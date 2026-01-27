Cuatro lecciones de los Títulos de Conferencia de la NFL: Sam Darnold hoy es increíblemente bueno
Es apropiado que el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, tenga la oportunidad de jugar el Super Bowl frente al equipo que lo llevó a pronunciar la infame frase seeing ghosts en 2019.
Darnold no necesita vencer a los Patriots en el Super Bowl LX para demostrar que los escépticos estaban equivocados, porque ya lo hizo al llegar hasta aquí. Ganarlo todo sería simplemente la cereza del pastel después de que tantos analistas hablaran y escribieran con convicción sobre que Darnold no era lo suficientemente bueno como para guiar a un equipo al gran juego. Darnold fracasó como la selección número 3 global de los Jets en 2018 y batalló durante dos temporadas con los Panthers. Tuvo éxito en su única campaña con los Vikings en 2024, pero las bromas del seeing ghosts regresaron tras una desastrosa derrota en el wild card ante los Rams.
El domingo, Darnold despedazó a los Rams, lanzando para 346 yardas y tres touchdowns para llevar a los Seahawks a una victoria de 31–27. Con ello, validó la decisión de Seattle de firmarlo a pesar de su colapso al final de la temporada en Minnesota.
Lo admito: he sido crítico de Darnold en el pasado, pero ya envié mi carta de disculpa, porque fue evidente desde temprano esta temporada que era un factor diferencial para los Seahawks. Incluso su nuevo equipo mostró reservas al inicio, con un enfoque conservador durante el primer cuarto de la campaña, pero una vez que el cuerpo técnico entendió que Darnold era capaz de mucho más, el quarterback despegó arropado por un entorno sólido en Seattle.
Sin embargo, lo que han construido los Seahawks no habría ocurrido sin la contratación del coach Mike Macdonald en 2024. El gerente general John Schneider pudo haberse inclinado fácilmente por otra mente ofensiva emergente tras despedir a Pete Carroll, buscando mantenerse al ritmo de Sean McVay, de los Rams, y Kyle Shanahan, de los 49ers. En cambio, Schneider tomó el camino opuesto para contrarrestar a esas mentes ofensivas en la NFC West y volvió a poner de moda contratar entrenadores con perfil defensivo.
No es coincidencia que los Ravens (Jesse Minter), Titans (Robert Saleh) y Dolphins (Jeff Hafley) hayan contratado recientemente entrenadores en jefe con antecedentes defensivos. Tennessee y Baltimore no siguieron la tendencia de necesitar un coach ofensivo para ayudar a sus respectivos quarterbacks, Cam Ward y Lamar Jackson. Miami probablemente estará buscando otro quarterback en la próxima temporada baja, y aun así apostó por un entrenador defensivo. Ese es el efecto Macdonald, y ha tomado todas las decisiones correctas en los últimos dos años.
Schneider despejó el camino para que Macdonald construyera una de las mejores defensivas de la liga y le dio luz verde para despedir a Ryan Grubb como coordinador ofensivo tras una sola temporada y reemplazarlo con Klint Kubiak, quien ahora es uno de los principales candidatos a un puesto de head coach. A eso se sumaron los canjes de Geno Smith y DK Metcalf, movimientos que allanaron el camino para firmar a Darnold y convertir a Jaxon Smith-Njigba en el receptor abierto número uno del equipo.
Después de que Macdonald venciera a los 49ers y a los Rams en los playoffs, ganar el Super Bowl debe sentirse como la cereza del pastel para todos los involucrados con este grupo especial en Seattle.
Aprendimos que los Seahawks acertaron en muchas decisiones clave durante los últimos dos años. Los Rams necesitan traer de vuelta a Matthew Stafford y apostar fuerte por mejorar su secundaria y los equipos especiales.
En cuanto al campeonato de la AFC, quedó claro que el coach de los Broncos, Sean Payton, le costó el partido a su equipo con una mala decisión en cuarta oportunidad antes de que llegara la tormenta de nieve, lo que impidió que Denver anotara en la derrota 10–7. Además, los Patriots necesitarán una clara mejora de Drake Maye si quieren tener alguna oportunidad de competir con los Seahawks en Santa Clara el 8 de febrero. Pero también es momento de creer en los Patriots de Mike Vrabel.
A continuación, todo lo demás que aprendimos de los Juegos de Campeonato.
Emmanwori, de los Seahawks, va por la vía rápida al estatus de superestrella
El safety novato Nick Emmanwori, de los Seahawks, debería irse acostumbrando a los reflectores que recibirá en las dos semanas previas al Super Bowl, porque está en la vía rápida hacia la superestrella.
La selección de segunda ronda proveniente de South Carolina fue un verdadero dolor de cabeza para el dúo de receptores de los Rams, Davante Adams y Puka Nacua. Con frecuencia se interpuso en su camino cada vez que las estrellas se liberaban de los cornerbacks. Ya en el cierre de la primera mitad, Emmanwori mostró su enorme techo al romper pases dirigidos tanto a Nacua como a Adams, y al mismo tiempo dejó suficiente tiempo en el reloj para que Darnold conectara con su receptor estrella, Jaxon Smith-Njigba, para un touchdown clave antes del descanso.
Emmanwori terminó con tres pases defendidos, cinco tacleadas combinadas y, lo más importante, fue capaz de ir paso a paso con los diseños ofensivos de Sean McVay sobre el campo. Los Seahawks acertaron de lleno con esta selección del draft y rápidamente liberaron el vasto repertorio de habilidades de Emmanwori, que recuerda a jugadores All-Pro como Kyle Hamilton y Derwin James.
La desastrosa secuencia de Woolen podría costarle caro en la agencia libre
El cornerback de los Seahawks y próximo agente libre, Riq Woolen, pudo haberse hecho perder mucho dinero durante una secuencia brutal a finales del tercer cuarto.
Primero, Woolen tomó una decisión absurda al provocar a los Rams en su sideline, lo que derivó en un castigo de 15 yardas que rescató a L.A. en una jugada de cuarta y 12. A eso le siguió permitir un pase de touchdown de 34 yardas a Nacua, que recortó la ventaja de Seattle a 31–27 con 2:06 restantes en el tercer periodo.
Secuencias como esa explican por qué Macdonald ha tenido problemas para obtener consistencia de Woolen en los últimos dos años, uno de los pocos aspectos que no ha logrado corregir desde su llegada a Seattle. Woolen jugó bien en la segunda mitad de la temporada 2025, pero con ese mal tercer cuarto recordó a los posibles interesados su carácter errático dentro del campo
Además, no es una buena señal que una de las mentes defensivas más brillantes de la liga no haya podido devolver a Woolen a su nivel de novato, cuando lideró la NFL con seis intercepciones en 2022. Algún equipo apostará por el atractivo conjunto de habilidades de Woolen, pero no sería exagerado decir que dañó su valor el domingo.
El ataque terrestre estancado de los Broncos les pasó factura en el peor momento
Aun con el quarterback suplente titular Jarrett Stidham, los Broncos tenían varias ventajas sobre los Patriots, incluida una sólida línea ofensiva y un ambiente ensordecedor en casa en medio de una tormenta de nieve.
Sin embargo, Denver no pudo capitalizarlas porque no ha tenido juego terrestre desde que J.K. Dobbins se lesionó el pie en noviembre. Dobbins regresó a entrenar en la semana previa al juego de campeonato de la AFC, pero el equipo decidió que no estaba listo para ser activado de la lista de reservas lesionados.
Los Broncos habrían necesitado desesperadamente a Dobbins mientras ambas ofensivas se estancaban en la segunda mitad por la fuerte nevada. Tampoco ayudó que Stidham no ofreciera la misma movilidad que Bo Nix, cuya capacidad atlética había compensado las actuaciones irregulares del corredor novato RJ Harvey, selección de segunda ronda que llegó al domingo promediando apenas 3.7 yardas por acarreo.
Los Patriots sacaron provecho del estilo físico de Rhamondre Stevenson, lo que dio el equilibrio necesario para que Drake Maye explotara los huecos cerca de la línea de golpeo. Stevenson (25 acarreos, 71 yardas) y Maye (10 acarreos, 65 yardas) se combinaron para la mayor parte de las 141 yardas por tierra de New England. Denver se quedó en solo 79 yardas terrestres, con Harvey aportando 37 yardas en 13 acarreos.
Antes de la lesión de Nix, tenía cierto sentido que los Broncos mostraran paciencia con Harvey como titular, considerando que contaban con quizá la mejor línea ofensiva de la liga y con la ventaja de local durante toda la postemporada de la AFC. Pero al final, el equipo se perjudicó al no encontrar una mejor opción de corredor mucho antes de la repentina tormenta de nieve del domingo.
Los Patriots necesitan un mejor plan para los dolores de crecimiento de Campbell
Ha sido una postemporada brutal para el tackle izquierdo novato Will Campbell, quien ha tenido que enfrentar a cazadores de quarterbacks como Nik Bonitto, Will Anderson Jr. y Khalil Mack en las primeras tres rondas.
La tarea no será más sencilla para Campbell en el Super Bowl LX frente al cargado frente defensivo de los Seahawks.
Si bien Campbell probablemente se convertirá en un jugador franquicia, los Patriots deben considerar enviarlo a la banca o darle mucha más ayuda por el lado izquierdo de la línea antes del Super Bowl. Campbell no tiene el lujo de apoyarse en veteranos, ya que el guard izquierdo es el novato de tercera ronda Jared Wilson. El pick global número 4 no ha sido el mismo desde que se perdió cuatro partidos consecutivos por una lesión de rodilla sufrida en la Semana 12.
Con dos semanas para prepararse, quizá los Patriots deberían evaluar mover a Campbell a la posición de guardia y reajustar otras posiciones de la línea. El guard derecho Mike Onwenu tiene experiencia como tackle, y el tackle derecho Morgan Moses puede moverse al lado izquierdo para aportar presencia veterana.
Más allá de lo que decidan los Patriots, necesitarán mucha más producción ofensiva de la que mostraron en los playoffs de la AFC para competir con los Seahawks. Y eso no ocurrirá sin mejoras sustanciales de Campbell.