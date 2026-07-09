Jaylen Brown y AJ Brown son primos: las familias que unen a la NBA y la NFL
El apellido era una pista, pero nadie lo sabía a ciencia cierta hasta hace unos días. Jaylen Brown, estrella de la NBA, y AJ Brown, receptor estelar de la NFL, resultaron ser primos, un parentesco que el propio basquetbolista reveló casi por accidente y que dejó sorprendidos a los aficionados de ambos deportes. La historia, además, tiene una coincidencia que la hace todavía más llamativa.
Jaylen soltó la bomba durante un evento de su fundación en el MIT. Contó que su abuelo acababa de decírselo: su abuelo y el abuelo de AJ son hermanos, lo que los convierte en primos. "No lo sabía, mi abuelo apenas me lo dijo. Creo que él tampoco lo sabe", confesó el jugador de los Sixers sobre su pariente. AJ no tardó en responder desde sus redes sociales con un mensaje que confirmaba el reencuentro familiar. En términos exactos, son primos en segundo grado, unidos por esos dos abuelos hermanos.
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Lo curioso es que los dos primos protagonizaron traspasos casi calcados este mismo verano, y en direcciones opuestas. Jaylen dejó a los Boston Celtics para irse a los Philadelphia 76ers, mientras que AJ hizo el camino inverso: salió de los Philadelphia Eagles rumbo a los New England Patriots, que juegan en la zona de Boston. Prácticamente intercambiaron ciudades. A eso se suma que ambos ganaron un campeonato con el equipo que después los traspasó, Jaylen el título de la NBA en 2024 y AJ el Super Bowl en 2025.
El caso de los Brown es el más fresco, pero está lejos de ser el único ejemplo de una familia con talento repartido entre las dos ligas más grandes de Estados Unidos. La genética atlética, cuando aparece, no entiende de un solo deporte.
Otros casos
Uno de los ejemplos más recientes y llamativos es el de los hermanos Peterson. En 2026, Darryl Peterson III firmó con Los Angeles Rams de la NFL como agente libre no seleccionado, mientras que su hermano menor, Darryn Peterson, fue elegido con la segunda selección global del Draft de la NBA por el Utah Jazz. Según los reportes, se convirtieron en los primeros hermanos en llegar a la NFL y la NBA en el mismo año, un hito histórico.
Otro caso clásico es el de los hermanos Douglas. Harry Douglas construyó una carrera de nueve años como receptor en la NFL, mientras que su hermano Toney Douglas jugó ocho temporadas como base en la NBA, donde pasó por varios equipos. Dos hermanos, dos deportes distintos, ambos al máximo nivel profesional.
La familia Peat es otro gran ejemplo, y con talento en varias generaciones. Andrus Peat fue selección de primera ronda en el Draft de la NFL de 2015 y tres veces Pro Bowl como liniero ofensivo. Su hermano menor, Koa Peat, acaba de dar el salto al basquetbol: los Phoenix Suns lo eligieron con el pick 30, la última selección de la primera ronda del Draft de la NBA de 2026. El talento viene de casa, porque su padre, Todd Peat, también fue jugador de la NFL. Dos deportes, tres miembros de la familia en el profesionalismo.
Y aunque no cruzan la NBA con la NFL, vale la pena recordar que en el deporte estadounidense abundan estas dinastías familiares. Los hermanos Kelce, Travis y Jason, dominaron la NFL; los Manning, Peyton y Eli, marcaron una era como mariscales de campo; y en la NBA los Curry, los Gasol, los Antetokounmpo, los Ball y los Holiday convirtieron el apellido en sinónimo de basquetbol. El talento, muchas veces, corre por la sangre.
Lo de Jaylen y AJ Brown, sin embargo, tiene un encanto especial, porque ni ellos mismos lo sabían. Dos estrellas, dos deportes, dos ciudades que acaban de intercambiar, y ahora un lazo familiar que los une para siempre. En un verano lleno de traspasos, el mejor fichaje fue descubrir que eran familia.