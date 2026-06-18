Los cuatro equipos de la NFL que no tienen mascota y por qué prefieren que siga siendo así
En prácticamente todas las bandas de la NFL puede verse a la mascota de un equipo animando a la afición, apoyando a su escuadra y presumiendo sus peculiares bailes y celebraciones.
Con excepción de cuatro equipos de la NFL.
Aunque las mascotas se han convertido en algunas de las figuras más populares de los equipos gracias a sus divertidas ocurrencias, sus creativas cuentas en redes sociales y su trabajo en la comunidad llevando alegría a las aficiones de toda la liga, cuatro franquicias se han quedado atrás cuando se trata de adoptar un representante entrañable para su equipo.
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Se celebró el Día Nacional de las Mascotas, aquí repasamos los cuatro equipos que aún no se han sumado a la diversión incorporando una mascota.
Green Bay Packers
Packers es uno de los equipos más antiguos de la NFL, pero no cuenta con una mascota. En la década de 1980 tuvo una llamada Packy Packer, pero fue retirada después de dos temporadas. Según el Milwaukee Journal Sentinel, Bruce Manderscheid, el hombre que interpretaba a Packy Packer, dijo durante una aparición televisiva que “la mayoría de las personas que son aficionados de Packers son carniceros bajos de estatura, gordos y con pies grandes”, un comentario que ciertamente no ayudó a su popularidad en aquel momento.
El personaje de Packy Packer hizo recientemente una aparición especial en el video de presentación del calendario 2026 de Packers y cuenta con un sector de la afición que quisiera verlo regresar.
“Admito que no estaba al tanto de este supuesto gran movimiento de apoyo y cariño hacia Packy”, escribió el presidente ejecutivo de Packers, Ed Policy, durante su sesión mensual de preguntas y respuestas en el sitio web del equipo. “Su breve paso por nuestra banda claramente ha conservado un lugar en algunos corazones de Wisconsin. No puedo decir que necesariamente vayamos a traerlo de vuelta, ni que yo sea particularmente partidario de las mascotas en la banda, pero quizá exista la oportunidad de algunas apariciones más fuera del video de presentación del calendario. Lo pensaremos”.
Anteriormente, un portavoz de Packers dijo a Nexstar en 2022 que una mascota nunca terminó de encajar ni de coincidir con la “ya rica historia y tradición” de la franquicia.
Los Angeles Chargers
Aunque Chargers se ha hecho famoso por sus videos de presentación de calendario y por su divertido equipo de redes sociales, sorprendentemente no cuenta con una mascota oficial.
Durante mucho tiempo, Chargers tuvo una mascota no oficial llamada Boltman. El hombre que se vestía como Boltman, Dan Jauregui, creó al personaje después de darse cuenta de que el equipo carecía de una mascota durante su participación en el Super Bowl de 1995. No logró convertirse en la mascota oficial de la franquicia, pero fungió como representante no oficial durante 22 años antes de retirarse en 2018.
Chargers tampoco cuenta ya con un grupo de porristas, después de disolver a las Chargers Girls tras la temporada 2019-20 debido a razones financieras.
New York Giants
Al igual que Chargers, Giants no tiene mascota ni grupo de porristas. Como explicó el propietario John Mara a The New York Times en relación con este último tema en 2010: “Filosóficamente siempre hemos tenido problemas con enviar al campo a mujeres con poca ropa para entretener a nuestros aficionados. Simplemente no forma parte de nuestra filosofía”.
Cabe destacar que varios equipos profesionales de Nueva York tampoco tienen mascota. Más allá de Mr. Met, de Mets, Giants, Jets, Rangers, Knicks y Yankees carecen de mascota. Rangers es el único equipo de la NHL que no cuenta con una.
New York Jets
Por último, Jets es el cuarto equipo de la liga que no tiene mascota. Originalmente, la franquicia se llamaba Titans cuando comenzó a jugar en la AFL en 1960 y adoptó el nombre de Jets tres años después. A lo largo de los 66 años de historia de la organización, nunca ha adoptado una mascota oficial. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue durante el Pro Bowl de 1995, cuando contó con una mascota vestida de pies a cabeza con indumentaria de Jets para representar al equipo.
Irónicamente, antes de Packy Packer, Packers tuvo a un aficionado llamado Robert Wagner que actuaba como mascota no oficial y utilizaba el apodo de Jets, “Gang Green”. Según el Milwaukee Journal Sentinel, Wagner fue arrestado durante un partido contra Jets después de caminar por distintas secciones del estadio alejadas del asiento que le correspondía en su boleto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/06/2026, traducido al español para SI México.