFL son empleados de tiempo completo?
Algunas mascotas de la NFL trabajan de tiempo parcial, mientras que otras desempeñan el papel de tiempo completo, dependiendo de la organización. Aaberg comentó a People que su trabajo como Rowdy era de medio tiempo. En cambio, Dan Meers, quien durante años dio vida a K.C. Wolf, la mascota de los Chiefs, describió su puesto como un empleo de tiempo completo.
Además de los partidos, las mascotas de la NFL suelen participar en eventos corporativos y comunitarios como parte de sus responsabilidades.
Cómo se comparan los salarios de las mascotas de la NFL con otros deportes
Durante algún tiempo circularon rumores de que Rocky, la mascota de los Nuggets, ganaba alrededor de 625,000 dólares al año, una cifra que sería aproximadamente diez veces superior al supuesto salario promedio de la mayoría de las mascotas de la NFL. Sin embargo, Westword desmintió esa información.
El medio explicó que el grupo propietario de los Nuggets publicó en 2024 una oferta de trabajo para un "mascot performer", con un rango salarial de entre 70,000 y 130,000 dólares anuales.
Al igual que ocurre con la NFL, no existe información definitiva sobre cuánto perciben las mascotas de otras ligas profesionales. Se ha afirmado que algunas en la NBA y la NHL ganan salarios de seis cifras, aunque no hay pruebas concluyentes que lo confirmen.
¿Qué incluye realmente el trabajo de una mascota de la NFL?
El trabajo de una mascota de la NFL va mucho más allá de animar al equipo durante los partidos. Aaberg explicó a People que, en los días de juego, llegaba al estadio varias horas antes del inicio para convivir con los aficionados, firmar autógrafos e interactuar con el público.
Las mascotas también deben mantenerse en excelente condición física para soportar el desgaste de moverse durante horas con un traje pesado. Además, tienen la tarea de transmitir energía, aprender coreografías y, en el caso de las más ambiciosas, ejecutar elaboradas acrobacias. Más allá de los partidos, muchas asisten al Mascot Summit, y las más destacadas reciben invitaciones para participar en el Pro Bowl.
Fuera del campo, Aaberg estimó que Rowdy acudió a 150 eventos patrocinados por empresas en el transcurso de un año. En el caso de Meers, según el sitio web de los Chiefs, viajó a 12 países, participó en 38 eventos internacionales, visitó instalaciones militares y asistió a aproximadamente 10,000 eventos, desde fiestas de cumpleaños y bodas hasta actividades comunitarias.
En una entrevista con The Atlantic en 2017, Meers explicó sobre su trabajo: "Hacemos mucho marketing, promoción y relaciones con la comunidad. Hay mucho más que simplemente ponerse un disfraz y ser entretenido." Hoy en día, esas funciones también pueden incluir protagonizar videos para redes sociales, participar en campañas publicitarias y aprender nuevas coreografías, entre muchas otras actividades.
¿Cómo convertirse en una mascota de la NFL?
Existen varias formas de llegar a ser una mascota de la NFL. Muchas de ellas previamente desempeñaron ese mismo papel en su universidad o trabajaron como mascotas en otros equipos. Aaberg contó a People que fue "muy solicitado" gracias a su experiencia previa y a que varios de sus videos se volvieron virales. Después pasó por un proceso de entrevistas, en el que, según él mismo explicó, tuvo éxito gracias a su "buena vibra".
Además de las entrevistas, muchas organizaciones realizan pruebas de selección para elegir a sus mascotas. Sin embargo, las vacantes no suelen abrirse con frecuencia. Recientemente, los Ravens realizaron una búsqueda para encontrar dos nuevas mascotas tras la lesión en una baqueta sufrida por Poe, y finalmente reincorporaron tanto a Edgar como a Allen.
¿Ser una mascota de la NFL puede convertirse en una carrera de largo plazo?
Como ocurre con cualquier profesión, depende de la persona y de la organización.
La duración de la carrera de una mascota puede variar considerablemente. Para algunos, representar a un equipo de la NFL se convierte en una profesión de toda la vida. Dan Meers, quien se retiró en 2025, pasó 35 años interpretando a K.C. Wolf, la mascota de los Chiefs. Por su parte, Curtis Dvorak dio vida a Jaxson de Ville, de los Jaguars, durante 19 años. En contraste, Eric Aaberg permaneció menos de un año como Rowdy, la mascota de los Cowboys.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/07/2026, traducido al español para SI México.