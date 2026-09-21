Dallas despierta, Dak hace historia y las sorpresas marcan la Semana 2 de la NFL
Los Dallas Cowboys consiguieron su primera victoria de la temporada con un contundente 37-20 sobre los Washington Commanders, en un partido que convirtió a Dak Prescott en el líder histórico de la franquicia en pases de touchdown y que también encendió las alarmas por la lesión de Jayden Daniels. La jornada dejó además los triunfos inesperados de New Orleans y Cleveland, otra exhibición de Buffalo y siete equipos con marca perfecta después de dos encuentros.
Prescott lanzó cuatro pases de anotación y llegó a 249 con los Cowboys, uno más que Tony Romo. El quarterback necesitó 15 partidos menos que su antecesor para alcanzar la cifra y ya encabeza las listas históricas de Dallas en yardas aéreas, porcentaje de pases completos, rating y touchdowns por pase.
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La victoria permitió que los Cowboys corrigieran su derrota de la primera semana, pero el resultado quedó en segundo plano durante varios minutos por la lesión de Daniels. El quarterback de Washington sufrió un problema en el codo izquierdo al final del segundo cuarto y no regresó. Los Commanders tampoco encontraron respuestas sin él y cayeron a una marca de 0-2.
Buffalo abrió la Semana 2 desde el jueves con un triunfo de 41-31 sobre Detroit en el primer partido de temporada regular dentro del nuevo Highmark Stadium. Josh Allen anotó cinco veces, tres por pase y dos por tierra, mientras los Bills acumularon 446 yardas totales y 203 por la vía terrestre. Jared Goff respondió con 327 yardas y cuatro touchdowns, pero los Lions nunca lograron borrar la ventaja que Buffalo construyó desde el inicio.
Philadelphia también conservó su invicto, aunque necesitó una última serie ofensiva para superar 24-20 a Tennessee. Jalen Hurts, después de sufrir dos intercepciones, recorrió 65 yardas en nueve jugadas y encontró a Darius Cooper en las diagonales con nueve segundos por disputar. Los Eagles colocaron su marca en 2-0; los Titans, pese a una actuación competitiva de Cam Ward y su defensiva, quedaron 0-2.
Cincinnati llegó al mismo registro con una victoria de 20-6 sobre Houston. Joe Burrow conectó dos veces con Ja’Marr Chase en las diagonales, pero la defensiva fue la verdadera protagonista. Los Bengals no permitieron touchdowns, capturaron cuatro veces a C.J. Stroud y detuvieron a los Texans en sus cuatro intentos de cuarta oportunidad. Houston comenzó la campaña con dos derrotas y una ofensiva que todavía no encuentra equilibrio.
Minnesota derrotó 9-3 a Chicago en un partido marcado por la lluvia, la presión defensiva y la lesión de Caleb Williams. Los Vikings registraron cuatro capturas, provocaron dos pérdidas y mantuvieron a los Bears fuera de las diagonales. Chicago pasó de anotar 59 puntos en la primera jornada a conseguir sólo tres, la segunda mayor caída ofensiva entre la Semana 1 y la Semana 2 en la historia de la NFL. Carson Wentz evitó entregas de balón en su primera titularidad del año y Minnesota quedó como líder invicto de la NFC Norte.
Una de las mayores sorpresas llegó en Baltimore. Los Ravens tenían ventaja de 17-9, pero New Orleans anotó 15 puntos sin respuesta en el último cuarto y se llevó el triunfo por 24-17. Tyler Shough mantuvo con vida a los Saints con jugadas decisivas, Chris Olave sumó ocho recepciones para 86 yardas y Lamar Jackson cerró el encuentro con una intercepción. Baltimore abandonó demasiado pronto el ataque terrestre con Derrick Henry y permitió que el partido se le escapara.
Carolina también reaccionó después de recibir 59 puntos en su presentación. Los Panthers aplastaron 34-3 a Atlanta con 287 yardas y tres pases de touchdown de Bryce Young. Devin Lloyd encabezó la transformación defensiva con nueve tackleadas, una captura, dos intercepciones y un regreso hasta las diagonales. Los Falcons utilizaron a Cooper Rush y al novato Jack Strand ante las ausencias de Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa, pero ninguno pudo impulsar la ofensiva.
New England frenó 20-3 a Pittsburgh con una defensiva que castigó durante todo el partido a Aaron Rodgers. El veterano terminó con 187 yardas, ninguna anotación, una intercepción y cuatro capturas. Christian Barmore provocó un balón suelto que Elijah Ponder devolvió para touchdown, mientras TreVeyon Henderson aportó una carrera de anotación de 39 yardas. Los Patriots evitaron comenzar 0-2 y dejaron nuevas dudas sobre la ofensiva de los Steelers.
Green Bay necesitó tiempo extra para superar 20-17 a los New York Jets. Los Packers llegaron al último cuarto con desventaja de diez puntos, empataron el partido y completaron la remontada con un gol de campo de Trey Smack. Los Jets desperdiciaron una ventaja de 17-7 y fallaron en un intento de cuarta oportunidad que pudo sentenciar el encuentro. Entre ambos equipos acumularon 27 castigos aceptados para 289 yardas.
Cleveland consiguió otra de las sorpresas con un triunfo de 23-19 sobre Tampa Bay después de una suspensión de casi dos horas por las condiciones meteorológicas. Los Browns rompieron el empate en el último cuarto y evitaron una segunda derrota consecutiva, mientras los Buccaneers quedaron 0-2.
En los partidos de la tarde, San Francisco confirmó su gran inicio con una victoria de 35-13 sobre Miami. Brock Purdy completó 20 de 22 pases para 287 yardas, lanzó dos touchdowns y agregó otro por tierra. Los 49ers anotaron en sus cinco visitas a la zona roja y avanzaron a 2-0. Los Dolphins permitieron 21 puntos en el tercer cuarto y todavía no ganan en la temporada.
Las Vegas también mantuvo su paso perfecto con un triunfo de 26-14 sobre Los Angeles Chargers. Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown, dos de ellos para Cody White, y la defensiva de los Raiders no permitió puntos durante el último cuarto. Los Chargers, que comenzaron la campaña con expectativas altas, ya tienen dos derrotas dentro de la AFC Oeste.
Seattle dominó 31-7 a Arizona con una gran conexión entre Drew Lock y Jaxon Smith-Njigba. El receptor atrapó nueve pases para 155 yardas y tres touchdowns, incluido uno de 82 yardas. La defensiva de los Seahawks limitó a los Cardinals a 127 yardas totales y apenas nueve primeras oportunidades. Seattle colocó su marca en 2-0 y se mantuvo junto a San Francisco en la cima de la NFC Oeste.
Denver anotó 14 puntos en el último cuarto para remontar y vencer 20-13 a Jacksonville. Bo Nix encontró a Nate Adkins para el touchdown del empate y Jonah Coleman completó la reacción con una carrera de tres yardas hasta las diagonales. Los Jaguars no sumaron puntos en el periodo final y ambos equipos quedaron con marca de 1-1.
La Semana 2 todavía tendrá dos partidos más. Indianapolis visitará a Kansas City en el Sunday Night Football, mientras los New York Giants enfrentarán a Los Angeles Rams el lunes. Sus resultados definirán el panorama completo de una jornada que ya dejó lesiones importantes, siete invictos y más de una sorpresa.
Resultados de la Semana 2:
Buffalo Bills 41-31 Detroit Lions
Carolina Panthers 34-3 Atlanta Falcons
Cincinnati Bengals 20-6 Houston Texans
Cleveland Browns 23-19 Tampa Bay Buccaneers
Green Bay Packers 20-17 New York Jets, tiempo extra
Minnesota Vikings 9-3 Chicago Bears
New Orleans Saints 24-17 Baltimore Ravens
Philadelphia Eagles 24-20 Tennessee Titans
New England Patriots 20-3 Pittsburgh Steelers
Denver Broncos 20-13 Jacksonville Jaguars
Las Vegas Raiders 26-14 Los Angeles Chargers
San Francisco 49ers 35-13 Miami Dolphins
Seattle Seahawks 31-7 Arizona Cardinals
Dallas Cowboys 37-20 Washington Commanders
Partidos pendientes:
Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs
New York Giants vs. Los Angeles Rams