Los Angeles Rams inauguraron el primer partido de Thanksgiving Eve en la historia de la NFL con una victoria de 26-13 sobre los Green Bay Packers. Blake Corum, quien este mismo día cumplió 26 años de edad, fue la figura de la noche al recorrer 184 yardas y conseguir un touchdown, mientras la defensiva local dejó sin puntos a su rival durante toda la segunda mitad.

Los Rams construyeron su triunfo sin Puka Nacua ni Davante Adams, sus dos principales receptores. Ante esas ausencias, Sean McVay entregó el ataque a sus corredores y encontró en Corum la respuesta que necesitaba. Los Ángeles mejoró su marca a 7-4 y dejó a Green Bay con registro de 6-5 en la lucha por los playoffs de la Conferencia Nacional.

Blake Corum now up to 184 yards rushing 😳 pic.twitter.com/xOJ3Oa2ejO — NFL (@NFL) November 26, 2026

Brandon McManus abrió el marcador con goles de campo de 43 y 41 yardas. La segunda anotación llegó después de que Nate Landman provocara un balón suelto de Tucker Kraft y Quentin Lake lo recuperara. Los Packers respondieron mediante una patada de 54 yardas de Trey Smack, pero Kyren Williams encontró la zona de anotación con un acarreo de siete yardas y colocó el 13-3.

Jordan Love despertó al ataque visitante con una serie de 80 yardas que terminó en un pase de touchdown de seis yardas para Christian Watson. Green Bay recuperó el equilibrio y Smack convirtió un gol de campo de 48 yardas para mandar el partido empatado 13-13 al descanso.

El cierre de la primera mitad también dejó la jugada más preocupante de la noche. Watson recibió un fuerte impacto de Kamren Kinchens cuando intentaba quedarse con un pase junto a la banda. El safety de los Rams fue expulsado por el contacto ilegal y el receptor de Green Bay quedó fuera del encuentro después de ingresar al protocolo por conmoción cerebral. Watson terminó con cuatro recepciones, 65 yardas y el único touchdown de los Packers.

Los Ángeles tomó definitivamente el control al comenzar la segunda mitad. Los Rams consumieron ocho minutos y dos segundos en una ofensiva de 14 jugadas y 64 yardas, culminada por Corum con un acarreo de una yarda. Más que el touchdown, aquella serie mostró la diferencia entre ambos equipos: el conjunto local podía avanzar por tierra, controlar el reloj y mantener a Love fuera del campo.

Blake Corum went CRAZY for the @RamsNFL 🤯



▫️32 Carries

▫️205 Total Yards

▫️1 TD



AND it was his birthday 👏 pic.twitter.com/yXgdYs2xeb — Netflix Sports (@netflixsports) November 26, 2026

Green Bay tuvo una oportunidad inmediata cuando Ty’Ron Hopper interceptó un pase de Matthew Stafford y devolvió el balón hasta territorio rival. La respuesta duró solamente dos jugadas, porque Jaylen McCollough interceptó a Love cerca de la zona de anotación y evitó que los Packers aprovecharan el regalo.

Corum terminó de desgastar a la defensiva visitante con 32 acarreos. Su escapada de 35 yardas durante el último cuarto preparó otro gol de campo de McManus, quien convirtió patadas de 40 y 30 yardas para ampliar la diferencia. Emmanuel Forbes cerró la noche al conseguir la segunda intercepción de Love cuando Green Bay buscaba una remontada desesperada.

Stafford completó 16 de 23 pases para 140 yardas y sufrió una intercepción, pero no necesitó asumir riesgos ante el dominio de su ataque terrestre. Konata Mumpfield encabezó a los receptores de Los Ángeles con cuatro atrapadas para 69 yardas. Love finalizó con 17 pases completos en 29 intentos, 198 yardas, un touchdown y dos intercepciones.

Micah Parsons disputó su primer encuentro de la temporada con Green Bay y consiguió su primera captura al derribar a Stafford antes del descanso. Su regreso fue una de las pocas noticias positivas para unos Packers que perdieron a Watson, padecieron la ausencia de Josh Jacobs y no encontraron una respuesta ofensiva después del medio tiempo.

Los Rams hicieron historia sin necesidad de una exhibición aérea. Corum cargó con el ataque, la defensiva provocó errores en los momentos decisivos y Green Bay fue incapaz de volver a anotar después de llegar empatado al descanso. El primer Thanksgiving Eve de la NFL terminó convertido en una demostración de fuerza terrestre de Los Ángeles.