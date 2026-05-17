Ocho equipos que fueron perjudicados por el calendario 2026 de la NFL
En 2024, para compensar el hecho de que Aaron Rodgers se rompió el tendón de Aquiles en la primera jugada de la temporada 2023, la NFL sometió a los Jets a una serie de partidos en horario estelar que harían sonrojar incluso a la más despiadada mamá de concursos infantiles. Habiendo aprendido la lección específicamente con Rodgers, la NFL le dio a los Steelers un calendario muy favorable para abrir la temporada 2025, probablemente esperando que Rodgers tuviera algún impacto significativo en los playoffs de ese año (lo tuvo, más o menos). En esa misma temporada 2025, la NFL puso a los Chiefs en un partido de horario estelar tras otro y además un juego inaugural en Brasil. Los eternos contendientes al Super Bowl terminaron exhaustos a mitad de la campaña y finalizaron con marca de 6–11.
Decir que los equipos no pueden verse perjudicados por el calendario es ignorante. Por eso esta columna existe cada año. Aunque parte de lo que estás a punto de leer tiene un tono más humorístico, hay algunos equipos realmente buenos y muy entretenidos de ver que simplemente heredaron un recorrido por el Infierno de Dante sólo para regresar a los playoffs.
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Para aquellos que quieran más conversación sobre calendarios, revisen un resumen de la transmisión en vivo del podcast MMQB del jueves por la noche. Mientras tanto, disfruten de la edición de este año de los ocho equipos más perjudicados por el calendario 2026.
Los Angeles Rams
Este calendario es absurdo. Siete partidos en horario estelar. Un juego inaugural en Melbourne, Australia. Uno de los peores diferenciales netos de descanso en la NFL. Cuatro equipos de playoffs de 2025 en las primeras cinco semanas. Thanksgiving Eve. Navidad en horario estelar contra los Seahawks. Dos juegos ante Seattle en tres semanas para cerrar la temporada. Todo esto para un equipo con un quarterback titular de 38 años que el año pasado no pudo completar el campamento de entrenamiento sin un remolque de salud futurista. Así fue como la NFL destruyó sin querer a los Chiefs el año pasado y aparentemente está intentando hacerlo otra vez con los Rams. Hay una razón por la que Sean McVay le pidió cautela a ESPN cuando hablaban sobre los juegos contra Seattle al final de la temporada, porque es poco probable que los Rams lleguen completamente ilesos a ese punto. Aunque es una realidad del negocio, es decepcionante ver a la ofensiva más destacada de la liga ser completamente despedazada por factores que están totalmente bajo el control de la NFL.
Detroit Lions
Supongo que no puedo quejarme demasiado de esto, considerando que la NFL ha hecho casi exactamente lo que yo le pedí: castigar a los equipos que tienen un calendario muy sencillo en términos de fuerza de rivales de otras maneras. Sin embargo, mi problema con el calendario de Detroit es increíblemente específico. Así como detesto que ambos partidos Rams-Seahawks estén dentro de un tramo de tres semanas para terminar la temporada, realmente no me gusta que todos los juegos divisionales de visitante de Detroit lleguen entre las Semanas 15 y 18. Los Lions visitarán a Minnesota, Green Bay y Chicago en el lapso de un mes, creando un periodo frenético justo antes de los playoffs en el que toda la NFC North podría cambiar de apariencia. Desde la perspectiva del espectáculo, eso es lo que querríamos, aunque la liga no logra ver el panorama completo aquí. Al crear tramos así, hay una mayor posibilidad de que Detroit se desgaste como ocurrió durante la decepcionante campaña de 2024 que terminó con los Lions siendo aplastados por los Commanders en los playoffs. Esto me recuerda un poco al calendario de Pittsburgh de hace un año, que parecía deliberadamente sencillo en la primera mitad para impulsar a Aaron Rodgers rumbo a una carrera de playoffs, sólo para meter literalmente todos los juegos divisionales en un tramo de 12 semanas después de la semana de descanso. De nuevo, el chiste terminó siendo contra mí porque ese calendario produjo uno de los grandes momentos de ganar y entrar a playoffs de los últimos 10 años, con Pittsburgh venciendo a Baltimore gracias a un gol de campo fallado para clasificar a postemporada, alterando irreversiblemente el rumbo de ambas franquicias. Aun así, el objetivo aquí debería ser distribuir estos partidos de forma más equilibrada.
Jacksonville Jaguars
Brian Burke, de ESPN, creó una métrica llamada índice de “dolor” del calendario, que es una combinación de todos los peores factores del calendario de un equipo (diferencial de descanso, viajes consecutivos como visitante, millas recorridas y demás), y el calendario de los Jaguars resultó ser el peor que hemos visto desde 2002. Y señalaré que cuatro equipos en 2026 (los Jaguars, Eagles, Chargers y Raiders) tienen algunos de los 22 peores calendarios desde 2002. Piensen en eso por un segundo. Si alguna métrica muestra qué tan sesgado se ha vuelto el proceso de elaboración de calendarios, podría ser ésta. Entre las Semanas 2 y 6, los Jaguars jugarán en casa sólo una vez en un tramo que los enfrenta a Broncos, Patriots, Bengals, Eagles, Texans, Colts y Ravens. Además, Jacksonville regresa de dos partidos consecutivos en Londres para entrar a una semana de descanso y luego a un tramo de 10 juegos en el que siete serán como visitante. Obviamente, es deseo de este equipo establecer un hogar lejos de casa en Londres y convertirlo en una ventaja, pero un viaje transatlántico es agotador para cualquier franquicia.
Los Angeles Chargers
Después de comenzar la temporada contra Raiders y Cardinals, los Chargers caen en un tramo de partidos ante Bills, Seahawks, Broncos, Chiefs, Rams, Texans y Ravens. Los Chargers también cerrarán la temporada enfrentando a 49ers, Chiefs y Broncos en un lapso de tres juegos. Pero la historia principal aquí es un diferencial neto de descanso de menos 22, el segundo peor para cualquier equipo en más de 20 años. Los 49ers del año pasado son un ejemplo perfecto de cuánto importa esta métrica, tras haber tenido un horrendo diferencial neto de descanso de menos 20, sólo para tener el mejor de la liga en 2025. San Francisco pudo sobreponerse a una serie de lesiones en posiciones críticas para lograr una carrera de playoffs. ¿En 2024? El equipo terminó con marca de 6–11. Los Chargers tienen cuatro juegos contra rivales que vienen de semana de descanso en 2026, lo cual, sí, adivinaron, está empatado como la peor cifra en un lapso de 20 años.
Creo que el punto que quiero dejar claro aquí es el error que representa castigar a este equipo de los Chargers justo en un momento en el que están listos para convertirse en un conjunto capaz de capturar la imaginación de los aficionados jóvenes. Hablamos mucho de hacer crecer el juego y hacemos esfuerzos increíbles para organizar un partido en Australia cuando estamos optando por no invertir en un equipo de Los Ángeles que todavía intenta encontrar estabilidad con el coordinador ofensivo más creativo de la liga y un quarterback maravillosamente talentoso que quizá finalmente encontró a su contraparte esquemática.
New York Jets
Esto es menos una queja contra la liga y más algo específico de los Jets. Los Jets fueron secretamente perjudicados en términos de diferencial neto de descanso (el cuarto peor con menos nueve días) a pesar de tener un calendario relativamente sencillo de rivales. Pero sí me pregunto si el equipo está observando de reojo los calendarios de otros conjuntos que se están posicionando para elegir a un quarterback en la parte alta del Draft 2027. El tanking realmente no existe en la NFL porque es imposible lograr que 53 contratistas independientes sacrifiquen ingresos futuros por el bien de un jugador universitario de 23 años que puede o no resultar bueno. Pero este proceso ilustra qué tan sencillo es para la liga inclinar la balanza. Los Jets tienen tres selecciones de primera ronda en 2027, pero no importará si equipos como Cardinals y Dolphins terminan con peores récords. El calendario de Arizona es una destrucción absoluta. El equipo comienza la temporada con partidos ante Chargers, Seahawks y 49ers antes de un viaje de costa a costa para enfrentar a Giants y luego un tramo de tres juegos contra Lions, Rams y Seahawks. Después de un juego como visitante contra Cowboys, los Cardinals enfrentarán a Seattle, Rams, Commanders y Eagles. De manera similar, los Dolphins tienen tres tramos de cuatro juegos dominados completamente por potenciales equipos de playoffs.
Claramente, la NFL no puede pensar de esta manera, pero me pregunto si existe una idea en el fondo de la mente de Roger Goodell de que quizá dirigió accidentalmente a Arch Manning hacia un puesto remoto en el desierto en lugar de uno de los mercados mediáticos más grandes de todo el futbol americano.
De nuevo, esto es muy específico de los Jets y de naturaleza más meta. Puedo imaginar perfectamente a un aficionado de este equipo pensando que, en el año en el que se supone que deben ser lo peor posible, varios equipos están enfrentando obstáculos mucho más evidentes en el camino.
Denver Broncos
Zac Stevens, de DNVR, tuvo esta observación: si consideras a los Chiefs un equipo de playoffs —lo cual, si Patrick Mahomes no se hubiera roto el ACL, quizá habría sido posible el año pasado— los Broncos habrían sido el primer equipo en la historia de la liga en comenzar la temporada con seis juegos contra equipos de playoffs del año anterior. Entiendo que los Chiefs no fueron un equipo de playoffs, pero siguen siendo los Chiefs. Comenzar la temporada contra Chiefs, Jaguars, Rams, 49ers, Chargers y Seahawks —con Bo Nix viniendo de una reconstrucción de tobillo— no es precisamente un paseo. Y, sólo para ilustrar el poder de quienes hacen los calendarios, puedes contrastar el inicio de temporada de Denver mientras Nix se recupera con el de Kansas City, donde Mahomes tiene juegos consecutivos en casa y partidos contra Raiders y Dolphins antes de una semana de descanso temprana. Puedes decir que el calendario de Kansas City es una compensación evidente por el año pasado, cuando el equipo de Andy Reid fue enviado al matadero con un tramo histórico de partidos en horario estelar, pero un calendario justo y equitativo para todos los equipos cada año no tendría que preocuparse por eso. ¿Cierto?
Buffalo Bills
Esto me confundió. Idealmente, si un equipo está inaugurando un nuevo estadio, estrenando entrenador en jefe y cuenta con uno de los mejores quarterbacks de la NFL, ésta es una receta para tener un papel destacado durante la temporada 2026 de la NFL. En cambio, tenemos a un club que fue lo suficientemente inconsistente hace un año como para provocar el despido de su entrenador en jefe y que fue enviado a una auténtica odisea. Aunque es importante señalar que la liga sí favoreció a los Bills con uno de los mejores diferenciales netos de descanso este año —algo que considero importante para equipos con un calendario naturalmente más difícil, entre otros factores— Buffalo tiene una de las cifras más altas de millas recorridas en la NFL este año y comienza la campaña con partidos contra Texans, Lions, Chargers, Patriots y Rams antes de una semana de descanso, un viaje de costa a costa para enfrentar a Raiders y un duelo ante Ravens. Los Bills también tienen un brutal tramo invernal que comienza con un partido de Thanksgiving contra Chiefs, seguido de juegos frente a potenciales equipos de playoffs como Patriots, Broncos, Bears y Packers. Los Bills también jugarán tanto en Thanksgiving como en Navidad este año.
New York Giants
La NFL volvió a utilizar uno de sus trucos de salón con el calendario de los Giants este año, entendiendo que el equipo, aunque mucho mejorado, probablemente será una propiedad interesante al inicio de la temporada más que al final. Eso significa sacar del camino temprano muchos de los partidos importantes como Sunday Night Football y Monday Night Football. Aunque no es tan drástico como el calendario de los Jets en el Año 2 con Aaron Rodgers, los Giants comienzan la temporada en Sunday Night Football contra Cowboys antes de un juego contra Rams en Monday Night Football (aunque se podría argumentar que enfrentar a los Rams después de Melbourne es el mejor momento para jugar contra Sean McVay esta temporada, sigue siendo mucha presión en solitario para un entrenador en jefe en su primera temporada con el equipo y sigue siendo un viaje de costa a costa para los Giants). Los Giants enfrentarán a seis potenciales equipos de playoffs consecutivos saliendo de su semana de descanso, con partidos contra Eagles, Commanders, Jaguars, Colts, Seahawks y 49ers.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/05/2026, traducido al español para SI México.