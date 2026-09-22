Dak Prescott supera a Tony Romo y rompe este importante histórico de los Cowboys
Ser el suplente de Tony Romo parecía colocar a Dak Prescott lejos de convertirse en uno de los grandes quarterbacks en la historia de los Cowboys. Sin embargo, cuando recibió la oportunidad de entrar a la cancha, su esfuerzo y dedicación lo llevaron a consolidarse como uno de los nombres más importantes de la franquicia. Decir que es el mejor quarterback que ha tenido Dallas todavía sería adelantarse, pero sus números están dando de qué hablar.
El pasado domingo 20 de septiembre, Prescott, a sus 33 años, dio otro paso. El quarterback lanzó cuatro pases de anotación en la victoria por 37-20 sobre los Washington Commanders, incluido uno al receptor número 88, CeeDee Lamb, y llegó a 249 touchdowns con Dallas.
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Con esa cifra superó los 248 de Tony Romo y se convirtió en el quarterback histórico de los Cowboys en pases de anotación. Además, alcanzó 79 partidos con al menos dos envíos de touchdown, otra marca que ahora comparte con Romo. El récord se suma a una lista en la que Prescott ya aparece como líder de la franquicia en yardas por pase, pases completos e intentos.
La relación entre ambos comenzó en 2016. Dallas seleccionó a Prescott en la cuarta ronda del Draft con el propósito de ser el refuerzo detrás de Romo, pero una lesión en la espalda del veterano durante la pretemporada cambió el panorama de los Cowboys. Prescott tomó su lugar, llevó al equipo a 13 victorias y terminó como Novato Ofensivo del Año.
Cuando Romo estuvo listo para regresar, aceptó públicamente que el rookie debía conservar el puesto. “Se ha ganado el derecho de ser nuestro quarterback”, aseguró entonces. Una década después, Prescott no solamente superó a Romo, sino que también acumula más pases de touchdown que Troy Aikman, Roger Staubach y cualquier otro quarterback que haya jugado para Dallas.
No obstante, comparar únicamente los números cuenta solamente una parte de este capítulo. Prescott juega en una NFL con temporadas de 17 partidos y en una época en la que lanzar el balón tiene mucho mayor protagonismo. Staubach, por ejemplo, terminó su carrera con 153 pases de touchdown, pero llevó a Dallas a cuatro Super Bowls como titular y ganó dos.
Aikman lanzó solamente 165, aunque terminó conquistando tres trofeos Lombardi. Prescott puede seguir aumentando sus estadísticas mientras permanezca en Dallas, pero todavía no ha disputado un Juego de Campeonato de la NFC. Incluso Jerry Jones resumió recientemente la situación de su quarterback: Dallas ha ganado muchos partidos durante su etapa, pero “necesitamos ganar los partidos correctos”.
Dallas también apostó por Prescott en 2024 al firmarlo por cuatro años y 240 millones de dólares, con 231 millones garantizados. El acuerdo, de 60 millones por temporada, lo convirtió entonces en el jugador mejor pagado de la NFL por promedio anual. Es decir, la inversión aumentó las expectativas alrededor de un quarterback con grandes números que está en busca de su primer Super Bowl y del sexto campeonato en la historia de los Cowboys.
Ahí aparece la contradicción de su carrera. Prescott ya tiene 249 pases de touchdown y 84 victorias en temporada regular, pero nunca ha llegado a un Super Bowl. De hecho, ningún quarterback de los Cowboys ha conquistado uno desde que Aikman ganó el último campeonato de Dallas en la temporada de 1995.
Después de romper el récord de Romo, Prescott apareció ante los medios utilizando el número 12 de Roger Staubach, el quarterback que llevó a Dallas a cuatro Super Bowls y ganó dos. Prescott ya superó sus números por pase, pero todavía persigue el logro que convirtió a Staubach en uno de los grandes nombres de los Dallas Cowboys. Antes de comenzar esta temporada lo resumió de otra manera: para los Cowboys, cada año es “Super Bowl or bust”.